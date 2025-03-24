Формирование БЭН (ОЭПиН) в ГОЗ

В статье мы подробно рассмотрим, как происходит формирование БЭН, а также поделимся практическими рекомендациями для бухгалтеров и экономистов.
Основы формирования БЭН в ГОЗ
Частота формирования
На законодательном уровне установлено, что ОЭПиН рассчитываются применительно к одному календарному году поставки продукции. Тем не менее вы можете формировать эти нормативы хоть ежемесячно. Для поставщиков, чья продукция подпадает под контроль ценообразования (т.е., для всех исполнителей ГОЗ), процесс часто оказывается более трудоемким. Поэтому исполнители ГОЗ часто формируют нормативы раз в год после закрытия отчетного периода и используют их на протяжении всего следующего планового периода (грубо говоря, с марта по март).
Это — самый простой способ. Но если вы с вашим Военным представительством (ВП МО) не достигли договоренности относительно периода согласования нормативов, делать это стоит при первом представлении комплекта РКМ в календарном году.
Важно отметить, что в обязанности ВП законодательно не входит согласование ОЭПиН. Кроме того, не у всех есть ВП, и установление таких нормативов может происходить на основании внутренних локальных нормативных актов.
Формы представления
Чтобы рассчитать и согласовать нормативы, удобнее всего использовать формы согласно приказу ФАС 995/22 — они именно для этого и предназначены, если вы согласуете нормативы вне комплектов РКМ. Вот эти формы:
Форма 8 (8д) для ТЗР.
Форма 10 (10д) для ДЗП.
Форма 11 (11д) для ОПР.
Форма 12 (12д) для ОХР/АУР.
Форма 13 (13д) для КР.
Эти формы содержат значения за отчетный период (как плановые, так и фактические), применяемый индекс цен (согласно приказу 190 от 01.04.2020 и индексам, доведенным Минэкономразвития) и данные на плановый период. В формах 11, 12 и 13 обязательно выделяются показатели, относящиеся к ГОЗ.
Сбор и группировка данных
Фактические значения собираются из данных бухгалтерского учета. По формам 11 и 12 данные группируются по статьям в соответствии с приложениями 5 и 6 к приказу 334, а по форме 13 — согласно п. 25 приказа 334.
Обратите внимание: общая сумма затрат по статьям ОПР, ОХР, АУР и КР по организации может отличаться от затрат в рамках ГОЗа, так как организация может нести расходы, не принимаемые для расчета нормативов (согласно п. 23 приказа 334). Такие расходы придется исключать из расчетов.
База распределения затрат
База распределения для затрат по ОПР, ОХР, АУР и КР должна отражаться как в общем объеме организации, так и отдельно по ГОЗу. Если распределительной базой является Фонд оплаты труда (ФОТ), данные по этой строке также указываются в формах 21 (21д) и 23 (23д).
Взаимосвязь форм
Важно помнить, что формы 8, 10, 11, 12 и 13 взаимосвязаны между собой. Нормативы и данные из этих форм автоматически переносятся в формы 21, 22 и 23. Кроме того, затраты, отраженные в данных документах, должны быть учтены и в плановой калькуляции по тем же нормативам.
Практический процесс формирования БЭН
1. Разбиение заработной платы.
Работа начинается с разбивки заработной платы по данным ОБС 70 счета. Зарплата разделяется на:
Основных производственных рабочих (ОПР).
Административно-хозяйственных работников (ОХР).
Прочих производственных рабочих (ПР).
2. Определение доли, относящейся к ГОЗ.
ОПР: из общей суммы выделяются те начисления, которые относятся к ГОЗ, на основе данных раздельного учета. Получается пропорция «ВСЕГО/ОПР ГОЗ».
ПР: необходимо тщательно анализировать начисления по ПР. Если, например, зарплата для определенной профессии, по определению являющейся ОПР, оказывается начисленной на счет 25, требуется выяснить, что именно отражает данное начисление — может быть, производственный рабочий занимался не своими прямыми обязанностями, а красил стены в цеху, а может быть, например, это оплата простоев по вине работодателя. На основании этого производится деление ПР на относящиеся и не относящиеся к ГОЗ.
ОХР: из расходов по ОХР также выделяется часть, относящаяся к ГОЗ (например, расходы на рекламу исключаются).
3. Анализ данных по счетам. Распечатайте данные по ОБС счета 25 с пояснениями о вычетах статей, не принимаемых по приказу 334, а также карточки по каждому дебетовому обороту. Аналогичные действия выполняются и для счета 26.
4. Подготовка пояснительной записки. В конце составляется подробная пояснительная записка с расчетом накладных расходов. В ней проводится сравнение расходов по ГОЗ и не по ГОЗ, а также приводятся пояснения по расчету каждого из показателей исходя из данных бухгалтерского учета. Это важно, поскольку одна и та же профессия может отражаться на разных счетах (например, 20 и 25).
5. Согласование с ВП (при необходимости). Если это необходимо и у вас есть ВП, вся документация передается им. ВП проводит проверку, запрашивает дополнительные данные и вносит корректировки. Порядок процедуры зависит от ваших договоренностей с ВП. Как правило, но не обязательно, если статья не принимается целиком (например, юридические услуги обычно не учитываются, хотя зарплата юриста в штате может приниматься), первичные документы по такой статье могут не предоставляться полностью. При этом по таким категориям, как аренда и амортизация, первичка предоставляется всегда, а остальные — выборочно, по решению военпреда.
6. Этап переговоров. После проверки начинается переговорный процесс, в ходе которого стороны обсуждают стоимость нормо-часа ОПР, процент общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Обычно компромисс достигается после нескольких часов переговоров, иногда даже с эмоциональными всплесками.
Согласование БЭН (ОЭПиН) может занимать до одного месяца. Основной проблемой на этом этапе становится частая несостыковка — например, заработная плата ОПР, начисленная на счет 20, может не совпадать с данными, указанными в форме 23. Это возникает из-за недоплат или завышенной трудоемкости расчетов и становится отправной точкой для проверки со стороны контрольного отдела.
Рекомендации для бухгалтеров и экономистов
Тщательная проверка данных. Прежде чем заполнять формы, внимательно проверьте данные из бухгалтерского учета. Корректное распределение затрат по ОПР, ОХР и ПР — залог правильного формирования нормативов.
Взаимосвязь форм. Следите за тем, чтобы данные, внесенные в формы 8, 10, 11, 12 и 13, точно отражались в формах 21, 22 и 23. Регулярная сверка информации поможет избежать ошибок.
Пояснительная документация. Подготовьте подробные пояснительные записки с расчетами накладных расходов и ССЧ по каждой профессии. Это облегчит защиту ваших данных при проверках.
Контроль за первичкой. Убедитесь, что все первичные документы по статьям затрат собираются и хранятся должным образом.
Переговоры с контролирующими органами. Будьте готовы к переговорам. Если возникают разногласия по данным или нормативам, аргументированно отстаивайте свою позицию, используя детальные расчеты и пояснительные записки. Не кричите и не плачьте при военпреде без острой необходимости.
Формирование БЭН (ОЭПиН) в ГОЗ — сложный, но управляемый процесс, требующий внимания к деталям и строгого соблюдения нормативных требований. Вам действительно понадобится не только знать нормативную базу, но и уметь отстаивать свои интересы на переговорах. Приобрести необходимые навыки и уверенность можно, поучаствовав в практикуме «Базово-экономические нормативы: не только теория, но и практика», который состоится 16 апреля.
При должной моральной и технической подготовке формирование БЭН — это не так уж и страшно!
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