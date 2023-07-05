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Трудовые проверки

Проверки ГИТ в 2023 году: кому готовиться к встрече с инспекторами

Ближайшие 7 лет на плановые проверки бизнеса наложен мораторий. Однако вне плана контрольные мероприятия ГИТ будут проводиться. Расскажем, чего ожидать в 2023 году со стороны трудовой инспекции, можно ли заранее подготовиться к встрече с инспекторами и как лучше это сделать.
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Проверки ГИТ в 2023 году: кому готовиться к встрече с инспекторами
Иллюстрация: СберРешения

Общая информация по проверкам ГИТ: что нужно знать работодателю в 2023 году

Проверки трудовой инспекции, направленные на пресечение нарушений норм законодательства и прав работников, могут быть плановыми и внеплановыми. План обновляется ежегодно до 30 ноября на сайте Роструда

Внеплановые можно провести в ограниченном ряде случаев и только при наличии существенных оснований.

С 2021 года ГИТ также практикует профилактические визиты. Это превентивные мероприятия в форме беседы с работодателем, которые фактически не являются проверкой, не влекут предписаний и штрафов.

Мораторий на плановые проверки до 2030 года

Согласно постановлению Правительства от 10.03.2023 № 372, продлен мораторий на плановые проверки ГИТ для юридических лиц и ИП вплоть до 2030 года

Однако эта преференция не касается компаний, которые отнесены к:

Если ваш бизнес не имеет подобного статуса, плановой проверки в текущем году можно не опасаться.

На сайте Роструда в открытом доступе размещена информация об организациях, чья деятельность относится к категориям высокого и значительного риска.

Кроме того, предприниматель сам вправе сделать письменный запрос в ГИТ и в течение 15 дней получить от инспекции ответ, какая категория риска присвоена его бизнесу.

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Раздел «Работодателю» на сайте https://rostrud.gov.ru/.

Вероятность внеплановой проверки остается

При определенных обстоятельствах трудовые инспекторы все же обязаны отреагировать контрольной проверкой на действия работодателя. Список таких причин строго ограничен законом.

К ним относятся

  1. Наличие угрозы жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. 

  2. Подтвержденный факт причинения такого вреда.

  3. Истечение срока исполнения предписания, вынесенного ранее о принятии мер к устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью граждан.

  4. Обращение работников о невыплате или неполной выплате зарплаты дольше месяца. 

В большинстве случаев любая проверка ГИТ вне плана начинается с жалобы кого-то из сотрудников. Однако ситуация должна быть действительно серьезной и нести опасность. Например, на производстве произошел несчастный случай, а в результате расследования вскрылись нарушения в области охраны труда. 

Последнее из перечисленных оснований появилось в законе с ноября 2022 года (см. постановление Правительства № 2036).

Контрольные мероприятия будут инициированы, если задержка зарплаты коснулась более 10% от среднесписочной численности персонала или более 10 человек.

Три способа подготовиться к проверке ГИТ в 2023 году

1. Провести внутренний аудит.

Периодическая самопроверка — лучший способ предвосхитить действия контролирующих органов.

Инспектор обычно изучает верность составления документов:

  • кадрового учета; 

  • по охране труда; 

  • на иностранных работников.

Важно, чтобы все нужные бумаги были в наличии и оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

Также Роструд 07.12.2017 опубликовал «Перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией (дифференциацией) по степени риска». В этом документе содержится ряд позиций, на которые следует обратить внимание при внутреннем аудите. Довольно удобно сверяться с ними при самоконтроле.

Если речь идет о плановой проверке, инспектор предварительно пришлет еще чек-лист — примерный список вопросов, которые он будет задавать при встрече. Поэтому теоретически у работодателя есть время, чтобы оперативно устранить недочеты.

2. Ходатайствовать о замене плановой проверки профилактическим визитом.

В 2023 году у субъектов бизнеса, которые попали в ежегодный план проверок, есть возможность обратиться в ГИТ с просьбой заменить выездное контрольное мероприятие на профилактический визит.

Важно успеть подать такую заявку не позднее чем за 2 месяца до даты плановой проверки (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743).

Профилактический визит вскроет ошибки в кадровой деятельности компании, при этом поможет избежать предписаний и штрафов.

3. Делегировать ведение кадрового учета сервису СберРешения

Система приведет в порядок кадровый учет, избавит от пробелов в документообороте, что позволит снизить риски штрафных санкций со стороны ГИТ при плановых и внеплановых проверках. 

Кроме того, это отличный способ автоматизировать рутину и освободить ресурсы для других задач.

Для крупного и среднего бизнеса основным стоп-фактором в вопросе делегирования является существенная стоимость переноса данных и настройки учетной базы. Когда численность персонала предприятия превышает 100-200 человек, такая операция может обойтись довольно дорого, даже с учетом последующей экономии. 

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Комментарии

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