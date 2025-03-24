Формирование БЭН (ОЭПиН) в ГОЗ

1. Разбиение заработной платы.

Работа начинается с разбивки заработной платы по данным ОБС 70 счета. Зарплата разделяется на:

Основных производственных рабочих (ОПР).

Административно-хозяйственных работников (ОХР).

Прочих производственных рабочих (ПР).

2. Определение доли, относящейся к ГОЗ.

ОПР: из общей суммы выделяются те начисления, которые относятся к ГОЗ, на основе данных раздельного учета. Получается пропорция «ВСЕГО/ОПР ГОЗ» .

ПР: необходимо тщательно анализировать начисления по ПР. Если, например, зарплата для определенной профессии, по определению являющейся ОПР, оказывается начисленной на счет 25, требуется выяснить, что именно отражает данное начисление — может быть, производственный рабочий занимался не своими прямыми обязанностями, а красил стены в цеху, а может быть, например, это оплата простоев по вине работодателя. На основании этого производится деление ПР на относящиеся и не относящиеся к ГОЗ.

ОХР: из расходов по ОХР также выделяется часть, относящаяся к ГОЗ (например, расходы на рекламу исключаются).

3. Анализ данных по счетам. Распечатайте данные по ОБС счета 25 с пояснениями о вычетах статей, не принимаемых по приказу 334, а также карточки по каждому дебетовому обороту. Аналогичные действия выполняются и для счета 26.

4. Подготовка пояснительной записки. В конце составляется подробная пояснительная записка с расчетом накладных расходов. В ней проводится сравнение расходов по ГОЗ и не по ГОЗ, а также приводятся пояснения по расчету каждого из показателей исходя из данных бухгалтерского учета. Это важно, поскольку одна и та же профессия может отражаться на разных счетах (например, 20 и 25).

5. Согласование с ВП (при необходимости). Если это необходимо и у вас есть ВП, вся документация передается им. ВП проводит проверку, запрашивает дополнительные данные и вносит корректировки. Порядок процедуры зависит от ваших договоренностей с ВП. Как правило, но не обязательно, если статья не принимается целиком (например, юридические услуги обычно не учитываются, хотя зарплата юриста в штате может приниматься), первичные документы по такой статье могут не предоставляться полностью. При этом по таким категориям, как аренда и амортизация, первичка предоставляется всегда, а остальные — выборочно, по решению военпреда.

6. Этап переговоров. После проверки начинается переговорный процесс, в ходе которого стороны обсуждают стоимость нормо-часа ОПР, процент общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Обычно компромисс достигается после нескольких часов переговоров, иногда даже с эмоциональными всплесками.