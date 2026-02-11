Ликвидация ООО в Федресурсе: порядок публикации, сроки и частые ошибки

В этих публикациях приводятся ключевые сведения о ликвидации: данные о принятом решении, назначенном ликвидаторе и условия для предъявления требований кредиторами. Соблюдение сроков критично — именно с момента публикации запускается отсчет времени для заявлений от кредиторов.
Поторопиться с публикацией в Федресурсе необходимо потому, что срок на раскрытие информации очень короткий. Согласно требованиям закона, сообщение о ликвидации общества должно быть размещено в реестре в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации (назначения ликвидатора). Иначе говоря, уже на следующий рабочий день после оформления протокола собрания начнется отсчет этого трехдневного срока. Пропуск крайней даты опасен: налоговая инспекция проверяет, внесены ли данные в ЕФРС (Федресурс), и при отсутствии сведений может отказать в завершении ликвидации компании. Кроме того, за нарушение правил публикации предусмотрена административная ответственность.
Порядок уведомления кредиторов при ликвидации ООО
Процедура ликвидации организации включает несколько этапов, связанных с уведомлением заинтересованных лиц. Ниже приведена пошаговая инструкция, как опубликовать сведения о ликвидации ООО и своевременно уведомить кредиторов:
Принятие решения и сообщение в ИФНС. Участники общества проводят общее собрание и оформляют решение о ликвидации (протокол) с указанием ответственного ликвидатора или состава ликвидационной комиссии. В течение 3 рабочих дней после этой даты нужно направить в налоговую инспекцию уведомление по форме Р15016 о начале процесса ликвидации. К уведомлению прикладывается копия решения о ликвидации.
Публикация сведений на Федресурсе (3 дня). В срок до трех рабочих дней с момента принятия решения необходимо разместить электронное сообщение о ликвидации на официальном сайте Федресурса, либо через простой онлайн сервис Федресурс 24. Эта публикация является обязательной с 2019 года (после поправок в закон №129-ФЗ) и возложена на само юридическое лицо. Одновременно (или сразу после) обычно рассылаются письменные уведомления всем известным кредиторам компании, чтобы они получили информацию напрямую.
Публикация сообщения в «Вестнике» (≈10 дней). Дополнительно нужно опубликовать объявление о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации». Это можно сделать через официальный портал vestnik-gosreg.ru либо поручить задачу онлайн сервису Вестник 24. Как правило, публикация в Вестнике осуществляется не позднее 7–10 календарных дней после решения о ликвидации. В тексте объявления указываются те же основные сведения: решение о ликвидации, данные ликвидатора, адрес для предъявления требований и срок для кредиторов. От даты публикации в Вестнике отсчитывается минимальный двухмесячный срок для заявлений от кредиторов (требование ст. 63 ГК).
Ожидание требований от кредиторов (2 месяца). После выхода объявления в Вестнике кредиторы имеют минимум 2 месяца на то, чтобы предъявить свои требования компании. Этот период установлен законодательством и не может быть сокращен. Ликвидатор принимает и регистрирует поступившие претензии в течение всего срока.
Расчеты с кредиторами и завершение ликвидации. По истечении двух месяцев ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, удовлетворяет обоснованные требования кредиторов и распределяет оставшееся имущество. Затем готовится пакет документов для окончательного закрытия: заявление по форме Р160 (о госрегистрации ликвидации), ликвидационный баланс и подтверждения публикаций. Если все требования соблюдены, налоговая инспекция внесет запись о ликвидации ООО в ЕГРЮЛ.
Что публикуется при ликвидации ООО
Чтобы уведомление считалось надлежащим, необходимо правильно составить текст сообщения о ликвидации. И Федресурс, и Вестник предъявляют похожие требования к содержанию. Сообщение обязательно должно включать ключевые данные:
Полное наименование юридического лица (ООО) и регистрационные данные — ОГРН, ИНН.
