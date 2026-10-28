Намерение о банкротстве в Федресурсе: как опубликовать сообщение, какие документы нужны и сколько оно действует

Уведомление кажется небольшой частью подготовки: указать компании, описать намерение и разместить текст. Но ошибка в реквизитах или расчете срока может привести к тому, что публикацию придется делать заново, а обращение в суд — откладывать.
Разберем, кто размещает сообщение о намерении банкротства, какие сведения подготовить и как уложиться в сроки. Основной сценарий статьи — банкротство юридического лица. Для граждан, ИП и специальных процедур порядок нужно проверять отдельно.
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Публикация в Федресурсе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве
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Что означает сообщение о намерении банкротства
Юридически корректное название — уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.
Его размещают в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц — ЕФРСФДЮЛ, который обычно называют Федресурсом.
Публикация сообщает о планируемом обращении в арбитражный суд. Само дело о банкротстве она не возбуждает и заявление в суд не заменяет.
Здесь важно различать три действия:
Претензия должнику — обращение с требованием исполнить обязательство.
Уведомление в Федресурсе — публичное сообщение о намерении инициировать банкротство.
Заявление в арбитражный суд — процессуальный документ, который рассматривает суд.
Отправка претензии или размещение информации на сайте компании не заменяет уведомление в установленном законом реестре.
Требование о предварительной публикации закреплено в пункте 2.1 статьи 7 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Кто публикует уведомление: кредитор или должник
Публикацию организует тот, кто собирается обратиться в суд. От его роли зависят вид сообщения и содержание текста.
Ситуация
Кто выступает заявителем
Что отражают в уведомлении
Компания не возвращает долг, кредитор готовит заявление о ее банкротстве
Кредитор
Свое намерение обратиться в суд, сведения о должнике и требованиях
Организация готовится подать заявление о собственном банкротстве
Компания-должник
Намерение обратиться в суд в отношении самой себя
Если кредитор уже опубликовал сообщение о должнике, это не означает, что должник может использовать его для собственного обращения. В обычной ситуации каждому заявителю нужно уведомление, которое отражает именно его намерение.
Руководителю должника важно учитывать отдельный срок подачи заявления. При обстоятельствах, перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве, обратиться в суд нужно в кратчайший срок, но не позднее месяца с момента их возникновения. Публикация в Федресурсе этот срок не переносит. Поэтому готовить сообщение и судебные документы следует параллельно. Основание — статья 9 закона № 127-ФЗ.
За сколько дней публиковать намерение и сколько оно действует
Нужно учитывать два срока:
Срок
Что он означает
Не менее 15 календарных дней до обращения в суд
После публикации необходимо выдержать установленный период
30 дней со дня публикации
По истечении этого срока сведения уведомления утрачивают силу
Эти сроки не складываются. Нельзя сначала подождать 15 дней, а затем отсчитать еще 30 дней на подачу заявления.
Оба периода связаны с одной публикацией. Поэтому сообщение нужно размещать, когда подготовка к обращению уже достаточно продвинулась: известен заявитель, проверены основания и понятна предполагаемая дата подачи.
Как считать 15 дней
Отсчет начинается со следующего дня после публикации. Должны пройти полные 15 календарных дней. Выходные и праздники внутри периода учитываются.
Подача заявления на пятнадцатый день создает риск. Например, в деле № А40-225530/2022 суд указал: при публикации 2 октября обратиться можно было не ранее 18 октября. Подачу 17 октября признали преждевременной. Этот вывод отражен в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2023.
Календарный пример
Предположим, сообщение опубликовано 2 ноября 2026 года.
Событие
Дата
Публикация сообщения
2 ноября
Первый день отсчета
3 ноября
Пятнадцатый день
17 ноября
Первая дата обращения после полного истечения 15 дней
18 ноября
Тридцатый день после публикации
2 декабря
Сведения старого уведомления утрачивают силу
С 3 декабря
Таким образом, при отсутствии других препятствий заявление можно планировать на период с 18 ноября по 2 декабря. Лучше оставить запас и не откладывать отправку документов на последний день.
Что делать, если 30 дней уже прошло
Если заявление еще не подано, потребуется новое уведомление и новый отсчет срока ожидания.
Старое сообщение может оставаться доступным в реестре, но его видимость не означает, что сведения продолжают действовать для нового обращения в суд.
Если заявление было своевременно подано, последующее истечение 30 дней во время его рассмотрения само по себе не означает, что нужно повторять публикацию. Сохраните подтверждение даты подачи.
Какие документы и сведения подготовить
Для начала нужно собрать данные о заявителе, должнике и обстоятельствах обращения. Полезно сразу разделить сведения для текста сообщения, документы о полномочиях и материалы для суда.
