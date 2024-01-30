Увольнение работника по сокращению: процедура и оформление

Процедура сокращения
Процедура увольнения работников по сокращению четко регламентирована:
Издать приказ о сокращении. При сокращении штата должность исключают из штатного расписания. А при сокращении численности саму должность сохраняют, но уменьшают количество штатных единиц, то есть занятых на ней работников.
Определить, кого нельзя увольнять (ч. 6 ст. 81, ст. 179, ч. 1, 4 ст. 261, ст. 264, ч. 10 ст. 351.7 ТК).
Оценить преимущественное право работников остаться на работе (ст. 179 ТК, определение ВС от 25.01.2021 № 53-КГ20-23-К8).
За два месяца до начала увольнений направить сообщение о сокращении в центр занятости. Например, через личный кабинет на сайте Работа в России (ст. 25 закона от 19.04.1991 № 1032-1). Направить уведомление в профсоюз (при наличии).
Вручить уведомление о предстоящем сокращении каждому работнику под роспись за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК). Если это не сделать, то увольнение будет признано незаконным.
Предложить каждому работнику подходящие вакансии, а если их нет или работник откажется от перевода, уволить его.
При увольнении оформить стандартный пакет документов (в частности, приказ об увольнении, внести запись в трудовую книжку и т.д.).
Выплатить работнику все полагающиеся суммы: как правило, это заработная плата, компенсация за неиспользованные отпуска, выходное пособие.
При этом в каждой отдельной ситуации вышеописанная процедура модифицируется в соответствии с ситуацией работодателя.
Внимание! Существует судебная практика (апелляционные определения Московского городского суда от 04.02.2020 по делу № 33-4601/2020), согласно которой увольнение при неуведомлении службы занятости и при отсутствии других нарушений со стороны работодателя не является основанием для признания увольнения незаконным.
Суды устанавливают, что если работник отказался расписаться в уведомлении о сокращении, то надлежащим доказательством его предупреждения будет являться акт об отказе от получения уведомления, а также почтовое отправление на домашний адрес, в том числе если работник его не получил, двухмесячный срок будет отсчитываться от даты возвращения почтового отправления (апелляционные определения Московского городского суда от 04.02.2020 по делу № 33-4601/2020).
Обратите внимание, что при сокращении работодатель должен предложить работнику все подходящие ему в данной местности свободные должности организации, в том числе в ее филиалах (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 20.01.2020 № 5-КГ19-217).
Массовое сокращение
Массовым сокращением называют сокращение, которое соответствует критериям массового увольнения, установленных отраслевыми и территориальными соглашениями (ч. 1 ст. 82 ТК).
Если в отрасли соглашение отсутствует или не распространяется на данного работодателя, то критерии массового увольнения следует определять на основании п. 1 Положения об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения (постановление Правительства от 05.02.1993 № 99). Согласно этому документу увольнение считается массовым при сокращении:
50 человек и более в течение 30 календарных дней;
200 человек и более в течение 60 календарных дней;
500 человек и более в течение 90 календарных дней;
одного процента от общего числа работающих в течение 30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее пяти тысяч человек.
Порядок увольнения работников при массовом сокращении в целом совпадает с обычным сокращением, за исключением некоторых нюансов: нужно свериться со специальными критериями, а также уведомить орган службы занятости и профсоюз (если есть) в сроки, установленные для массового сокращения (за три месяца до начала увольнений).
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Выплаты, которые полагаются сокращаемым работникам
В случае увольнения по сокращению работникам полагается выходное пособие (ч. 1 ст. 178 ТК), средний месячный заработок на время трудоустройства (если будут основания для такой выплаты) или единовременную компенсацию (ч. 3 ст. 180 ТК).
Остальные выплаты, не связанные напрямую с сокращением, работнику предоставляются в том же порядке, что и при обычном увольнении. Например, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.
Выплаты осуществляются в день увольнения работника (ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 140 ТК).
Преимущественное право и льготные категории работников
При сокращении численности или штата ряд работников имеет преимущественное право перед другими работниками на оставление на работе.
В первую очередь такое право предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 ТК).
При равной производительности труда и квалификации на работе оставляют работников, список которых указан в ч. 2 ст. 179 ТК.
Обратите внимание на то, что с сентября 2022 года преимущественное право на оставление на работе также имеет родитель, имеющий ребенка в возрасте до 18 лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации, или проходит военную службу по контракту, или заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы.
Отдельными федеральными законами дополнительно установлены категории работников, имеющих преимущественное право оставления на работе, например лица, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, лица, допущенные к государственной тайне на постоянной основе (ст. 14 закона от 15.05.1991 № 1244-1; ст. 21 закона от 21.07.1993 № 5485-1; доклад, утв. Рострудом 23.09.2020).
Кейс: работодатель не вправе сам придумывать какие-либо основания для предоставления преимущественного права, они строго установлены в ст. 179 ТК. Если работник будет уволен, потому что у второго работника преимущественное право, которое придумал сам работодатель, например предпенсионный возраст, или работодатель не учел производительность труда, а рассмотрел только семейный статус, то это будет являться основанием для восстановления на работе (решение Тверского районного суда г. Москвы от 17.03.2022 по делу № 2-3341/2021).
При этом нельзя сократить (ч. 6 ст. 81, ст. 179, ч. 1, 4 ст. 261, ст. 264, ч. 10 ст. 351.7 ТК):
беременных женщин;
женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;
одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет;
лиц, воспитывающих без матери ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
единственных кормильцев ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до трех лет в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель (законный представитель) не работает;
находящихся на больничном или в отпуске на день увольнения (дату увольнения в таком случае необходимо перенести);
работника в период приостановления действия трудового договора.
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