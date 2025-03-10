Принцип должной осмотрительности при исполнении гособоронзаказа

Сущность принципа должной осмотрительности
При заключении контрактов в интересах ГОЗ каждому нужно уметь быть немного детективом. Должная осмотрительность требует от организаций проведения комплексной проверки потенциальных контрагентов перед заключением договоров. Это означает сбор и анализ информации о деловой репутации, финансовом состоянии и опыте выполнения аналогичных контрактов.
Задача не просто убедиться, что поставщик существует не только на бумаге, но и что его цена обоснована, товары соответствуют требованиям, а обязательства будут исполнены в срок. Такой подход не только снижает риски, но и делает расчеты более прозрачными — что в рамках ГОЗ критически важно, ведь «да он мамой поклялся, что все поставит вовремя» для проверяющих не аргумент.
Почему это важно
При заключении контракта в рамках ГОЗ важно помнить об ответственности, которую несет каждая сторона. Этот процесс влечет за собой ряд обязательств: ведение раздельного учета, расчеты через отдельные банковские или лицевые счета, а самое главное — строгое соблюдение законодательства о ценообразовании.
Отдельно обратите внимание, что в компании должен быть человек, который сможет объяснить, почему цена именно такая. В торговых компаниях часто звучит логика: «Мы продали по максимальной цене, покупатель согласился, значит, все законно». А когда дело доходит до обоснования, начинается перекидывание ответственности. Менеджеры говорят: «Это вопрос к экономистам», экономисты отправляют к бухгалтерам, а бухгалтера разводят руками: «Мы цену не формируем». В итоге в компании просто нет человека, который может дать внятный ответ, насколько цена обоснована.
Неудивительно, что бизнес неохотно работает с ГОЗ. Поставщики гражданской продукции и товаров двойного назначения зачастую избегают упоминания о конечных целях контракта. На электронных торговых площадках распространена ситуация, когда контракт выигрывается как обычный коммерческий, а позже приходит предложение подписать дополнительное соглашение о том, что это ГОЗ. Менеджер, привыкший подписывать допсоглашения по несколько раз в день, не задумываясь ставит подпись, не осознавая последствий. А последствия могут быть серьезными — контракт заключался без учета требований ГОЗ, и теперь придется срочно приводить цену в соответствие с жесткими правилами гособоронзаказа.
Коммерческие организации, не работающие с ГОЗ на постоянной основе, порой даже не подозревают, какие риски влечет за собой их решение. Это не вопрос недобросовестности, просто бизнес привык опираться на доверие в отношениях с контрагентами. Однако в ГОЗ доверие — это хорошо, а должная осмотрительность — еще лучше.
ФАС придерживается четкой позиции: проявление должной осмотрительности — ключевой инструмент защиты. Причем проверять нужно не только поставщиков, но и покупателей. В идеале в компании должен быть регламент, описывающий, какие процедуры необходимо пройти до подписания контракта. Еще раз — должную осмотрительность проявлять нужно до, а не после того, как будет заключен контракт или вообще придет проверка.
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Практические шаги по реализации должной осмотрительности
В соответствии с Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной ФНС, налоговые органы используют 12 критериев для отбора налогоплательщиков, подлежащих выездным проверкам. Эти критерии также могут служить ориентиром для организаций при оценке своих контрагентов в рамках принципа должной осмотрительности.
Примерный порядок действий для исполнителей ГОЗ будет такой:
Оцените налоговую нагрузку. Начните с анализа налоговой нагрузки потенциального контрагента. Если налоговая нагрузка существенно ниже отраслевого стандарта, это может быть сигналом о недостоверности данных. Если цифры кажутся слишком волшебными, вряд ли дело в том, что бухгалтер и вправду умеет творить чудеса.
Проверьте финансовую стабильность. Оцените, насколько устойчивы финансовые показатели: постоянные убытки на протяжении нескольких лет могут указывать на скрытые проблемы, которые потом обернутся дополнительными рисками при исполнении ГОЗ.
Проанализируйте налоговые вычеты по НДС. Убедитесь, что доля налоговых вычетов по НДС не занимает аномально большую часть начисленного налога. Если вычеты кажутся слишком большими, возможно, что-то не так с налоговой политикой.
