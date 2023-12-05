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Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания

Каждый дисциплинарный проступок влечет дисциплинарное взыскание. Разберемся, является ли лишение денежной премии возможной мерой наказания для оступившегося работника.
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Лишение работника премии при наложении дисциплинарного взыскания
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Виды дисциплинарных взысканий

Дисциплинарное взыскание — это способ наказать работника за ненадлежащее исполнение им своих трудовых обязанностей или нарушение дисциплины. К проступкам подобного характера относится, например: опоздание в офис, отказ от прохождения медкомиссии, неиспользование СИЗ, прогулы и явка на работу в состоянии опьянения.

У работодателя по закону есть три доступных рычага воздействия (ст. 192 ТК):

  • замечание;

  • выговор;

  • увольнение.

Для коммерческих организаций этот перечень является закрытым. Нельзя расширить его по своему усмотрению и создать собственную систему дисциплинарных штрафов.

Однако для отдельных категорий работников отраслевые положения могут устанавливать иные виды взысканий. Например, к госслужащим применяется предупреждение о неполном должностном соответствии (подп. 3 п. 1 ст. 57 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ), а к сотрудникам противопожарной службы — устное замечание (ч. 9 ст. 51 закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ).

Замечание и выговор не имеют значительных отличий, действуют в течение одного года и после окончания срока автоматически снимаются. И то, и другое: нужно оформить приказом руководителя и внести в личную карточку сотрудника (без записи в трудовую книжку). Но на практике принято делать замечание за мелкий проступок, а выговор — за более серьезное или неоднократное нарушение.

Как выбрать меру взыскания

Работодатель ориентируется на тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Мера ответственности должна быть соразмерна серьезности деяния.

Так, за однократное опоздание на рабочее место на 10 минут, которое произошло впервые и не повлекло негативных последствий для других людей и имущества фирмы, несправедливо объявлять выговор. Вполне достаточно будет официального замечания.

С увольнением история отдельная. Расторгнуть трудовой договор можно только в определенных законом случаях и при наличии достаточных оснований.

Например, если сотрудник:

  • Отсутствовал на рабочем месте более четырех часов подряд.

  • Совершил имущественное преступление, а именно, кражу, растрату, умышленное повреждение собственности компании. И если в отношении этого факта суд вынес приговор или есть постановление уполномоченного органа.

  • Стал виновником несчастного случая на производстве, и его вина установлена комиссией по охране труда.

  • Совершил очередной проступок, когда уже имел одно (или более) непогашенное дисциплинарное взыскание.

Нельзя уволить беременную работницу, даже если она нарушает дисциплину и не выполняет должностные обязанности (ст. 261 ТК, определение ВС № 18-КГ14-148).

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Можно ли лишить работника премии в качестве дисциплинарного взыскания

Как уже было сказано выше, перечень дисциплинарных взысканий — закрытый (ч. 1 ст. 192 ТК). Поэтому невозможно лишить премии в качестве официального наказания за проступок.

Вместе с тем, компания вправе закрепить в локальном нормативном акте условие, что наличие непогашенного дисциплинарного взыскания (замечания или выговора) в периоде, за который начисляется премия, может быть установлено как основание для ее неначисления.

Чтобы легально пользоваться такой возможностью, заранее впишите норму в локальный акт, например, в Положение об оплате труда и премировании. И ознакомьте персонал с документом под роспись (письмо Минтруда от 14.03.2018 № 14-1/ООГ-1874).

Образец формулировки в Положении о премировании

Примите во внимание также позицию КС, выраженную в недавнем постановлении от 15.06.2023 № 32-П. Суд указал, что лишать работника стимулирующей части зарплаты из-за дисциплинарного взыскания на весь период его действия, незаконно.

Выговор или замечание действуют один календарный год до полного погашения. Однако урезать премию можно только за тот месяц, когда работника наказали. При этом снижение выплаты допустимо не более, чем на 20% от суммы дохода.

Основания для лишения премии за дисциплинарный проступок

  1. Документально зафиксирован дисциплинарный проступок в указанном периоде. Есть приказ о наложении взыскания в виде замечания или выговора.

  2. Локальный акт содержит условие о том, что работник получаетстимулирующую выплату только при соблюдении трудовой дисциплины, достижении соответствующих трудовых показателей и отсутствии привлечений к дисциплинарной ответственности.

  3. Работник ознакомился с локальным актом под роспись.

Важно: нельзя лишить сотрудника

  • компенсационных выплат, которые положены по трудовому договору — оплаты ДМС, корпоративной связи, питания;

  • стимулирующих выплат, которые напрямую зависят от достижения трудовых показателей (KPI), а не от соблюдения дисциплины.

Можно ли лишить премии при наличии прогулов

Прогул (отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд) — это серьезный дисциплинарный проступок, за который работодатель вправе объявить выговор или даже уволить нарушителя (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

Отменить начисление премии «прогулявшему» сотруднику можно, но только если есть соответствующее условие в локальном нормативном акте (письмо ГИТ в г. Москве от 26.02.2020 № 77/7-5692-20-ОБ).

Семь раз проверь, один раз урежь

Депремирование — это потенциально конфликтная ситуация с работником. Поэтому перед тем, как издавать приказ, перепроверьте кадровые документы и убедитесь в наличии оснований.

Это поможет оценить надежность вашей позиции на случай визита ГИТ и судебного спора с сотрудником.

1. Трудовой договор.

В соглашении должно быть прописано, что премияэто выплата, которую назначает работодатель по своему решению в порядке, определенном локальным нормативным актом.

Если премия — обязательная часть зарплаты в фиксированном размере, ее отменить нельзя.

2. Положение о премировании (иной ЛНА).

Решающая формулировка: премия являетсястимулирующей выплатой, а не безусловной обязанностью работодателя.

Не пишите о гарантиях премиальной части, независимо от результатов труда и финансово-хозяйственных показателей, если хотите сохранить за собой право депремирования, не фиксируйте ее конкретный размер.

3. Приказ о лишении премии.

Если порядок депремирования установлен локальным актом, строго следуйте инструкциям. Если нет, просто издайте Приказ и проинформируйте работника, ознакомив его с решением под роспись, затем уведомите бухгалтерию. К Приказу приложите письменные доказательства — служебную записку, докладную, акт об опоздании на работу, приказ о наложении дисциплинарного взыскания и т.д.

Образец приказа о депремировании

Чем грозит работодателю неправомерное лишение премии

Сотрудник имеет право оспорить законность депремирования через ГИТ или в судебном порядке. Для работодателя ответственность наступает по ст. 5.27 КоАП.

За неправомерное лишение части зарплаты ждет административный штраф:

  • от 1 000 до 5 000 руб. — на должностное лицо или ИП;

  • от 30 000 до 50 000 руб. — на организацию.

При повторном нарушении штрафы возрастут до 20 000 руб. и 70 000 руб., соответственно. Кроме того, директор может быть дисквалифицирован на срок до 3 лет.

Работнику же придется выплатить недоначисленную премию и компенсацию за ее задержку.

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