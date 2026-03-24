🔥 Публикация сведений о залоге в Федресурсе: что важно знать бизнесу, чтобы избежать штрафов и рисков

Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) — это официальный государственный реестр, в котором раскрывается значимая информация о юридических лицах, включая сведения о залоге движимого имущества. Закон прямо обязывает публиковать такие данные, и их отсутствие может привести к тому, что ваши права как кредитора или стороны сделки окажутся незащищенными.

Если сведения о залоге не размещены в Федресурсе, вы рискуете потерять приоритет в очереди требований, особенно в случае банкротства контрагента. На практике это означает одно: даже при наличии договора залога вы можете не получить свои деньги.

Дополнительно усиливаются и другие риски:

оспаривание сделок со стороны кредиторов;

претензии со стороны налоговых органов;

административная ответственность за нарушение порядка раскрытия информации;

сложности при проверках и due diligence.

🧩 Публикация сведений о залоге в Федресурсе регулируется сразу несколькими нормами законодательства и напрямую связана с защитой прав кредиторов. Ключевое правило закреплено в ст. 339.1 ГК: сведения о залоге движимого имущества подлежат внесению в реестр уведомлений о залоге, который ведется через нотариат и отражается в системе Федресурса.