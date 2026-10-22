Как подать на банкротство должника в 2027 году: пошаговая инструкция для кредитора

В такой ситуации кредитор может рассмотреть банкротство должника. Но прежде чем готовить заявление, необходимо проверить основания для обращения, оценить расходы и заранее опубликовать уведомление в Федресурсе.

Разберем, как компании-кредитору инициировать банкротство другой компании — например, ООО: какие документы собрать, когда разместить сообщение и как рассчитать дату подачи заявления. Для банкротства граждан, ИП и отдельных категорий организаций действуют специальные правила.

Если основания для обращения уже проверены и вы готовите судебные документы, публикацию намерения можно поручить сервису «Федресурс 24». Специалисты подготовят и разместят уведомление, пока ваш юрист занимается заявлением в суд.