Дату принятия решения о ликвидации и реквизиты соответствующего документа (приказ или протокол общего собрания участников).
Сведения о назначенном ликвидаторе или составе ликвидационной комиссии (ФИО, должность; для комиссии — перечисление членов и председателя).
Описание порядка и сроков предъявления требований кредиторами: конкретный период (не менее 2 месяцев) и способ, как кредиторы могут заявить свои требования.
Адрес для направления претензий. Обычно указывается юридический адрес компании или иной адрес, по которому ликвидатор принимает корреспонденцию от кредиторов.
Обратите внимание: отсутствие в тексте публикации любого обязательного элемента (например, если не указан срок для кредиторов или не приведены данные ликвидатора) приравнивается к неуведомлению кредиторов. Такая ситуация нарушает требования закона и дает налоговому органу право отказать в регистрации ликвидации. Поэтому формулировка сообщения должна быть полной и точной.
Публикация уведомления о ликвидации в Федресурсе
Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) — основной электронный ресурс для раскрытия информации при ликвидации. Размещение сообщения происходит на официальном сайте fedresurs.ru после авторизации. Рассмотрим, как опубликовать сообщение о ликвидации ООО на Федресурсе:
Электронная подпись (ЭЦП). Для отправки сообщения руководителю компании или ликвидатору нужна квалифицированная электронная подпись. Без ЭЦП доступ к реестру невозможен. Если собственной подписи нет, можно обратиться к нотариусу — он внесет сведения от имени компании, подписав их своей ЭЦП. Важно: перед публикацией убедитесь, что ваша подпись подходит для работы на Федресурсе (имеет нужный сертификат). На сайте реестра есть раздел для проверки ЭЦП и инструкции по установке необходимого ПО.
Подготовка сообщения. Заблаговременно составьте текст уведомления о ликвидации в электронном виде. Укажите все требуемые данные: реквизиты компании, дату и номер решения, информацию о ликвидаторе, сроки и порядок для требований кредиторов. Ошибки и пропуски недопустимы — после публикации исправить сообщение нельзя, придется отправлять новое с дополнительной оплатой. Также подготовьте скан-копии документов: решение о ликвидации (протокол) для загрузки в систему.
Размещение на сайте. Войдите в личный кабинет на fedresurs.ru с помощью электронной подписи. Выберите тип сообщения «О ликвидации юридического лица» и заполните предложенную электронную форму. Поля формы соответствуют данным, перечисленным выше: информация о компании, ликвидаторе, срок для заявлений кредиторов и т.д. К сообщению прикрепите файл протокола или решения о ликвидации.
Оплата госпошлины и отправка. За публикацию сведений в реестре взимается государственная пошлина. В 2026 году ее размер составляет порядка 1 061,76 руб. за одно сообщение. Оплатить можно прямо на сайте (через интегрированный платежный сервис) либо по банковским реквизитам с загрузкой квитанции. После оплаты подпишите сформированное сообщение своей ЭЦП и отправьте в реестр. Обычно публикация появляется в открытой базе Федресурса в течение одних суток.
Публикация сообщения о ликвидации в «Вестнике»
Второй обязательный канал уведомления кредиторов — журнал «Вестник государственной регистрации». Публикация в Вестнике аналогична по содержанию сообщению на Федресурсе: в тексте приводятся решение о ликвидации, данные о ликвидаторе и условия для предъявления требований кредиторами. Разница в том, что Вестник — это официальное печатное издание (имеет электронный портал), и именно от даты выхода объявления в журнале отсчитывается установленный двухмесячный срок для кредиторов.
Разместить сообщение в Вестнике можно самостоятельно через интернет-портал vestnik-gosreg.ru либо воспользоваться специализированным сервисом. Например, сервис Вестник 24 поможет опубликовать объявление без лишних формальностей (достаточно предоставить копии документов) и в короткий срок. На практике, чтобы не затягивать процедуру ликвидации, сообщение в журнале публикуют через несколько дней после решения о ликвидации (как только готов текст и известен адрес для обращений). С момента выхода объявления в «Вестнике» начинается отсчет 2 месяцев на предъявление требований кредиторами, по окончании которых можно переходить к завершающим шагам ликвидации.
