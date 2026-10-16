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Р7
Ведение бизнеса
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Вызов принят: как Р7 решает нестандартные запросы клиентов

Вызов принят: как Р7 решает нестандартные запросы клиентов

Переход на новое программное обеспечение редко происходит по шаблону. У одной компании — строгие требования к безопасности, у другой — слабый интернет в удаленной точке, у третьей — сотни рабочих мест, которые нужно быстро настроить.

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На практических кейсах Р7 показываем, как офисные сервисы адаптируют под реальные задачи бизнеса, чтобы они работали без сбоев и задержек.

Самое главное:

  • Стандартная установка рабочих сервисов не всегда решает задачу бизнеса. Часто нужно адаптировать решение под индивидуальные условия компании.

  • В первом кейсе команда Р7 помогла заказчику снизить риск простоев. Р7 Корпоративный сервер 2024 встроили в сложную инфраструктуру — теперь даже при сбое одного компонента сотрудники могут продолжать работу.

  • Для удаленного вахтового поселка специалисты Р7 доработали почтовый клиент, чтобы письма между сотрудниками внутри локации обрабатывались быстрее.

  • Для государственной организации Р7 автоматизировал установку офисных редакторов и выдачу лицензий на отечественной ОС. Подготовка рабочего места сократилась с нескольких часов до 10–15 минут. 

Внедрение ИТ-системы часто становится инженерной задачей

В документации процесс внедрения обычно выглядит просто и последовательно. Нужно установить продукт, подключить пользователей и настроить доступы. На практике новая система становится частью уже сложившегося, зачастую уникального ИТ-ландшафта компании. Поэтому специалистам, которые занимаются внедрением, важно учитывать множество уже действующих систем и внутренних требований заказчика. 

У компании уже есть почтовая система со своими настройками и интеграциями, каталоги пользователей, системы авторизации, средства информационной безопасности. Часть сервисов может находиться в облаке, часть — в собственном ЦОДе, а часть — в изолированных сегментах без доступа в интернет. К средствам ИБ внешних специалистов часто не допускают, поэтому варианты интеграции разрабатывают с учетом требований заказчика. 

Кроме того, новый продукт нельзя внедрять в отрыве от бизнеса. Переход часто нужно провести без остановки работы и резкой смены привычных сценариев для сотрудников. Поэтому быстро возникают вопросы, которые стандартная схема внедрения не решает: 

  • как сохранить действующую почтовую инфраструктуру во время миграции,

  • как организовать совместную работу старой и новой систем, 

  • как развернуть сервис в закрытом контуре и при этом выполнить все требования ИБ. 

Когда стандартных решений недостаточно, внедрение и настройка ИТ-системы становятся инженерной задачей. Они требуют анализа существующей инфраструктуры, проектирования целевой схемы и поиска решения с учетом требований заказчика. Именно такие задачи Р7 решает в рамках программ расширенной технической поддержки. Ниже — три примера из практики.

Кейс №1. Разработка сложной архитектуры по запросу клиента.

Заказчик:

Российская горно-металлургическая компания полного цикла.

Контекст:

Одним из главных требований заказчика была отказоустойчивость системы. При сбое одного из серверов нагрузка должна была автоматически распределяться на другие, чтобы сотрудники сохраняли доступ к документам и рабочим инструментам.

Обычная установка здесь не решала задачу. У компании уже была сложная инфраструктура со своими правилами безопасности и авторизации. В ней использовались Kerberos и LDAP — технологии, которые помогают сотрудникам безопасно входить в корпоративные сервисы, а компании — управлять пользователями и правами доступа. 

Компания приняла решение перейти на отечественный софт и выбрала Р7 Корпоративный сервер 2024. Сначала ИТ-служба заказчика попыталась спроектировать и установить систему самостоятельно. Но, чтобы связать Корпоративный сервер Р7 с действующими механизмами безопасности, потребовалась экспертиза разработчика.

