Принцип должной осмотрительности при исполнении гособоронзаказа

При заключении контракта в рамках ГОЗ важно помнить об ответственности, которую несет каждая сторона. Этот процесс влечет за собой ряд обязательств: ведение раздельного учета, расчеты через отдельные банковские или лицевые счета, а самое главное — строгое соблюдение законодательства о ценообразовании.

Отдельно обратите внимание, что в компании должен быть человек, который сможет объяснить, почему цена именно такая. В торговых компаниях часто звучит логика: «Мы продали по максимальной цене, покупатель согласился, значит, все законно». А когда дело доходит до обоснования, начинается перекидывание ответственности. Менеджеры говорят: «Это вопрос к экономистам», экономисты отправляют к бухгалтерам, а бухгалтера разводят руками: «Мы цену не формируем». В итоге в компании просто нет человека, который может дать внятный ответ, насколько цена обоснована.

Неудивительно, что бизнес неохотно работает с ГОЗ. Поставщики гражданской продукции и товаров двойного назначения зачастую избегают упоминания о конечных целях контракта. На электронных торговых площадках распространена ситуация, когда контракт выигрывается как обычный коммерческий, а позже приходит предложение подписать дополнительное соглашение о том, что это ГОЗ. Менеджер, привыкший подписывать допсоглашения по несколько раз в день, не задумываясь ставит подпись, не осознавая последствий. А последствия могут быть серьезными — контракт заключался без учета требований ГОЗ, и теперь придется срочно приводить цену в соответствие с жесткими правилами гособоронзаказа.

Коммерческие организации, не работающие с ГОЗ на постоянной основе, порой даже не подозревают, какие риски влечет за собой их решение. Это не вопрос недобросовестности, просто бизнес привык опираться на доверие в отношениях с контрагентами. Однако в ГОЗ доверие — это хорошо, а должная осмотрительность — еще лучше.

ФАС придерживается четкой позиции: проявление должной осмотрительности — ключевой инструмент защиты. Причем проверять нужно не только поставщиков, но и покупателей. В идеале в компании должен быть регламент, описывающий, какие процедуры необходимо пройти до подписания контракта. Еще раз — должную осмотрительность проявлять нужно до, а не после того, как будет заключен контракт или вообще придет проверка.