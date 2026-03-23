Проверка Роскомнадзора: что проверяют и как подготовиться

Кто попадает под контроль и почему это касается каждого бизнеса

В 2026 году проверки Роскомнадзора перестали быть редким событием — это системный инструмент контроля за бизнесом, работающим с персональными данными. Причина проста: практически каждая компания сегодня обрабатывает данные клиентов, сотрудников или пользователей сайта, а значит автоматически становится объектом регулирования закона № 152-ФЗ «О персональных данных». 📊 Под персональными данными понимается любая информация, позволяющая идентифицировать человека: от ФИО и телефона до IP-адреса и поведения на сайте

🔍 Кто попадает под проверку Роскомнадзора

Важно понимать: проверяют не только крупные компании. Под контроль попадают: ООО, ИП и даже самозанятые;

компании с сайтами, формами заявок;

бизнес с имайл-рассылками и рекламой;

работодатели (данные сотрудников). 👉 Если у вас есть: форма «оставить заявку»;

база клиентов;

Таблицы с контактами;

аналитика (Яндекс.Метрика и др.). — вы уже оператор персональных данных.

⚠️ Почему проверки стали чаще в 2026 году

Система контроля изменилась: внедрена риск-ориентированная модель проверок;

усилился контроль через жалобы и инциденты;

активно используются автоматические проверки сайтов. Кроме того, проверки могут запускаться по жалобе клиента, после утечки данных, при отсутствии уведомления в РКН, автоматически при анализе сайта

🚨 Главный миф бизнеса: «мы маленькие — нас не проверят»