Если публикует кредитор
Подготовьте:
полное наименование, ИНН и ОГРН кредитора;
полное наименование, ИНН и ОГРН должника;
основание возникновения задолженности;
размер и состав требований;
сведения о судебном акте — если он имеется и относится к требованиям;
данные подписанта и документы о его полномочиях.
Основанием задолженности могут быть, например, договор поставки, займа или оказания услуг. Сумму нужно проверить на дату подготовки сообщения: после частичного погашения она могла измениться.
Если публикует компания-должник
Понадобятся:
наименование, ИНН и ОГРН организации;
сведения о лице, которое действует от ее имени;
информация об обстоятельствах планируемого обращения;
сведения об обязательствах и кредиторах, необходимые для подготовки сообщения;
документы о полномочиях подписанта.
Не все документы, необходимые для обращения в суд, нужно прикладывать к публикации. Например, судебный акт может понадобиться для проверки основания требований, но это не означает универсальной обязанности прикреплять его файл к каждому уведомлению.
Для оформления услуги представитель также может запросить заявление на публикацию, данные подписанта и доверенность. Окончательный комплект зависит от того, кто обращается и как подтверждаются его полномочия.
Как опубликовать намерение о банкротстве: пошаговый порядок
Шаг 1. Проверьте готовность к обращению в суд
Публикация не устраняет отсутствие правовых оснований для банкротства.
Обычному конкурсному кредитору нужно проверить размер и состав требований, просрочку и наличие вступившего в силу судебного акта, когда он необходим. По общему правилу для обращения в отношении юридического лица учитываются требования от 2 млн рублей и просрочка три месяца, но закон предусматривает исключения. Общие условия приведены в статье 33 закона № 127-ФЗ.
Для должника основания собственного обращения оценивают отдельно. Нельзя автоматически переносить на него условия, по которым заявление подает кредитор.
Практический ориентир: публикуйте уведомление тогда, когда понимаете, какие документы еще предстоит подготовить и сможете ли вы обратиться в пределах срока действия сообщения.
Шаг 2. Выберите правильный вид сообщения и подготовьте текст
В уведомлении должно быть ясно:
кто собирается обратиться в суд;
в отношении какого юридического лица;
какое именно намерение заявляется;
какие обстоятельства и требования относятся к публикации.
Ниже — примеры основы текста. Их необходимо дополнить под конкретную ситуацию и заполнить предусмотренные формой реестра поля.
Пример для кредитора
Общество с ограниченной ответственностью «[Наименование кредитора]», ИНН [номер], ОГРН [номер], уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «[Наименование должника]», ИНН [номер], ОГРН [номер].
Требования кредитора возникли из [основание обязательства]. Размер требований составляет [сумма] рублей, в том числе [состав требований].
Если требования подтверждены судебным актом, сведения о нем включают с учетом обстоятельств и выбранной формы сообщения.
Пример для должника
Общество с ограниченной ответственностью «[Наименование]», ИНН [номер], ОГРН [номер], уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Обращение связано с [обстоятельства, на которых основано намерение подать заявление].
Шаблон помогает выстроить текст, но не заменяет проверку реквизитов, полномочий и основания обращения.
Шаг 3. Выберите способ размещения
Способ
Когда удобен
Что учитывать
Самостоятельно
Есть действующая КЭП, необходимые полномочия и опыт работы с реестром
Нужно самому выбрать вид сообщения, заполнить поля, проверить текст и проконтролировать размещение
Через нотариуса
Удобно поручить передачу сведений нотариусу
Заранее уточните документы, подготовку текста, сроки и полную стоимость
Через «Федресурс 24»
Нужно передать подготовку сообщения и техническую работу специалистам
Потребуется предоставить достоверные сведения, подтвердить полномочия и согласовать текст
Возможность внесения сведений через нотариуса предусмотрена статьей 7.1 закона № 129-ФЗ.
Если публикации возникают редко, самостоятельная настройка рабочего места может потребовать больше времени, чем подготовка самих документов. В такой ситуации сопровождение удобно тем, что у задачи появляется конкретный исполнитель — от проверки исходных данных до получения ссылки на сообщение.
Как помогает «Федресурс 24»
«Федресурс 24» сопровождает публикацию намерения банкротства: проверяет сведения о заявителе и должнике, готовит текст и организует размещение.
Преимущества для клиента:
Онлайн: документы можно передать дистанционно.
Без собственной КЭП для публикации: сообщение размещают с подписью уполномоченного публикатора.
Оплата после размещения: сначала клиент получает возможность проверить опубликованное сообщение.
Подтверждение результата: сервис направляет ссылку и подтверждающие документы.
По данным компании на странице услуги, сервис разместил более 1 100 сообщений о намерении банкротства.
