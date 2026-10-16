Вызов принят: как Р7 решает нестандартные запросы клиентов

На практических кейсах Р7 показываем, как офисные сервисы адаптируют под реальные задачи бизнеса, чтобы они работали без сбоев и задержек.
Самое главное:
Стандартная установка рабочих сервисов не всегда решает задачу бизнеса. Часто нужно адаптировать решение под индивидуальные условия компании.
В первом кейсе команда Р7 помогла заказчику снизить риск простоев. Р7 Корпоративный сервер 2024 встроили в сложную инфраструктуру — теперь даже при сбое одного компонента сотрудники могут продолжать работу.
Для удаленного вахтового поселка специалисты Р7 доработали почтовый клиент, чтобы письма между сотрудниками внутри локации обрабатывались быстрее.
Для государственной организации Р7 автоматизировал установку офисных редакторов и выдачу лицензий на отечественной ОС. Подготовка рабочего места сократилась с нескольких часов до 10–15 минут.
Внедрение ИТ-системы часто становится инженерной задачей
В документации процесс внедрения обычно выглядит просто и последовательно. Нужно установить продукт, подключить пользователей и настроить доступы. На практике новая система становится частью уже сложившегося, зачастую уникального ИТ-ландшафта компании. Поэтому специалистам, которые занимаются внедрением, важно учитывать множество уже действующих систем и внутренних требований заказчика.
У компании уже есть почтовая система со своими настройками и интеграциями, каталоги пользователей, системы авторизации, средства информационной безопасности. Часть сервисов может находиться в облаке, часть — в собственном ЦОДе, а часть — в изолированных сегментах без доступа в интернет. К средствам ИБ внешних специалистов часто не допускают, поэтому варианты интеграции разрабатывают с учетом требований заказчика.
Кроме того, новый продукт нельзя внедрять в отрыве от бизнеса. Переход часто нужно провести без остановки работы и резкой смены привычных сценариев для сотрудников. Поэтому быстро возникают вопросы, которые стандартная схема внедрения не решает:
как сохранить действующую почтовую инфраструктуру во время миграции,
как организовать совместную работу старой и новой систем,
как развернуть сервис в закрытом контуре и при этом выполнить все требования ИБ.
Когда стандартных решений недостаточно, внедрение и настройка ИТ-системы становятся инженерной задачей. Они требуют анализа существующей инфраструктуры, проектирования целевой схемы и поиска решения с учетом требований заказчика. Именно такие задачи Р7 решает в рамках программ расширенной технической поддержки. Ниже — три примера из практики.
Кейс №1. Разработка сложной архитектуры по запросу клиента.
Заказчик:
Российская горно-металлургическая компания полного цикла.
Контекст:
Одним из главных требований заказчика была отказоустойчивость системы. При сбое одного из серверов нагрузка должна была автоматически распределяться на другие, чтобы сотрудники сохраняли доступ к документам и рабочим инструментам.
Обычная установка здесь не решала задачу. У компании уже была сложная инфраструктура со своими правилами безопасности и авторизации. В ней использовались Kerberos и LDAP — технологии, которые помогают сотрудникам безопасно входить в корпоративные сервисы, а компании — управлять пользователями и правами доступа.
Компания приняла решение перейти на отечественный софт и выбрала Р7 Корпоративный сервер 2024. Сначала ИТ-служба заказчика попыталась спроектировать и установить систему самостоятельно. Но, чтобы связать Корпоративный сервер Р7 с действующими механизмами безопасности, потребовалась экспертиза разработчика.
Решение и описание архитектуры:
Инженеры Р7 спроектировали архитектуру под индивидуальные условия заказчика. Чтобы система работала устойчиво, ключевые компоненты разделили по зонам ответственности:
Данные приложений Р7 разместили в уже действующем кластере PostgreSQL заказчика. Проще говоря, система стала использовать подготовленное корпоративное хранилище данных, которое уже было настроено в компании. Новый сервис встроился в инфраструктуру, а ИТ-служба сохранила привычный контроль над данными.
