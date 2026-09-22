Объявление о ликвидации ООО в Вестнике: как подготовить текст, рассчитать стоимость и выбрать выпуск

Когда нужно объявление в Вестнике
При обычной добровольной ликвидации ООО ликвидатор или ликвидационная комиссия организует публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации». В объявлении сообщают о ликвидации и объясняют, как и в какой срок кредиторы могут предъявить требования. Такая публикация предусмотрена пунктом 1 статьи 63 ГК и включена в порядок ликвидации на сайте ФНС.
Подготовку можно начать сразу после решения участников: собрать документы, проверить реквизиты, определить адрес для требований. Для подачи сообщения в журнал потребуется запись в ЕГРЮЛ о том, что общество находится в процессе ликвидации. Дату решения и дату этой записи важно не перепутать.
Публикация в Вестнике и сообщение в Федресурсе — два отдельных действия.
При стандартной добровольной ликвидации нужны оба. У Федресурса свой срок: сообщение подают в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации. Ждать выпуска журнала для этого не нужно. Порядок разъясняет ФНС; организовать размещение можно через Федресурс 24.
Здесь рассматриваем именно добровольную ликвидацию ООО. Упрощенное исключение компании из реестра и банкротство проходят по другим правилам — этот порядок на них автоматически не переносится.
Нужно подготовить объявление о ликвидации?
Сообщите ИНН компании и на каком этапе вы сейчас. Специалист «Вестник 24» проверит, что нужно для подачи, и поможет с расчетом публикации.
Что написать в объявлении о ликвидации ООО
У сообщения вполне конкретная задача: читатель должен понять, какая компания ликвидируется, на основании какого решения и куда направлять требования. Для этого не нужно пересказывать весь протокол собрания или историю бизнеса.
Перед подготовкой текста удобно собрать сведения в одном месте:
Сведения для объявления
Что проверить
Откуда взять данные
Полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП и адрес ООО
Из актуальных сведений ЕГРЮЛ. Старый договор или сохраненная карточка компании могут содержать прежний адрес.
Кто принял решение о ликвидации, дата и номер документа
Из решения единственного участника или протокола общего собрания. Номер указывают, если он присвоен документу.
Ликвидатор или ликвидационная комиссия
Из документа о назначении; сведения о лице, действующем от имени общества, сверяют с ЕГРЮЛ.
Порядок, срок и адрес для требований кредиторов
Из принятых обществом решений и сведений ликвидатора. По указанному адресу должна приниматься корреспонденция.
Срок для предъявления требований не может быть меньше двух месяцев с момента публикации. Указание этого срока не отменяет обязанность отдельно письменно уведомить известных кредиторов. Это следует из статьи 63 ГК и разъяснений ФНС об уведомлении кредиторов.
Образец текста: заготовка для заполнения
Ниже — пример для ООО с единственным участником и назначенным ликвидатором. Все поля в квадратных скобках нужно заменить своими сведениями. Это рабочая заготовка, которую перед подачей сверяют с документами и требованиями редакции.
Общество с ограниченной ответственностью «[полное наименование]» (ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН], КПП [КПП], адрес: [адрес общества]) уведомляет о том, что единственным участником общества принято решение о его ликвидации (решение от [дата], № [номер, если есть]). Ликвидатором назначен [Ф. И. О.]. Требования кредиторов принимаются в письменной форме в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: [индекс и полный адрес для предъявления требований].
Если решение приняли на общем собрании, в тексте указывают общее собрание участников и реквизиты протокола. Если действует комиссия, меняют сведения о ликвидаторе. Когда для требований установлен более длительный срок, в объявление переносят именно его.
Не заменяйте два месяца на 60 дней. Это разные способы исчисления срока. Также не стоит заранее вписывать предполагаемую конечную дату: если номер публикации изменится, ее придется пересчитать.
Что чаще всего требует исправления
Проверьте прежде всего цифры и адреса. В тексте может остаться чужой ИНН из образца, дата протокола вместо даты решения или неполный адрес без помещения. Отдельно посмотрите на адрес для требований: если офис уже освобожден, нужно заранее организовать получение писем и согласовать корректные сведения для объявления.
