Росприроднадзор переходит на отечественное программное обеспечение: опыт внедрения Р7 офис и РЕД ОС

Как выбирали

Пилотные проекты развернули в Нижегородском и Тульском управлениях, руководители которых наиболее позитивно восприняли задачу перехода на российский софт. В ходе пилота сравнивали несколько офисных пакетов, представленных на рынке, в числе которых были и open source решения.

По итогам тестирования выбрали Р7 офис. Решающими факторами стали техническая зрелость продукта, его совместимость с операционной системой РЕД ОС и возможность получать квалифицированную поддержку от разработчика. Кроме того, пакет отлично работает с документами, которые раньше создавали в зарубежном программном обеспечении, и радует стабильностью работы.

Как отметил Алексей Холодов, начальник управления координации проектной деятельности и информатизации Росприроднадзора, пилотное тестирование подтвердило пригодность продукта для закрытия основных функциональных потребностей в работе государственного органа. Недостатки, которые выявили в ходе испытаний, оказались несущественными и не повлияли на решение о переходе.