«Федресурс 24»: помогаем опубликовать сообщение в ЕФРСФДЮЛ без лишних хлопот

В «Федресурс 24» с этими вопросами помогают специалисты. Вы рассказываете о своей ситуации, отправляете документы, а команда готовит публикацию. Все можно сделать онлайн, без собственной КЭП. Оплатить услугу — после того, как сообщение появится в реестре.
Знакомьтесь — «Федресурс 24»
«Федресурс 24» — сервис ООО «Онлайн услуги 24». С 2022 года мы помогаем компаниям готовить и размещать обязательные сообщения в Федресурсе.
К нам обращаются с разными задачами: опубликовать сообщение о ликвидации или реорганизации, сведения об аудите, лицензии и других событиях. Кто-то уже знает, что нужно, и хочет передать работу специалисту. Кто-то сталкивается с публикацией впервые и начинает с вопроса: «А нашей компании вообще нужно что-то размещать?».
В обоих случаях сначала разбираемся в ситуации: проверяем документы, определяем вид сообщения и срок. Затем готовим текст и организуем публикацию.
«Федресурс 24» — коммерческий сервис помощи с публикациями. Сам официальный реестр находится на fedresurs.ru.
Что удобно для клиента
Все можно сделать онлайн
Приезжать в офис и привозить бумажные документы не нужно. Для проверки можно отправить сканы или качественные фотографии — главное, чтобы текст и реквизиты хорошо читались.
Обычно для стандартной публикации достаточно паспорта человека, который подписывает заявление, и самого подписанного заявления. Если для вашей ситуации понадобятся дополнительные документы — например, решение или доверенность, — специалист объяснит, что подготовить.
Не нужно получать собственную электронную подпись
Ради одной публикации не придется оформлять КЭП и разбираться с настройкой программ. Мы размещаем сообщение с квалифицированной электронной подписью уполномоченного публикатора.
Сначала можно проверить результат, а потом оплатить
Стоимость рассчитываем до начала работы. После размещения присылаем ссылку на сообщение: вы открываете его в реестре, проверяете и затем оплачиваете услугу в согласованном порядке.
Так у вас есть возможность увидеть результат до оплаты.
Если нужно срочно — проверим возможность размещения от одного часа
Сначала смотрим документы и уточняем, все ли готово для публикации. Срок зависит от полноты сведений, необходимых уточнений и доступности самого реестра. Поэтому возможность срочного размещения проверяем для конкретной заявки.
Оставьте заявку на сайте и коротко опишите задачу. Специалист подскажет, какие документы нужны, и назовет стоимость.
Более 7 000 клиентов и 9 500 сообщений в Федресурсе
Такие результаты у направления «Федресурс 24» по внутренним данным компании на 17 июля 2026 года.
Мы работаем с небольшими компаниями, учреждениями и крупными организациями. По данным компании, за обязательными публикациями к команде ООО «Онлайн услуги 24» обращались, в частности, ЛДПР, ООО «Газпром экспертиза», АО «Россети ЦИУС ЕЭС», АО «Росагролизинг» и ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета».
При этом размер организации не меняет сути задачи: нужно разобраться в документах, подготовить сообщение и дать клиенту возможность проверить, что оно опубликовано.
Кто помогает с публикацией
Компанией руководит Татьяна Геннадьевна Цыхманова, генеральный директор ООО «Онлайн услуги 24».
Отдел по работе с клиентами возглавляет Анна Чудинова. Марина Арутюнян (Дадашева) — ведущий специалист по работе с клиентами, Анастасия Соловьева — специалист по публикации сообщений.
С командой можно обсудить и саму публикацию, и вопросы, которые появляются по ходу работы: подходит ли документ, что нужно уточнить, когда будет готово сообщение и где его проверить.
Мы понимаем, что для клиента эта процедура может быть новой. Поэтому помощь с объяснениями и документами — такая же часть работы, как подготовка текста и размещение.
За что нас благодарят
В отзывах о публикациях клиенты отмечают простые и важные для них вещи: быстро ответили, понятно объяснили, помогли оформить документы, были на связи и прислали подтверждение.
Есть истории о размещении в день обращения. Есть благодарности за терпеливые объяснения при первой публикации. Есть клиенты, которые возвращаются со следующей задачей и снова обращаются к знакомому специалисту.
На 11 сентября 2026 года в карточке «Онлайн услуги 24» на Яндексе — 643 отзыва и рейтинг 5,0. Компания также получила награду Яндекс Карт «Хорошее место 2026».
Это общая карточка компании: в ней собраны отзывы о разных услугах, включая публикации в Федресурсе. Их можно прочитать и посмотреть, что именно клиенты рассказывают о работе с нами.
Как начать
Чтобы обратиться в «Федресурс 24», достаточно коротко описать ситуацию. Например: принято решение о ликвидации, получено аудиторское заключение или нужно разобраться с публикацией сведений о лицензии.
Специалист проверит, какое сообщение требуется, уточнит документы, срок и стоимость. После подготовки и размещения вы получите ссылку на сообщение, подтверждение и закрывающие документы.
Рассчитать стоимость публикации в Федресурсе
Полностью онлайн. Без оформления собственной КЭП. Оплата после публикации.
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJkcL7s