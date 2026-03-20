📊 Федресурс присоединение: как опубликовать сообщение и не допустить ошибок

Зачем и когда нужно публиковать уведомление о присоединении

ЕФРСФДЮЛ (Федресурс) — федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности компаний. С 2019 года закон № 129-ФЗ обязал все организации публиковать уведомления о реорганизации, в том числе о присоединении. Это означает, что каждое юрлицо, участвующее в присоединении, должно разместить сообщение о событии, сообщив кредиторам об изменениях.

Такая публикация — часть обязанностей по госконтролю. В подп. «н.6» п.7 ст.7.1 ФЗ-129 сказано: уведомление о реорганизации должно содержать сведения о каждом участнике, форме присоединения, порядке и сроках предъявления требований кредиторами. Закон также устанавливает строгий срок: сообщение нужно внести в реестр в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации. Иными словами, отсчет ведется от дня подписания протокола или решения.

Если публикация не сделана в срок, налоговые органы могут отказать в регистрации присоединения по ст.23 ФЗ‑129. Кроме того, на директора налагается штраф (от 5 000 до 10 000 ₽). После публикации сообщение становится общедоступным в реестре (по ИНН/ОГРН компании), что повышает прозрачность бизнеса и позволяет контрагентам получать достоверную информацию.