Росприроднадзор переходит на отечественное программное обеспечение: опыт внедрения Р7 офис и РЕД ОС

Предпосылки и цели перехода
Задача перехода на отечественное программное обеспечение встала перед Росприроднадзором в 2022 году. Ведомству необходимо было дать сотрудникам территориальных органов такое программное обеспечение, которое соответствует требованиям импортозамещения и позволяет без сбоев выполнять повседневные задачи.
Прежде чем принять финальное решение, в ведомстве провели пилот и сняли главные опасения: как будут вести себя шрифты, откроются ли сложные таблицы, сохранится ли форматирование при переходе. Также важно было оценить возможности операционной системы при работе с различными периферийными устройствами и другим программным обеспечением: справочно-правовыми системами, средствами антивирусной защиты и прочим.
Как выбирали
Пилотные проекты развернули в Нижегородском и Тульском управлениях, руководители которых наиболее позитивно восприняли задачу перехода на российский софт. В ходе пилота сравнивали несколько офисных пакетов, представленных на рынке, в числе которых были и open source решения.
По итогам тестирования выбрали Р7 офис. Решающими факторами стали техническая зрелость продукта, его совместимость с операционной системой РЕД ОС и возможность получать квалифицированную поддержку от разработчика. Кроме того, пакет отлично работает с документами, которые раньше создавали в зарубежном программном обеспечении, и радует стабильностью работы.
Как отметил Алексей Холодов, начальник управления координации проектной деятельности и информатизации Росприроднадзора, пилотное тестирование подтвердило пригодность продукта для закрытия основных функциональных потребностей в работе государственного органа. Недостатки, которые выявили в ходе испытаний, оказались несущественными и не повлияли на решение о переходе.
Этапы внедрения
Проект стартовал в 2022 году с пилотных зон. После успешного пилотирования начали поэтапный перевод рабочих мест. Основной этап внедрения пришелся на 2024–2025 годы.
Перевод рабочих мест сделали поэтапным и совместили с плановой заменой оборудования. В территориальных органах, где подходил срок обновления техники, устанавливали новые компьютеры в комплекте с отечественной ОС и офисным пакетом. Это позволило распределить нагрузку на ИТ-службу и адаптировать сотрудников постепенно.
Всего в территориальных органах Росприроднадзора более 3 600 автоматизированных рабочих мест. На сегодняшний день используют уже около 45% лицензий Р7 офис.
Важным фактором успешного внедрения стала техническая поддержка со стороны разработчика. Совместно с Р7 и РЕД СОФТ проводили вебинары и консультации для пользователей. Это помогло снизить сопротивление переменам и ускорить адаптацию сотрудников.
«Любая нестандартная задача для человека — это стресс, - подчеркивает Алексей Холодов. - Но получение пользовательского опыта в итоге только помогает продукту становится лучше. Это путь, который нам нужно пройти, и мы его проходим».
Текущие итоги и дальнейшие шаги
В Росприроднадзоре отмечают, что базового функционала Р7 офис оказалось вполне достаточно для работы. Ни один из руководителей территориальных органов не выразил желания вернуться к прежним решениям.
«Мы рады, что Росприроднадзор выбрал наши решения для перевода рабочих мест на отечественный софт, — комментирует Андрей Антипов, директор по работе с государственными организациями Р7. — Этот проект стал примером того, как государственный орган системно подходит к импортозамещению: начали с пилота, сняли вопросы пользователей, планомерно масштабировали успешный опыт. Отдельно отмечу, что переход проходил в связке с РЕД ОС, и мы видим в этом большой потенциал для дальнейшего развития».
В перспективе Росприроднадзор планирует создать «типовое рабочее место сотрудника Росприроднадзора» — единый образ рабочей станции с полным набором инструментов: операционной системой, офисным пакетом, средствами информационной безопасности и доступом к государственным информационным системам.
Реклама: АО «Р7», ИНН 5259019343, erid: 2W5zFK7ALFb
Начать дискуссию