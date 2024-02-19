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Трудовые отношения

Дистанционная работа: определение и виды

Прежде чем говорить о тонкостях оформления дистанционного труда мы предлагаем разобраться в том, что вообще следует понимать под «дистантом» или «удаленкой».
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Дистанционная работа: определение и виды
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Содержание понятия «дистанционная работа»

Дистанционной (удаленной) является работа, при осуществлении которой одновременно соблюдаются следующие условия (ч. 1 ст. 312.1 ТК):

  • Трудовая функция выполняется вне места нахождения работодателя (филиала, представительства, иного обособленного подразделения);

  • Место, где работник осуществляет трудовую функцию, ни прямо, ни косвенно не находится под контролем работодателя (например, если рабочее место находится в помещениях, принадлежащих на праве собственности компании, входящей в одну группу компаний с работодателем, это может свидетельствовать о наличии контроля работодателя над рабочим местом работника);

  • Работник для выполнения работы и коммуникации использует Интернет и сети связи общего пользования;

Если позволяет трудовая функция, работать удаленно может практически любой, в том числе и генеральный директор (ст. 312.1 ТК).

Дистанционная работа VS надомная работа

На практике нередко дистанционную работу ошибочно отождествляют с надомной, так как и надомники, и дистанционные работники выполняют работу вне места нахождения работодателя.

Необходимо понимать, что труд надомников и дистанционных работников регулируются по-разному. Главным отличием является то, что надомники изготавливают продукцию, которая имеет натурально-вещественную форму на дому (ст. 310 ТК).

Дистанционные же работники лично выполняют работу, результат которой является информация, сведения, объекты интеллектуальной собственности в любом месте вне местонахождения работодателя (ч. 1 ст. 312.1, ч. 2, 3, 4, 9 ст. 312.3 ТК).

Дистанционная работа VS разъездной характер работы

Иногда дистанционную работу путают с разъездным характером работы. Обращаем внимание, что законодательство не содержит запрета в отношении установления разъездного характера работы для дистанционных работников, а значит трудовым договором можно устанавливать дистант и разъездной характер работы в отношении одного работника.

Например, это может быть актуально для торговых представителей, менеджеров по продажам, юристов (определения Первого КСОЮ от 12.10.2020 № 8Г-19956/2020, Московского городского суда от 14.07.2020 № 33-24170/2020, Саратовского областного суда от 25.06.2020 № 33-2752/2020).

Профессионалы СберРешений помогут внедрить дистанционный труд и другие режимы рабочего времени.

Виды дистанционной работы

Дистанционная работа может устанавливаться как по соглашению сторон, так и по инициативе работодателя.

По соглашению сторон

Трудовым договором могут быть установлены следующие виды дистанционной работы:

  • полностью дистанционная работа (на любой срок);

  • временная:

    • полностью дистанционная работа на период не более шести месяцев;

    • комбинированная, т.е. чередование дистанционной работы с «офисной» (устанавливается на любой срок).

По инициативе работодателя

Дистанционная работа по инициативе работодателя допускается только в исключительных случаях при угрозе жизни и здоровью работников (катастрофы, аварии на производстве, несчастные случаи и любые другие исключительные случаи), а также по решению властей (ст. 312.9 ТК). Согласие работника в данном случае не требуется (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 17.06.2021 № 88-12668/2021).

Например, дистанционная работа может быть установлена работодателем, если региональные власти требуют ее установления в связи с распространением COVID-19 (ч. 1, 3 ст. 312.9 ТК). Обратите внимание, что речь идет именно об обязанности, а не о рекомендации.

Так, в период распространения пандемии коронавируса московские работодатели были обязаны перевести на дистант не менее 30 % работников, работников старше 65 лет и работников, имеющих определенные заболевания (указ Мэра Москвы от 01.10.2020 № 96-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 04.04.2020 № 40-УМ и от 08.062020 № 68-УМ»).

При введении дистанта по собственной инициативе работодателю необходимо принять локальный нормативный акт (далее — «ЛНА»), о временном переводе работников на дистанционную работу.

ЛНА должен содержать следующую информацию (ч. 3 ст. 312.9 ТК):

  • указание на обстоятельство, послужившее основанием для решения о переводе;

  • список работников для перевода;

  • срок перевода;

  • порядок обеспечения работников оборудованием (или компенсации, если работник используют свое имущество);

  • порядок возмещения работникам расходов, связанных с дистантом;

  • порядок организации труда работников (в т.ч. режим работы, способы взаимодействия с работодателем, сроки представления работниками отчетов).

Если работника невозможно перевести на дистанционную работу (например, рабочих), то должен быть оформлен простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника (вопрос № 128723 от 12.05.2020 на информационном портале «Онлайнинспекция.РФ»).

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