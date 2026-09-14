«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

Знакомьтесь — «Федресурс 24»

«Федресурс 24» — сервис ООО «Онлайн услуги 24». С 2022 года мы помогаем компаниям готовить и размещать обязательные сообщения в Федресурсе.

К нам обращаются с разными задачами: опубликовать сообщение о ликвидации или реорганизации, сведения об аудите, лицензии и других событиях. Кто-то уже знает, что нужно, и хочет передать работу специалисту. Кто-то сталкивается с публикацией впервые и начинает с вопроса: «А нашей компании вообще нужно что-то размещать?».

В обоих случаях сначала разбираемся в ситуации: проверяем документы, определяем вид сообщения и срок. Затем готовим текст и организуем публикацию.