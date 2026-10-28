Намерение о банкротстве в Федресурсе: как опубликовать сообщение, какие документы нужны и сколько оно действует

Уведомление кажется небольшой частью подготовки: указать компании, описать намерение и разместить текст. Но ошибка в реквизитах или расчете срока может привести к тому, что публикацию придется делать заново, а обращение в суд — откладывать.

Разберем, кто размещает сообщение о намерении банкротства, какие сведения подготовить и как уложиться в сроки. Основной сценарий статьи — банкротство юридического лица. Для граждан, ИП и специальных процедур порядок нужно проверять отдельно.

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