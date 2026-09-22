Объявление о ликвидации ООО в Вестнике: как подготовить текст, рассчитать стоимость и выбрать выпуск

Когда нужно объявление в Вестнике

При обычной добровольной ликвидации ООО ликвидатор или ликвидационная комиссия организует публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации». В объявлении сообщают о ликвидации и объясняют, как и в какой срок кредиторы могут предъявить требования. Такая публикация предусмотрена пунктом 1 статьи 63 ГК и включена в порядок ликвидации на сайте ФНС.

Подготовку можно начать сразу после решения участников: собрать документы, проверить реквизиты, определить адрес для требований. Для подачи сообщения в журнал потребуется запись в ЕГРЮЛ о том, что общество находится в процессе ликвидации. Дату решения и дату этой записи важно не перепутать.

Публикация в Вестнике и сообщение в Федресурсе — два отдельных действия.

При стандартной добровольной ликвидации нужны оба. У Федресурса свой срок: сообщение подают в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации. Ждать выпуска журнала для этого не нужно. Порядок разъясняет ФНС; организовать размещение можно через Федресурс 24.

Здесь рассматриваем именно добровольную ликвидацию ООО. Упрощенное исключение компании из реестра и банкротство проходят по другим правилам — этот порядок на них автоматически не переносится.