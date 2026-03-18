Кто такой оператор персональных данных и какие у него обязанности

Проще говоря, оператором является государственный или муниципальный орган, компания или предприниматель, если его работа связана с данными клиентов, сотрудников, посетителей сайта и т.д. Например, интернет-магазины, сайты услуг, кадровые службы, медицинские учреждения и даже ученые, обрабатывающие персональные данные, попадают под это понятие.
С 30 мая 2025 года законодательство ужесточилось: все действия с данными россиян должны выполняться на территории РФ. То есть базы сотрудников и клиентов нужно хранить на серверах в России. Даже использование зарубежных CRM-сервисов требует особого внимания к локализации.
Оператор обязан соблюдать требования закона №152-ФЗ «О персональных данных». Это означает не просто формальное владение данными, а организацию законной системы их обработки: от уведомления надзорного органа до обеспечения кибербезопасности. Ниже разберем основные обязанности оператора персональных данных, чтобы бизнес работал легально и без рисков. 😊
Основные обязанности оператора персональных данных
Обязанности оператора подробно перечислены в главе 4 закона №152-ФЗ. Их можно условно разделить на несколько групп:
📢 Уведомление Роскомнадзора. Перед началом обработки персональных данных оператор обязан заранее уведомить об этом Роскомнадзор (ст. 22 закона №152-ФЗ). В уведомлении нужно указать сведения об организации (название, адрес, ИНН и др.), цели обработки, категории данных и субъектов, применяемые средства защиты, место хранения баз, ответственное лицо и т.д.. Без такой «заявки» в реестре оператор работать с данными не вправе. Если после регистрации меняются условия (цели обработки, адреса, сотрудник и т.д.), оператор обязан сообщить об изменениях в Роскомнадзор (обычно до 15-го числа следующего месяца).
📝 Информирование субъектов данных. Оператор обязан открыто сообщать людям о сборе их данных. При запросе субъекта персональных данных оператор должен предоставить всю информацию о том, какие именно сведения о нем хранятся и с какой целью (ст. 18 и 20 закона №152-ФЗ). При сборе данных (например, заполнении формы на сайте) оператор обязан уведомить человека о целях обработки и получить согласие, если оно требуется по закону. Если согласие обязательно, оператор должен объяснить, к каким последствиям приведет отказ от обработки. При получении данных не от самого человека (например, из стороннего источника) оператор до начала работы обязан проинформировать владельца данных об организации, целях обработки, и правах субъекта. Во всех этих случаях важно соблюдать формализованные требования закона и не «скрывать» сбор данных.
🔒 Защита и конфиденциальность. Персональные данные – это конфиденциальная информация, и оператор должен обеспечить ее безопасность (ст. 19 закона). Это означает принятие технических, организационных и правовых мер: шифрование баз данных, ограничение доступа по паролям, антивирус и другие СЗИ, регулярные проверки, резервное копирование, журналирование действий с данными и т.п. . Оператор также обязан назначить ответственных сотрудников и обучить их правилам работы с данными. При допуске до баз персональных данных работникам даются инструкции, что обрабатывать сведения можно лишь в установленных целях. Доступ коллег также должен быть ограничен: каждый сотрудник видит только ту информацию, которая нужна ему для работы. Если происходит инцидент (утечка или несанкционированный доступ), оператор обязан быстро его локализовать, восстановить данные и принять меры к виновным.
🗄️ Хранение и уничтожение данных. Персональные данные нельзя хранить «вечно». Закон требует удалять или обезличивать данные после достижения целей обработки или по запросу субъекта. Если человек сообщает, что данные неполны или неверны, оператор должен исправить их (в течение 7 рабочих дней). Если данные получены незаконно или уже не нужны – оператор обязан уничтожить их и уведомить об этом владельца данных. При этом о внесенных изменениях оператор оповещает заявителя и принимает меры, чтобы трети лица, которым отправлялись данные, тоже узнали об этом.
🤝 Работа с запросами и контролирующими органами. Оператор должен отвечать на обращения субъектов данных и запросы надзорных органов оперативно. По запросу Роскомнадзора оператор обязан в течение 10 рабочих дней предоставить нужную информацию. Если Роскомнадзор назначает проверку, оператору нужно обеспечить доступ к документации и базам. Сотрудничество с проверяющими органами снижает риск штрафов.
Штрафы, ответственность и как не допустить ошибок
Нарушение требований закона о персональных данных чревато последствиями. За несоблюдение предусмотрены административные штрафы (ст. 13.11 КоАП). Так, за обработку личных данных без согласия или без оснований можно получить штраф до 700 000 ₽ для юрлиц за первое нарушение и до 1,5 млн ₽ за повторное. Также введены отдельные санкции: с 2025 года за отсутствие уведомления в реестре РКН организации могут оштрафовать на 100–300 тыс. ₽ (для должностных лиц – 30–50 тыс. ₽).
Кроме штрафов, нарушителю грозит приостановка деятельности в сфере обработки данных и даже блокировка сайтов. На крупных предприятиях непонятная или неграмотная политика по ПДн может вызвать расследование Роскомнадзора и потерю репутации. Например, за утечку клиентов или сотрудников компании получают предписания устранить недостатки и штрафы.
Чтобы избежать проблем, оператор должен не допускать типичных ошибок:
Начинать обработку данных задним числом или без уведомления.
Собирать данные без обоснованной цели (например, требовать паспорт при рассылке, когда нужна только почта).
Не давать людям возможность отказаться или исправить свои данные.
Игнорировать запросы пользователей и проверяющих (Роскомнадзора/ОБЭП).
Хранить данные на ненадежных носителях или чужих серверах (нарушая локализацию).
Соблюдение процедур и прозрачность работы – лучшая защита от претензий. Опытный оператор персональных данных не только избегает штрафов, но и повышает доверие клиентов и партнеров 😇.
Подводя итог, оператор персональных данных – это любая компания, ФЛП или госорган, который работает с личной информацией людей. Под эту обязанность подпадают практически все бизнесы: онлайн-магазины, сервисы, кадровые отделы и т.д. Закон обязывает таких операторов заблаговременно уведомлять Роскомнадзор, открыто информировать пользователей о работе с их данными, соблюдать строгие меры безопасности и своевременно отвечать на запросы.
Главное – организовать систему: подготовить необходимые документы (политику конфиденциальности, согласия, инструкции), технически защитить базы данных, обучить сотрудников и контролировать процесс. Тогда работа с персональными данными станет не головной болью, а нормой цивилизованного бизнеса. 🌟