Сроки и ответственность: как избежать ошибок при публикации
Подытожим ключевые сроки публикации и меры ответственности, чтобы избежать штрафов и проблем с регистрацией ликвидации:
Федресурс: сообщение о ликвидации должно быть отправлено не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения (назначения ликвидатора). Просрочка даже на один день считается нарушением. Лучший подход — подать сведения в реестр сразу же, как только оформлено решение, не дожидаясь последнего дня.
Вестник: объявление публикуется, как правило, в течение 10 дней после принятия решения. Хотя закон прямо не устанавливает точный срок для обращения в журнал, затягивать не стоит. Помните, что без публикации в «Вестнике» ликвидация не может быть завершена, ведь отсчет для кредиторов еще не начался.
Нарушение обязанностей по раскрытию информации ведет к серьезным последствиям. За несвоевременную публикацию предусмотрен штраф до 5 000 руб. (для должностных лиц) или предупреждение. Если сведения вовсе не внесены, или нарушение допущено повторно, штрафы возрастают (до 50 000 руб.) и могут грозить дисквалификацией руководителя на срок до 3 лет. Кроме того, как отмечалось, налоговый орган откажет в регистрации ликвидации, пока обязательные уведомления не будут исправно опубликованы.
Типичные ошибки при публикации сведений о ликвидации в Федресурсе и Вестнике, которых можно избежать:
Пропуск сроков. Несвоевременная подача сообщения (позже 3 рабочих дней) — одно из самых распространенных упущений. Решение: контролировать дату решения о ликвидации и сразу планировать публикацию, при необходимости доверить эту задачу специалистам.
Неполный текст уведомления. Например, компания не указала в сообщении, в какой срок кредиторы могут предъявлять требования, либо забыла информацию о ликвидаторе. Подобные пробелы делают публикацию недействительной. Решение: тщательно проверять текст на наличие всех обязательных пунктов перед отправкой.
Отсутствие электронной подписи. Некоторые компании пытаются зарегистрироваться на Федресурсе без готовой КЭП, что невозможно. В результате теряется время на выпуск подписи. Решение: заранее получить квалифицированную ЭЦП на руководителя либо воспользоваться услугами нотариуса/посредника, у которого есть нужная подпись.
Технические ошибки при работе с сайтом. Неверно заполненные поля, проблемы с загрузкой документов, ошибки при оплате госпошлины или сбой при подписи сообщения — все это может задержать публикацию. Решение: внимательно следовать инструкциям на сайте fedresurs.ru, использовать актуальные браузеры и крипто-плагин, сохранять квитанции об оплате. При затруднениях — обратиться в службу поддержки Федресурса или к профессиональному оператору.
Задержка с публикацией в Вестнике. Иногда компании откладывают размещение объявления в журнале, из-за чего затягивается срок ликвидации. Пока сообщение не выйдет в «Вестнике», двухмесячный срок для кредиторов не начнется, и завершить ликвидацию нельзя. Решение: подать заявку на публикацию в журнал без промедления (обычно сразу после размещения сведений в Федресурсе).
Соблюдение всех требований и сроков при раскрытии информации через Федресурс и «Вестник» гарантирует, что ликвидация ООО пройдет юридически правильно и относительно оперативно.
Выполнив публикации вовремя и без ошибок, вы избежите штрафов, претензий со стороны контролирующих органов и успешно завершите процесс закрытия бизнеса. Если же процедура кажется сложной или времени мало, всегда можно поручить публикацию профессионалам — это сэкономит ваше время и убережет от возможных ошибок. Удачной ликвидации без лишней бюрократии!
