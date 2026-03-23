Проверка Роскомнадзора: что проверяют и как подготовиться

Кто попадает под контроль и почему это касается каждого бизнеса
В 2026 году проверки Роскомнадзора перестали быть редким событием — это системный инструмент контроля за бизнесом, работающим с персональными данными. Причина проста: практически каждая компания сегодня обрабатывает данные клиентов, сотрудников или пользователей сайта, а значит автоматически становится объектом регулирования закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
📊 Под персональными данными понимается любая информация, позволяющая идентифицировать человека: от ФИО и телефона до IP-адреса и поведения на сайте
🔍 Кто попадает под проверку Роскомнадзора
Важно понимать: проверяют не только крупные компании. Под контроль попадают:
ООО, ИП и даже самозанятые;
компании с сайтами, формами заявок;
бизнес с имайл-рассылками и рекламой;
работодатели (данные сотрудников).
👉 Если у вас есть:
форма «оставить заявку»;
база клиентов;
Таблицы с контактами;
аналитика (Яндекс.Метрика и др.).
— вы уже оператор персональных данных.
⚠️ Почему проверки стали чаще в 2026 году
Система контроля изменилась:
внедрена риск-ориентированная модель проверок;
усилился контроль через жалобы и инциденты;
активно используются автоматические проверки сайтов.
Кроме того, проверки могут запускаться по жалобе клиента, после утечки данных, при отсутствии уведомления в РКН, автоматически при анализе сайта
🚨 Главный миф бизнеса: «мы маленькие — нас не проверят»
📌 Закон не делает различий между малым и крупным бизнесом, важен сам факт обработки данных.
Более того:
штрафы достигают сотен тысяч и миллионов рублей;
возможны блокировки сайта;
проверки могут проходить без предупреждения.
Что проверяет Роскомнадзор в первую очередь
Если первый этап проверки — это попадание в поле зрения Роскомнадзора, то второй — это глубокий анализ того, как именно бизнес работает с персональными данными. И здесь важно понимать: регулятор не ограничивается формальной проверкой документов, он сопоставляет документы, сайт и реальные процессы.
🔍 1. Документы по персональным данным — основа проверки
Первое, что проверяет Роскомнадзор — наличие и корректность обязательных документов:
политика обработки персональных данных;
согласия на обработку ПДн;
локальные нормативные акты;
приказы о назначении ответственного.
🌐 2. Сайт: главный источник нарушений
Сегодня основной фокус проверок — сайты, потому что именно там чаще всего фиксируются нарушения.
Роскомнадзор проверяет:
наличие политики на сайте;
корректность форм сбора данных;
наличие чекбоксов согласия;
использование cookies и аналитики;
передачу данных сторонним сервисам.
📊 Даже одно некорректное поле формы или отсутствие согласия может стать основанием для штрафа. Кроме того, проверки сайтов стали массовыми благодаря автоматизации и ИИ-системам.
📊 3. Фактическая обработка данных внутри бизнеса
Следующий уровень, реальная работа с данными, а не то, что написано в документах.
Проверяется:
где хранятся данные (облака, серверы);
кто имеет доступ к информации;
передаются ли данные третьим лицам;
есть ли трансграничная передача.
⚠️ 4. Регистрация в Роскомнадзоре
проверяется факт регистрации;
соответствие указанных данных реальной деятельности;
актуальность сведений.
📊 Отсутствие уведомления, одно из самых частых нарушений, за которое предусмотрены штрафы
Роскомнадзор проверяет не «галочки», а реальную систему работы с персональными данными. Если документы, сайт и процессы не связаны между собой, нарушение почти гарантированно.
Как проходит проверка Роскомнадзора: этапы, сроки и реальные риски для бизнеса
После того как компания попадает в поле зрения Роскомнадзора, начинается сама проверка. Важно понимать: это не хаотичный процесс, а четко регламентированная процедура, где каждый этап имеет юридические последствия.
📩 Этап 1. Уведомление или инициирование проверки
Проверка может начаться:
с официального уведомления (плановая проверка);
без предупреждения, при жалобе или выявлении нарушения;
через автоматический мониторинг сайта.
📑 Этап 2. Запрос документов и информации
На следующем этапе Роскомнадзор направляет запрос:
политики и локальные акты;
согласия на обработку данных;
сведения о защите информации;
договоры с подрядчиками;
данные о хранении и обработке ПДн.
📊 Проверка может быть:
документарной (без выезда);
выездной (с посещением компании).
🔍 Этап 3. Анализ и сопоставление данных
Ключевой момент: инспектор не просто читает документы, он проверяет, соответствуют ли они реальности.
Проверяется:
совпадают ли цели обработки с фактическими;
корректно ли работают формы на сайте;
есть ли реальные меры защиты данных;
как организован доступ сотрудников.
📌 Если в документах указано одно, а фактически происходит другое, фиксируется как нарушение.
⚖️ Этап 4. Итоги проверки и последствия
По результатам проверки формируется:
акт проверки;
предписание об устранении нарушений;
постановление о штрафе.
Как подготовиться к проверке Роскомнадзора
✅ Шаг 1. Провести внутренний аудит
Первое, что необходимо сделать — оценить текущее состояние бизнеса:
какие персональные данные собираются;
где они хранятся;
кто имеет доступ;
какие системы используются (CRM, облака, сайты).
📑 Шаг 2. Привести в порядок документы
Без корректной документации пройти проверку невозможно.
Минимальный комплект:
политика обработки персональных данных;
согласия на обработку;
локальные акты и регламенты;
приказ о назначении ответственного.
🔐 Шаг 3. Настроить защиту персональных данных
Роскомнадзор оценивает не только документы, но и уровень защиты информации.
Базовые меры:
ограничение доступа сотрудников;
настройка антивирусов и защиты систем;
контроль доступа к базам данных;
устранение уязвимостей.
📌 Без технических мер защита считается формальной и может быть признана недостаточной.
📊 Шаг 4. Обучить сотрудников и выстроить процессы
Часто нарушения происходят не из-за документов, а из-за действий сотрудников.
Важно:
обучить персонал работе с ПДн;
установить правила доступа;
исключить хранение данных в мессенджерах и личных устройствах;
внедрить контроль.
Если бизнес работает с персональными данными, он уже находится в зоне контроля. Вопрос не в том, будет ли проверка, а в том насколько компания к ней готова.
Системный подход к соблюдению требований ФЗ-152 позволяет не просто избежать штрафов, но и выстроить устойчивую, безопасную и юридически защищенную модель работы.
