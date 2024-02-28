Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

1. Как происходит релокация работников
Прежде чем говорить об особенностях проведения релокации, необходимо разобраться, что же понимается под релокацией.
Что такое релокация
Релокация в широком смысле подразумевает переезд работника на место жительства в другую страну для осуществления оттуда трудовой деятельности.
Релокация работника может происходить в разных формах, в том числе:
Дистанционная работа из-за рубежа;
Увольнение из российской компании (филиала или представительства иностранной компании в России) и трудоустройство за рубежом в иностранную компанию;
Перевод в филиал или представительство за рубежом;
Командировка (временный вариант);
Аутстаффинг за рубежом.
Также возможно заключение с бывшим работником гражданско-правового договора, например, на оказание услуг. В таком случае бывший работник как исполнитель может находиться не на территории России, если иное не установлено договором.
Однако это влечет за собой риск переквалификации отношений в трудовые, невозможность распространить на него локальные нормативные акты, а в некоторых случаях — проблемы с доступом к некоторым внутренним системам и данным, если в компании есть особые требования.
Дистанционная работа из-за рубежа
Это одна из самых дискуссионных и неоднозначных форм релокации.
Как мы ранее уже указывали, дистанционной (удаленной) является работа, при осуществлении которой одновременно соблюдаются следующие условия (ч. 1 ст. 312.1 ТК):
Трудовая функция выполняется вне места нахождения работодателя (филиала, представительства, иного обособленного подразделения);
Место, где работник осуществляет трудовую функцию, ни прямо, ни косвенно не находится под контролем работодателя;
Работник для выполнения работы и коммуникации использует Интернет и сети связи общего пользования;
Работать удаленно может практически любой, в т.ч. и генеральный директор (ст. 312.1 ТК).
По дистанционной работе из-за рубежа есть две позиции судов и госорганов:
Позиция 1.
Трудовые отношения могут быть сохранены (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-6261/2022 от 28.03.2022, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда № 13АП-995/2022 по делу № А42-3434/2020 от 25.03.2022, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.12.2020 № Ф08-10403/2020 по делу № А20-4914/2019; Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.06.2020 № 33-8432/2020 по делу № 2-5677/2019, письма Минфина от 16.09.2022 № 03-04-06/89789, от 07.07.2022 № 03-04-05/65409, от 04.03.2022 № 03-04-06/15886).
ТК не предусматривает запрет на заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином, осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ.
Позиция 2.
Трудовой договор должен быть прекращен (рекомендуется заключать договор ГПХ) (письма Минтруда от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245,
от 15.02.2022№ 14-4/10/В-1848, от 09.09.2022 № 14-2/ООГ-5755, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2020 № 16АП-557/2020 по делу № А20-4914/2019 (впоследствии было отменено)).
Трудовое законодательство распространяется только на территорию РФ. Работодатель не может обеспечить безопасные условия.
При дистанционной работе из-за рубежа могут возникнуть сложности следующего рода:
Не всегда удается эффективно осуществлять контроль за работником, когда он находится в другом государстве, иногда в другом часовом поясе;
Сложности с обменом документами, если требуются письменные заявления или ознакомление с локальными нормативными актами под роспись;
Проблематично наложить дисциплинарное взыскание, в т.ч. уволить;
Трудно оформить больничный и т.д.
Иные формы релокации
При увольнении работника из российской компании с последующим трудоустройством в иностранную компанию могут возникнуть проблемы с выплатой такому работнику квартальной или годовой премии, скорее всего, придется дополнительно указывать это в дополнительном соглашении и локальных нормативных актах.
Если работник уже уехал в другое государство, то могут возникнуть проблемы с возвратом техники, документов, пропусков и т.д.
Миграционные вопросы для граждан России
В первую очередь, потребуется учесть особенности трудоустройства и основания для пребывания в другом государстве. Это также зависит от того, будет ли работник трудоустроен и иностранной компании или иностранном подразделении российской компании, или будет работать в российской компании дистанционно.
Свои особенности есть и у денежного вопроса. По общему правилу зарплату работнику при дистанционной работе из-за рубежа от российской компании нужно выплачивать в рублях согласно ТК.
Перечень миграционных формальностей в каждой стране отличается в зависимости от действующих соглашений между этой страной и РФ. Например, в Казахстане нужно иметь местный телефонный номер, ИИН, временную регистрацию, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Без ИИН даже не получится открыть счет в казахстанском банке. Кстати, напоминаем, что мы оказываем полный спектр своих консалтинговых и аутсорсинговых услуг в Казахстане и можем помочь вам закрепиться на этом рынке.
Миграционные вопросы для иностранцев
Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» применяется только к иностранцам, находящимся в России (ст. 1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 115), письмо Минтруда от 15.02.2022 № 14-4/10/В-1848).
