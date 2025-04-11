Пять стадий принятия ГОЗ: психологический портрет исполнителя гособоронзаказа

Разберемся, как выглядят эти стадии в контексте исполнения обязательств по ГОЗ.
1. Отрицание: «Нет, это не к нам»
Это классическая начальная реакция. «Мы — торговое предприятие. Раздельный учет и ценообразование — это для производственников. Нас просто попросили открыть отдельный счет — и все. В УПД указали ИГК, да, но ведь никто же не говорил, что надо еще что-то делать!»
Компании на этой стадии уверены: их «пронесет». Ссылаются на слова заказчика, «консультации» со знакомыми и устные договоренности. Главное — не начинать разбираться, потому что, возможно, все действительно не так страшно. Но на практике отрицание заканчивается с первым письмом из прокуратуры или от заказчика. И тогда приходит вторая стадия.
2. Гнев: «Это безумие. Мы так не договаривались!»
Когда становится ясно, что «в домике» быть не получится, начинается гнев. Все плохо: ресурсов нет, специалистов нет, требований слишком много, ограничения по прибыли кажутся абсурдными.
Эмоциональное напряжение может быть настолько сильным, что выливается даже на тех, кто пытается помочь: консультанты, методологи, внутренние специалисты. Разговоры переходят в повышенные тона: «Мы коммерческое предприятие! Почему мы должны работать по этим странным правилам?» — спрашивают те, кто еще вчера уверенно утверждал, что раздельный учет и регулирование ценообразования их не касается.
3. Торг: «А давайте как-нибудь договоримся»
На этом этапе компания начинает искать обходные пути. «А если сравнить цены у двух поставщиков? А можно нам шаблон? А если мы вам дадим базу — восстановите нам учет?».
Иногда торг принимает и вполне буквальную форму: «А если мы вам заплатим, вы подскажете, как деньги с отдельного счета вывести? Ну если все выводят, значит, как-то можно, правда?». Или: «Нет, у нас нет никаких данных, но РКМ нам нужны, сделайте! Мы вам деньги за это платим».
Но ГОЗ — это не совсем рынок и уж точно не базар. Любые попытки «договориться» в обход требований закона заканчиваются плохо. Особенно если за процессом уже наблюдают контролирующие органы.
4. Депрессия: «Зачем все это? Может, уволиться?»
Когда становится ясно, что само не рассосется, а легких путей не будет, наступает эмоциональное выгорание. Люди устают. Появляется ощущение бессилия, бесконечного количества задач, бессмысленного нормирования и беспросветного учета.
На этой стадии особенно опасны массовые уходы специалистов, падение мотивации и общая апатия в коллективе. Отсюда — мечты о смене профессии: «Может, уйти работать в библиотеку?» или «А может, администратором в салон красоты?».
5. Принятие: «Хорошо. Давайте делать, как положено»
И вот, наконец, появляется конструктив. Эмоции улеглись, руководитель понимает, что иного пути нет, кроме как работать по правилам. Да, придется разобраться, как устроен раздельный учет. Да, нормирование — это не бессмысленная формальность. Да, потребуется усилие, но с этого момента включается внутренняя мотивация.
Если депрессия была неглубокой, принятие переходит в активное действие. Если же коллектив измотан, внедрение может пойти вяло. Но в любом случае — это самый продуктивный этап.
Почему важно пройти все стадии — и пройти их быстро
Многие предприятия застревают. Кто-то — в отрицании, до первой проверки прокуратуры. Кто-то — в торге, надеясь «занести, куда надо». А кто-то выгорает в депрессии и теряет кадры.
Важно понять: стадия принятия все равно наступит. Вопрос только в том, насколько тяжелым будет путь. Ускорить переход можно, если признать реальность, не искать виноватых и не перекладывать ответственность на консультантов, банковскую систему или заказчика. Своевременно принятые меры и готовность работать по правилам — залог минимизации рисков и уверенного движения вперед.
Как помочь коллегам, застрявшим на стадии X (даже если этот коллега — вы)
Стадия
Как проявляется
Что сказать или предложить
Отрицание
«Это вообще не ГОЗ», «Нас это не касается»
Предложите вместе открыть контракт, свериться с 275-ФЗ, показать примеры аналогичных ситуаций
Гнев
«Это невозможно!», «Кто это вообще придумал?!»
Спокойно объясните последствия игнорирования, приведите реальные кейсы, предложите помощь или эксперта
Торг
«А если мы не будем делать РКМ?», «Может, прокатит?»
Подчеркните риски: штрафы, возврат оплаты. Покажите короткий гайд по минимуму требований
Депрессия
«У нас не получится», «Никто не понимает, как это делать»
Поддержите морально. Дайте простой план из 3 шагов. Напомните: это делают тысячи компаний
Принятие
«Ок, давайте разбираться»
Помогите настроить процесс, предложите шаблоны и инструменты, подключите к полезному сообществу
Небольшое задание для прокачки навыков: попробуйте составить свою версию таблицы: впишите основные возражения, с которыми вы сталкиваетесь при работе в ГОЗ — от коллег, руководителей, подрядчиков или даже свои личные — по всем пяти стадиям. А затем самостоятельно закройте эти возражения: аргументами, фактами, опытом, примерами. Это отличная тренировка для тех, кто хочет не просто разбираться в ГОЗ, а уметь вести за собой других.
Если вам откликнулось это упражнение — обратите внимание на курс «Менеджер контрактов ГОЗ 2.0». Он не только по полочкам разложит темы ГОЗ, но и поможет развить уверенность в роли координатора — человека, который умеет объяснять, убеждать и наводить порядок в хаосе.
Вместо вывода
Если вы сейчас находитесь в стадии гнева или депрессии, не пугайтесь — это нормально. Посмотрите на ситуацию со стороны. Признайтесь себе честно: вы — исполнитель ГОЗ. А значит, все правила касаются и вас. Пройти через эти стадии проще с поддержкой — методологической, консультационной, эмоциональной. Главное — не застревать.
Хорошей вам стадии принятия. И успешной работы в системе ГОЗ.
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