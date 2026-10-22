Как подать на банкротство должника в 2027 году: пошаговая инструкция для кредитора

В такой ситуации кредитор может рассмотреть банкротство должника. Но прежде чем готовить заявление, необходимо проверить основания для обращения, оценить расходы и заранее опубликовать уведомление в Федресурсе.
Разберем, как компании-кредитору инициировать банкротство другой компании — например, ООО: какие документы собрать, когда разместить сообщение и как рассчитать дату подачи заявления. Для банкротства граждан, ИП и отдельных категорий организаций действуют специальные правила.
Если основания для обращения уже проверены и вы готовите судебные документы, публикацию намерения можно поручить сервису «Федресурс 24». Специалисты подготовят и разместят уведомление, пока ваш юрист занимается заявлением в суд.
Публикация в Федресурсе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве
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Когда можно подать на банкротство должника
Неоплаченный счет сам по себе еще не означает, что кредитор вправе начать дело о банкротстве. В обычном корпоративном сценарии нужно проверить четыре условия.
Условие
Что это означает
Достаточная сумма требований
Учитываемая задолженность составляет не менее 2 млн рублей
Просрочка
Обязательства не исполнены в течение трех месяцев с установленной даты оплаты
Подтверждение требования
Для обычного конкурсного кредитора по общему правилу требуется вступившее в законную силу решение суда
Предварительная публикация
В Федресурсе размещено уведомление о намерении обратиться в суд и выдержан обязательный срок
Общие требования к сумме и продолжительности просрочки установлены статьей 33 закона о банкротстве, право кредитора на обращение и условие о публикации — статьей 7.
Важно правильно определить состав долга. Неустойки, штрафы, пени, проценты за просрочку и другие финансовые санкции не учитываются при определении признаков банкротства.
Например, суд взыскал с покупателя 1,8 млн рублей основного долга и 400 тысяч рублей неустойки. Общая сумма — 2,2 млн рублей, но автоматически считать порог банкротства достигнутым нельзя: основной долг остается ниже 2 млн рублей.
При этом обычные проценты за пользование займом нужно отличать от процентов за нарушение срока оплаты. Правила расчета предусмотрены статьей 4 закона о банкротстве.
Что меняется в 2027 году
С 27 июля 2027 года вступают в силу основные положения реформы, предусматривающей реструктуризацию долгов юридических лиц. Меняются также отдельные правила подачи и рассмотрения заявлений.
Поэтому во второй половине года особенно важно проверить, какое обращение вы готовите: заявление о признании должника банкротом или заявление о реструктуризации его долгов. Это влияет на содержание документов и предварительного уведомления.
В этой статье рассматриваем обращение кредитора с заявлением о признании должника банкротом. Изменения предусмотрены законом от 26.07.2026 № 253-ФЗ. Для ранее начатых дел применяются его переходные положения.
Шаг 1. Проверьте должника и оцените перспективы взыскания
Банкротство требует времени и денег. Прежде чем начинать процедуру, стоит понять, за счет чего ваши требования могут быть погашены.
Проверьте:
продолжает ли компания работать;
есть ли у нее имущество, выручка и дебиторская задолженность;
сколько других кредиторов уже предъявили требования;
не начато ли дело о банкротстве;
какие результаты дали взыскание через банк или исполнительное производство;
не появились ли сведения о ликвидации компании.
Сопоставьте данные ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчетность, публикации в Федресурсе и документы в Картотеке арбитражных дел.
Если дело о банкротстве уже существует, сначала изучите его стадию. Возможно, вам нужно вступать в начатое дело или предъявлять требования в установленном для него порядке.
Отдельный вопрос — финансирование процедуры. Если у должника недостаточно имущества, заявителю могут предъявить к оплате непогашенные расходы по делу в предусмотренном законом объеме. Такое правило закреплено в статье 59 закона о банкротстве.
Поэтому банкротство стоит рассматривать как юридический способ работы с проблемной задолженностью, заранее оценив его перспективы и бюджет.
Шаг 2. Подтвердите требование и соберите документы
Для обычного поставщика, подрядчика или арендодателя базовый путь — получить решение суда о взыскании денег и дождаться его вступления в законную силу.
Договор, накладные, акты и переписка подтверждают происхождение долга, но обычно не заменяют необходимый судебный акт. Для отдельных кредиторов, в частности кредитных организаций, предусмотрены специальные правила — переносить их на обычную компанию нельзя. Основания перечислены в пункте 2 статьи 7 закона о банкротстве.
Для подготовки заявления соберите:
договор и дополнительные соглашения;
документы об исполнении обязательств с вашей стороны;
документы, определяющие срок оплаты;
судебный акт;
сведения о его вступлении в законную силу;
расчет задолженности;
документы о частичной оплате, если деньги поступали.