Паспортные данные и документы, подтверждающие полномочия, нужны для оформления подачи. Их не следует автоматически переносить в публичный текст. Само объявление и пакет документов к заявке выполняют разные задачи.
Какие документы подготовить для публикации
Комплект зависит от способа подачи и того, кто подписывает документы. Чтобы начать подготовку через «Вестник 24», соберите решение или протокол о ликвидации и назначении ликвидатора, сведения о подписанте и документы о его полномочиях.
При работе через сервис также оформляется доверенность по предоставленному образцу. Для проверки подписанта запрашивается скан или качественная фотография паспорта. Точный перечень специалист сообщит применительно к вашей ситуации — например, если действует председатель комиссии или иной представитель.
После подготовки текста вам направят заявление для проверки и подписания. На соответствующем этапе потребуются подтверждения оплаты услуг и редакционного сбора. Редакционный счет формируется для конкретного объявления, поэтому оплатить его заранее «за будущий текст» не получится.
Для публикации через сервис не нужно оформлять собственную КЭП.
Документы передаются дистанционно: подходят читаемые сканы или фотографии всех страниц. Это условие относится к сопровождению публикации, а не ко всем действиям по ликвидации ООО.
Документы есть, а готового текста пока нет?
Можно начать с того, что уже подготовлено. Мы проверим комплект, сообщим, чего не хватает, и согласуем условия подготовки объявления. Самостоятельно разбираться во всех полях заявки не придется.
Как рассчитать стоимость объявления в Вестнике
Одна и та же цена «за ликвидацию» подходит не всем объявлениям. У компаний различаются названия, адреса и объем сведений. Кроме того, самостоятельное размещение и сопровождение специалистами имеют разный состав расходов.
При обращении в «Вестник 24» итоговая сумма складывается из двух частей. Стоимость услуг сообщают после проверки задачи и документов. Редакционный сбор определяют после подготовки текста; его оплачивают отдельно по счету. Условия расчета указаны на странице публикации о ликвидации.
Чтобы получить понятный расчет, действуйте в таком порядке:
Передайте реквизиты и решение о ликвидации. По ним можно определить состав работы и подготовить текст. Если уже есть свой вариант объявления, приложите его для проверки.
Согласуйте окончательную редакцию. Длинное наименование, полный адрес, сведения о решении и порядке предъявления требований влияют на объем. Расчет по чужому короткому объявлению не покажет точную сумму для вашего ООО.
Попросите показать обе части расходов. В расчете должны быть понятны услуги исполнителя, отдельная плата за размещение и включенные дополнительные услуги, если они нужны. До оплаты уточните, является ли названная сумма предварительной или окончательной.
Для сравнения предложений полезнее спрашивать не «сколько стоит публикация вообще», а «сколько составит весь заказ по этому тексту и что я получу за эту сумму». Так видно, входит ли в предложение подготовка заявки, сопровождение замечаний редакции и подтверждение выхода.
Можно ли сделать объявление короче и дешевле
Текст имеет смысл очистить от повторов и пояснений, которые не нужны для уведомления. Но сокращать его за счет реквизитов, адреса или условий предъявления требований не стоит. Задача — подготовить достаточное и точное сообщение. Конкретную экономию можно оценить только после пересчета измененного текста.
Редакционный сбор — плата за размещение в журнале. Его не нужно путать с государственной пошлиной за регистрационные действия. Точный тариф и сумму проверяют по действующим условиям редакции и выставленному счету.
Как выбрать выпуск и не пропустить прием
У каждого номера две важные даты: выход журнала и окончание приема сообщений. Чтобы запланировать размещение, ориентироваться нужно прежде всего на вторую. Отправка документов накануне выхода сама по себе не означает, что объявление успеет в этот номер.
Сверьте график выпусков на сайте «Вестник 24». Приоритет имеет расписание редакции. Заложите время на проверку комплекта, подготовку и подписание заявления, обработку заявки и выполнение условий оплаты. Предполагаемый выпуск уточняется после проверки материалов.
