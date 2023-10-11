Новые правила оплаты сверхурочной работы в 2023 году

В конце июня 2023 года Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции нормы, которые регулируют порядок расчета оплаты за сверхурочную работу. По мнению Высшего суда, действующий в настоящее время порядок не согласуется с основными конституционными правами и свободами человека и гражданина, в том числе с правом на справедливую оплату труда.

Разберем, как правильно считать оплату за сверхурочную работу с учетом позиции Конституционного Суда и поправок в ТК, которые подготовил Минтруд.

Как оплачивается сверхурочная работа сейчас

Согласно действующим сегодня нормам ТК, а именно положениям ч. 1 ст. 152 ТК сверхурочная работа оплачивается следующим образом:

В полуторном размере — за первые 2 часа работы.

В двойном размере — за последующие часы.

В расчет нужно брать только часовую ставку — это часть оклада сотрудника за день или час работы.

Конкретный порядок расчета оплаты за сверхурочную работу может быть прописан в локальном нормативном акте работодателя, коллективном или трудовом договоре.

Компенсационные и стимулирующие выплаты в ст. 152 ТК не поименованы, что дает работодателям возможность не учитывать их при расчете оплаты за сверхурочную работу.

В связи с этим часто складывается такая ситуация, когда работник за сверхурочную работу получает оплату меньшую, чем если бы он получил ее, работая в пределах своего графика. Человек перерабатывает, трудится в то время, когда мог бы отдыхать, а денег за это получает меньше, чем за выполнение обязанностей в обычный рабочий день. Конституционный Суд увидел в этом нарушение конституционных прав и свобод гражданина и обязал законодателя привести нормы ТК в соответствие с Конституцией.

В связи с этим поручением Минтруд оперативно подготовил поправки в ТК, которые определяют новый порядок расчета оплаты за сверхурочную работу.

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Как будет оплачиваться сверхурочная работа после принятия поправок

По мнению Конституционного Суда, сверхурочная работа должна оплачиваться в размере большем, чем аналогичная работа, которая выполняется в обычный день. Для этого работодателю потребуется рассчитывать оплату за работу сверх графика с учетом всех выплат, которые установлены в организации и которые выплачиваются работнику.

Напомним, что заработная плата штатного сотрудника включает:

Вознаграждение за труд (оклад, тарифные ставки).

Это часть зарплаты зависит от квалификации работника, сложности, а также количества, качества и условий работы.

Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки).

Эти выплаты сотрудник получает за работу в особых условиях. Например, в сложных климатических условиях, на зараженных радиацией местностях, с вредными и опасными условиями труда.

Стимулирующие выплаты (премии, доплаты и надбавки за выслугу лет, чин, ученую степень и т.д.).

Стимулирующие выплаты также связаны с трудовой деятельностью работника и включаются в его зарплату.

Конкретный перечень компенсационных и стимулирующих выплат прописывается в локальном нормативном акте работодателя, в коллективном или трудовом договоре.

В законопроекте, который разработал Минтруд, по поручению Конституционного Суда сверхурочную работу предлагается оплачивать следующим образом:

Работа в пределах графика, смены (установленного количества рабочих часов за учетный период).

Оплачивается по тарифной ставке или окладу с начислением всех положенных работнику допвыплат и компенсаций. Но не меньше МРОТ без учета доплаты за работу, условия которой отклоняются от обычных.

Сверхурочная работа.

Оплачивается дополнительно, в полуторном размере за первые 2 часа переработки и в двойном — за последующие часы. При этом в расчет берется не только тарифная ставка или оклад сотрудника, но и все положенные ему компенсации, доплаты и премии.

Отдельная ссылка в законопроекте делается на то, что существующий в организации более льготный, по сравнению с действующим законодательством, порядок оплаты сверхурочной работы, работодатель не может произвольно отменить в одностороннем порядке.

С учетом сложившейся судебной практики, позиции Конституционного Суда и поправок в ТК, рекомендуем уже сейчас скорректировать порядок оплаты сверхурочной работы и внести изменения в локальные нормативные акты, которые регулируют порядок оплаты труда, в том числе и при сверхурочной работе.

Как правильно оформить изменение порядка расчета оплаты за сверхурочную работу

Для того чтобы скорректировать действующий у работодателя порядок расчета оплаты за сверхурочную работу, если он не соответствует новой позиции Конституционного Суда, нужно:

Внести изменения в положение об оплате труда и иные локальные нормативные акты работодателя, которые регулируют порядок оплаты труда.

Перечислить в указанных документах все компенсационные и стимулирующие выплаты, которые составляют систему оплаты труда и которые будут учтены при расчете оплаты за сверхурочную работу.

Скорректировать алгоритм расчета оплаты за сверхурочную работу в программных продуктах.

Определить период, с которого оплата за сверхурочную работу будет осуществляться по новому порядку.

Уведомить работников о введенных изменениях не позднее чем за два месяца.

Рассчитать оплату за сверхурочную работу в соответствии с введенными изменениями.

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Автор: Аксинья Евсеева, эксперт-методолог СберРешений

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