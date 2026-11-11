Когда может потребоваться переоформление товарного знака

В законе понятия «переоформление» или «перерегистрация» товарного знака отсутствуют. Под ними подразумевают внесение изменений в сведения о зарегистрированном знаке или правообладателе, а также регистрацию перехода исключительного права к другому лицу. При этом для разных случаев предусмотрены отдельные процедуры.

Не путайте переоформление и продление товарного знака: это разные процедуры. Разберем подробнее, когда требуется обращение в Роспатент.

Изменились сведения о правообладателе. Например, ООО сменило название или ИП вступил в брак и взял новую фамилию. Сюда же относится изменение места нахождения или места жительства, адреса для переписки.

В этих случаях правообладатель остается прежним, но данные в госреестре больше не соответствуют действительности. Поэтому их нужно обновить по ст. 1505 ГК.

Важно: в реестре товарных знаков и знаков обслуживания фиксируют наименование организации или ФИО гражданина и адрес, но не паспортные данные. Поэтому замена паспорта без изменения фамилии и других сведений, содержащихся в реестре, не требует подачи заявления.

Изменились сведения о самом товарном знаке. Некоторые правообладатели владеют товарными знаками десятилетиями. За это время бизнес может отказаться от отдельных направлений деятельности. Тогда возникает необходимость сократить перечень товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован. А вот расширить его в рамках этой процедуры нельзя — потребуется новая заявка.

При ребрендинге могут измениться отдельные элементы товарного знака. Например, допускается незначительная правка цвета, шрифта, изобразительного или неохраняемого элемента. Главное условие — изменения не должны затрагивать существо знака. Добавлять новые элементы в зарегистрированное обозначение нельзя. Если правки существенно меняют его восприятие, Роспатент откажет во внесении изменений.

Пример из судебной практики. ИП Ибатуллин владел товарным знаком со словесным элементом «DELIGHJ», который читался как «ДИЛАЙДЖ». Он попросил заменить последнюю букву J на T.

Роспатент отказал, а Суд по интеллектуальным правам поддержал это решение. Суд указал, что фантазийное слово без самостоятельного значения превратится в «DELIGHT» («восхищение»). Замена меняет фонетическое и смысловое восприятие знака, поэтому не может считаться несущественной (решение по делу № СИП-111/2024 от 17.06.2024).

Нужно исправить ошибки в реестре или свидетельстве. Для исправления очевидных и технических ошибок подайте в Роспатент письменную просьбу в произвольной форме. Укажите номер свидетельства, описание ошибки, ее местонахождение и правильные сведения.

Коллективный знак преобразуется в обычный или наоборот. Это отдельная процедура со своими требованиями. При преобразовании обычного знака в коллективный потребуется устав коллективного знака, а при обратном преобразовании — согласие лиц, имеющих право его использовать.

Важно: заявление о внесении изменений подают в отношении одного товарного знака. Если знаков несколько, документы и пошлины потребуются для каждого.

Исключительное право на товарный знак отчуждается другому лицу. Речь идет о продаже или другой передаче права по договору, например в результате мены или дарения. В таких случаях заключается договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234, 1488 ГК).

При этом безвозмездное отчуждение исключительного права между коммерческими организациями по общему правилу запрещено (п. 3.1 ст. 1234 ГК).

Переход исключительного права по договору необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Только после государственной регистрации право переходит к приобретателю.

Исключительное право переходит к новому владельцу без договора. Такие случаи предусмотрены законом. Например, право может перейти в результате реорганизации юрлица, наследования или обращения взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК).

Для регистрации перехода права в Роспатент подают отдельное заявление и подтверждающие документы. В зависимости от обстоятельств это могут быть сведения из ЕГРЮЛ, свидетельство о праве на наследство или документы о правопреемстве.

Сама по себе ликвидация юрлица не означает перехода товарного знака к новому владельцу. Если правообладатель прекратил существование и правопреемства нет, правовую охрану знака могут досрочно прекратить по ст. 1514 ГК.