Чем отличается регистрация ПО в Роспатенте от включения в реестр Минцифры

Роспатент и Минцифры ведут разные реестры программного обеспечения. В первом случае правообладатель регистрирует свою разработку, чтобы зафиксировать сведения о ней. Во втором — подтверждает, что программа соответствует установленным требованиям к российскому ПО.

Основные различия приведены в таблице.

Критерий Роспатент Реестр Минцифры Цель Государственная регистрация программы и сведений о правообладателе Подтверждение соответствия требованиям к российскому ПО Что проверяют Наличие необходимых документов и соответствие заявки установленным требованиям Принадлежность исключительных прав, сведения о правообладателе, характеристики ПО и другие условия включения Результат Запись в реестре и свидетельство о государственной регистрации Запись в реестре российского ПО Обязательность Добровольная процедура В общем случае добровольная, но необходима для отдельных льгот и закупочных преимуществ Практическая польза Дополнительное доказательство при защите прав и оформлении сделок Освобождение от НДС при соблюдении условий НК, преимущества при участии в отдельных закупках

Программу разрешено зарегистрировать в обоих реестрах. При этом получение свидетельства Роспатента не означает автоматического включения в реестр Минцифры.

Предварительная регистрация в Роспатенте не считается обязательным условием для подачи заявления в Минцифры. Компания выбирает процедуры исходя из своих задач и требований законодательства.