Три месяца просрочки отсчитывают от даты исполнения обязательства. Получение судебного решения не запускает этот срок заново.
Например, если покупатель должен был оплатить товар еще в прошлом году, не нужно автоматически ждать еще три месяца после вступления решения суда в силу. Нужно проверить, выполнены ли остальные условия для обращения.
Шаг 3. Уточните сумму долга перед публикацией
Между судебным решением и подготовкой заявления должник может перечислить часть денег. Иногда платежи поступают небольшими суммами, а юрист продолжает работать с первоначальным расчетом.
Перед публикацией уведомления сверьте с бухгалтерией:
Какая задолженность остается непогашенной.
Какие суммы относятся к основному обязательству.
Какие суммы являются санкциями.
Какие платежи поступили после судебного решения.
Сохраняются ли основания для обращения с заявлением о банкротстве.
Обновленный расчет нужен и для судебных документов, и для проверки сведений при подготовке сообщения.
Если должник продолжает платить, повторите сверку непосредственно перед подачей заявления.
Шаг 4. Опубликуйте уведомление о намерении в Федресурсе
До обращения в суд кредитору необходимо разместить уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом в ЕФРСФДЮЛ — на Федресурсе.
В поиске это часто называют «публикацией перед иском о банкротстве». Юридически правильный термин — заявление о признании должника банкротом.
Сообщение предупреждает заинтересованных лиц о планируемом обращении. Само по себе оно не запускает судебное дело и не означает, что должник признан банкротом.
Какие сведения подготовить для публикации
Для проверки и подготовки текста понадобятся:
полное наименование, ИНН и ОГРН кредитора;
полное наименование, ИНН и ОГРН должника;
основание возникновения задолженности;
размер требований;
реквизиты судебного дела и судебного акта;
сведения о заявителе и его полномочиях.
Это рабочий комплект сведений для подготовки сообщения. Не все переданные специалисту документы и данные нужно размещать в открытом доступе.
Особенно внимательно проверьте реквизиты должника. Похожие названия компаний встречаются часто, поэтому ориентироваться только на наименование недостаточно.
Как поручить размещение специалистам
Если собственная КЭП отсутствует или вы не хотите самостоятельно работать с реестром, можно заказать публикацию уведомления о намерении банкротства через «Федресурс 24».
Сервис предусматривает:
дистанционное оформление;
публикацию без собственной КЭП клиента — с подписью уполномоченного публикатора;
проверку сведений и подготовку текста;
ссылку на опубликованное сообщение и подтверждающие документы;
оплату после публикации.
Сопровождение публикации и ведение судебного дела — разные задачи. Такое распределение позволяет вашему юристу сосредоточиться на требованиях к должнику.
Публикация в Федресурсе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве
Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Шаг 5. Рассчитайте дату обращения в суд
Для уведомления действуют два срока:
публикацию необходимо сделать не менее чем за 15 календарных дней до обращения;
по истечении 30 дней со дня публикации сведения утрачивают силу.
Правила закреплены в пункте 2.1 статьи 7 закона о банкротстве.
Эти сроки нельзя складывать. После обязательного ожидания у кредитора не появляется еще 30 дней на подачу.
Пример расчета срока в 2027 году
Предположим, уведомление опубликовано 1 марта 2027 года, а остальные условия обращения выполнены.
Событие
Дата
Публикация сообщения
1 марта
Начало отсчета
2 марта
Пятнадцатый календарный день
16 марта
Первая дата подачи после истечения 15 дней
17 марта
Тридцатый день после публикации
31 марта
В этом примере можно запланировать обращение, например, на 22 марта. Обязательный срок уже истечет, а до окончания действия сведений останется запас.
Отсчет со следующего дня соответствует статье 191 ГК. Необходимость дождаться истечения полных 15 дней подтверждается судебной практикой — в частности, постановлением АС Московского округа по делу № А40-225530/2022.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, учитывают статью 193 ГК. Практически удобнее заранее оставить запас и не откладывать отправку на последний день.
Если сведения утратили силу до обращения, потребуется новое уведомление и новый срок ожидания. Доступность старого сообщения в реестре не продлевает его действие.
Срочная публикация также не сокращает установленное законом ожидание перед подачей заявления.
Шаг 6. Подготовьте заявление о признании должника банкротом
Заявление направляют в арбитражный суд по месту нахождения должника.
В нем нужно последовательно объяснить:
кто обращается и в отношении какой компании;
из каких обязательств возникла задолженность;
когда наступил срок оплаты;
сколько денег остается непогашенными;
каким судебным актом подтверждено требование;
почему выполнены условия для возбуждения дела;
когда опубликовано предварительное уведомление.
Также указывают предусмотренные законом сведения о кандидатуре арбитражного управляющего либо саморегулируемой организации и перечень приложений. Основные требования установлены статьей 39 закона о банкротстве.
