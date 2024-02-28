Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

Расскажем, что такое релокация работника, какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов, и как релокантам соблюсти требования валютного контроля. Что должен знать работодатель, если сотрудник валютный резидент России.

1. Как происходит релокация работников

Прежде чем говорить об особенностях проведения релокации, необходимо разобраться, что же понимается под релокацией.

Что такое релокация

Релокация в широком смысле подразумевает переезд работника на место жительства в другую страну для осуществления оттуда трудовой деятельности.

Релокация работника может происходить в разных формах, в том числе:

Дистанционная работа из-за рубежа;

Увольнение из российской компании (филиала или представительства иностранной компании в России) и трудоустройство за рубежом в иностранную компанию;

Перевод в филиал или представительство за рубежом;

Командировка (временный вариант);

Аутстаффинг за рубежом.

Также возможно заключение с бывшим работником гражданско-правового договора, например, на оказание услуг. В таком случае бывший работник как исполнитель может находиться не на территории России, если иное не установлено договором.

Однако это влечет за собой риск переквалификации отношений в трудовые, невозможность распространить на него локальные нормативные акты, а в некоторых случаях — проблемы с доступом к некоторым внутренним системам и данным, если в компании есть особые требования.

Дистанционная работа из-за рубежа

Это одна из самых дискуссионных и неоднозначных форм релокации.

Как мы ранее уже указывали, дистанционной (удаленной) является работа, при осуществлении которой одновременно соблюдаются следующие условия (ч. 1 ст. 312.1 ТК):

Трудовая функция выполняется вне места нахождения работодателя (филиала, представительства, иного обособленного подразделения);

Место, где работник осуществляет трудовую функцию, ни прямо, ни косвенно не находится под контролем работодателя ;

Работник для выполнения работы и коммуникации использует Интернет и сети связи общего пользования;

Работать удаленно может практически любой, в т.ч. и генеральный директор (ст. 312.1 ТК).

По дистанционной работе из-за рубежа есть две позиции судов и госорганов:

ТК не предусматривает запрет на заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином, осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ.

Трудовое законодательство распространяется только на территорию РФ. Работодатель не может обеспечить безопасные условия.

При дистанционной работе из-за рубежа могут возникнуть сложности следующего рода:

Не всегда удается эффективно осуществлять контроль за работником, когда он находится в другом государстве, иногда в другом часовом поясе;

Сложности с обменом документами, если требуются письменные заявления или ознакомление с локальными нормативными актами под роспись;

Проблематично наложить дисциплинарное взыскание, в т.ч. уволить;

Трудно оформить больничный и т.д.

Иные формы релокации

При увольнении работника из российской компании с последующим трудоустройством в иностранную компанию могут возникнуть проблемы с выплатой такому работнику квартальной или годовой премии, скорее всего, придется дополнительно указывать это в дополнительном соглашении и локальных нормативных актах.

Если работник уже уехал в другое государство, то могут возникнуть проблемы с возвратом техники, документов, пропусков и т.д.

Миграционные вопросы для граждан России

В первую очередь, потребуется учесть особенности трудоустройства и основания для пребывания в другом государстве. Это также зависит от того, будет ли работник трудоустроен и иностранной компании или иностранном подразделении российской компании, или будет работать в российской компании дистанционно.

Свои особенности есть и у денежного вопроса. По общему правилу зарплату работнику при дистанционной работе из-за рубежа от российской компании нужно выплачивать в рублях согласно ТК.

Перечень миграционных формальностей в каждой стране отличается в зависимости от действующих соглашений между этой страной и РФ. Например, в Казахстане нужно иметь местный телефонный номер, ИИН, временную регистрацию, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Без ИИН даже не получится открыть счет в казахстанском банке. Кстати, напоминаем, что мы оказываем полный спектр своих консалтинговых и аутсорсинговых услуг в Казахстане и можем помочь вам закрепиться на этом рынке.

Миграционные вопросы для иностранцев

Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» применяется только к иностранцам, находящимся в России (ст. 1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 115), письмо Минтруда от 15.02.2022 № 14-4/10/В-1848).

Если работник-иностранец находится за пределами России более 6 месяцев подряд, то происходит аннулирование разрешения на работу (РНР). В случае возвращения в Россию РНР придется получать заново (ч. 9 ст. 18 ФЗ № 115, письмо МВД от 3.10.2022 № 3/227724922047).

