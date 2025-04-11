Пять стадий принятия ГОЗ: психологический портрет исполнителя гособоронзаказа

1. Отрицание: «Нет, это не к нам»

Это классическая начальная реакция. «Мы — торговое предприятие. Раздельный учет и ценообразование — это для производственников. Нас просто попросили открыть отдельный счет — и все. В УПД указали ИГК, да, но ведь никто же не говорил, что надо еще что-то делать!»

Компании на этой стадии уверены: их «пронесет». Ссылаются на слова заказчика, «консультации» со знакомыми и устные договоренности. Главное — не начинать разбираться, потому что, возможно, все действительно не так страшно. Но на практике отрицание заканчивается с первым письмом из прокуратуры или от заказчика. И тогда приходит вторая стадия.