Отчет о выполнении ГОЗ: инструкция по применению

Кто обязан заполнять

Обязан абсолютно каждый исполнитель ГОЗ, у которого открыт отдельный банковский счет.

Обратите внимание: если у вас даже один контракт под контролем военного представительства, отчеты нужно подавать через военпред по всем контрактам с отдельными счетами — не только тем, что под их контролем. Да, даже если таких контрактов 122.

Если у вас контракты с Минпромторгом или другими ведомствами, лучше все равно сдать отчет по всем контрактам и получить отказ в принятии. Это защитит вас в случае претензий — особенно, если отчет попросят прокуратура, ФАС или сам заказчик.

Многие надеются на чудо или устное «у нас не требуют». Но отчет (и ГОЗ в целом) — не тот случай, где стоит надеяться на удачу. Если вы все еще не уверены — значит, уже есть повод переспросить у специалиста.