Самое главное:
При смене названия компании, имени или адреса правообладателя сведения о товарном знаке нужно обновить в реестре Роспатента.
Продажа, наследование и реорганизация могут привести к переходу исключительного права на товарный знак. Такой переход подлежит регистрации в Роспатенте.
Пошлина за внесение изменений в реестр составляет 3 000 руб. за каждое изменение. Срок предоставления услуги — 75 рабочих дней.
Исключительное право на товарный знак действует 10 лет с даты подачи заявки. Его можно продлевать неограниченное число раз, каждый раз на 10 лет.
Что такое товарный знак
Товарный знак — это обозначение, по которому покупатель узнает товары конкретной компании и отличает их от товаров конкурентов. Зарегистрировать в Роспатенте можно слово, аббревиатуру, логотип, слоган, объемную форму, звук и другие обозначения, например название автомобильной марки Lada (ст. 1477, 1482 ГК).
Если обозначение выделяет не товары, а услуги, его называют знаком обслуживания. Например, «Аэрофлот» — знак обслуживания для авиаперевозок.
Товарный знак регистрируют для определенных товаров и услуг, распределенных по классам МКТУ. При этом правовая охрана распространяется и на однородные товары и услуги, если использование сходного обозначения создает вероятность смешения. В некоторых случаях одно и то же слово могут зарегистрировать разные компании для неоднородных товаров или услуг.
Когда может потребоваться переоформление товарного знака
В законе понятия «переоформление» или «перерегистрация» товарного знака отсутствуют. Под ними подразумевают внесение изменений в сведения о зарегистрированном знаке или правообладателе, а также регистрацию перехода исключительного права к другому лицу. При этом для разных случаев предусмотрены отдельные процедуры.
Не путайте переоформление и продление товарного знака: это разные процедуры. Разберем подробнее, когда требуется обращение в Роспатент.
Изменились сведения о правообладателе. Например, ООО сменило название или ИП вступил в брак и взял новую фамилию. Сюда же относится изменение места нахождения или места жительства, адреса для переписки.
В этих случаях правообладатель остается прежним, но данные в госреестре больше не соответствуют действительности. Поэтому их нужно обновить по ст. 1505 ГК.
Важно: в реестре товарных знаков и знаков обслуживания фиксируют наименование организации или ФИО гражданина и адрес, но не паспортные данные. Поэтому замена паспорта без изменения фамилии и других сведений, содержащихся в реестре, не требует подачи заявления.
Изменились сведения о самом товарном знаке. Некоторые правообладатели владеют товарными знаками десятилетиями. За это время бизнес может отказаться от отдельных направлений деятельности. Тогда возникает необходимость сократить перечень товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован. А вот расширить его в рамках этой процедуры нельзя — потребуется новая заявка.
При ребрендинге могут измениться отдельные элементы товарного знака. Например, допускается незначительная правка цвета, шрифта, изобразительного или неохраняемого элемента. Главное условие — изменения не должны затрагивать существо знака. Добавлять новые элементы в зарегистрированное обозначение нельзя. Если правки существенно меняют его восприятие, Роспатент откажет во внесении изменений.
Пример из судебной практики. ИП Ибатуллин владел товарным знаком со словесным элементом «DELIGHJ», который читался как «ДИЛАЙДЖ». Он попросил заменить последнюю букву J на T.
Роспатент отказал, а Суд по интеллектуальным правам поддержал это решение. Суд указал, что фантазийное слово без самостоятельного значения превратится в «DELIGHT» («восхищение»). Замена меняет фонетическое и смысловое восприятие знака, поэтому не может считаться несущественной (решение по делу № СИП-111/2024 от 17.06.2024).
Нужно исправить ошибки в реестре или свидетельстве. Для исправления очевидных и технических ошибок подайте в Роспатент письменную просьбу в произвольной форме. Укажите номер свидетельства, описание ошибки, ее местонахождение и правильные сведения.
Коллективный знак преобразуется в обычный или наоборот. Это отдельная процедура со своими требованиями. При преобразовании обычного знака в коллективный потребуется устав коллективного знака, а при обратном преобразовании — согласие лиц, имеющих право его использовать.
Важно: заявление о внесении изменений подают в отношении одного товарного знака. Если знаков несколько, документы и пошлины потребуются для каждого.
Исключительное право на товарный знак отчуждается другому лицу. Речь идет о продаже или другой передаче права по договору, например в результате мены или дарения. В таких случаях заключается договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234, 1488 ГК).
