«Роском 24»: помогаем бизнесу разобраться с персональными данными и привести документы в порядок

Начинаем с того, как устроена ваша работа

У интернет-магазина, образовательного проекта и производственной компании разные задачи. Даже у двух похожих организаций могут отличаться сайт, используемые программы, состав сотрудников и способы общения с клиентами.

Поэтому сначала мы задаем вполне практические вопросы. Где человек оставляет свои данные? В какую программу они попадают? Кто из сотрудников имеет доступ? Какие подрядчики участвуют в обработке? Что уже оформлено, а что изменилось за последнее время?

Ответы помогают определить состав работы. Одной компании нужно подготовить уведомление. Другой — обновить документы после запуска сайта. Третьей — проверить сразу несколько участков и понять, с чего начать исправления.

Например, компания могла подключить на сайт новый чат и CRM, а документы оставить прежними. При проверке мы сопоставляем тексты с фактической работой сервисов и выясняем, какие изменения нужны. Это помогает увидеть вопросы, которые легко пропустить, если смотреть только на политику обработки персональных данных.