Для внутренних служб Р7 выделили отдельную группу серверов. Эти службы отвечают за обработку запросов, работу API и взаимодействие компонентов системы между собой.
Поиск по документам и данным вынесли на отдельный сервер. Это нужно, чтобы сотрудники быстрее находили нужные файлы и информацию, а поисковые запросы не замедляли работу остальных сервисов.
Для распределения нагрузки настроили HAProxy, RabbitMQ и Redis. В связке эти сервисы помогают обрабатывать запросы пользователей, передавать внутренние сообщения между компонентами и поддерживать стабильную работу системы при высокой нагрузке.
Для документов подготовили два отдельных сервера и S3-совместимое хранилище. Это нужно, чтобы файлы и вложения хранились отдельно и не перегружали основные сервисы.
Финальные политики безопасности настроила ИТ-служба заказчика под контролем инженеров Р7. Так компания сохранила контроль над внутренними правилами доступа.
Результат и ценность для бизнеса:
Команда Р7 разработала сверхнадежную систему, которая легко выдерживает нагрузки. Даже если один из серверов даст сбой, переключение на остальные произойдет моментально — сотрудники компании этого даже не заметят.
Вместо стандартной программы компания получила индивидуальную ИТ-архитектуру. Она идеально встроилась во внутренние системы безопасности.
Олег Жигалов, технический директор Р7:
«В данном случае для нас было критически важно гарантировать непрерывность бизнес-процессов компании. Самостоятельные попытки внедрения часто упираются в нюансы совместимости, поэтому так важно партнерство заказчика с вендором. Здесь мы пошли по пути глубокой кастомизации, разнесли службы по отдельным кластерам и оптимизировали работу с данными через выделенные серверы. Созданная нами система масштабируется вместе с бизнесом, что, несомненно, экономит и время, и деньги».
Р7-Офис — больше, чем пакет редакторов. Это гибкая экосистема, готовность к сложной интеграции и поддержка на каждом этапе внедрения. Мы поможем спроектировать архитектуру любой сложности и обеспечим бесшовную миграцию вашей компании. Узнайте больше о корпоративных решениях Р7 здесь.
Кейс №2. Доработка клиента Р7 Органайзер ПРО для вахтового поселка.
Заказчик:
Крупная промышленная компания по добыче и переработке нефти.
Контекст:
Одна из удаленных точек компании находится в вахтовом поселке в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. На месте есть собственная ИТ-инфраструктура. Работают локальные серверы, база почты и контроллер домена. Но связь с центральным офисом в крупном городе на другом конце страны проходит по слабому и нестабильному каналу менее 10 Мбит/с.
Сложность была в маршруте писем. Даже если сотрудник отправлял письмо коллеге в том же поселке, почтовый клиент сначала направлял его в главный офис. Там письмо обрабатывалось и возвращалось обратно.
Для обычного офиса такая схема могла бы остаться незаметной. Но в удаленной точке с узким каналом связи она создавала лишнюю нагрузку. Письма шли с задержкой, а при обрыве связи с центральным офисом локальный обмен мог остановиться.
Решение:
Инженеры Р7 переработали логику Autodiscover — функции, которая помогает почтовому клиенту автоматически находить нужные серверы. После доработки система стала учитывать, где находится адресат. Если письмо отправляют сотруднику в той же удаленной точке, оно больше не уходит в Санкт-Петербург. Сообщение остается внутри локации и обрабатывается на месте.
Даже при полном обрыве связи с центральным офисом сотрудники могут продолжать обмениваться письмами внутри поселка. Авторизация работает через локальный контроллер домена. Администраторам больше не нужно вручную прописывать настройки на рабочих местах — маршруты применяются автоматически.
