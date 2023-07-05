Проверки ГИТ в 2023 году: кому готовиться к встрече с инспекторами

Общая информация по проверкам ГИТ: что нужно знать работодателю в 2023 году
Проверки трудовой инспекции, направленные на пресечение нарушений норм законодательства и прав работников, могут быть плановыми и внеплановыми. План обновляется ежегодно до 30 ноября на сайте Роструда.
Внеплановые можно провести в ограниченном ряде случаев и только при наличии существенных оснований.
С 2021 года ГИТ также практикует профилактические визиты. Это превентивные мероприятия в форме беседы с работодателем, которые фактически не являются проверкой, не влекут предписаний и штрафов.
Мораторий на плановые проверки до 2030 года
Согласно постановлению Правительства от 10.03.2023 № 372, продлен мораторий на плановые проверки ГИТ для юридических лиц и ИП вплоть до 2030 года.
Однако эта преференция не касается компаний, которые отнесены к:
опасным производствам II класса опасности;
гидротехническим сооружениям II класса;
объектам контроля в категориях чрезвычайно высокого и высокого риска (постановление Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743).
Если ваш бизнес не имеет подобного статуса, плановой проверки в текущем году можно не опасаться.
На сайте Роструда в открытом доступе размещена информация об организациях, чья деятельность относится к категориям высокого и значительного риска.
Кроме того, предприниматель сам вправе сделать письменный запрос в ГИТ и в течение 15 дней получить от инспекции ответ, какая категория риска присвоена его бизнесу.
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Раздел «Работодателю» на сайте https://rostrud.gov.ru/.
Вероятность внеплановой проверки остается
При определенных обстоятельствах трудовые инспекторы все же обязаны отреагировать контрольной проверкой на действия работодателя. Список таких причин строго ограничен законом.
К ним относятся:
Наличие угрозы жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.
Подтвержденный факт причинения такого вреда.
Истечение срока исполнения предписания, вынесенного ранее о принятии мер к устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Обращение работников о невыплате или неполной выплате зарплаты дольше месяца.
В большинстве случаев любая проверка ГИТ вне плана начинается с жалобы кого-то из сотрудников. Однако ситуация должна быть действительно серьезной и нести опасность. Например, на производстве произошел несчастный случай, а в результате расследования вскрылись нарушения в области охраны труда.
Последнее из перечисленных оснований появилось в законе с ноября 2022 года (см. постановление Правительства № 2036).
Контрольные мероприятия будут инициированы, если задержка зарплаты коснулась более 10% от среднесписочной численности персонала или более 10 человек.
Три способа подготовиться к проверке ГИТ в 2023 году
1. Провести внутренний аудит.
Периодическая самопроверка — лучший способ предвосхитить действия контролирующих органов.
Инспектор обычно изучает верность составления документов:
кадрового учета;
по охране труда;
на иностранных работников.
Важно, чтобы все нужные бумаги были в наличии и оформлены в соответствии с действующим законодательством.
Также Роструд 07.12.2017 опубликовал «Перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией (дифференциацией) по степени риска». В этом документе содержится ряд позиций, на которые следует обратить внимание при внутреннем аудите. Довольно удобно сверяться с ними при самоконтроле.
Если речь идет о плановой проверке, инспектор предварительно пришлет еще чек-лист — примерный список вопросов, которые он будет задавать при встрече. Поэтому теоретически у работодателя есть время, чтобы оперативно устранить недочеты.
2. Ходатайствовать о замене плановой проверки профилактическим визитом.
В 2023 году у субъектов бизнеса, которые попали в ежегодный план проверок, есть возможность обратиться в ГИТ с просьбой заменить выездное контрольное мероприятие на профилактический визит.
Важно успеть подать такую заявку не позднее чем за 2 месяца до даты плановой проверки (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743).
Профилактический визит вскроет ошибки в кадровой деятельности компании, при этом поможет избежать предписаний и штрафов.
3. Делегировать ведение кадрового учета сервису СберРешения.
Система приведет в порядок кадровый учет, избавит от пробелов в документообороте, что позволит снизить риски штрафных санкций со стороны ГИТ при плановых и внеплановых проверках.
Кроме того, это отличный способ автоматизировать рутину и освободить ресурсы для других задач.
Для крупного и среднего бизнеса основным стоп-фактором в вопросе делегирования является существенная стоимость переноса данных и настройки учетной базы. Когда численность персонала предприятия превышает 100-200 человек, такая операция может обойтись довольно дорого, даже с учетом последующей экономии.
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