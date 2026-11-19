Самое главное
Патентный поверенный — физическое лицо, которое прошло аттестацию и внесено в реестр Роспатента. Юридическая фирма или агентство не могут получить этот статус.
Заявку на товарный знак вправе подать юридическое лицо или гражданин. Статус ИП для физического лица не обязателен.
Заявитель может самостоятельно вести дела с Роспатентом или привлечь представителя, если закон не обязывает его действовать через патентного поверенного.
Поверенный помогает подготовить документы, пройти экспертизу и защитить права на знак.
Кто такой патентный поверенный по товарным знакам
Патентный поверенный — специалист, который прошел аттестацию и зарегистрирован в Роспатенте. Он помогает заявителям и правообладателям оформлять и защищать права на товарные знаки.
У поверенных есть специализации: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности. Для регистрации бренда нужен специалист с действующей специализацией по товарным знакам.
Обычный юрист может разбираться в договорах и судебных спорах. Поверенный дополнительно знает процедуру экспертизы обозначений: как Роспатент сравнивает знаки, по каким основаниям отказывает и какие аргументы помогают преодолеть замечания.
Для чего нужен патентный поверенный по товарным знакам
Поверенный подключается на разных этапах: от проверки названия до защиты зарегистрированного знака. Ему можно поручить семь основных задач.
1. Поиск похожих обозначений и оценка рисков
Перед подачей документов поверенный проверяет, есть ли более ранние заявки и зарегистрированные обозначения, которые могут помешать регистрации. Он оценивает сходство по звучанию, написанию и смыслу, учитывает однородность товаров и услуг. Также специалист проверяет, обладает ли обозначение различительной способностью и нет ли других оснований для отказа по ст. 1483 ГК.
По результатам проверки специалист объясняет, какие риски есть у названия и стоит ли его доработать. Это помогает оценить перспективы до оплаты пошлин.
2. Выбор классов МКТУ
Товарный знак регистрируют в отношении конкретных товаров и услуг, указанных в заявке. При этом защита может распространяться и на однородные товары и услуги, если использование сходного обозначения создает вероятность смешения.
Узкий перечень может оставить часть направлений бизнеса без защиты. Избыточный увеличит расходы на пошлины. Поверенный подбирает классы с учетом текущей деятельности компании и планов развития.
3. Подготовка и подача заявки
Поверенный описывает обозначение, составляет перечень товаров и услуг, готовит документы и проверяет сведения перед отправкой в Роспатент. Он также рассчитывает пошлины с учетом выбранных классов и вида заявки.
Ошибки в документах могут привести к запросам ведомства и задержкам. Специалист проверяет комплект перед отправкой и отслеживает дальнейшее рассмотрение.
4. Работа с экспертизой Роспатента
Во время экспертизы ведомство может направить запрос или уведомление о возможном отказе. Причиной могут стать сходство с более ранним товарным знаком, отсутствие различительной способности, введение потребителя в заблуждение или другие основания, предусмотренные ст. 1483 ГК.
Поверенный анализирует доводы эксперта, собирает доказательства в пользу заявителя (например, запрашивает письма-согласия от правообладателей похожих знаков или подтверждает различительную способность бренда) и готовит аргументированный ответ. На это у заявителя обычно есть шесть месяцев со дня направления уведомления.
5. Обжалование отказа
Если Роспатент отказал в регистрации, заявитель вправе подать возражение. По ст. 1500 ГК срок составляет четыре месяца со дня направления решения. Если заявитель в течение двух месяцев запросил копии противопоставленных материалов, срок отсчитывают со дня направления этих копий.
Поверенный оценивает основания отказа и готовит аргументы для пересмотра решения. Возможность изменить заявку зависит от стадии делопроизводства и требований закона. Отказ в регистрации оспаривают по ст. 1500 ГК, а предоставление охраны уже зарегистрированному знаку — по ст. 1512 и 1513 ГК. Решение ведомства можно обжаловать в суде по ст. 1248 ГК.
6. Сопровождение товарного знака после регистрации
После получения свидетельства могут потребоваться продление срока действия исключительного права, изменение сведений о правообладателе или оформление лицензионного договора.
Поверенный подготовит документы и направит их в Роспатент. Он также поможет оформить передачу исключительного права другому лицу и зарегистрировать необходимые изменения.
7. Защита прав на товарный знак
Поверенный помогает защищать товарный знак от нарушений: готовит претензии, оценивает использование похожих обозначений и сопровождает споры с конкурентами. Если знак зарегистрировали с нарушением закона, специалист может подготовить возражение против предоставления ему правовой охраны. Основания и сроки оспаривания установлены ст. 1512 ГК, порядок подачи возражения в Роспатент — ст. 1513 ГК.