При этом безвозмездное отчуждение исключительного права между коммерческими организациями по общему правилу запрещено (п. 3.1 ст. 1234 ГК).
Переход исключительного права по договору необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Только после государственной регистрации право переходит к приобретателю.
Исключительное право переходит к новому владельцу без договора. Такие случаи предусмотрены законом. Например, право может перейти в результате реорганизации юрлица, наследования или обращения взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК).
Для регистрации перехода права в Роспатент подают отдельное заявление и подтверждающие документы. В зависимости от обстоятельств это могут быть сведения из ЕГРЮЛ, свидетельство о праве на наследство или документы о правопреемстве.
Сама по себе ликвидация юрлица не означает перехода товарного знака к новому владельцу. Если правообладатель прекратил существование и правопреемства нет, правовую охрану знака могут досрочно прекратить по ст. 1514 ГК.
Ошибки при выборе процедуры или подготовке документов могут привести к отказу Роспатента и дополнительным расходам. Чтобы снизить эти риски, обратитесь в «Патент24». Специалисты определят, какие изменения допустимы, подготовят документы и возьмут на себя взаимодействие с ведомством. Оставьте заявку, чтобы обсудить вашу ситуацию и условия сопровождения.
Как пройти переоформление товарного знака: пошаговая инструкция
Роспатент рассматривает заявление и вносит изменения в реестр в течение 75 рабочих дней. Срок может увеличиться, если потребуются дополнительные документы или доплата пошлины.
Шаг 1. Определите, какое изменение нужно внести
Можно менять сведения о правообладателе, отдельные элементы товарного знака, перечень товаров и услуг. Отдельные процедуры предусмотрены для исправления очевидных и технических ошибок, а также преобразования обычного товарного знака в коллективный и наоборот.
От причины обращения зависят форма заявления, комплект документов и размер пошлины. Порядок внесения изменений и образцы документов размещены на сайте Роспатента.
Шаг 2. Подготовьте пакет документов
В комплект обычно входят:
заявление по установленной форме;
измененный устав коллективного знака или дополнения к нему — если изменение касается коллективного знака;
изображение измененного товарного знака в двух экземплярах — если меняются отдельные элементы обозначения;
доверенность на представителя — если дела ведет представитель, не являющийся патентным поверенным;
согласие на обработку персональных данных;
документ, подтверждающий изменение имени, наименования или адреса иностранного правообладателя, с переводом на русский язык — при необходимости.
Заявление заполняют на компьютере в отношении одного товарного знака. Документ подписывает правообладатель или его представитель.
При исправлении очевидной или технической ошибки в реестре либо свидетельстве подают письменную просьбу в произвольной форме. Укажите сведения о заявителе, номер свидетельства, описание ошибки и место ее публикации в бюллетене Роспатента.
Шаг 3. Оплатите пошлину
Размер зависит от вида изменений.
Действие
Размер пошлины
Внесение изменений в реестр, включая сведения о правообладателе, адрес, сокращение перечня товаров и услуг, отдельные элементы знака и исправление ошибок заявителя
3 000 руб. за каждое изменение
Внесение изменений в свидетельство
2 000 руб.
Внесение изменений в Перечень общеизвестных товарных знаков
3 000 руб. за каждое изменение
Преобразование обычного товарного знака в коллективный
10 000 руб.
Преобразование коллективного знака в обычный
7 000 руб.
За выдачу свидетельства на бумажном носителе по ходатайству правообладателя предусмотрена дополнительная пошлина 3 000 руб.
Перед оплатой проверьте сумму и реквизиты в действующей таблице пошлин Роспатента.
Шаг 4. Подайте документы в Роспатент
Заявление можно подать в электронной форме через Госуслуги, лично в окно приема Роспатента в Москве или почтовым отправлением.
При подаче через представителя проверьте доверенность. Если представитель подает несколько заявлений по одной доверенности, приложите оригинал или заверенную копию к одному из них. Для остальных достаточно обычных копий с указанием номера товарного знака, по которому подан оригинал.
Шаг 5. Дождитесь рассмотрения заявления
Роспатент проверяет уплату пошлины и обоснованность изменений. По итогам рассмотрения ведомство удовлетворяет заявление либо отказывает с указанием причин.
При положительном решении изменения вносят в государственный реестр и свидетельство. Сведения также публикуют в официальном бюллетене.