Решение и описание архитектуры:

Инженеры Р7 спроектировали архитектуру под индивидуальные условия заказчика. Чтобы система работала устойчиво, ключевые компоненты разделили по зонам ответственности:

Данные приложений Р7 разместили в уже действующем кластере PostgreSQL заказчика. Проще говоря, система стала использовать подготовленное корпоративное хранилище данных, которое уже было настроено в компании. Новый сервис встроился в инфраструктуру, а ИТ-служба сохранила привычный контроль над данными.

Для внутренних служб Р7 выделили отдельную группу серверов. Эти службы отвечают за обработку запросов, работу API и взаимодействие компонентов системы между собой.

Поиск по документам и данным вынесли на отдельный сервер. Это нужно, чтобы сотрудники быстрее находили нужные файлы и информацию, а поисковые запросы не замедляли работу остальных сервисов. 

Для распределения нагрузки настроили HAProxy, RabbitMQ и Redis. В связке эти сервисы помогают обрабатывать запросы пользователей, передавать внутренние сообщения между компонентами и поддерживать стабильную работу системы при высокой нагрузке.

Для документов подготовили два отдельных сервера и S3-совместимое хранилище. Это нужно, чтобы файлы и вложения хранились отдельно и не перегружали основные сервисы.

Финальные политики безопасности настроила ИТ-служба заказчика под контролем инженеров Р7. Так компания сохранила контроль над внутренними правилами доступа.

Результат и ценность для бизнеса:

Команда Р7 разработала сверхнадежную систему, которая легко выдерживает нагрузки. Даже если один из серверов даст сбой, переключение на остальные произойдет моментально — сотрудники компании этого даже не заметят.

Вместо стандартной программы компания получила индивидуальную ИТ-архитектуру. Она идеально встроилась во внутренние системы безопасности. 

Олег Жигалов, технический директор Р7:

«В данном случае для нас было критически важно гарантировать непрерывность бизнес-процессов компании. Самостоятельные попытки внедрения часто упираются в нюансы совместимости, поэтому так важно партнерство заказчика с вендором. Здесь мы пошли по пути глубокой кастомизации, разнесли службы по отдельным кластерам и оптимизировали работу с данными через выделенные серверы. Созданная нами система масштабируется вместе с бизнесом, что, несомненно, экономит и время, и деньги».

Р7-Офис — больше, чем пакет редакторов. Это гибкая экосистема, готовность к сложной интеграции и поддержка на каждом этапе внедрения. Мы поможем спроектировать архитектуру любой сложности и обеспечим бесшовную миграцию вашей компании. Узнайте больше о корпоративных решениях Р7 здесь.

Кейс №2. Доработка клиента Р7 Органайзер ПРО для вахтового поселка.

Заказчик:

Крупная промышленная компания по добыче и переработке нефти.

Контекст:

Одна из удаленных точек компании находится в вахтовом поселке в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. На месте есть собственная ИТ-инфраструктура. Работают локальные серверы, база почты и контроллер домена. Но связь с центральным офисом в крупном городе на другом конце страны проходит по слабому и нестабильному каналу менее 10 Мбит/с.

Сложность была в маршруте писем. Даже если сотрудник отправлял письмо коллеге в том же поселке, почтовый клиент сначала направлял его в главный офис. Там письмо обрабатывалось и возвращалось обратно.

Для обычного офиса такая схема могла бы остаться незаметной. Но в удаленной точке с узким каналом связи она создавала лишнюю нагрузку. Письма шли с задержкой, а при обрыве связи с центральным офисом локальный обмен мог остановиться.

Решение:

Инженеры Р7 переработали логику Autodiscover — функции, которая помогает почтовому клиенту автоматически находить нужные серверы. После доработки система стала учитывать, где находится адресат. Если письмо отправляют сотруднику в той же удаленной точке, оно больше не уходит в Санкт-Петербург. Сообщение остается внутри локации и обрабатывается на месте.

