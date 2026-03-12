AI и персональные данные: правовые риски автоматизации обработки в 2026 году

Почему использование AI почти всегда связано с обработкой персональных данных

В 2026 году большинство AI-решений в бизнесе работают не просто с обезличенной статистикой, а с данными реальных людей: клиентов, сотрудников или пользователей сайтов. Поэтому внедрение искусственного интеллекта практически всегда автоматически приводит компанию в зону регулирования закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

С точки зрения закона обработкой персональных данных считается любое действие с такой информацией: сбор, запись, систематизация, хранение, анализ, передача и даже удаление данных. Причем обработка может происходить как вручную, так и с использованием автоматизированных систем и алгоритмов, что как раз и происходит при применении AI-технологий.