Вызов принят: как Р7 решает нестандартные запросы клиентов

Кейс №1. Разработка сложной архитектуры по запросу клиента.

Заказчик:

Российская горно-металлургическая компания полного цикла.

Контекст:

Одним из главных требований заказчика была отказоустойчивость системы. При сбое одного из серверов нагрузка должна была автоматически распределяться на другие, чтобы сотрудники сохраняли доступ к документам и рабочим инструментам.

Обычная установка здесь не решала задачу. У компании уже была сложная инфраструктура со своими правилами безопасности и авторизации. В ней использовались Kerberos и LDAP — технологии, которые помогают сотрудникам безопасно входить в корпоративные сервисы, а компании — управлять пользователями и правами доступа.

Компания приняла решение перейти на отечественный софт и выбрала Р7 Корпоративный сервер 2024. Сначала ИТ-служба заказчика попыталась спроектировать и установить систему самостоятельно. Но, чтобы связать Корпоративный сервер Р7 с действующими механизмами безопасности, потребовалась экспертиза разработчика.

Решение и описание архитектуры:

Инженеры Р7 спроектировали архитектуру под индивидуальные условия заказчика. Чтобы система работала устойчиво, ключевые компоненты разделили по зонам ответственности:

Данные приложений Р7 разместили в уже действующем кластере PostgreSQL заказчика. Проще говоря, система стала использовать подготовленное корпоративное хранилище данных, которое уже было настроено в компании. Новый сервис встроился в инфраструктуру, а ИТ-служба сохранила привычный контроль над данными.

Для внутренних служб Р7 выделили отдельную группу серверов. Эти службы отвечают за обработку запросов, работу API и взаимодействие компонентов системы между собой.

Поиск по документам и данным вынесли на отдельный сервер. Это нужно, чтобы сотрудники быстрее находили нужные файлы и информацию, а поисковые запросы не замедляли работу остальных сервисов.

Для распределения нагрузки настроили HAProxy, RabbitMQ и Redis. В связке эти сервисы помогают обрабатывать запросы пользователей, передавать внутренние сообщения между компонентами и поддерживать стабильную работу системы при высокой нагрузке.

Для документов подготовили два отдельных сервера и S3-совместимое хранилище. Это нужно, чтобы файлы и вложения хранились отдельно и не перегружали основные сервисы.

Финальные политики безопасности настроила ИТ-служба заказчика под контролем инженеров Р7. Так компания сохранила контроль над внутренними правилами доступа.

Результат и ценность для бизнеса:

Команда Р7 разработала сверхнадежную систему, которая легко выдерживает нагрузки. Даже если один из серверов даст сбой, переключение на остальные произойдет моментально — сотрудники компании этого даже не заметят.

Вместо стандартной программы компания получила индивидуальную ИТ-архитектуру. Она идеально встроилась во внутренние системы безопасности.

Олег Жигалов, технический директор Р7:

«В данном случае для нас было критически важно гарантировать непрерывность бизнес-процессов компании. Самостоятельные попытки внедрения часто упираются в нюансы совместимости, поэтому так важно партнерство заказчика с вендором. Здесь мы пошли по пути глубокой кастомизации, разнесли службы по отдельным кластерам и оптимизировали работу с данными через выделенные серверы. Созданная нами система масштабируется вместе с бизнесом, что, несомненно, экономит и время, и деньги».