📊 Федресурс присоединение: как опубликовать сообщение и не допустить ошибок

Зачем и когда нужно публиковать уведомление о присоединении
ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) — федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности компаний. С 2019 года закон № 129-ФЗ обязал все организации публиковать уведомления о реорганизации, в том числе о присоединении. Это означает, что каждое юрлицо, участвующее в присоединении, должно разместить сообщение о событии, сообщив кредиторам об изменениях.
Такая публикация — часть обязанностей по госконтролю. В подп. «н.6» п.7 ст.7.1 ФЗ-129 сказано: уведомление о реорганизации должно содержать сведения о каждом участнике, форме присоединения, порядке и сроках предъявления требований кредиторами. Закон также устанавливает строгий срок: сообщение нужно внести в реестр в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации. Иными словами, отсчет ведется от дня подписания протокола или решения.
Если публикация не сделана в срок, налоговые органы могут отказать в регистрации присоединения по ст.23 ФЗ‑129. Кроме того, на директора налагается штраф (от 5 000 до 10 000 ₽). После публикации сообщение становится общедоступным в реестре (по ИНН/ОГРН компании), что повышает прозрачность бизнеса и позволяет контрагентам получать достоверную информацию.
Порядок публикации уведомления о присоединении
После принятия решения подготовьте сообщение и разместите его через личный кабинет Федресурса. Ключевые шаги:
Подготовка КЭП: у руководителя (или уполномоченного лица) должна быть действующая электронная подпись. Без нее не войти в систему. 📑
Авторизация: зайдите на fedresurs.ru под ЭЦП, выберите «Сообщение о реорганизации».
Форма уведомления: укажите дату решения и тип «Присоединение». Перечислите все компании-участники (принимающая и присоединяемые). ИНН/ОГРН подтягиваются автоматически, но проверьте названия.
Реквизиты: внесите адреса, ИНН/ОГРН/КПП организаций и данные директора (исполнительного органа) каждой компании. Укажите документ-основание (протокол, решение) с датой.
Текст: опишите процесс присоединения: «Компания А присоединяется к компании B». Пропишите срок предъявления требований кредиторами (обычно 30 дней). Если уведомление уже вышло в журнале «Вестник», добавьте ссылку на его номер и дату.
Оплата: оплатите государственную пошлину за публикацию (через личный кабинет или банк).
Публикация: отправьте сообщение в реестр и получите ссылку на опубликованный документ. После публикации проверьте текст: любые неточности приведут к необходимости отправить новый текст, но срок размещения считается один раз.
⌛ Срок публикации: первое уведомление должно быть размещено в течение 3 рабочих дней после решения о реорганизации. Лучше не откладывать: разместите его уже на следующий рабочий день после собрания.
🔄 Повторная публикация: по практике уведомление публикуют дважды, второе — через 30 дней после первой публикации. При повторной отправке обновите данные (например, дату и номер первого уведомления), чтобы избежать дублирования.
Типичные ошибки при публикации и их последствия
Даже при внимательном подходе часто встречаются ошибки, которые могут привести к штрафам или отказу ФНС:
❗️ Нарушение сроков: опоздать даже на один день — уже нарушение. Налоговая может отказать в регистрации присоединения, а руководителю грозит штраф (5 000–10 000 ₽).
❗️ Неправильные реквизиты: ошибка в ИНН/ОГРН, названии компании или адресе делает сообщение недействительным. Проверьте данные через ЕГРЮЛ или сайт ФНС заранее.
❗️ Неверный исполнительный орган: укажите фактического руководителя (директора). Часто бюджетные организации ошибочно вписывают «администрацию» — это неправильно.
❗️ Путаница в ролях: внимательно сверяйте, какая компания присоединяется к какой. Формулировка уведомления должна строго соответствовать решению. Неверный порядок участников приведет к отказу регистрации.
Публикация сведений на Федресурсе
Услуги внесения сведений в Единый федеральный реестр с оплатой после публикации
Практические советы по точной публикации
Чтобы избежать проблем и уложиться в срок, придерживайтесь этих рекомендаций:
✔️ Планируйте публикацию сразу: после решения внесите черновик текста и поставьте напоминание на следующий рабочий день. Так вы точно не пропустите срок.
✔️ Чек-лист полей: составьте список обязательных данных (дата решения, ИНН/ОГРН участников, срок требований и т.д.). Перед отправкой последовательно сверяйте каждое поле.
✔️ Параллельная публикация: запланируйте размещение уведомления и в «Вестнике государственной регистрации» с такими же датами. Оба уведомления (Федресурс и Вестник) должны выйти по правилам.
✔️ Сервисы публикации: если у вас нет опыта, воспользуйтесь специальным онлайн-сервисом. Специалисты быстро оформят уведомление и разместят сообщение за вас, включая повторную отправку. Это сэкономит ваше время и исключит ошибки.
Соблюдайте сроки и проверяйте текст. При необходимости поручайте публикацию профессионалам — это поможет избежать штрафов и отказов. 📋
Публикация уведомления о реорганизации в форме присоединения — обязательный этап. Опоздание или ошибки приводят к отказу ФНС в регистрации и штрафам (до 10 000 ₽ за первый раз, до 50 000 ₽ за повторные нарушения, возможна дисквалификация).
Многие компании доверяют публикацию онлайн-сервисам или нотариусам, чтобы гарантировать соблюдение всех формальностей и избежать задержек. Например, уведомление можно поручить нотариусу — он разместит его от вашего имени (хотя текст составляется самой компанией). При этом ответственность за содержание текста все равно остается за организацией. 👍
