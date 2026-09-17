«Роском 24»: помогаем бизнесу разобраться с персональными данными и привести документы в порядок

С такими задачами помогает «Роском 24». Мы изучаем процессы компании, объясняем, что нужно сделать, и помогаем с уведомлениями, документами, сайтом и дальнейшим внедрением.
«Роском 24» — проект ООО «Онлайн услуги 24». Работаем дистанционно с бизнесом по всей России. Это коммерческий сервис юридической помощи по персональным данным, отдельный от Роскомнадзора.
Начинаем с того, как устроена ваша работа
У интернет-магазина, образовательного проекта и производственной компании разные задачи. Даже у двух похожих организаций могут отличаться сайт, используемые программы, состав сотрудников и способы общения с клиентами.
Поэтому сначала мы задаем вполне практические вопросы. Где человек оставляет свои данные? В какую программу они попадают? Кто из сотрудников имеет доступ? Какие подрядчики участвуют в обработке? Что уже оформлено, а что изменилось за последнее время?
Ответы помогают определить состав работы. Одной компании нужно подготовить уведомление. Другой — обновить документы после запуска сайта. Третьей — проверить сразу несколько участков и понять, с чего начать исправления.
Например, компания могла подключить на сайт новый чат и CRM, а документы оставить прежними. При проверке мы сопоставляем тексты с фактической работой сервисов и выясняем, какие изменения нужны. Это помогает увидеть вопросы, которые легко пропустить, если смотреть только на политику обработки персональных данных.
С чем можно обратиться в «Роском 24»
Уведомление в Роскомнадзор. Помогаем определить необходимость подачи, собрать сведения и подготовить уведомление. Если компания уже есть в реестре операторов, можно проверить актуальность записи и подготовить изменения.
Документы по персональным данным. Разрабатываем политики, согласия, приказы и другие документы с учетом процессов заказчика. Уточняем, какие данные компания использует, для каких целей и как с ними работают сотрудники. Подробнее о составе этой услуги можно узнать на странице разработки документов.
Проверка сайта. Изучаем формы, согласия, политику, cookie, аналитику, виджеты и подключённые сервисы. По итогам аудита сайта готовим замечания и рекомендации с приоритетами. Внесение исправлений можно заказать отдельно — объем таких работ согласуем заранее.
Аудит работы компании и сопровождение. Проверяем организацию доступа к данным, работу с подрядчиками, хранение и другие процессы. Помогаем с подготовкой ответов на обращения и требования Роскомнадзора, а при необходимости — с вопросами трансграничной передачи данных и сопровождением внедрения.
Если пока непонятно, какая услуга нужна, начните с описания своей ситуации. Специалист поможет определить задачу и предложит подходящий состав работ.
Заранее понятно, что входит в работу
Перед началом мы согласуем состав услуги, стоимость, сроки и результат, который передадим. Учитываем наличие сотрудников, сайта, CRM и других систем: от этого зависит объем анализа и подготовки.
После оформления договора, оплаты и получения необходимых сведений приступаем к работе. Материалы направляем на согласование, возникающие вопросы обсуждаем с заказчиком.
Результат зависит от задачи: это может быть подготовленное уведомление, комплект документов, отчет по аудиту или согласованные изменения на сайте. Документы и рекомендации передаем в редактируемом формате, чтобы компания могла использовать их в своей работе.
Если нужна помощь с внедрением, можно подключить сопровождение. Это удобно, когда после подготовки документов остаются практические вопросы: кому поручить отдельные действия, что изменить в работе сотрудников и как организовать выполнение рекомендаций.
Опыт в разных отраслях
Мы работаем с 2022 года. По данным, опубликованным на сайте на 11 сентября 2026 года, с задачами по персональным данным в «Роском 24» обратились более 425 клиентов — компании, предприниматели, эксперты и блогеры.
Среди выполненных проектов:
ООО «Ликви Моли Руссланд» — подготовка документов по персональным данным, аудит сайта и аудит регистрации оператора.
ООО «Альпина Диджитал» — документы по персональным данным, юридический аудит сайта и аудит регистрации оператора.
АНО «КНТ „Факел-Газпром“» — документы по персональным данным и юридический аудит сайта.
АО «Завод „Медтехника“» — юридический аудит сайта по требованиям к персональным данным.
В каждом случае состав работы связан с конкретной задачей заказчика. Где-то требуется проверить сайт, где-то — подготовить документы, а где-то — последовательно проработать несколько направлений.
Кто будет работать с вашей задачей
В команде есть специалисты по персональным данным и сотрудники, которые помогают клиентам на всех этапах взаимодействия.
Лидия Чернявская — эксперт по персональным данным.
Анна Чудинова — руководитель отдела по работе с клиентами.
Марина Арутюнян (Дадашева) — ведущий специалист по работе с клиентами.
Вера Ясенова — специалист по персональным данным.
Вы можете обсудить ситуацию, уточнить перечень сведений и задать вопросы по подготовленным материалам. Объяснить, зачем нужен документ и как его использовать, — такая же часть работы, как его подготовить.
За что клиенты благодарят команду
В отзывах об ООО «Онлайн услуги 24» клиенты отмечают понятные объяснения, внимательное отношение, помощь с документами и оперативные ответы. Это особенно ценно, когда человек впервые сталкивается с задачей и хочет понимать, что происходит на каждом этапе.
На 11 сентября 2026 года в карточке компании на Яндексе — рейтинг 5,0 и 643 отзыва. Компания также получила награду Яндекс Карт «Хорошее место 2026».
Это общая карточка ООО «Онлайн услуги 24»: в ней собраны отзывы о разных направлениях работы компании. Можно прочитать их и заранее познакомиться с тем, как команда общается с клиентами и решает их задачи.
Начать можно с одного вопроса
«У нас уже есть политика на сайте — нужно ли что-то еще?» «Компания зарегистрирована в Роскомнадзоре, но с тех пор многое изменилось». «Хотим проверить документы и понять, что исправить в первую очередь».
С любым из этих вопросов можно обратиться в «Роском 24». Для начала расскажите о компании: укажите ИНН, пришлите ссылку на сайт, если он есть, и сообщите, есть ли сотрудники и какие программы вы используете для работы с клиентами.
Мы уточним ситуацию, предложим состав работ и рассчитаем стоимость. Дальше вы сможете принять решение, понимая, что именно будет сделано и какой результат получите.
Работаем онлайн. Согласуем объем заранее. Помогаем разобраться в документах и дальнейших действиях.
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJywtQH