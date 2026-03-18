Кто такой оператор персональных данных и какие у него обязанности

Проще говоря, оператором является государственный или муниципальный орган, компания или предприниматель, если его работа связана с данными клиентов, сотрудников, посетителей сайта и т.д. Например, интернет-магазины, сайты услуг, кадровые службы, медицинские учреждения и даже ученые, обрабатывающие персональные данные, попадают под это понятие.

С 30 мая 2025 года законодательство ужесточилось: все действия с данными россиян должны выполняться на территории РФ. То есть базы сотрудников и клиентов нужно хранить на серверах в России. Даже использование зарубежных CRM-сервисов требует особого внимания к локализации.

Оператор обязан соблюдать требования закона №152-ФЗ «О персональных данных». Это означает не просто формальное владение данными, а организацию законной системы их обработки: от уведомления надзорного органа до обеспечения кибербезопасности. Ниже разберем основные обязанности оператора персональных данных, чтобы бизнес работал легально и без рисков. 😊