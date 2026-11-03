Как зарегистрировать ПО в Роспатенте: документы, стоимость и порядок действий

Как зарегистрировать ПО в Роспатенте: короткий ответ
Определите правообладателя и регистрируемую программу, подготовьте заявление, реферат и идентифицирующие материалы, уплатите госпошлину и подайте заявку. При положительном результате появится запись в Реестре программ для ЭВМ и электронное свидетельство. Стандартная госпошлина за рассмотрение одной заявки — 5 000 ₽; сопровождение оплачивают отдельно.
Регистрация программы добровольна. Авторское право возникает без нее, когда результат творческого труда выражен в объективной форме. Программы охраняются авторским правом, включая исходный текст и объектный код. Основания — статья 1259 и статья 1261 ГК.
Свидетельство помогает идентифицировать программный продукт и заявленного правообладателя при работе с заказчиком, инвестором или партнером. Но оно не заменяет документы, по которым компания приобрела права.
Роспатент проверяет состав и соответствие заявки установленным требованиям. Запись в реестре не означает, что ведомство подтвердило новизну алгоритма или разрешило спор с разработчиком. Сведения считаются достоверными, пока не доказано обратное; за их достоверность отвечает заявитель. Это следует из статьи 1262 ГК.
Шаг перед подачей: определить автора и правообладателя
Автор — человек, который творческим трудом создал программу. Правообладателем может быть сам автор или другое лицо, получившее исключительное право на предусмотренном законом основании. Поэтому руководителя проекта, заказчика и разработчика нельзя автоматически записать в одну графу.
Если код создавали сотрудники, проверьте трудовые обязанности, задания и документы о передаче результата работодателю. Для служебного произведения действует статья 1295 ГК: по общему правилу исключительное право принадлежит работодателю, если договором не установлено иное. Самого факта работы программиста в компании недостаточно, чтобы назвать любую его разработку служебной.
Если участвовали подрядчики, изучите договоры, технические задания и акты: что именно создавалось, кому принадлежат права и наступили ли предусмотренные договором условия их перехода. Условие о правах оценивают вместе с предметом и видом договора. Оплата счета сама по себе не отвечает на все эти вопросы.
Условный пример. Сервис разрабатывали штатная команда и внешняя студия. Перед подачей на ООО нужно сопоставить обе части: какой код создали сотрудники, что передала студия и как оформлены права. Если указать компанию в заявлении без такой проверки, регистрация не устранит возможные разногласия.
Когда над продуктом работало несколько команд, начать удобнее с проверки документов и прав перед регистрацией ПО. Это помогает определить заявителя до подготовки реферата и материалов.
Проверьте, на кого регистрировать программу
Опишите продукт и участников разработки. «Патент 24» поможет определить, какие документы о правах и сведения стоит проверить до подачи
Какие документы нужны для регистрации программы для ЭВМ
Одна заявка относится к одной программе. Название, сведения о правообладателе и авторах должны согласовываться во всем комплекте. Основные документы и формы опубликованы в карточке услуги Роспатента.
Материал
Что подготовить
Заявление
Сведения о программе, правообладателе и авторах с учетом правил указания авторства
Депонируемые материалы
Материалы, позволяющие идентифицировать регистрируемую программу, включая реферат
Согласия
Предусмотренные требованиями подтверждения согласия на обработку персональных данных и на указание автора
Полномочия представителя
Документы при обращении через представителя — с учетом его статуса
Подтверждение оплаты можно приложить по инициативе заявителя. Договоры с разработчиками и внутренние задания стоит проверить до подачи, но не нужно автоматически превращать всю папку проекта в обязательные приложения.
Что такое депонируемые материалы
Это передаваемые для регистрации материалы, по которым можно определить, какая программа заявлена. Допускаются полный исходный текст, его фрагменты либо иная форма, присущая языку программирования, в достаточном для идентификации объеме. В комплекте нужен титульный лист. Основание — правила оформления заявки, пункты 26–29.
Подбирайте материалы вместе с техническим специалистом. Несколько случайных строк или презентация с преимуществами продукта не объясняют, какой программный результат регистрируется. При этом не стоит отправлять весь рабочий репозиторий без проверки: в нем могут находиться ключи доступа, тестовые данные и посторонние файлы.
Как подготовить реферат
В реферате кратко описывают название, назначение, область применения и функции программы; указывают язык программирования и объем в машиночитаемой форме. Объем реферата — не более 900 знаков. Дополнительные сведения зависят от программы; требования приведены в пункте 30 тех же правил.
Хорошая основа описания — конкретные действия: «система принимает заявки, распределяет их между исполнителями и формирует отчеты». Рекламные фразы о передовых технологиях не помогают идентификации. Перед отправкой сравните название в реферате, заявлении и титульном листе.
