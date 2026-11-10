Самое главное:
Регистрация программы в Роспатенте добровольна. Авторские права на нее возникают с момента создания, а не после получения свидетельства.
Свидетельство Роспатента фиксирует сведения о программе, авторах и правообладателе, но не гарантирует отсутствия споров о правах.
Реестр Минцифры подтверждает соответствие ПО требованиям к российским программам. Включение в него дает возможность пользоваться отдельными налоговыми и закупочными преимуществами.
Передача прав на программы из реестра Минцифры освобождается от НДС при соблюдении условий ст. 149 НК.
В 2026–2027 годах поэтапно вводятся требования к совместимости российского ПО с доверенными операционными системами. Сроки зависят от класса программы.
Чем отличается регистрация ПО в Роспатенте от включения в реестр Минцифры
Роспатент и Минцифры ведут разные реестры программного обеспечения. В первом случае правообладатель регистрирует свою разработку, чтобы зафиксировать сведения о ней. Во втором — подтверждает, что программа соответствует установленным требованиям к российскому ПО.
Основные различия приведены в таблице.
Критерий
Роспатент
Реестр Минцифры
Цель
Государственная регистрация программы и сведений о правообладателе
Подтверждение соответствия требованиям к российскому ПО
Что проверяют
Наличие необходимых документов и соответствие заявки установленным требованиям
Принадлежность исключительных прав, сведения о правообладателе, характеристики ПО и другие условия включения
Результат
Запись в реестре и свидетельство о государственной регистрации
Запись в реестре российского ПО
Обязательность
Добровольная процедура
В общем случае добровольная, но необходима для отдельных льгот и закупочных преимуществ
Практическая польза
Дополнительное доказательство при защите прав и оформлении сделок
Освобождение от НДС при соблюдении условий НК, преимущества при участии в отдельных закупках
Программу разрешено зарегистрировать в обоих реестрах. При этом получение свидетельства Роспатента не означает автоматического включения в реестр Минцифры.
Предварительная регистрация в Роспатенте не считается обязательным условием для подачи заявления в Минцифры. Компания выбирает процедуры исходя из своих задач и требований законодательства.
Когда бизнесу нужна регистрация ПО в Роспатенте
Регистрация программы добровольна, но в некоторых ситуациях свидетельство Роспатента особенно полезно компании. Например, если компания защищает права на собственную разработку, планирует продать программу или привлечь инвесторов.
Защита прав на программу
После регистрации сведения о программе и ее правообладателе появляются в госреестре. Информацию об авторах указывают, если они не отказались от упоминания своих имен. Данные считаются достоверными, пока не доказано обратное (п. 6 ст. 1262 ГК).
Если возникнет спор о принадлежности программы, свидетельство и регистрационные материалы могут стать дополнительными доказательствами. При этом Роспатент не проверяет оригинальность кода и не устанавливает, кто действительно создал разработку. Поэтому при необходимости компании придется подтвердить свои права договорами и другими документами.
Продажа программы и привлечение инвестиций
Свидетельство позволяет идентифицировать программный продукт при переговорах с покупателями, партнерами и инвесторами. По сведениям реестра они могут проверить, какая программа зарегистрирована и кто указан ее правообладателем.
Если компания продает зарегистрированную программу с передачей исключительного права, переход этого права нужно зарегистрировать в Роспатенте. То же правило действует при залоге исключительного права. При этом предоставление права использования программы по лицензионному договору госрегистрации не требует (п. 5 ст. 1262 ГК).
Проверьте права перед регистрацией
Прежде чем подавать заявку, выясните, кому принадлежат исключительные права на программу. Если разработку создавали штатные сотрудники, проверьте их трудовые обязанности и документы о создании программы. Если привлекали подрядчиков — изучите условия договоров и передачи результатов работ.
Проверка особенно важна, когда над одним продуктом работали несколько команд. Регистрация не устранит противоречия в документах и не разрешит возможные споры с разработчиками.
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Для чего включать программу в реестр Минцифры
Включение в реестр Минцифры подтверждает соответствие программы требованиям к российскому ПО. Для правообладателя это возможность пользоваться налоговой льготой, получать преимущества при госзакупках и подтверждать российское происхождение продукта перед заказчиками. При этом дополнительный приоритет в закупках получает доверенное ПО — программы, соответствующие специальным требованиям.
Освобождение от НДС
Передача исключительных прав и прав на использование программ из реестра Минцифры освобождается от НДС. Льгота распространяется в том числе на предоставление удаленного доступа к ПО через интернет (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК).
Например, компания разработала CRM-систему и продает подписку, по которой клиенты получают право использовать программу через браузер. После включения CRM в реестр передача прав освобождается от НДС при соблюдении условий НК.
