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Ведение бизнеса

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года

До конца года остаются считанные дни, и бизнесу нужно успеть решить ряд вопросов. Расскажем, что необходимо проконтролировать прямо сейчас, чтобы в 2024 году не возникало негативных последствий в виде претензий со стороны контролирующих органов, штрафов, а также доначислений налогов и взносов.
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Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года
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1. Подготовьтесь к повышению зарплаты высококвалифицированных специалистов

С 1 марта 2023 года заработная плата ВКС должна быть не менее 750 тыс. руб. в квартал, то есть не менее 250 тыс. руб. в месяц. Меняется не только сумма дохода, но и период по которому оценивается минимальный размер оплаты труда такого специалиста.

Сейчас минимальный размер зарплаты ВКС привязан к доходу за месяц, который должен быть не менее 167 тыс. руб. (пп. 3 п. 1 ст. 13.2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

2. Приведите в порядок локальные нормативные акты

Локальные нормативные акты (ЛНА) предназначены, чтобы упорядочить работу сотрудников, зафиксировать для них определенные гарантии и донести до персонала важную информацию. Есть такие ЛНА, которые должны быть в компании на основании требований ТК или федеральных законов. К ним относятся:

  • график отпусков;

  • штатное расписание;

  • документы, устанавливающие систему оплаты труда;

  • правила внутреннего распорядка;

  • должностные инструкции и т.д.

Отсутствие в организации обязательных локальных нормативных актов может привести к административным штрафам, в размере (ч. 1 ст. 5.27 КоАП):

  • 30 000— 50 000 руб. — для организаций;

  • 1 000 — 5 000 руб. — для ИП;

  • 1 000 — 5 000 руб. — для ответственного должностного лица.

Чтобы избежать вопросов от контролирующих органов, штрафов за нарушение трудового законодательства и доначисления налогов и взносов, приведите в порядок действующие в компании ЛНА, а также примите необходимые локальные нормативные акты, которые сейчас отсутствуют (ст. 189 ТК, ст. 5.27 КоАП, ст. 255 НК).

Например, согласно подходам Конституционного Суда, в 2023 году снижение премии не должно приводить к уменьшению размера месячной зарплаты (с учетом премии) более чем на 20%, а при оплате сверхурочной работы нужно учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты.

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3. Проверьте свои обязательства в связи с повышением федерального МРОТ

С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составит 19 242 рубля. Его размер влияет на различные обязательства компании.

Например, может потребоваться повышение окладов работникам, которые получают менее 19 242 рублей в месяц при нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 133 ТК, закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ).

Величина МРОТ влияет не только на размер заработной платы сотрудников, но и на размер больничных и других выплат социального характера.

Кроме того МРОТ сказывается на расчете страховых взносов для компаний из реестра МСП. Сумма страховых взносов с учетом нового размера МРОТ у малого и среднего бизнеса увеличится.

4. Проверьте соотношение чистых активов и уставного капитала

Если по итогам 2023 года стоимость чистых активов окажется меньше размера уставного капитала, компании не придется принимать решение о необходимости:

  • уменьшить уставный капитал до величины чистых активов;

  • ликвидироваться.

Несмотря на это налоговики все же интересуются такими компаниями и просят предоставить пояснения о мерах, которые бизнес планирует предпринять, чтобы обеспечить выполнение установленного законодательством соотношения величины чистых активов и уставного капитала (п. 4 ст. 30 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, ст. 20 закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

5. Проведите сверку с контрагентами

Сверку с контрагентами нужно провести, в том числе, чтобы списать свои долги по займам и кредитам перед иностранцами до 31 декабря 2023 года и не учитывать списанную кредиторскую задолженность в целях налога на прибыль.

В 2023 году в целях налога на прибыль не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022–2023 годах обязательств по договору займа / кредита (в том числе суммы процентов, учтенных в составе внереализационных расходов), если одновременно выполняются условия (пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК, закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ):

  1. Заимодавцем / кредитором по прощенному займу на 1 марта 2022 года является иностранная организация / иностранный гражданин.

  2. Решение о прощении долга принято до 31 декабря 2023 года.

При этом под освобождение подпадают основной долг и начисленные, но не выплаченные проценты (письмо ФНС от 26.04.2022 № ШЮ-4-13/5078@).

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6. Убедитесь, что при проверке контрагентов компания проявляет должную осмотрительность

Каждая компания должна предварительно проверять, с кем именно она заключает сделки. Суть проверки контрагентов в том, чтобы потенциальный партнер был надежным, а не фирмой «однодневкой» или «техничкой».

Если компания не проверяет своих контрагентов, могут возникнуть негативные налоговые последствия. Причем недостаточно просто проверять контрагентов, нужно закрепить порядок документально (ст. 54.1 НК, п. 12 приложения № 2 к приказу от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, п. 10 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

7. Убедитесь, что вы готовы удерживать НДФЛ у дистанционных сотрудников, которые работают из-за границы

С 1 января 2024 года доходами от источников в РФ будут признаваться выплаты дистанционным сотрудникам, которые работают за границей по трудовому договору с российской организацией или с обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным в РФ (пп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК).

Таким образом с доходов дистанционных сотрудников российских организаций нужно удержать НДФЛ, даже если они работают за границей.

8. Убедитесь, что получены необходимые документы, если вы применяли «продление действия» приостановленных СОИДН при выплате доходов иностранным компаниям после 8 августа 2023 года

Некоторые виды доходов иностранных компаний из стран, соглашения об избежании двойного налогообложения с которыми были приостановлены 8 августа 2023 года, до конца 2025 года все равно могут быть освобождены от налога у источника. Но для этого необходимо выполнить условие — получить необходимые для применения соглашения документы – например, это роялти и доходы от международной перевозки (пп. 11 п. 2 ст. 310 НК, ч. 6 ст. 6 закона от 27.11.2023 № 539-ФЗ).

9. Проверьте соответствие устава вашей компании актуальным корпоративным правилам

Корпоративное законодательство регулярно меняется, кроме того меняются сведения о головном офисе, паспортные данные учредителей и директоров. Все это нужно отслеживать и менять оперативно, не дожидаясь последствий в виде записи о недостоверности сведений, запросов от банка или блокировки счетов.

Причем это касается не только организаций, но и филиалов и представительств иностранных компаний.

10. Убедитесь, что у компании есть план работы с иностранными контрагентами

В условиях ограничительных мер необходимо иметь четкую схему работы с партнерами из-за рубежа.

Если модель бизнеса предполагает оказание или закупки услуг, лицензий у иностранных контрагентов, скорее всего вы уже наладили схему работы, которая позволяет заключать сделки и совершать платежи.

Рекомендуем проработать и запасные варианты, например, найти альтернативные банки для совершения платежей за рубеж в России, или оценить возможность открытия счетов за рубежом. На сегодняшний день наиболее популярные юрисдикции — Казахстан, Армения, Киргизия, Турция

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к профессионалам СберРешений. Лучшие эксперты обеспечат комплексную юридическую поддержку в области налогового, трудового, договорного и корпоративного права.

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