При использовании готового шаблона проверьте его актуальность. Особенно это важно для обращений после 27 июля 2027 года.
Какие документы приложить
Документы
Что подтверждают
Договор, акты, накладные, УПД и другие документы
Основание возникновения долга
Судебный акт
Установленное требование к должнику
Актуальный расчет
Размер и состав непогашенной задолженности
Подтверждение публикации в Федресурсе
Соблюдение предварительного уведомления
Документы о полномочиях подписанта
Право подписать и подать заявление
Подтверждение направления копии должнику
Выполнение обязанности по направлению документов
Документ об уплате госпошлины либо соответствующее ходатайство
Выполнение требований к оплате обращения
Это основа комплекта. Дополнительные документы зависят от обстоятельств дела. Требования к приложениям предусмотрены статьей 40 закона о банкротстве и процессуальным законодательством.
Шаг 7. Оплатите госпошлину и подайте документы
По нормам, действующим на дату подготовки статьи, госпошлина для организации-кредитора, подающей заявление о банкротстве, составляет 100 000 рублей, если отсутствует применимая льгота. Основание — подпункт 8 пункта 1 статьи 333.21 НК.
Перед оплатой проверьте актуальную ставку и реквизиты суда.
В бюджет обращения могут входить:
госпошлина;
размещение уведомления в Федресурсе;
подготовка документов и юридическое сопровождение;
расходы по делу, которые могут возникнуть у заявителя.
Стоимость публикации не равна стоимости всей процедуры банкротства.
Копию заявления необходимо направить должнику. Такая обязанность закреплена в пункте 3 статьи 39 закона о банкротстве.
Подать документы можно через систему «Мой арбитр» либо другим предусмотренным законом способом. Сохраните подтверждение подачи и проверьте поступление документов.
Шаг 8. Отслеживайте дело и выполняйте требования суда
После подачи суд проверяет заявление и документы. Дальнейшее рассмотрение требует участия кредитора: одной отправкой комплекта работа не заканчивается.
Следите:
принято ли заявление;
не оставлено ли оно без движения;
какие документы запросил суд;
когда назначено заседание;
какие возражения представил должник;
поступили ли новые платежи.
Если установлен срок для устранения недостатков, внесите его в календарь и заранее подготовьте ответ.
При этом нельзя исходить из того, что любое заявление обязательно приведет к признанию компании банкротом. Суд оценивает основания требований, соблюдение порядка обращения и обстоятельства дела. В 2027 году необходимо учитывать и изменения правил выбора дальнейшей процедуры.
Ошибки, из-за которых кредитор теряет время
Включить неустойку в сумму для достижения порога банкротства.
Общий итог судебного решения нужно проверить по составу.
Использовать старый расчет задолженности.
Поступившие платежи могут изменить основания обращения.
Разместить сообщение слишком рано.
Если документы для суда еще не готовы, сведения могут утратить силу до подачи.
Подать заявление до завершения обязательного ожидания.
Расчет на то, что срок пройдет, пока суд изучает документы, создает риск для заявления.
Использовать публикацию другого кредитора вместо собственной.
Сообщение должно отражать намерение именно того заявителя, который обращается в суд.
Считать банкротство гарантией возврата долга.
Результат зависит от имущества должника, требований других кредиторов и обстоятельств дела.
Частые вопросы о банкротстве должника
Можно ли обратиться, если задолженность меньше 2 млн рублей?
Для обычного корпоративного должника действует общий порог. При этом кредиторы вправе объединить требования и обратиться с одним заявлением. Такая возможность предусмотрена пунктом 5 статьи 39 закона о банкротстве.
Для совместного обращения нужно проверить основания, документы и соблюдение необходимых условий каждым заявителем.
Нужно ли ждать окончания исполнительного производства?
Завершение исполнительного производства не установлено как общее обязательное условие для обычного конкурсного кредитора. Но необходимо выполнить остальные требования закона, включая подтверждение права на обращение и предварительную публикацию. Ориентир — статья 7 Закона о банкротстве.
Можно ли подать заявление сразу после публикации?
Нет. Сначала должен истечь установленный срок. Поэтому дату размещения сообщения нужно включать в план подготовки к суду заранее.
Можно ли поручить публикацию сервису, а заявление — своему юристу?
Да. Юрист готовит судебную позицию и документы, а специалист по публикациям проверяет сведения для уведомления, составляет текст и сопровождает размещение.
С чего начать, если судебное решение уже есть?
Проверьте его вступление в силу, актуальную сумму долга и сведения о должнике. Затем согласуйте дату подачи и публикации.
Если вы уже готовите обращение, рассчитайте стоимость публикации намерения через «Федресурс 24». Так обязательное уведомление будет включено в подготовку к суду с учетом установленного срока.
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