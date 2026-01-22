Обновление Р7 Органайзер ПРО: делегирование IMAP-папок и гибкие настройки автоархивирования

Одним из ключевых новшеств релиза стала возможность делегировать IMAP-папки при помощи контроля доступа (IMAP ACL). Передавать можно не только пользовательские, но и системные папки, такие как «Входящие», или «Отправленные». Механизм работы IMAP ACL позволяет, к примеру, дать доступ к «Входящим» ассистенту руководителя в режиме «только чтение», не передавая при этом пароля от аккаунта, или организовать совместную работу с почтой на общем аккаунте для нескольких сотрудников подразделения компании — например, поддержки или маркетинга. Теперь можно гибко настраивать систему, определяя, кто и что может делать с содержимым почтовых папок, добавлять и удалять пользователей.

Управление делегированными пользователями по IMAP ACL

Делегирование папок, включая системные (IMAP ACL)

Также теперь в календаре Органайзер ПРО появилась возможность открывать вложенные во встречу eml-файлы, которые открываются как письма. Это позволяет обеспечить комплексный доступ к информации, связанной с тем или иным событием.

Открытие eml-файлов

Кроме того, в обновлении улучшен интерфейс автоархивирования. Пользователи могут гибко настроить режим работы автоархивирования и выбрать одну из двух опций для этого: «вручную» или «при каждом запуске Р7 Органайзер ПРО». Плюс функцию можно быстро добавить на панель инструментов через настройки расширения.

Меню плагина автоархивации переведено на русский язык