Как следствие возникает необходимость расторгнуть трудовой договор и уведомить МВД в течение 3 рабочих дней. В противном случае есть риск нарушения требований миграционного законодательства (штраф до 1 млн рублей) (ч. 3 ,4 ст. 18.15 КоАП).

Обратите внимание, что аннулирование разрешения на работу происходит не автоматически, а после проверки МВД. Это создает дополнительные сложности в соблюдении сроков уведомления о расторжении трудового договора.

2. Налоги и страховые взносы для релокантов

Кто такие налоговые резиденты

По общему правилу НДФЛ с доходов работников и исполнителей по гражданско-правовому договору, не являющихся самозанятыми, удерживает работодатель/заказчик (ст. 226 НК).

Однако надо учитывать особенности налогового резиденства. Итак, кто же такой налоговый резидент РФ?

Это физическое лицо, фактически находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения в России не прерывается на периоды выезда за пределы территории России для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 НК).

Статус релоканта как налогового резидента или нерезидента надо определять на каждую дату выплаты ему дохода, однако окончательно в отношении всего года он определяется по статусу на 31 декабря.

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Какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов

По общему правилу ставка НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13 % при доходе до 5 млн руб., при доходе свыше 5 млн руб. — 650 тысяч рублей и 15 %, а ставка НДФЛ для нерезидентов составляет 30%.

Но с 2024 года доходы дистанционных работников облагаются НДФЛ особым образом. С заработной платы и иных выплат по дистанционным трудовым договорам российский работодатель должен удерживать НДФЛ по ставке 13% или 15%: во всех случаях, вне зависимости от наличия или отсутствия у работника статуса налогового резидента России и вне зависимости от того, где работник находится физически во время дистанционной работы — в России или за ее пределами (пп. 6.2 п. 1 ст. 208, п. 3, 3.1 ст. 224 НК). Исключение — работа в иностранном филиале, представительстве российской компании.

NB! Релоканту также следует учитывать налоговое законодательство иностранного государства проживания и соглашения об избежании двойного налогообложения. Возможно, что доход в иностранном государстве тоже будет облагаться, причем по гораздо большей ставке (в последнем случае, впрочем, у работника может быть возможность зачесть в России иностранный налог).

Страховые взносы все равно придется платить за релоканта, который сохранит трудовые отношения с российской компанией независимо от того, работает ли он дистанционно, находится ли в командировке и т.д. (письмо Минфина от 14.03.2023 № 03-04-06/21160).

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3. Как релокантам соблюсти требования валютного контроля

Кто такие валютные резиденты

Важно знать, что валютное резиденство не равно налоговому. Валютное резиденство влияет на отношения работника с РФ по поводу отчетности по его иностранным счетам и переводам с участием нерезидентов или иностранных банков, а также переводам в валюте.

Валютными резидентами признаются:

Граждане России;

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство (пп. 6 п. 1 ст. 1 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Что нужно учесть, если работник — валютный резидент России

Валютным резидентам нужно уведомить налоговую по месту учета в течение 1 месяца об открытии счета, об изменении реквизитов счета, а также о закрытии счета.

Также валютным резидентам нужно предоставлять в налоговую:

NB! Все граждане России всегда продолжают оставаться валютными резидентами России вне зависимости от того, в какой стране проживают и посещают ли Россию в принципе.

Граждане России, срок пребывания которых за пределами территории России в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней вправе не уведомлять налоговые органы об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов в зарубежных банках, а также не представлять в налоговые органы отчёты о движении денежных средств по ним (п. 8 ст. 12 закона № 173).

Также надо учитывать ограничения Банка России, действующие по 31 марта 2024 года: для граждан России и физических лиц-резидентов из дружественных стран:

В течение месяца можно перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Через системы денежных переводов лимит на переводы — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

За нарушение вышеуказанных требований возможно привлечение к административной ответственности. Например, неуведомление налогового органа об открытии счета влечет штраф в размере до 5000 рублей (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП). Налоговые органы получают информацию из разных источников, например, в одном из дел использовались сведения из информационного ресурса «Сведения организаций финансового рынка по стандарту ОЭСР» автоматизированной информационной системы «АИС Налог-3» (решение Московского городского суда от 16.08.2019 по делу № 7-9636/2019).

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