Сохраните уведомление Роспатента и проверьте правильность новых сведений в реестре. Если ведомство отказало во внесении изменений, решение можно обжаловать.
Что такое продление товарного знака и как его пройти
Исключительное право на товарный знак действует 10 лет с даты подачи заявки. Затем срок можно продлить еще на 10 лет. Число продлений не ограничено (ст. 1491 ГК).
Заявление о продлении подают:
в течение последнего года действия исключительного права;
в течение шести месяцев после окончания срока — при условии подачи соответствующего ходатайства и уплаты дополнительной пошлины.
Формы документов утверждены приказом Минэкономразвития от 29.11.2021 № 714. Образцы доступны на сайте Роспатента.
При продлении не меняются сам знак и его правообладатель. Обновляется срок действия исключительного права. Если пропустить и дополнительный шестимесячный период, продлить прежнюю регистрацию уже не получится. Для получения охраны придется подавать новую заявку.
Как продлить ТЗ с истекающим сроком: порядок действий
Шаг 1. Подготовьте документы. Заполните заявление по установленной форме и подпишите его лично или через представителя. Одно заявление оформляют на один товарный знак.
Дополнительно могут потребоваться доверенность на представителя, согласие на обработку персональных данных и ходатайство о предоставлении дополнительного шестимесячного срока.
При подаче через Госуслуги отдельное ходатайство о предоставлении шести месяцев оформлять не требуется: эта возможность предусмотрена электронной формой заявления.
Шаг 2. Оплатите пошлину. Действуют следующие ставки:
Действие
Размер пошлины
Продление обычного товарного знака
22 000 руб. + 2 000 руб. за каждый класс МКТУ сверх пяти + 500 руб. за каждое наименование товара или услуги сверх десяти в одном классе
Продление коллективного знака
30 000 руб. + 2 000 руб. за каждый класс МКТУ сверх пяти
Предоставление дополнительного шестимесячного срока
3 000 руб.
Выдача свидетельства на бумаге по ходатайству
3 000 руб.
В назначении платежа укажите номер свидетельства и вид юридически значимого действия. Ошибка в реквизитах может задержать рассмотрение.
Шаг 3. Подайте документы в Роспатент. Заявление принимают через Госуслуги, лично и по почте.
Почтовый адрес: 125993, Москва, Г-59, ГСП-3, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.
Шаг 4. Дождитесь рассмотрения. Роспатент проверяет документы, а при положительном решении вносит запись о продлении в госреестр и публикует сведения в официальном бюллетене.
Если заявление подано после окончания срока действия исключительного права, сначала рассматривают вопрос о предоставлении дополнительных шести месяцев.
Стандартный срок предоставления услуги — 60 рабочих дней. Он может увеличиться при запросе дополнительных документов или рассмотрении ходатайства о шестимесячном сроке.
После продления правообладатель получает уведомление. Проверьте указанную в нем дату, до которой действует исключительное право на товарный знак.
Когда потребуется новая регистрация товарного знака
Внесение изменений в реестр и продление срока действия товарного знака не помогут, если правовая охрана утрачена или требуется существенно изменить обозначение.
Например, новая заявка может потребоваться, если:
срок действия исключительного права истек и пропущены дополнительные шесть месяцев для подачи заявления о продлении;
правовая охрана полностью прекращена судом из-за непрерывного неиспользования знака в течение трех лет (ст. 1486 ГК) или признана недействительной (ст. 1512 ГК);
вы хотите существенно изменить знак или расширить перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.
При этом новая заявка не гарантирует регистрацию — Роспатент проверит обозначение на соответствие требованиям закона.
Если на товарный знак наложены обеспечительные меры, внесение изменений в реестр могут приостановить до отмены судебного запрета. Само по себе это не означает, что знак придется регистрировать заново.
Если сомневаетесь, решается ли ваша задача переоформлением или потребуется новая заявка, опишите ее специалистам патентного бюро «Патент24» и обсудите сопровождение.
Эксперты «Патент24»:
сверяют сведения о знаке, правообладателе и перечне товаров и услуг в реестре;
определяют, подходит ли ваш случай для внесения изменений или потребуется новая заявка;
называют документы, которые подтвердят смену наименования, имени или адреса, и проверяют их до подачи в Роспатент;
оценивают, допустима ли правка отдельных элементов знака или перечня товаров, и если нет, предлагают другой вариант;
готовят заявление, подают комплект, следят за рассмотрением и сообщают о запросах Роспатента и принятом решении.
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