Даже при полном обрыве связи с центральным офисом сотрудники могут продолжать обмениваться письмами внутри поселка. Авторизация работает через локальный контроллер домена. Администраторам больше не нужно вручную прописывать настройки на рабочих местах — маршруты применяются автоматически.

Результат и ценность для бизнеса:

Локальные письма доставляются моментально, так как не проходят тысячекилометровый крюк до Санкт-Петербурга и обратно.

Чтобы проверить систему, заказчик провел испытания — полностью отключил внешнюю связь с центральным офисом. Результат: локальная почта на вахте продолжила работать в автономном режиме без единого сбоя.

Олег Жигалов, технический директор Р7:

«Именно нестандартные проекты помогают развивать продукт быстрее всего. Когда заказчик сталкивается с ограничением в реальной эксплуатации, мы не ищем временные обходные решения, а дорабатываем систему так, чтобы новое поведение стало полноценной частью продукта. В итоге выигрывает не только один клиент, но и все пользователи Р7».

Кейс №3. Автоматизация развертывания рабочих мест на Astra Linux

Заказчик:

Региональное государственное учреждение. Сфера деятельности — цифровая экономика, информационные технологии и государственное управление.

Контекст:

Организация переводила сотрудников на российскую ОС Astra Linux. Это была часть масштабной миграции, поэтому вопрос стоял не в установке системы на один компьютер. Нужно было подготовить сотни рабочих мест, установить офисные редакторы, выдать лицензии и сделать так, чтобы сотрудники могли быстро вернуться к привычным задачам.

Без автоматизации процесс растянулся бы надолго. ИТ-администраторам пришлось бы вручную обходить компьютеры, устанавливать программы, проверять настройки и отдельно разбираться с лицензиями. На сотнях рабочих мест такая работа занимает часы и отвлекает ИТ-службу от других задач.

Решение:

Команда Р7 настроила автоматизацию через ALD Pro. Это система для централизованного управления компьютерами, пользователями и настройками в инфраструктуре на Astra Linux.

Для заказчика разработали отдельную политику автоматизации. Теперь офисные редакторы автоматически устанавливаются на рабочих местах, а лицензии выдаются без обращения в техподдержку. Администраторам не нужно обходить компьютеры вручную и повторять одни и те же настройки для каждого сотрудника.

Результат и ценность для бизнеса:

Время на подготовку одного рабочего места сократилось с нескольких часов до рекордных 10–15 минут. Теперь перевод даже целого отдела на новую ОС происходит незаметно.

Заказчик подтвердил, что все задачи решены, а система работает стабильно и без сбоев.

Олег Жигалов, технический директор Р7:

«Автоматизация развертывания — это критически важный этап при масштабном переходе на отечественный софт. В данном кейсе нам удалось исключить человеческий фактор: фактически мы превратили сложный процесс миграции в конвейер, который работает быстро и без ошибок».

Индивидуальные настройки становятся стандартом

Если раньше бизнес подстраивал свои процессы под жесткие рамки программного обеспечения, то сейчас эта эпоха уходит в прошлое. Сегодня ИТ-решения становятся гибче и чаще адаптируются под задачи конкретного заказчика.

Индивидуальный запрос — это не исключение из правил, а мощный двигатель эволюции продукта. Выигрывают все:

  • Заказчик решает свою проблему «здесь и сейчас».

  • Другие клиенты получают доступ к новому и проверенному на практике решению без дополнительных затрат на разработку.

  • Продукт становится более комплексным и расширяет свою функциональность за счет реальных потребностей бизнеса.

Ваш сложный запрос — наш следующий успешный кейс. У вас специфическая инфраструктура или нестандартные задачи по автоматизации? Давайте решим их вместе. Команда Р7 готова к вызовам, от которых отказываются другие. Скачайте пробную версию и оцените возможности продуктов Р7.

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