Результат и ценность для бизнеса:
Локальные письма доставляются моментально, так как не проходят тысячекилометровый крюк до Санкт-Петербурга и обратно.
Чтобы проверить систему, заказчик провел испытания — полностью отключил внешнюю связь с центральным офисом. Результат: локальная почта на вахте продолжила работать в автономном режиме без единого сбоя.
Олег Жигалов, технический директор Р7:
«Именно нестандартные проекты помогают развивать продукт быстрее всего. Когда заказчик сталкивается с ограничением в реальной эксплуатации, мы не ищем временные обходные решения, а дорабатываем систему так, чтобы новое поведение стало полноценной частью продукта. В итоге выигрывает не только один клиент, но и все пользователи Р7».
Кейс №3. Автоматизация развертывания рабочих мест на Astra Linux
Заказчик:
Региональное государственное учреждение. Сфера деятельности — цифровая экономика, информационные технологии и государственное управление.
Контекст:
Организация переводила сотрудников на российскую ОС Astra Linux. Это была часть масштабной миграции, поэтому вопрос стоял не в установке системы на один компьютер. Нужно было подготовить сотни рабочих мест, установить офисные редакторы, выдать лицензии и сделать так, чтобы сотрудники могли быстро вернуться к привычным задачам.
Без автоматизации процесс растянулся бы надолго. ИТ-администраторам пришлось бы вручную обходить компьютеры, устанавливать программы, проверять настройки и отдельно разбираться с лицензиями. На сотнях рабочих мест такая работа занимает часы и отвлекает ИТ-службу от других задач.
Решение:
Команда Р7 настроила автоматизацию через ALD Pro. Это система для централизованного управления компьютерами, пользователями и настройками в инфраструктуре на Astra Linux.
Для заказчика разработали отдельную политику автоматизации. Теперь офисные редакторы автоматически устанавливаются на рабочих местах, а лицензии выдаются без обращения в техподдержку. Администраторам не нужно обходить компьютеры вручную и повторять одни и те же настройки для каждого сотрудника.
Результат и ценность для бизнеса:
Время на подготовку одного рабочего места сократилось с нескольких часов до рекордных 10–15 минут. Теперь перевод даже целого отдела на новую ОС происходит незаметно.
Заказчик подтвердил, что все задачи решены, а система работает стабильно и без сбоев.
Олег Жигалов, технический директор Р7:
«Автоматизация развертывания — это критически важный этап при масштабном переходе на отечественный софт. В данном кейсе нам удалось исключить человеческий фактор: фактически мы превратили сложный процесс миграции в конвейер, который работает быстро и без ошибок».
Индивидуальные настройки становятся стандартом
Если раньше бизнес подстраивал свои процессы под жесткие рамки программного обеспечения, то сейчас эта эпоха уходит в прошлое. Сегодня ИТ-решения становятся гибче и чаще адаптируются под задачи конкретного заказчика.
Индивидуальный запрос — это не исключение из правил, а мощный двигатель эволюции продукта. Выигрывают все:
Заказчик решает свою проблему «здесь и сейчас».
Другие клиенты получают доступ к новому и проверенному на практике решению без дополнительных затрат на разработку.
Продукт становится более комплексным и расширяет свою функциональность за счет реальных потребностей бизнеса.
Ваш сложный запрос — наш следующий успешный кейс. У вас специфическая инфраструктура или нестандартные задачи по автоматизации? Давайте решим их вместе. Команда Р7 готова к вызовам, от которых отказываются другие. Скачайте пробную версию и оцените возможности продуктов Р7.
Читайте также:
Как в два раза увеличить продуктивность рабочего времени и сократить рутину в работе
Как организовать работу с десятком фрилансеров, чтобы не утонуть в документах и чатах
Что можно делегировать ИИ-ассистенту внутри рабочих документов: сценарии для бухгалтерии, маркетинга и HR
Реклама: АО «Р7», ИНН 5259019343, erid: 2W5zFHDTMVB