При этом льгота действует не для всех программ. Исключение касается передачи прав, которые дают возможность размещать интернет-рекламу, публиковать предложения о продаже товаров и услуг, искать покупателей и продавцов или заключать сделки. Другие услуги разработчика, например обучение сотрудников заказчика, также не освобождаются от НДС автоматически.
Участие в государственных и корпоративных закупках
При закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ действуют ограничения на приобретение иностранного ПО. Для подтверждения российского происхождения продукта используют номер записи в реестре Минцифры (постановление Правительства от 23.12.2024 № 1875).
Поэтому включение в реестр особенно актуально для разработчиков, которые планируют участвовать в закупках ПО по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
С 1 марта 2026 года законодательство предусматривает дополнительный приоритет для доверенного ПО. Это российские программы, которые соответствуют специальным требованиям к правообладателю и информационной безопасности. Статус доверенного ПО подтверждается специальной отметкой в реестре Минцифры.
Если на закупку поступит соответствующая требованиям заявка с доверенным ПО, другие программы без такого статуса приравняют к иностранным, даже если они включены в реестр российского ПО.
При этом на ноябрь 2026 года перечень доверенного ПО еще формируется. Хотя правила получения такого статуса действуют с 1 марта, требования к безопасности программ пока дорабатывают.
Работа с коммерческими заказчиками
Частные компании также могут учитывать наличие программы в реестре Минцифры при выборе поставщика. Например, если организация переходит на российское ПО, она, скорее всего, проверит реестровую запись перед покупкой.
Регистрация программы для ЭВМ в Роспатенте
Проверим права на ПО, подготовим заявление, реферат и материалы, подадим документы и сопроводим регистрацию до свидетельства.
Требования к программному обеспечению в 2026–2027 годах
Для включения программы в реестр Минцифры недостаточно зарегистрировать компанию в России. Проверяют принадлежность исключительных прав, структуру владения, технические характеристики продукта и другие условия (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.11.2015 № 1236).
Основные условия включения в реестр
Программа должна соответствовать следующим требованиям:
Права на ПО. Исключительные права должны принадлежать российскому правообладателю, соответствующему требованиям закона. Если это коммерческая организация, более 50% голосов в ней должны прямо или косвенно контролировать российские граждане, государство или подконтрольные им лица (подп. «в» п. 1 ч. 5 ст. 12.1 закона № 149-ФЗ).
Выплаты иностранным лицам. Расходы по установленным категориям договоров с иностранными лицами и связанными с ними организациями должны составлять менее 30% выручки от реализации программы за предыдущий календарный год.
Техническая инфраструктура. Средства хранения и сборки программного кода должны находиться в России. Для активации, распространения программы и управления лицензионными ключами также действуют требования к расположению и контролю инфраструктуры.
Поддержка и обновления. Обслуживанием и модернизацией ПО должны заниматься российские организации без преобладающего иностранного участия либо граждане России. Принудительное управление и обновление программы из-за рубежа не допускаются.
Интерфейс и документация. Графический интерфейс должен быть русскоязычным. Потребуются описания функций программы, ее установки, эксплуатации и технической поддержки.
Доступность программы. ПО должно быть законно введено в оборот. Его экземпляры, лицензии или услуги по предоставлению доступа должны свободно продаваться на всей территории России.
Для отдельных категорий ПО действуют дополнительные условия. Например, если основная функция программы — защита конфиденциальной информации, ее соответствие требованиям безопасности должно подтверждаться сертификатом. При этом правообладателю необходима лицензия на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации (подп. «д» и «е» п. 5 Правил № 1236).
Новые требования к совместимости с операционными системами
С 1 марта 2026 года действуют изменения, внесенные постановлением Правительства от 28.11.2025 № 1937. По новым правилам российские программы должны работать как минимум с двумя доверенными операционными системами. Это ОС, соответствующие дополнительным требованиям к безопасности и правообладателям.
Требование вводят поэтапно. Для каждой категории ПО установлена своя дата, начиная с которой совместимость становится условием включения и сохранения программы в реестре Минцифры.
Когда начинает действовать требование
Категории ПО
1 сентября 2026 года
Офисные программы
1 января 2027 года
Серверное ПО, средства виртуализации, облачных вычислений, хранения данных, управления базами данных, разработки и анализа данных и другие перечисленные в постановлении классы
1 июня 2027 года
Прикладное и отраслевое ПО, средства информационной безопасности, обработки и визуализации данных
1 января 2028 года
Промышленное ПО и средства управления процессами организации
Сроки установлены п. 6 постановления № 1937.
Возможный перенос сроков. В октябре 2026 года Минцифры опубликовало проект постановления, который предусматривает отсрочку на один год. Например, для офисных программ требование предложено ввести с 1 сентября 2027 года вместо 1 сентября 2026 года. На 6 ноября 2026 года проект еще не подтвержден как принятый акт, поэтому в таблице указаны сроки по постановлению № 1937.