Поверенный также помогает защищаться от требований о досрочном прекращении охраны из-за неиспользования знака. По ст. 1486 ГК заинтересованное лицо может обратиться в суд, если правообладатель не использовал знак непрерывно в течение трех лет. До этого оно должно предложить правообладателю отказаться от права на знак или заключить договор об отчуждении исключительного права. Правообладатель может подтвердить использование знака или представить доказательства уважительных причин его неиспользования.
Если нужна помощь с поиском обозначения, регистрацией или сопровождением товарного знака, можно обратиться в патентное бюро «Патент 24». Специалисты работают с заявками и другими процедурами, связанными с товарными знаками.
Когда нужен патентный поверенный по товарным знакам
Не каждому заявителю требуется профессиональное сопровождение на всех этапах. Но есть ситуации, когда опыт патентного поверенного помогает снизить риск отказа и последующих споров.
Заявитель постоянно проживает за пределами России или является иностранным юридическим лицом. По ст. 1247 ГК такие заявители ведут дела с Роспатентом через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте. Исключения возможны, если их предусматривает международный договор.
Название спорное. Например, оно описывает свойства товара, содержит общеупотребительные элементы или напоминает известный бренд.
Пришло уведомление о возможном отказе. Нужно разобраться в замечаниях ведомства и подготовить аргументы в установленный срок.
Бренд важен для стоимости бизнеса. Компания планирует франшизу, привлечение инвестиций, продажу бизнеса или выход на новые рынки.
Возник спор с конкурентом. Потребовались претензия, возражение против чужой регистрации или защита от требования прекратить охрану знака.
Планируется регистрация за рубежом. Нужно определить страны, классы и подходящую процедуру международной охраны.
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Можно ли зарегистрировать товарный знак без патентного поверенного
Российское юридическое лицо или гражданин, постоянно проживающий в России, может подать заявку самостоятельно либо через представителя. Для граждан, постоянно проживающих за рубежом, и иностранных юридических лиц по общему правилу обязательно участие патентного поверенного.
Самостоятельная подача подойдет, если обозначение не вызывает вопросов, заявитель готов разобраться в классах МКТУ и требованиях к документам, а также сможет контролировать сроки и получать корреспонденцию от Роспатента.
Если бренд станет важной частью бизнеса, стоит заранее оценить возможные риски и продумать перечень товаров и услуг. Ошибки на старте могут ограничить объем защиты после регистрации.
Как выбрать патентного поверенного по товарным знакам: чек-лист
Перед заключением договора проверьте статус исполнителя, его опыт и условия работы. Семь шагов помогут сравнить предложения и понять, за что вы платите.
Шаг 1. Проверьте специалиста в реестре
Роспатент ведет реестр патентных поверенных. Найдите в нем имя исполнителя и проверьте, что его регистрация действует, а среди специализаций указаны товарные знаки.
Сверьте ФИО и регистрационный номер с информацией, которую предоставила компания. Если исполнитель не сообщает эти данные, стоит поискать другого.
Шаг 2. Уточните, кто отвечает за работу
Если вы обращаетесь в агентство или юридическую фирму, выясните, кто будет готовить документы и вести ваше дело. Уточните, кому направлять вопросы и кто отвечает за соблюдение сроков.
Эти договоренности лучше закрепить в договоре или приложении к нему.
Шаг 3. Оцените опыт
Уточните, работал ли поверенный с компаниями из вашей отрасли. Спросите, сопровождал ли он заявки со спорными обозначениями, отвечал ли на уведомления о возможном отказе и участвовал ли в патентных спорах.
Попросите привести примеры дел и рассказать об их результатах. Важен опыт в ситуациях, похожих на вашу, а не только общий стаж.
Шаг 4. Разберитесь, что входит в услугу
Попросите исполнителя перечислить работы, которые он выполнит за согласованную цену. Уточните, входит ли в нее предварительный поиск, подбор классов, подготовка документов, подача заявки и ответы на запросы экспертизы.
Отдельно обсудите, как будет строиться работа, если Роспатент направит уведомление о возможном отказе. Обещание гарантированной регистрации — тревожный сигнал: итог зависит от экспертизы ведомства.
Шаг 5. Сравните стоимость и условия
Цена зависит от сложности обозначения, количества классов и объема сопровождения. До заключения договора задайте исполнителю пять вопросов.
Вопрос
Почему это важно
Входит ли предварительный поиск по реестру?
Проверка может оплачиваться сверх основной услуги.
