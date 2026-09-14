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Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
Ведение бизнеса
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«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

Когда компании нужно разместить сообщение в Федресурсе, у руководителя или бухгалтера появляются вполне практические вопросы: что писать, какие документы подготовить, нужна ли электронная подпись и сколько все это займет времени.

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В «Федресурс 24» с этими вопросами помогают специалисты. Вы рассказываете о своей ситуации, отправляете документы, а команда готовит публикацию. Все можно сделать онлайн, без собственной КЭП. Оплатить услугу — после того, как сообщение появится в реестре.

«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

Знакомьтесь — «Федресурс 24»

«Федресурс 24» — сервис ООО «Онлайн услуги 24». С 2022 года мы помогаем компаниям готовить и размещать обязательные сообщения в Федресурсе.

К нам обращаются с разными задачами: опубликовать сообщение о ликвидации или реорганизации, сведения об аудите, лицензии и других событиях. Кто-то уже знает, что нужно, и хочет передать работу специалисту. Кто-то сталкивается с публикацией впервые и начинает с вопроса: «А нашей компании вообще нужно что-то размещать?».

В обоих случаях сначала разбираемся в ситуации: проверяем документы, определяем вид сообщения и срок. Затем готовим текст и организуем публикацию.

«Федресурс 24» — коммерческий сервис помощи с публикациями. Сам официальный реестр находится на fedresurs.ru.

Что удобно для клиента

Все можно сделать онлайн

Приезжать в офис и привозить бумажные документы не нужно. Для проверки можно отправить сканы или качественные фотографии — главное, чтобы текст и реквизиты хорошо читались.

Обычно для стандартной публикации достаточно паспорта человека, который подписывает заявление, и самого подписанного заявления. Если для вашей ситуации понадобятся дополнительные документы — например, решение или доверенность, — специалист объяснит, что подготовить.

Не нужно получать собственную электронную подпись

Ради одной публикации не придется оформлять КЭП и разбираться с настройкой программ. Мы размещаем сообщение с квалифицированной электронной подписью уполномоченного публикатора.

Сначала можно проверить результат, а потом оплатить

Стоимость рассчитываем до начала работы. После размещения присылаем ссылку на сообщение: вы открываете его в реестре, проверяете и затем оплачиваете услугу в согласованном порядке.

Так у вас есть возможность увидеть результат до оплаты.

Если нужно срочно — проверим возможность размещения от одного часа

Сначала смотрим документы и уточняем, все ли готово для публикации. Срок зависит от полноты сведений, необходимых уточнений и доступности самого реестра. Поэтому возможность срочного размещения проверяем для конкретной заявки.

«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

Оставьте заявку на сайте и коротко опишите задачу. Специалист подскажет, какие документы нужны, и назовет стоимость.

Рассчитать стоимость публикации

Более 7 000 клиентов и 9 500 сообщений в Федресурсе

Такие результаты у направления «Федресурс 24» по внутренним данным компании на 17 июля 2026 года.

Мы работаем с небольшими компаниями, учреждениями и крупными организациями. По данным компании, за обязательными публикациями к команде ООО «Онлайн услуги 24» обращались, в частности, ЛДПР, ООО «Газпром экспертиза», АО «Россети ЦИУС ЕЭС», АО «Росагролизинг» и ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета».

При этом размер организации не меняет сути задачи: нужно разобраться в документах, подготовить сообщение и дать клиенту возможность проверить, что оно опубликовано.

«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

Кто помогает с публикацией

Компанией руководит Татьяна Геннадьевна Цыхманова, генеральный директор ООО «Онлайн услуги 24».

Отдел по работе с клиентами возглавляет Анна Чудинова. Марина Арутюнян (Дадашева) — ведущий специалист по работе с клиентами, Анастасия Соловьева — специалист по публикации сообщений.

С командой можно обсудить и саму публикацию, и вопросы, которые появляются по ходу работы: подходит ли документ, что нужно уточнить, когда будет готово сообщение и где его проверить.

Мы понимаем, что для клиента эта процедура может быть новой. Поэтому помощь с объяснениями и документами — такая же часть работы, как подготовка текста и размещение.

«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

За что нас благодарят

В отзывах о публикациях клиенты отмечают простые и важные для них вещи: быстро ответили, понятно объяснили, помогли оформить документы, были на связи и прислали подтверждение.

Есть истории о размещении в день обращения. Есть благодарности за терпеливые объяснения при первой публикации. Есть клиенты, которые возвращаются со следующей задачей и снова обращаются к знакомому специалисту.

На 11 сентября 2026 года в карточке «Онлайн услуги 24» на Яндексе — 643 отзыва и рейтинг 5,0. Компания также получила награду Яндекс Карт «Хорошее место 2026».

Это общая карточка компании: в ней собраны отзывы о разных услугах, включая публикации в Федресурсе. Их можно прочитать и посмотреть, что именно клиенты рассказывают о работе с нами.

Как начать

Чтобы обратиться в «Федресурс 24», достаточно коротко описать ситуацию. Например: принято решение о ликвидации, получено аудиторское заключение или нужно разобраться с публикацией сведений о лицензии.

Специалист проверит, какое сообщение требуется, уточнит документы, срок и стоимость. После подготовки и размещения вы получите ссылку на сообщение, подтверждение и закрывающие документы.

Рассчитать стоимость публикации в Федресурсе

Полностью онлайн. Без оформления собственной КЭП. Оплата после публикации.

Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJkcL7s

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Закон и бизнес | Онлайн услуги 24

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24

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