Если работник-иностранец находится за пределами России более 6 месяцев подряд, то происходит аннулирование разрешения на работу (РНР). В случае возвращения в Россию РНР придется получать заново (ч. 9 ст. 18 ФЗ № 115, письмо МВД от 3.10.2022 № 3/227724922047).
Как следствие возникает необходимость расторгнуть трудовой договор и уведомить МВД в течение 3 рабочих дней. В противном случае есть риск нарушения требований миграционного законодательства (штраф до 1 млн рублей) (ч. 3 ,4 ст. 18.15 КоАП).
Обратите внимание, что аннулирование разрешения на работу происходит не автоматически, а после проверки МВД. Это создает дополнительные сложности в соблюдении сроков уведомления о расторжении трудового договора.
2. Налоги и страховые взносы для релокантов
Кто такие налоговые резиденты
По общему правилу НДФЛ с доходов работников и исполнителей по гражданско-правовому договору, не являющихся самозанятыми, удерживает работодатель/заказчик (ст. 226 НК).
Однако надо учитывать особенности налогового резиденства. Итак, кто же такой налоговый резидент РФ?
Это физическое лицо, фактически находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения в России не прерывается на периоды выезда за пределы территории России для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 НК).
Статус релоканта как налогового резидента или нерезидента надо определять на каждую дату выплаты ему дохода, однако окончательно в отношении всего года он определяется по статусу на 31 декабря.
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Какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов
По общему правилу ставка НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13 % при доходе до 5 млн руб., при доходе свыше 5 млн руб. — 650 тысяч рублей и 15 %, а ставка НДФЛ для нерезидентов составляет 30%.
Но с 2024 года доходы дистанционных работников облагаются НДФЛ особым образом. С заработной платы и иных выплат по дистанционным трудовым договорам российский работодатель должен удерживать НДФЛ по ставке 13% или 15%: во всех случаях, вне зависимости от наличия или отсутствия у работника статуса налогового резидента России и вне зависимости от того, где работник находится физически во время дистанционной работы — в России или за ее пределами (пп. 6.2 п. 1 ст. 208, п. 3, 3.1 ст. 224 НК). Исключение — работа в иностранном филиале, представительстве российской компании.
NB! Релоканту также следует учитывать налоговое законодательство иностранного государства проживания и соглашения об избежании двойного налогообложения. Возможно, что доход в иностранном государстве тоже будет облагаться, причем по гораздо большей ставке (в последнем случае, впрочем, у работника может быть возможность зачесть в России иностранный налог).
Страховые взносы все равно придется платить за релоканта, который сохранит трудовые отношения с российской компанией независимо от того, работает ли он дистанционно, находится ли в командировке и т.д. (письмо Минфина от 14.03.2023 № 03-04-06/21160).
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3. Как релокантам соблюсти требования валютного контроля
Кто такие валютные резиденты
Важно знать, что валютное резиденство не равно налоговому. Валютное резиденство влияет на отношения работника с РФ по поводу отчетности по его иностранным счетам и переводам с участием нерезидентов или иностранных банков, а также переводам в валюте.
Валютными резидентами признаются:
Граждане России;
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство (пп. 6 п. 1 ст. 1 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Что нужно учесть, если работник — валютный резидент России
Валютным резидентам нужно уведомить налоговую по месту учета в течение 1 месяца об открытии счета, об изменении реквизитов счета, а также о закрытии счета.
Также валютным резидентам нужно предоставлять в налоговую:
отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по своим счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории России;
отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (абз. 2 п. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ).
NB! Все граждане России всегда продолжают оставаться валютными резидентами России вне зависимости от того, в какой стране проживают и посещают ли Россию в принципе.
Граждане России, срок пребывания которых за пределами территории России в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней вправе не уведомлять налоговые органы об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов в зарубежных банках, а также не представлять в налоговые органы отчёты о движении денежных средств по ним (п. 8 ст. 12 закона № 173).
Также надо учитывать ограничения Банка России, действующие по 31 марта 2024 года: для граждан России и физических лиц-резидентов из дружественных стран:
В течение месяца можно перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Через системы денежных переводов лимит на переводы — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.
За нарушение вышеуказанных требований возможно привлечение к административной ответственности. Например, неуведомление налогового органа об открытии счета влечет штраф в размере до 5000 рублей (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП). Налоговые органы получают информацию из разных источников, например, в одном из дел использовались сведения из информационного ресурса «Сведения организаций финансового рынка по стандарту ОЭСР» автоматизированной информационной системы «АИС Налог-3» (решение Московского городского суда от 16.08.2019 по делу № 7-9636/2019).
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