Ликвидация ООО в Федресурсе: порядок публикации, сроки и частые ошибки

В этих публикациях приводятся ключевые сведения о ликвидации: данные о принятом решении, назначенном ликвидаторе и условия для предъявления требований кредиторами. Соблюдение сроков критично — именно с момента публикации запускается отсчет времени для заявлений от кредиторов.

Поторопиться с публикацией в Федресурсе необходимо потому, что срок на раскрытие информации очень короткий. Согласно требованиям закона, сообщение о ликвидации общества должно быть размещено в реестре в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации (назначения ликвидатора). Иначе говоря, уже на следующий рабочий день после оформления протокола собрания начнется отсчет этого трехдневного срока. Пропуск крайней даты опасен: налоговая инспекция проверяет, внесены ли данные в ЕФРС (Федресурс), и при отсутствии сведений может отказать в завершении ликвидации компании. Кроме того, за нарушение правил публикации предусмотрена административная ответственность.