Как зарегистрировать ПО в Роспатенте: документы, стоимость и порядок действий

Как зарегистрировать ПО в Роспатенте: короткий ответ

Определите правообладателя и регистрируемую программу, подготовьте заявление, реферат и идентифицирующие материалы, уплатите госпошлину и подайте заявку. При положительном результате появится запись в Реестре программ для ЭВМ и электронное свидетельство. Стандартная госпошлина за рассмотрение одной заявки — 5 000 ₽; сопровождение оплачивают отдельно.

Регистрация программы добровольна. Авторское право возникает без нее, когда результат творческого труда выражен в объективной форме. Программы охраняются авторским правом, включая исходный текст и объектный код. Основания — статья 1259 и статья 1261 ГК.

Свидетельство помогает идентифицировать программный продукт и заявленного правообладателя при работе с заказчиком, инвестором или партнером. Но оно не заменяет документы, по которым компания приобрела права.

Роспатент проверяет состав и соответствие заявки установленным требованиям. Запись в реестре не означает, что ведомство подтвердило новизну алгоритма или разрешило спор с разработчиком. Сведения считаются достоверными, пока не доказано обратное; за их достоверность отвечает заявитель. Это следует из статьи 1262 ГК.