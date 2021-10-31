Когда и как нужно индексировать зарплату: способы, примеры, штрафы, судебная практика

Работодатели обязаны индексировать заработную плату своим сотрудникам. Такая обязанность отражена в статье 134 Трудового Кодекса РФ. Какие штрафы грозят за отсутствие мероприятий по увеличению заработной платы, как проводить индексацию, на какой размер следует повышать оклады – расскажем ниже.

В связи с ростом потребительских цен компании должны повышать уровень реального содержания заработной платы. Государственные предприятия производят индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством иными нормативными правовыми документами, другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, либо локальными нормативными актами. Такая обязанность прописана в статье 134 ТК РФ.

Отсюда следует, что частные компании самостоятельно определяют порядок индексации путем утверждения его в локальных нормативных актах, например, приказ об индексации, положение о заработной плате, коллективный договор.

Чем индексация отличается от повышения заработной платы

Нередко руководители путают индексацию с повышение заработной платы. Но это разные понятия. В чем их отличия, смотрите в таблице ниже:

№ п/п Условие Индексация Повышение зарплаты 1 Для кого проводятся мероприятия Обязательна для всех сотрудников Может быть в отношении некоторых, которые были определены руководством 2 Основание для проведения мероприятий Рост потребительских цен на товары и услуги Выбор руководства компании 3 Порядок изменения заработной платы Официальный индекс потребительских цен, либо размер инфляции На основании порядка, разработанного руководством компании самостоятельно 4 Документальное оформление Положение об индексации должно быть закреплено в локальном нормативном акте Приказ о повышении заработной платы, о внесении изменений в штатное расписание. Обязательно – заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, т.к. увеличение заработной платы – существенное условие 5 Обязанность проведения Индексация обязательна Право компании

Каким образом проводить индексацию?

Основные моменты, которые компания должна учесть при проведении индексации:

№ п/п Положение об индексации Комментарий 1 Частота проведения Отразите в локальном акте с какой периодичностью проводить индексацию В ТК РФ не указан порядок, поэтому компания вправе определить его самостоятельно – раз в год, ежеквартально, или в другом порядке 2 Коэффициент индексации Определите тот показатель, на который будете индексировать заработную плату: индекс потребительских цен;

коэффициент инфляции;

коэффициент изменения прожиточного минимума трудоспособного населения. Минтруд рекомендует использовать коэффициент инфляции. (Письмо Минтруда от 24.12.2018 г. № 14-1/ООГ-10305) 3 Часть заработной платы Определите, какая именно часть оплаты труда подлежит индексированию: оклад;

премии;

оклад плюс премии.

Порядок проведения индексации

Оформите приказ об индексации заработной платы. В нем укажите, какой коэффициент используете, в какой части заработной платы его применять; Ознакомьте сотрудников с приказом под роспись; Внесите изменения в штатное расписание компании с учетом данных приказа об индексации; Подготовьте дополнительные соглашения к трудовым договорам. Изменение заработной платы – существенное условие трудового договора, поэтому заключение дополнительного соглашения обязательно.

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Пример проведения индексации

Выписка из коллективного договора ООО «Альфа»

«3.5. Для повышения уровня реального содержания заработной платы в соответствии со ст. 134 ТК РФ компания 1 марта каждого года проводит увеличение должностных окладов на коэффициент инфляции за предыдущий календарный год, опубликованный в Росстат. Размер коэффициента инфляции устанавливается приказом директора».

Директор установил размер коэффициента равным – 6%, т. к. финансовые показатели ООО «Альфа» за 2020 год были хорошими, план продаж был перевыполнен, рост прибыли составил 25%.

Размеры окладов:

бухгалтера – 25 000 руб.;

заместителя директора – 45 000 руб.;

менеджера – 40 000 руб.

С учетом индексации с 1 марта размер оклада увеличен до:

у бухгалтера – 25 000 * 1,06 = 26500 руб.;

у заместителя директора – 45 000 * 1,06 = 47 700 руб.;

у менеджера – 40 000 * 1,06 = 42 400 руб.

Судебная практика по индексации

Судебная практика по вопросам индексации очень обширная. Из всех судебных решений видна одна закономерность – избежать штрафов для компании в случае неверного документального оформления индексации или ее отсутствия практически невозможно.

Кейс № 1. Компания повышает заработную плату, но не имеет в локальном акте положения об индексации.

Суд в таком случае определил, что увеличение заработной платы не является индексацией, так как в локальном акте отсутствует определенное положение. Таким образом, если компания обеспечивает рост оплаты сотрудникам, но при этом не утвердила порядок индексации, обязанность по поддержанию уровня реального размера заработной платы по ст. 134 ТК РФ она не выполняет. (Определение Московского городского суда от 25.03.2019 № 4г-3376/2019)

Вывод: утверждение порядка индексации в локальном акте – обязательно.

Кейс № 2. Компания проводила индексацию на основании производственных факторов.

Суд определил, что индексация не зависит от финансовых или других факторов. В противном случае компания не выполняет обязанность по поддержанию заработной платы в связи с ростом потребительских цен. (Решение суда Ленинградской области от 22.04.2014 № 7-625/2014).

Вывод: индексация обязательна в любом случае и не зависит от показателей работы организации.

Кейс № 3. Компания не проводит индексацию, в локальном акте нет положения об индексации.

Суды единогласны в таком случае: компании обязаны индексировать заработную плату, даже если оклад значительно превышает МРОТ и величину среднеотраслевого показателя. В противном случае, компании придется выплачивать задолженность по заработной плате, с тем расчетом, если бы она была проиндексирована. (Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.02.2021 по делу № 88-6047/2021).

Вывод: индексация – обязательное мероприятие в любой компании, для любых окладов, даже если они существенно превышают размер МРОТ.

Ответственность за отсутствие индексации

Компания и руководитель несут административную ответственность за непроведение индексации.

Если в организации не определены локальные нормативные акты с требованием индексации, полагается штраф:

для должностных лиц – от 1 000 до 5 000 рублей;

для компании – от 30 000 до 50 000 рублей.

Если положение об индексации имеется, но компания не изменяет размер заработной платы, то сотрудник вправе обратиться в суд и потребовать разницу. При этом помимо задолженности, ему полагаются проценты в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день.

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Автор: Ольга Ольшевская, эксперт СберРешений.