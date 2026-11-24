Главное:
Выясните причины сопротивления. Определите, чего не хватает сотрудникам: навыков, технической поддержки или понимания преимуществ нового софта.
Проведите предварительное тестирование. Проверьте программу на одной из привычных рабочих задач, прежде чем переводить на нее остальные рабочие процессы компании.
Установите единые правила. Определите, где хранить документы, кто отвечает на вопросы и когда завершится переход.
Оцените результаты внедрения. Сравните скорость и качество работы, количество ошибок и число разных версий одних и тех же файлов с показателями до перехода.
Обучение сотрудников — важная часть перехода на новое ПО
Сотрудники могут сопротивляться новому софту не только из-за нежелания менять привычные инструменты, но и потому, что не знают, как с ним работать. Если человек не может быстро найти нужную функцию или выполнить привычную задачу, он начинает искать обходные пути и возвращается к старым программам. Поэтому освоение нового софта требует времени и поддержки.
Сотрудникам нужны понятные инструкции, обучающие материалы и возможность быстро получить помощь, если возникают вопросы. Одной презентации недостаточно: без дополнительных ресурсов даже удобный софт может показаться сложным.
При этом компаниям не обязательно самостоятельно разрабатывать все материалы для обучения. Многие разработчики офисного ПО, включая Р7, создают образовательные экосистемы и бесплатно предоставляют пользователям курсы, справочные материалы, блоги с практическими советами, чат-боты и другие инструменты для освоения программ.
Такие ресурсы можно использовать в дополнение к внутреннему обучению. С их помощью сотрудники смогут постепенно знакомиться с новыми функциями, самостоятельно находить ответы на вопросы и получать помощь по мере необходимости.
1. Анализ причин сопротивления новому ПО
Сначала выясните, что мешает команде работать в новой программе. Дополнительное обучение не исправит ошибки с файлами, а техническая поддержка не объяснит сотрудникам смысл перехода.
Попросите нескольких коллег показать, как они создают отчеты, редактируют таблицы и согласовывают документы. Посмотрите, на каком этапе они возвращаются к старым программам.
Причины обычно делятся на три группы:
Не хватает знаний. Сотрудник не знает, как выполнить привычное действие. Покажите нужные функции на примере его рабочей задачи.
Возникают технические проблемы. Документы открываются с ошибками, формулы работают некорректно или у сотрудников нет необходимых прав доступа. Передайте проблему ИТ-специалистам.
Непонятна цель перехода. Человек не видит пользы и считает новый софт лишней нагрузкой. Объясните, что изменится в его работе и зачем это нужно.
Начните с тех проблем, которые чаще всего мешают сотрудникам работать. Назначьте ответственных и сообщите команде, что уже исправили. Так сотрудники увидят результат своей обратной связи.
2. Тестирование нового офисного софта на одной рабочей задаче
Не требуйте от команды сразу освоить все функции программы. Выберите одну привычную задачу и проверьте, насколько удобно выполнять ее в новой среде.
Подойдет еженедельный отчет, общая таблица или согласование документа:
Выберите задачу. Начните с регулярно повторяющегося процесса, который не затрагивает критически важные операции.
Подключите небольшую группу. Пригласите коллег с разным уровнем компьютерных навыков.
Проверьте работу. Откройте нужные файлы, проверьте формулы и форматирование. Попросите участников выполнить задачу самостоятельно.
Соберите замечания. Запишите ошибки, вопросы и трудности, с которыми столкнулись сотрудники.
Сравните результаты. Проанализируйте время выполнения задачи и количество ошибок при работе в новой и старой программах.
Не пытайтесь доказать, что новая программа лучше во всем. Проверьте, справляется ли она с нужными задачами и что нужно исправить перед запуском для всей команды.
Например, можно начать с Р7-Офис для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Десктопные редакторы позволяют создавать и редактировать файлы на компьютере, в том числе без подключения к интернету. Продукт поддерживает распространенные офисные форматы, поэтому его можно проверить на документах, с которыми сотрудники работают каждый день.
Для новых клиентов доступен бесплатный 30-дневный пробный период. Установите десктопные редакторы на 2–3 компьютера в каждом отделе и протестируйте их параллельно с текущей программой.
За время тестирования сотрудники смогут проверить, как открываются привычные документы, корректно ли работают формулы в таблицах и удобно ли выполнять повседневные задачи. Соберите обратную связь, зафиксируйте возможные проблемы и оцените результаты до массового перехода.
3. Организация перехода без двойной работы
Старые и новые программы часто работают параллельно дольше, чем планировала компания. Одни сотрудники сохраняют документы в новой системе, другие отправляют файлы по почте, третьи создают копии на компьютерах. Команда тратит время на поиск актуальных версий и повторное согласование.
Чтобы этого избежать, договоритесь о правилах перехода:
Определите место хранения документов. Сотрудники должны знать, где лежит актуальный файл и куда вносить правки.
Разделите переход на этапы. Начните с одного отдела или типа документов. После проверки распространите новый подход на остальные подразделения и процессы.
Назначьте ответственных. Определите, кто отвечает на вопросы и передает технические проблемы в ИТ-службу.
Установите сроки. Объявите дату завершения тестирования и график перехода. Не отключайте старую систему, пока команда не проверит файлы, доступы и основные рабочие задачи.
Мягкий переход не означает, что старые программы должны остаться навсегда. Сотрудникам нужны понятные правила, время на освоение и поддержка при возникновении проблем.
Как понять, что команда освоила новый офисный софт
Количество проведенных обучений не показывает, насколько хорошо команда справляется с работой. Проверьте результаты по нескольким признакам:
Сотрудники самостоятельно выполняют основные задачи.
Сотрудники реже создают копии документов и сохраняют их в разных местах.
Типовые проблемы решают по понятной инструкции.
Коллеги знают, где хранить документы и как согласовывать правки.
Скорость и качество работы соответствуют целевым показателям.
Сравните результаты с показателями до перехода. Если сотрудники продолжают обходить новую систему, выясните причину. Не усиливайте требования, пока не разберетесь с проблемой.
Успешное внедрение начинается не с запрета старых программ, а с понятных правил, проверенных рабочих сценариев и поддержки команды.
В линейке Р7 есть решения для разных сценариев работы.
Редакторы Р7-Офис. Программы для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями на компьютере.
Р7-Пространство. Онлайн-среда с диском, почтой, редакторами документов, планировщиком задач и другими сервисами.
Корпоративный сервер Р7. Платформа с хранилищем, редакторами документов, почтой, таск-трекером, мессенджером и видеозвонками. Ее можно развернуть в частном облаке или собственной инфраструктуре компании.
Все эти решения входят в единую линейку продуктов Р7 и имеют схожие интерфейсы. При переходе между ними сотрудникам не придется заново осваивать каждый инструмент. Многие привычные элементы управления и принципы работы сохраняются.
Выберите вариант с учетом рабочих задач, требований к защите данных и ресурсов ИТ-службы. Изучите решения Р7 и протестируйте подходящий вариант до масштабного перехода.
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