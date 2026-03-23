Проверка Роскомнадзора: что проверяют и как подготовиться

Как проходят проверки Роскомнадзора, кто попадает под котрольные мероприятия и как их избежать, читайте в статье.

Кто попадает под контроль и почему это касается каждого бизнеса

В 2026 году проверки Роскомнадзора перестали быть редким событием — это системный инструмент контроля за бизнесом, работающим с персональными данными. Причина проста: практически каждая компания сегодня обрабатывает данные клиентов, сотрудников или пользователей сайта, а значит автоматически становится объектом регулирования закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

📊 Под персональными данными понимается любая информация, позволяющая идентифицировать человека: от ФИО и телефона до IP-адреса и поведения на сайте

🔍 Кто попадает под проверку Роскомнадзора

Важно понимать: проверяют не только крупные компании. Под контроль попадают:

  • ООО, ИП и даже самозанятые;

  • компании с сайтами, формами заявок;

  • бизнес с имайл-рассылками и рекламой;

  • работодатели (данные сотрудников).

👉 Если у вас есть:

  • форма «оставить заявку»;

  • база клиентов;

  • Таблицы с контактами;

  • аналитика (Яндекс.Метрика и др.).

вы уже оператор персональных данных.

⚠️ Почему проверки стали чаще в 2026 году

Система контроля изменилась:

  • внедрена риск-ориентированная модель проверок;

  • усилился контроль через жалобы и инциденты;

  • активно используются автоматические проверки сайтов.

Кроме того, проверки могут запускаться по жалобе клиента, после утечки данных, при отсутствии уведомления в РКН, автоматически при анализе сайта

🚨 Главный миф бизнеса: «мы маленькие — нас не проверят»

📌 Закон не делает различий между малым и крупным бизнесом, важен сам факт обработки данных.

Более того:

  • штрафы достигают сотен тысяч и миллионов рублей;

  • возможны блокировки сайта;

  • проверки могут проходить без предупреждения.

Что проверяет Роскомнадзор в первую очередь

Если первый этап проверки — это попадание в поле зрения Роскомнадзора, то второй — это глубокий анализ того, как именно бизнес работает с персональными данными. И здесь важно понимать: регулятор не ограничивается формальной проверкой документов, он сопоставляет документы, сайт и реальные процессы.

🔍 1. Документы по персональным данным — основа проверки

Первое, что проверяет Роскомнадзор — наличие и корректность обязательных документов:

  • политика обработки персональных данных;

  • согласия на обработку ПДн;

  • локальные нормативные акты;

  • приказы о назначении ответственного.

🌐 2. Сайт: главный источник нарушений

Сегодня основной фокус проверок — сайты, потому что именно там чаще всего фиксируются нарушения.

Роскомнадзор проверяет:

  • наличие политики на сайте;

  • корректность форм сбора данных;

  • наличие чекбоксов согласия;

  • использование cookies и аналитики;

  • передачу данных сторонним сервисам.

📊 Даже одно некорректное поле формы или отсутствие согласия может стать основанием для штрафа. Кроме того, проверки сайтов стали массовыми благодаря автоматизации и ИИ-системам.

📊 3. Фактическая обработка данных внутри бизнеса

Следующий уровень, реальная работа с данными, а не то, что написано в документах.

Проверяется:

  • где хранятся данные (облака, серверы);

  • кто имеет доступ к информации;

  • передаются ли данные третьим лицам;

  • есть ли трансграничная передача.

⚠️ 4. Регистрация в Роскомнадзоре

  • проверяется факт регистрации;

  • соответствие указанных данных реальной деятельности;

  • актуальность сведений.

📊 Отсутствие уведомления, одно из самых частых нарушений, за которое предусмотрены штрафы

Роскомнадзор проверяет не «галочки», а реальную систему работы с персональными данными. Если документы, сайт и процессы не связаны между собой, нарушение почти гарантированно.

Как проходит проверка Роскомнадзора: этапы, сроки и реальные риски для бизнеса

После того как компания попадает в поле зрения Роскомнадзора, начинается сама проверка. Важно понимать: это не хаотичный процесс, а четко регламентированная процедура, где каждый этап имеет юридические последствия.

📩 Этап 1. Уведомление или инициирование проверки

Проверка может начаться:

  • с официального уведомления (плановая проверка);

  • без предупреждения, при жалобе или выявлении нарушения;

  • через автоматический мониторинг сайта.

📑 Этап 2. Запрос документов и информации

На следующем этапе Роскомнадзор направляет запрос:

  • политики и локальные акты;

  • согласия на обработку данных;

  • сведения о защите информации;

  • договоры с подрядчиками;

  • данные о хранении и обработке ПДн.

📊 Проверка может быть:

  • документарной (без выезда);

  • выездной (с посещением компании).

🔍 Этап 3. Анализ и сопоставление данных

Ключевой момент: инспектор не просто читает документы, он проверяет, соответствуют ли они реальности.

Проверяется:

  • совпадают ли цели обработки с фактическими;

  • корректно ли работают формы на сайте;

  • есть ли реальные меры защиты данных;

  • как организован доступ сотрудников.

📌 Если в документах указано одно, а фактически происходит другое, фиксируется как нарушение.

⚖️ Этап 4. Итоги проверки и последствия

По результатам проверки формируется:

  • акт проверки;

  • предписание об устранении нарушений;

  • постановление о штрафе.

Чтобы вы могли быстро проверить свой сайт и понять, есть ли риски, мы подготовили специальную памятку.

📌 В ней собраны ключевые требования Роскомнадзора к сайтам в 2026 году, которые чаще всего проверяют инспекторы и автоматические системы контроля.

Как подготовиться к проверке Роскомнадзора

✅ Шаг 1. Провести внутренний аудит

Первое, что необходимо сделать — оценить текущее состояние бизнеса:

  • какие персональные данные собираются;

  • где они хранятся;

  • кто имеет доступ;

  • какие системы используются (CRM, облака, сайты).

📑 Шаг 2. Привести в порядок документы

Без корректной документации пройти проверку невозможно.

Минимальный комплект:

  • политика обработки персональных данных;

  • согласия на обработку;

  • локальные акты и регламенты;

  • приказ о назначении ответственного.

🔐 Шаг 3. Настроить защиту персональных данных

Роскомнадзор оценивает не только документы, но и уровень защиты информации.

Базовые меры:

  • ограничение доступа сотрудников;

  • настройка антивирусов и защиты систем;

  • контроль доступа к базам данных;

  • устранение уязвимостей.

📌 Без технических мер защита считается формальной и может быть признана недостаточной.

📊 Шаг 4. Обучить сотрудников и выстроить процессы

Часто нарушения происходят не из-за документов, а из-за действий сотрудников.

Важно:

  • обучить персонал работе с ПДн;

  • установить правила доступа;

  • исключить хранение данных в мессенджерах и личных устройствах;

  • внедрить контроль.

Проверка Роскомнадзора — это всегда стресс… если вы не подготовлены.

Если бизнес работает с персональными данными, он уже находится в зоне контроля. Вопрос не в том, будет ли проверка, а в том  насколько компания к ней готова.

Системный подход к соблюдению требований ФЗ-152 позволяет не просто избежать штрафов, но и выстроить устойчивую, безопасную и юридически защищенную модель работы.

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24