Сравните рост расходов и доходов. Проверьте, не растут ли расходы быстрее, чем доходы. Дисбаланс в этих показателях может намекать на скрытые проблемы в управлении финансами — а в условиях ГОЗ нежелательно оказаться в положении, когда за каждым расходом следуют вопросы от контролирующих органов.
Оцените уровень заработной платы. Сравните уровень заработной платы в компании с отраслевыми стандартами. Слишком низкая зарплата может свидетельствовать о завышенных расходах или попытках минимизировать налоговую базу.
Проверьте соблюдение лимитов специальных налоговых режимов. Если показатели компании регулярно приближаются к предельным значениям, установленным для применения специальных налоговых режимов, это должно насторожить. Лучше заранее знать, что партнер всегда на грани, чем потом объяснять, почему режимы сменяются чаще, чем сезонные тренды.
Проанализируйте соотношение расходов и доходов. Если расходы компании кажутся чрезмерными по отношению к доходам, это может быть признаком нестандартных финансовых маневров. Здесь важно понять: больше расходов — не всегда лучше, особенно если речь идет о контракте с государством.
Изучите учетную политику. Проверьте, соответствует ли учетная политика организации общепринятым стандартам. Отклонения могут говорить о нестандартном подходе к ведению бухгалтерии – а при ГОЗ таких сюрпризов быть не должно.
Оцените схемы оптимизации налогообложения. Если компания применяет сложные схемы оптимизации, это может сигнализировать о попытках скрыть реальное финансовое положение. В условиях ГОЗ прозрачность – залог спокойствия, ведь никто не любит, когда цифры играют в прятки.
Проверьте операции с офшорными компаниями. Операции с офшорными структурами добавляют риска. Если у контрагента есть связи с офшорными компаниями, будьте готовы к тому, что проверяющие зададут лишний круг вопросов.
Проверьте активность компании. Убедитесь, что зарегистрированная компания действительно ведет деятельность. Если компания существует только на бумаге, это может стать серьезным риском, особенно в сфере, где надежность играет первостепенную роль.
Оцените стабильность компании. Обратите внимание на частые изменения юридического адреса или руководства. Постоянные перемены могут указывать на нестабильность – а для ГОЗ важно, чтобы партнер был не только перспективным, но и устойчивым, ведь частые перемены зачастую ведут к неожиданным сюрпризам.
Это — стандартная проверка компании на соответствие критериям адекватности: анализируют финансовую устойчивость, прозрачность управления и соответствие заявленной деятельности фактическому положению дел. Но когда речь идет о компании, работающей по гособоронзаказу, проверка выходит на новый уровень.
Помимо традиционных аспектов, необходимо тщательно оценить обоснованность цены, убедиться, что стоимость полностью отражает реальные затраты и рыночные условия, а также соответствует требованиям законодательства по ценообразованию. Следует проверить, отвечает ли продукция необходимым стандартам и техническим требованиям, а также наличие всех требуемых лицензий и сертификатов с достаточным сроком действия.
Дополнительно важно оценить опыт компании в выполнении ГОЗ, соответствие специфике работы по оборонному заказу и выполнение всех регламентированных процедур. Следуя этим шагам, вы минимизируете риски и обеспечите прозрачность исполнения ГОЗ для контролирующих органах. Лучше потратить время на проверку, чем потом объяснять, почему цена оказалась необоснованной.
И обязательно сохраняйте всю историю проверки контрагента: запросы, переписку, результаты анализа его деятельности. Если когда-нибудь потребуется подтвердить, что вы действительно проявили должную осмотрительность, куда проще будет достать из темного угла пыльную папку с документами, чем пытаться объяснить это на словах. Бумага терпит многое — и иногда именно она спасает от неприятностей.
Также для более глубокого понимания и практического освоения аспектов договорной работы в ГОЗ очень важно регулярно проходить соответствующее обучение. Например, мы рекомендуем принимать участие в специализированных практикумах, которые помогут эффективно применять знания в реальных ситуациях.
Принцип должной осмотрительности — это не просто формальность, а реальный инструмент для защиты вашей организации от рисков, связанных с недобросовестными партнерами и ошибками в ценообразовании. Регулярная и тщательная проверка контрагентов, документирование всех этапов и понимание своей ответственности – залог успешного исполнения государственного оборонного заказа. Соблюдайте эти принципы, и ваша работа станет прозрачной, а риск негативных последствий — минимальным.
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