Как сменить офисный софт, если в компании нет своего ИТ-отдела

Какие работы предстоят при замене офисного софта

Объем работ зависит от того, что компания собирается заменить: только программы для работы с документами, файловое хранилище или сразу несколько корпоративных сервисов. Рассмотрим три ситуации.

1. Нужно заменить редакторы на 10–15 компьютерах. Если документы остаются на прежних компьютерах и сетевых дисках, переносить их в новое хранилище не придется. Достаточно установить офисные редакторы и проверить, как они работают с привычными файлами.

Например, при переходе на Р7-Офис сначала установите программы на 2–3 компьютера и проверьте работу с привычными документами. Если проблем нет, переходите к остальным рабочим местам.

Такую замену небольшая компания может организовать самостоятельно при наличии необходимых прав для установки программ. Если компьютеры требуют дополнительных настроек, достаточно разово привлечь технического специалиста.

2. Нужно перенести документы в облако. Допустим, сотрудники хранят файлы на личных компьютерах, общих дисках и в разных облачных сервисах. Компания хочет собрать их в одном месте, чтобы отделы могли совместно работать с документами.

При переходе на облачную платформу, такую как Р7-Пространство, потребуется создать учетные записи сотрудников, перенести файлы, организовать общие папки и настроить права доступа. Например, предоставьте менеджерам доступ к документам по клиентским проектам, а бухгалтерские файлы оставьте доступными только бухгалтерии и руководителю.

3. Нужно заменить всю корпоративную среду, включая почту. Например, компания из 30 человек одновременно переходит на новые редакторы, файловое хранилище и корпоративную почту.

Здесь к переносу документов добавляются другие задачи, например создать почтовые ящики, перенести важную переписку, настроить прием писем на адреса корпоративного домена. Переход нужно организовать так, чтобы сотрудники не потеряли доступ к рабочим письмам, а сообщения от клиентов продолжали поступать. Для технической части такого проекта стоит привлечь подрядчика или специалистов поставщика.