При полном комплекте документов, в рабочее время и при технической доступности реестра возможно срочное размещение от одного часа. При этом скорость работы сервиса не сокращает установленные законом 15 дней ожидания.
Публикация в Федресурсе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве
Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Шаг 4. Проверьте опубликованное сообщение
Сохраненный черновик, отправленная заявка или оплаченный счет еще не подтверждают размещение.
Откройте сообщение в реестре и проверьте:
дату публикации;
сведения о заявителе;
наименование, ИНН и ОГРН должника;
содержание уведомления;
номер сообщения.
Особенно внимательно сверьте ИНН и ОГРН. У компаний могут совпадать названия, поэтому одного наименования недостаточно для проверки.
Шаг 5. Зафиксируйте даты и сохраните подтверждение
После публикации внесите в рабочий календарь две даты: когда истекут полные 15 дней и когда закончится 30-дневный период.
Сохраните ссылку, номер сообщения и копию опубликованного текста. Перед подачей заявления еще раз проверьте срок, актуальность требований и готовность судебных документов.
Сколько стоит публикация намерения банкротства
Полная стоимость зависит от способа размещения и состава услуг.
При самостоятельной работе учитывают плату оператору реестра и, если необходимо, расходы на электронную подпись и ее использование. При обращении к нотариусу или сервису добавляется стоимость соответствующих услуг.
До начала работы полезно уточнить:
включена ли плата оператору в итоговую сумму;
входит ли подготовка текста;
что именно проверяет исполнитель;
сколько стоит срочное размещение;
какие подтверждения вы получите.
Сравнивайте итоговую стоимость за одинаковый объем работы. Предложение только по техническому размещению может отличаться от сопровождения, включающего подготовку текста и проверку сведений.
В «Федресурс 24» стоимость рассчитывают по конкретной публикации. Для начала сообщите, кто планирует обратиться в суд — кредитор или должник, — и укажите реквизиты организации.
Ошибки, из-за которых приходится переделывать публикацию
Перепутали заявителя. Кредитор публикует свое намерение обратиться в отношении должника. Компания-должник сообщает о собственном обращении. Неверный вид сообщения может исказить смысл уведомления.
Указали другую организацию. Похожее название или ошибка в идентификаторе создают риск, что сообщение не подтвердит уведомление в отношении нужного должника.
Опубликовали слишком рано. Если судебные документы еще не готовы, 30-дневный срок может закончиться до подачи заявления.
Посчитали 15 дней с даты заявки в сервис. Значение имеет состоявшаяся публикация в реестре.
Подали заявление на пятнадцатый день. Для обращения должны истечь полные 15 календарных дней.
Решили, что исправление автоматически сохраняет прежний срок. Последствия зависят от характера ошибки. Если требуется новое корректное уведомление из-за существенного дефекта прежнего, срок следует рассчитывать по новой публикации. Незначительная опечатка и ошибочное указание должника — разные ситуации.
Частые вопросы
Можно ли разместить уведомление без собственной электронной подписи?
Да, при обращении к исполнителю, который организует публикацию в установленном порядке. В «Федресурс 24» используется КЭП уполномоченного публикатора. Клиенту не нужно специально выпускать собственную подпись для этой задачи.
Можно ли сократить срок ожидания, заказав срочную публикацию?
Нет. Срочность позволяет быстрее разместить сообщение, но не отменяет установленный законом период до обращения в суд.
Нужно ли повторное сообщение, если суд назначил заседание позже 30 дней?
Само по себе — нет, если заявление подано своевременно и уведомление было надлежащим. Срок предварительной публикации не равен сроку рассмотрения дела судом.
Что делать, если заявление вернули и его нужно подать снова?
Перед повторным обращением проверьте причины возврата и срок действия уведомления. Если сведения уже утратили силу, потребуется новое сообщение и повторное ожидание. Автоматически считать прежнюю публикацию пригодной нельзя.
Можно ли использовать уведомление другого кредитора?
В обычном случае следует размещать собственное уведомление: оно должно подтверждать намерение конкретного заявителя. При правопреемстве или иных нестандартных обстоятельствах вопрос оценивают отдельно.
Что проверить перед обращением в суд
Убедитесь, что:
сообщение размещено от надлежащего заявителя;
должник правильно идентифицирован;
текст соответствует обстоятельствам обращения;
полные 15 календарных дней уже истекли;
сведения уведомления еще действуют;
сохранены ссылка и номер сообщения;
выполнены остальные условия подачи заявления.
Если хотите поручить подготовку и размещение уведомления специалистам, передайте в «Федресурс 24» сведения о заявителе, должнике и планируемом обращении. Сервис поможет организовать публикацию и предоставит подтверждение, которое можно использовать при подготовке судебного комплекта.
Публикация в Федресурсе о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве
Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
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