Как зарегистрировать программу для ЭВМ в Роспатенте: порядок действий
1. Зафиксировать объект регистрации
Решите, что заявляете: самостоятельное приложение, программный комплекс или отдельный модуль. Согласуйте название и версию. Сохраните внутри компании копию кода и описание состояния продукта, которому соответствует подготовленный комплект.
2. Собрать и проверить заявку
Возьмите актуальные формы, подготовьте реферат и идентифицирующие материалы. Проверьте автора, правообладателя, подпись и согласия. Назначьте одного ответственного за окончательную сверку: техническая и юридическая части должны описывать один объект.
3. Уплатить пошлину и подать документы
Электронная подача доступна через сервисы ФИПС и Госуслуги; предусмотрены также бумажные способы обращения. Переходите к ним из официальной карточки услуги. Проверьте формат вложений и требования к электронной подписи для выбранного способа. Сохраните подтверждение поступления заявки и ее номер.
4. Отвечать на запросы
Следите за перепиской по заявке. Если ведомство указало на недостатки, разберите весь перечень замечаний и подготовьте согласованный ответ. После исправления названия в заявлении проверьте, не осталось ли старое название в других материалах.
5. Получить результат и проверить сведения
При положительном решении сохраните свидетельство, проверьте название программы и сведения о владельце. Вместе с результатом регистрации храните поданный комплект и документы о правах: они отвечают на разные вопросы при последующей проверке актива.
Сколько стоит регистрация ПО и сколько она занимает
Стандартная госпошлина за рассмотрение заявки и решение по ней — 5 000 ₽. Для отдельных категорий предусмотрены льготы при выполнении установленных условий. Размер платежа и реквизиты проверяйте в официальной карточке услуги.
Цена сопровождения считается отдельно. На объем работы влияют состояние документов о правах, состав участников разработки и готовность материалов. Попросите разделить в предложении проверку прав, подготовку заявки, подачу и работу с запросами. Если требуется дооформить отношения с разработчиками, эту задачу нужно оценить отдельно.
В административном регламенте № 210 предусмотрено 62 рабочих дня с даты приема заявки. Для планирования проекта отдельно учитывайте подготовку комплекта и возможные запросы или исправления. Условия выбранного электронного сервиса уточняют при подаче; фиксированную дату выдачи без учета обстоятельств обещать нельзя.
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Какие ошибки стоит устранить до подачи
Правообладателя выбрали по названию проекта. Нужно проверить основание принадлежности исключительного права.
В документах разные названия или версии. Ответственный должен сверить окончательные файлы, а не промежуточные черновики.
Вместо материалов программы приложили только описание идеи. Заявка должна идентифицировать программный результат.
Не согласовали вклад разных разработчиков. Документы штатной команды и подрядчиков проверяют вместе.
Ожидают от свидетельства всех способов защиты сразу. Регистрация программы не заменяет оформление прав на бренд и договорные отношения.
Если комплект уже собран, можно заказать проверку заявки на регистрацию программы для ЭВМ. Опишите, что готово и какие вопросы остались: это поможет согласовать необходимый объем сопровождения.
Частые вопросы
Регистрация в Роспатенте — это включение в реестр Минцифры?
Нет. Это разные процедуры. Свидетельство на программу для ЭВМ не создает запись в Едином реестре российских программ Минцифры автоматически. Если заказчик требует именно российское ПО из этого реестра, заранее уточните требование: одной регистрации в Роспатенте недостаточно.
Получится ли таким образом запатентовать идею сервиса?
Эта процедура заканчивается свидетельством о регистрации программы, а не патентом на изобретение. Авторское право не распространяется на идеи и принципы как таковые. Если требуется защита технического решения, ее возможности оценивают отдельно.
Нужно ли передавать весь исходный код?
Правила допускают фрагменты в объеме, достаточном для идентификации. Выбор фрагментов зависит от программы: универсального обещания, что любых нескольких страниц хватит, быть не должно.
Можно ли зарегистрировать программу на физическое лицо?
Да, если оно является правообладателем. Статус ООО или ИП сам по себе не является условием авторско-правовой охраны. Важно корректно определить автора, заявителя и основание принадлежности прав.
С чего начать подготовку
Кратко опишите назначение программы, ее версию, участников разработки и предполагаемого правообладателя. Сообщите, есть ли договоры и материалы для заявки. Этих вводных достаточно для первого обсуждения; отправлять исходный код через форму первичного обращения не требуется.
Подготовьте программу к регистрации
Патентное бюро «Патент 24» готовит документы и сопровождает подачу в Роспатент. Начните с описания программы: уточним материалы и согласуем объём работы
Источники и актуальность
Проверено 29.09.2026. Нормативная основа: статьи 1259, 1261, 1262 и 1295 ГК, приказы Минэкономразвития № 210 и № 211 от 05.04.2016, официальная карточка регистрации программ для ЭВМ Роспатента. Ссылки приведены в соответствующих разделах. Пример с командой и студией условный; стоимость сопровождения определяется по задаче.
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