Почему «отправили заявку» еще не значит «попали в выпуск»
Представьте: бухгалтер передал документы незадолго до окончания приема. При проверке обнаружилось, что в доверенности нет нужного полномочия, а в заявлении указан прежний адрес. Потребуется исправить документы и подписать их заново. Если прием к этому моменту закроется, придется ориентироваться на следующий доступный номер.
Поэтому лучше заранее сообщить специалисту, к какой дате вы рассчитываете получить публикацию. Он сможет оценить готовность документов и возможность подачи. Срочное обращение помогает быстрее начать подготовку, но не меняет график журнала.
Практический ориентир для планирования. Уточняйте не только дату выхода, но и что еще осталось сделать до приема заявки: подписать заявление, дослать документ, оплатить счет или устранить замечание. Именно незавершенный этап может повлиять на выпуск.
Что проверить после выхода объявления
Сохраните номер и дату выпуска, текст сообщения и подтверждение размещения. Сверьте опубликованные реквизиты с согласованным вариантом. В услуге «Вестник 24» предусмотрены подтверждение публикации, копия страницы журнала и документы по оказанной услуге.
Дату публикации внесите в календарь ликвидации: от нее отсчитывается указанный в сообщении срок для требований кредиторов. Дата заявки или платежа эту дату не заменяет.
Окончание срока не означает, что ООО автоматически ликвидировано. Дальше предстоят действия по расчетам с кредиторами, балансам и регистрации прекращения деятельности. Публикация закрывает конкретный этап процедуры.
Если заметили ошибку уже в вышедшем объявлении, передайте специалисту опубликованный текст и верные документы. Способ исправления и влияние на дальнейшие сроки нужно определить по содержанию ошибки; просто изменить свой сохраненный файл недостаточно.
Как помогает Вестник 24
Когда ликвидацией занимаются параллельно с отчетностью, расчетами и передачей документов, удобно поручить публикацию специалисту. Вы передаете исходные сведения и согласуете текст, а команда помогает оформить заявку и сопровождает ее до подтверждения выхода.
«Вестник 24» — направление ООО «Онлайн услуги 24». Команда работает с обязательными публикациями с 2022 года. В сопровождение входят проверка документов, подготовка сообщения и взаимодействие по вопросам его размещения.
2 800*+ сообщений в журнале через «Вестник 24»
Передайте подготовку объявления команде, которая знакома с документами и порядком подачи.
*Для 2 700+ клиентов. По внутренним данным компании за 2022–2026 годы на 17.07.2026, с округлением вниз. Показатель относится к разным видам сообщений в журнале.
Частые вопросы
Сколько раз публикуют объявление о ликвидации ООО?
При стандартной добровольной ликвидации — один раз. Два сообщения с периодичностью раз в месяц относятся к реорганизации. Повторная публикация при исправлении ошибки — отдельная ситуация.
Если долгов нет, объявление все равно нужно?
Да. В обычной добровольной ликвидации обязанность опубликовать сообщение не зависит от того, отражена ли задолженность в учете. Извещение дает кредиторам возможность заявить требования.
Можно узнать точную стоимость до готовности текста?
Можно обсудить состав услуг и предварительный расчет. Точную плату за размещение определяют для конкретного подготовленного объявления. Если текст меняется, сумму может потребоваться пересчитать.
Нужно ли покупать печатный экземпляр журнала?
Не включайте его в заказ автоматически. Сначала уточните, какое подтверждение публикации вам требуется и что входит в услугу. Если нужен именно бумажный номер или дополнительный документ, согласуйте получение и стоимость отдельно.
Можно просто разместить тот же текст, что и в Федресурсе?
Общие сведения о компании и решении должны совпадать, но текст и заявку для журнала проверяют отдельно. Механически переносить сообщение с другой площадки без проверки реквизитов и порядка подачи не стоит.
Начните с проверки документов и расчета
Оставьте заявку в «Вестник 24». Поможем подготовить объявление о ликвидации ООО, отдельно рассчитаем услуги и редакционный сбор и проверим возможный выпуск. Если текст уже готов, его тоже можно передать на проверку.
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