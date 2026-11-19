Заявитель может самостоятельно вести дела с Роспатентом или привлечь представителя, если закон не обязывает его действовать через патентного поверенного.

Заявку на товарный знак вправе подать юридическое лицо или гражданин. Статус ИП для физического лица не обязателен.

Патентный поверенный — физическое лицо, которое прошло аттестацию и внесено в реестр Роспатента. Юридическая фирма или агентство не могут получить этот статус.

Обычный юрист может разбираться в договорах и судебных спорах. Поверенный дополнительно знает процедуру экспертизы обозначений: как Роспатент сравнивает знаки, по каким основаниям отказывает и какие аргументы помогают преодолеть замечания.

У поверенных есть специализации: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности. Для регистрации бренда нужен специалист с действующей специализацией по товарным знакам.

Патентный поверенный — специалист, который прошел аттестацию и зарегистрирован в Роспатенте. Он помогает заявителям и правообладателям оформлять и защищать права на товарные знаки.

Кто такой патентный поверенный по товарным знакам

Для чего нужен патентный поверенный по товарным знакам

Поверенный подключается на разных этапах: от проверки названия до защиты зарегистрированного знака. Ему можно поручить семь основных задач.

1. Поиск похожих обозначений и оценка рисков

Перед подачей документов поверенный проверяет, есть ли более ранние заявки и зарегистрированные обозначения, которые могут помешать регистрации. Он оценивает сходство по звучанию, написанию и смыслу, учитывает однородность товаров и услуг. Также специалист проверяет, обладает ли обозначение различительной способностью и нет ли других оснований для отказа по ст. 1483 ГК. По результатам проверки специалист объясняет, какие риски есть у названия и стоит ли его доработать. Это помогает оценить перспективы до оплаты пошлин.

2. Выбор классов МКТУ

Товарный знак регистрируют в отношении конкретных товаров и услуг, указанных в заявке. При этом защита может распространяться и на однородные товары и услуги, если использование сходного обозначения создает вероятность смешения. Узкий перечень может оставить часть направлений бизнеса без защиты. Избыточный увеличит расходы на пошлины. Поверенный подбирает классы с учетом текущей деятельности компании и планов развития.

3. Подготовка и подача заявки

Поверенный описывает обозначение, составляет перечень товаров и услуг, готовит документы и проверяет сведения перед отправкой в Роспатент. Он также рассчитывает пошлины с учетом выбранных классов и вида заявки. Ошибки в документах могут привести к запросам ведомства и задержкам. Специалист проверяет комплект перед отправкой и отслеживает дальнейшее рассмотрение.

4. Работа с экспертизой Роспатента

Во время экспертизы ведомство может направить запрос или уведомление о возможном отказе. Причиной могут стать сходство с более ранним товарным знаком, отсутствие различительной способности, введение потребителя в заблуждение или другие основания, предусмотренные ст. 1483 ГК. Поверенный анализирует доводы эксперта, собирает доказательства в пользу заявителя (например, запрашивает письма-согласия от правообладателей похожих знаков или подтверждает различительную способность бренда) и готовит аргументированный ответ. На это у заявителя обычно есть шесть месяцев со дня направления уведомления.

5. Обжалование отказа

Если Роспатент отказал в регистрации, заявитель вправе подать возражение. По ст. 1500 ГК срок составляет четыре месяца со дня направления решения. Если заявитель в течение двух месяцев запросил копии противопоставленных материалов, срок отсчитывают со дня направления этих копий. Поверенный оценивает основания отказа и готовит аргументы для пересмотра решения. Возможность изменить заявку зависит от стадии делопроизводства и требований закона. Отказ в регистрации оспаривают по ст. 1500 ГК, а предоставление охраны уже зарегистрированному знаку — по ст. 1512 и 1513 ГК. Решение ведомства можно обжаловать в суде по ст. 1248 ГК.

6. Сопровождение товарного знака после регистрации

После получения свидетельства могут потребоваться продление срока действия исключительного права, изменение сведений о правообладателе или оформление лицензионного договора. Поверенный подготовит документы и направит их в Роспатент. Он также поможет оформить передачу исключительного права другому лицу и зарегистрировать необходимые изменения.

7. Защита прав на товарный знак