Включены ли государственные пошлины?
Их часто оплачивают отдельно от вознаграждения специалиста.
Входит ли ответ на запрос экспертизы?
Подготовка ответа может потребовать дополнительной оплаты.
Как рассчитывается стоимость дополнительных классов?
Число классов влияет на общую сумму расходов.
Что входит в сопровождение после регистрации?
Продление и внесение изменений могут оформляться как самостоятельные услуги.
Сравнивайте предложения по составу работ и итоговым расходам. Самая низкая цена не всегда включает поиск, ответы на запросы и сопровождение после подачи.
Шаг 6. Прочитайте договор
В договоре должны быть указаны предмет услуги, обязанности сторон, этапы работы, сроки и порядок оплаты. Проверьте условия возврата денег, если исполнитель не выполнит обязательства.
Заявителем и будущим правообладателем укажите того, кому должен принадлежать товарный знак: юридическое лицо или гражданина. Не соглашайтесь оформлять знак на исполнителя без понятной юридической причины и соглашения о передаче прав.
Шаг 7. Проверьте порядок отчетности
Исполнитель должен передавать копии поданных документов, сообщать номер заявки и пересылать уведомления Роспатента. Уточните, как часто вы будете получать отчеты о ходе дела.
Заранее договоритесь, в каком виде передавать документы и отчеты. Так важная информация не потеряется между этапами работы.
Типичные ошибки при выборе патентного поверенного по товарным знакам
До подписания договора проверьте исполнителя и внимательно прочитайте условия. Иначе можно потратить деньги на услугу, которая не решит вашу задачу.
Выбор только по цене. Дешевая подача без предварительной проверки обозначения может закончиться отказом и дополнительными расходами. Проверка должна учитывать не только похожие товарные знаки, но и различительную способность обозначения, а также другие основания отказа по ст. 1483 ГК.
Поверенный не найден в реестре. Исполнитель может не иметь нужного статуса или специализации.
Неправильный выбор классов МКТУ. Часть товаров и услуг бизнеса останется без защиты.
Подача после запуска рекламы. Если конкурент подаст заявку раньше, его обозначение может получить более ранний приоритет. Такая заявка может стать препятствием для регистрации сходного обозначения позднее, если товары или услуги однородны и выполнены другие условия закона.
Пропуск срока продления. Исключительное право действует десять лет с даты подачи заявки. Заявление о продлении на следующие десять лет подают в течение последнего года действия права. По ходатайству правообладателя Роспатент может предоставить еще шесть месяцев после окончания срока. Это предусмотрено ст. 1491 ГК.
Патентное бюро «Патент 24»
- Товарные знаки - Патенты на разработки - ПО и базы данных - Договоры и сделки - Международная защита - Коммерческая тайна
Что учесть при регистрации товарного знака в 2026–2027 годах
В 2026 году Роспатент сообщил о сокращении фактических сроков экспертизы и развитии цифровых сервисов. При планировании регистрации учитывайте опубликованные показатели и следите за обновлениями ведомства в 2027 году.
Сроки рассмотрения. По данным Роспатента от 16 сентября 2026 года, средний срок экспертизы товарного знака по существу составляет около пяти месяцев. Общий срок предоставления государственной услуги — 18 месяцев и две недели. Он может увеличиться в предусмотренных регламентом случаях, например при направлении запроса экспертизы или подаче заявителем дополнительных ходатайств. Актуальные сроки опубликованы на сайте Роспатента.
Электронная подача. Заявку можно подать через электронные сервисы Госуслуг. Электронная форма позволяет направить документы дистанционно.
Напоминания о продлении в MAX. В 2026 году Роспатент сообщил о возможности подписаться на уведомления о приближении срока продления товарного знака в мессенджере MAX. Это дополнительный способ контроля, но он не заменяет проверку даты окончания охраны.
Требования маркетплейсов. Площадки устанавливают собственные правила подтверждения прав на бренд и участия в программах защиты. Перед подачей заявки проверьте условия площадки, на которой продаете товары.
Защита за рубежом. Российская регистрация не дает автоматической охраны в других странах. Если компания планирует экспорт или выход на зарубежные площадки, международную стратегию лучше продумать заранее.
Срок действия исключительного права, порядок продления и требования к заявке определяются ГК. Перед подачей документов и оплатой пошлин проверьте актуальные правила и тарифы Роспатента.
Если вы планируете зарегистрировать товарный знак, продлить его охрану или внести изменения в реестр, обратитесь в патентное бюро «Патент 24». Специалисты помогут определить подходящую процедуру, подготовить документы и подать их в Роспатент.
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