При этом система подтверждения статуса доверенного ПО еще развивается. Правила формирования перечня действуют с марта 2026 года, но дополнительные требования к безопасности программ продолжают разрабатывать. Поэтому включение операционной системы в обычный реестр российского ПО само по себе не означает, что она получила статус доверенной.
Из требований о совместимости есть исключения. Например, достаточно одной доверенной ОС, если правообладатели программы и операционной системы входят в одну группу лиц. Отдельные условия действуют для ПО в составе программно-аппаратных комплексов.
Проверка соответствия после регистрации
Включение программы в реестр не освобождает правообладателя от дальнейшего соблюдения требований. Минцифры проверяет уже зарегистрированное ПО, в том числе сведения о правообладателе и технических характеристиках.
Если программа перестанет соответствовать установленным условиям, ее могут исключить из реестра. Поэтому при изменении структуры владения, инфраструктуры или характеристик продукта следует проверить, сохраняется ли соответствие требованиям Минцифры.
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Как выбрать одну процедуру или обе и с чего начать подготовку
Выбор зависит от того, какие задачи решает компания. Регистрация в Роспатенте пригодится для оформления и защиты интеллектуальных прав, а включение в реестр Минцифры — для получения предусмотренных законом преимуществ российского ПО.
Ситуация
Какую процедуру выбрать
Компания разработала программу для собственных нужд
Обе процедуры добровольны. Регистрация в Роспатенте может пригодиться для дополнительной фиксации сведений о разработке
Разработчик собирается продать исключительное право на программу или привлечь инвестора
Роспатент поможет идентифицировать продукт и заявленного правообладателя при проверке актива
Компания продает лицензии на ПО или предоставляет доступ по подписке
Стоит рассмотреть включение в реестр Минцифры для применения освобождения от НДС при соблюдении условий НК
Разработчик планирует участвовать в госзакупках
Следует проверить требования к реестровой записи в Минцифры и статусу доверенного ПО
Компания хочет подтвердить сведения о собственной разработке и использовать преимущества российского ПО
Имеет смысл рассмотреть обе процедуры
Как подготовиться к регистрации ПО в Роспатенте и Минцифры:
Определите цель. Уточните, для чего требуется регистрация: защита прав, продажа программы, налоговая льгота или участие в закупках.
Проверьте документы о правах. Соберите трудовые договоры и должностные инструкции штатных разработчиков, договоры с подрядчиками, технические задания и акты приемки работ. Убедитесь, что исключительные права на программу принадлежат компании.
Оцените готовность продукта. Для Роспатента потребуются заявление и материалы, по которым можно идентифицировать программу. Для Минцифры дополнительно проверьте соответствие требованиям к российскому ПО, подготовьте техническую документацию.
Рассчитайте расходы. Госпошлина за регистрацию программы в Роспатенте составляет 5 000 руб. За включение в реестр Минцифры госпошлину не взимают. Но могут возникнуть расходы на подготовку документов и юридическое сопровождение.
Обе процедуры допускают самостоятельную подачу документов. Если компания обращается к подрядчику, заранее согласуйте состав услуг, стоимость и порядок работы с запросами ведомств.
Часто задаваемые вопросы
Может ли ИП зарегистрировать программу в Роспатенте и Минцифры?
Да. В Роспатент вправе обратиться правообладатель программы, в том числе индивидуальный предприниматель или физическое лицо. В реестр Минцифры также допускается включить ПО, принадлежащее гражданину России, если программа соответствует установленным требованиям.
Обязательно ли передавать весь исходный код программы в Роспатент?
Нет. Для регистрации потребуются материалы, по которым можно идентифицировать программу. Допускается представить фрагменты исходного кода в достаточном для идентификации объеме. Передавать весь код необязательно.
Нужно ли заново регистрировать программу после обновления?
В Роспатенте повторная регистрация не обязательна. Правообладатель может добровольно зарегистрировать новую версию программы. В реестре Минцифры обычные обновления также не требуют повторной регистрации. Но если изменились сведения о программе, которые содержатся в реестре, их нужно актуализировать.
Сколько времени занимает регистрация ПО в Роспатенте и Минцифры?
Срок регистрации программы в Роспатенте составляет 62 рабочих дня с даты приема документов. Решение о включении ПО в реестр Минцифры принимают в срок до 45 рабочих дней со дня регистрации заявления. Подготовка документов и устранение замечаний могут увеличить общую продолжительность обеих процедур.
Внесение ПО в реестр Минцифры с проверкой до подачи
Проверим права и готовность продукта, подготовим заявление и документы для включения в реестр российского ПО.
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