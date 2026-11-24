Обучение сотрудников — важная часть перехода на новое ПО

Сотрудники могут сопротивляться новому софту не только из-за нежелания менять привычные инструменты, но и потому, что не знают, как с ним работать. Если человек не может быстро найти нужную функцию или выполнить привычную задачу, он начинает искать обходные пути и возвращается к старым программам. Поэтому освоение нового софта требует времени и поддержки.

Сотрудникам нужны понятные инструкции, обучающие материалы и возможность быстро получить помощь, если возникают вопросы. Одной презентации недостаточно: без дополнительных ресурсов даже удобный софт может показаться сложным.

При этом компаниям не обязательно самостоятельно разрабатывать все материалы для обучения. Многие разработчики офисного ПО, включая Р7, создают образовательные экосистемы и бесплатно предоставляют пользователям курсы, справочные материалы, блоги с практическими советами, чат-боты и другие инструменты для освоения программ.

Такие ресурсы можно использовать в дополнение к внутреннему обучению. С их помощью сотрудники смогут постепенно знакомиться с новыми функциями, самостоятельно находить ответы на вопросы и получать помощь по мере необходимости.