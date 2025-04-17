Отчет о выполнении ГОЗ: инструкция по применению

Что за отчет
Речь идет об отчете по 47 постановлению Правительства — официально он называется «Отчет о выполнении контракта в рамках гособоронзаказа». И хотя постановление существует давно, до сих пор многие исполнители гособоронзаказа о нем не слышали. Или слышали, но уверены, что это не про них. А зря.
Кто обязан заполнять
Обязан абсолютно каждый исполнитель ГОЗ, у которого открыт отдельный банковский счет.
Обратите внимание: если у вас даже один контракт под контролем военного представительства, отчеты нужно подавать через военпред по всем контрактам с отдельными счетами — не только тем, что под их контролем. Да, даже если таких контрактов 122.
Если у вас контракты с Минпромторгом или другими ведомствами, лучше все равно сдать отчет по всем контрактам и получить отказ в принятии. Это защитит вас в случае претензий — особенно, если отчет попросят прокуратура, ФАС или сам заказчик.
Многие надеются на чудо или устное «у нас не требуют». Но отчет (и ГОЗ в целом) — не тот случай, где стоит надеяться на удачу. Если вы все еще не уверены — значит, уже есть повод переспросить у специалиста.
А если нет военпреда
Если военного представительства нет, вы все равно обязаны ежемесячно заполнять отчет — даже если его никто не требует. Почему? Потому что это логическое продолжение вашей работы по раздельному учету. И это ваша страховка на случай проверки.
А если деньги пришли не на отдельный счет
Если контракт ГОЗ, а средства поступили на обычный расчетный счет, формально отчет можно не составлять. Но на практике:
его могут затребовать;
он может быть прописан в контракте;
его попросит прокуратура при проверке раздельного учета.
В таких случаях проще сделать отчет — особенно если вы умеете это делать. Один отчет — несложно. А вот если их сто и вы не готовы… тогда уже поздно искать инструкции.
Как составляется отчет
Отчет составляется только по вашей организации — не на основании отчетов соисполнителей, не по чужим данным. Если вы перечислили деньги партнеру, эта сумма отразится у него. Но вы отвечаете только за себя. Не забывайте:
Отчет ведется нарастающим итогом.
Период — ежемесячно.
Данные берутся из раздельного учета.
В основе — реальные цифры: запасы, НЗП, отгрузка, прибыль.
Итог — это, по сути, финансовый результат по контракту.
Даже если вы уверены, что «примерно понимаете, как это делать» — не спешите расслабляться. Опыт показывает: первое заполнение почти всегда вызывает вопросы, даже у опытных бухгалтеров.
Например, знаете ли вы, что поставщики в бухгалтерском и раздельном учете — разные? Или откуда вообще берется ошибка в контрольном правиле — и как ее расшифровать, не тратя полдня на догадки? А еще одна и та же операция перечисления с отдельного счета на расчетный может отражаться в отчете по-разному — в зависимости от контекста.
Эти нюансы не всегда очевидны, но именно на них чаще всего «сыплются» даже опытные специалисты.
Также обращаем ваше внимание: не путайте отчет с РКМ. Это самостоятельный документ, финализирующий учет исполнения контракта.
И что в итоге
Если коротко, то:
Заполняем отчет ежемесячно.
Сдаем — только если есть военпред или официальный запрос.
Храним — в любом случае.
Делайте итоговый отчет при закрытии контракта — он пригодится при любой проверке через 3–5 лет.
Хотите научиться заполнять этот отчет уверенно и без стресса
Сделать это в одиночку — можно. Но если вам нужны точно-точно проверенные знания, практика и уверенность в своих действиях — будет лучше делать это с профессиональной поддержкой.
28 мая мы проводим практикум «Заполнение отчета о выполнении контрактов ГОЗ в 2025 году» — с реальными примерами, шаблонами и пошаговой логикой. Без «воды», только по делу. Приходите — сделаем отчеты вашей сильной стороной, а не источником страха перед проверкой.
Ну а если надежда не сдавать отчет все еще теплится — приходите на консультацию, мы ее аккуратно развеем (шутка, но не совсем).
Как использовать отчет в свою пользу
Отчет делать нужно, даже если хочется делать что угодно, только не это. Но раз уж он все равно есть — давайте извлечем из него хоть какую-то пользу. Вдруг дойдет до того, что его захочется делать добровольно?
Сверка по факту и по деньгам. Отчет помогает заметить расхождения между оплатой и фактическим выполнением. Иногда «все сдали», но деньги еще в пути. Или наоборот — оплата прошла, а акты забыли оформить. На этапе составления отчета эти моменты часто всплывают — и это хорошо. Лучше сейчас, чем во время проверки.
Проверка рентабельности. В процессе заполнения можно заодно прикинуть экономику контракта: как идут затраты, насколько укладываемся, не уходит ли прибыль в минус. Особенно полезно в длинных контрактах на 1–2 года, где легко упустить момент, когда бизнес превращается в благотворительность.
Подготовка к спорам и проверкам. Уже сейчас отчет — это доказательство того, что действия по контракту ведутся. Завтра это может стать аргументом в диалоге с заказчиком, проверяющим или даже в суде. Цифры, подписи, даты — неоспоримые факты. Главное, чтобы все было аккуратно.
Основа для будущих расчетов. Если участвуете в тендерах, отчет — хорошая база. Сравнение «как было» и «как планировали» помогает строить более реалистичные модели и обоснования цены.
В общем, отчет — это не просто еще один обязательный файл, который надо отправить военпреду (или сохранить в архив). Это зеркало контракта. Иногда с его помощью удается увидеть то, что в суете не замечали. А это уже не так уж и бесполезно.
Давайте научимся извлекать пользу из каждого своего действия!
Формирование отчета начинается с качественного раздельного учета
Проверьте, в каком состоянии учет на вашем предприятии:
Реклама: ООО «ГИД ПО ГОЗ», ИНН: 7813653827, erid: 2W5zFHNKphv
Начать дискуссию