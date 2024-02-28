Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовое право

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

Расскажем, что такое релокация работника, какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов, и как релокантам соблюсти требования валютного контроля. Что должен знать работодатель, если сотрудник валютный резидент России.
79 20
Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю
Иллюстрация: СберРешения

1. Как происходит релокация работников

Прежде чем говорить об особенностях проведения релокации, необходимо разобраться, что же понимается под релокацией.

Что такое релокация

Релокация в широком смысле подразумевает переезд работника на место жительства в другую страну для осуществления оттуда трудовой деятельности.

Релокация работника может происходить в разных формах, в том числе:

  • Дистанционная работа из-за рубежа;

  • Увольнение из российской компании (филиала или представительства иностранной компании в России) и трудоустройство за рубежом в иностранную компанию;

  • Перевод в филиал или представительство за рубежом;

  • Командировка (временный вариант);

  • Аутстаффинг за рубежом.

Также возможно заключение с бывшим работником гражданско-правового договора, например, на оказание услуг. В таком случае бывший работник как исполнитель может находиться не на территории России, если иное не установлено договором.

Однако это влечет за собой риск переквалификации отношений в трудовые, невозможность распространить на него локальные нормативные акты, а в некоторых случаях — проблемы с доступом к некоторым внутренним системам и данным, если в компании есть особые требования.

Дистанционная работа из-за рубежа

Это одна из самых дискуссионных и неоднозначных форм релокации.

Как мы ранее уже указывали, дистанционной (удаленной) является работа, при осуществлении которой одновременно соблюдаются следующие условия (ч. 1 ст. 312.1 ТК):

  • Трудовая функция выполняется вне места нахождения работодателя (филиала, представительства, иного обособленного подразделения);

  • Место, где работник осуществляет трудовую функцию, ни прямо, ни косвенно не находится под контролем работодателя;

  • Работник для выполнения работы и коммуникации использует Интернет и сети связи общего пользования;

Работать удаленно может практически любой, в т.ч. и генеральный директор (ст. 312.1 ТК).

По дистанционной работе из-за рубежа есть две позиции судов и госорганов:

ТК не предусматривает запрет на заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином, осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ.

Трудовое законодательство распространяется только на территорию РФ. Работодатель не может обеспечить безопасные условия.

При дистанционной работе из-за рубежа могут возникнуть сложности следующего рода:

  • Не всегда удается эффективно осуществлять контроль за работником, когда он находится в другом государстве, иногда в другом часовом поясе;

  • Сложности с обменом документами, если требуются письменные заявления или ознакомление с локальными нормативными актами под роспись;

  • Проблематично наложить дисциплинарное взыскание, в т.ч. уволить;

  • Трудно оформить больничный и т.д.

Иные формы релокации

При увольнении работника из российской компании с последующим трудоустройством в иностранную компанию могут возникнуть проблемы с выплатой такому работнику квартальной или годовой премии, скорее всего, придется дополнительно указывать это в дополнительном соглашении и локальных нормативных актах.

Если работник уже уехал в другое государство, то могут возникнуть проблемы с возвратом техники, документов, пропусков и т.д.

Миграционные вопросы для граждан России

В первую очередь, потребуется учесть особенности трудоустройства и основания для пребывания в другом государстве. Это также зависит от того, будет ли работник трудоустроен и иностранной компании или иностранном подразделении российской компании, или будет работать в российской компании дистанционно.

Свои особенности есть и у денежного вопроса. По общему правилу зарплату работнику при дистанционной работе из-за рубежа от российской компании нужно выплачивать в рублях согласно ТК.

Перечень миграционных формальностей в каждой стране отличается в зависимости от действующих соглашений между этой страной и РФ. Например, в Казахстане нужно иметь местный телефонный номер, ИИН, временную регистрацию, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Без ИИН даже не получится открыть счет в казахстанском банке. Кстати, напоминаем, что мы оказываем полный спектр своих консалтинговых и аутсорсинговых услуг в Казахстане и можем помочь вам закрепиться на этом рынке.

Миграционные вопросы для иностранцев

Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» применяется только к иностранцам, находящимся в России (ст. 1 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 115), письмо Минтруда от 15.02.2022 № 14-4/10/В-1848).

Если работник-иностранец находится за пределами России более 6 месяцев подряд, то происходит аннулирование разрешения на работу (РНР). В случае возвращения в Россию РНР придется получать заново (ч. 9 ст. 18 ФЗ № 115, письмо МВД от 3.10.2022 № 3/227724922047).

Как следствие возникает необходимость расторгнуть трудовой договор и уведомить МВД в течение 3 рабочих дней. В противном случае есть риск нарушения требований миграционного законодательства (штраф до 1 млн рублей) (ч. 3 ,4 ст. 18.15 КоАП).

Обратите внимание, что аннулирование разрешения на работу происходит не автоматически, а после проверки МВД. Это создает дополнительные сложности в соблюдении сроков уведомления о расторжении трудового договора.

2. Налоги и страховые взносы для релокантов

Кто такие налоговые резиденты

По общему правилу НДФЛ с доходов работников и исполнителей по гражданско-правовому договору, не являющихся самозанятыми, удерживает работодатель/заказчик (ст. 226 НК).

Однако надо учитывать особенности налогового резиденства. Итак, кто же такой налоговый резидент РФ?

Это физическое лицо, фактически находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения в России не прерывается на периоды выезда за пределы территории России для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 НК).

Статус релоканта как налогового резидента или нерезидента надо определять на каждую дату выплаты ему дохода, однако окончательно в отношении всего года он определяется по статусу на 31 декабря.

Трудовое право

Консультации и внедрение HR-проектов для безрискового управления персоналом

Какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов

По общему правилу ставка НДФЛ для налоговых резидентов составляет 13 % при доходе до 5 млн руб., при доходе свыше 5 млн руб. — 650 тысяч рублей и 15 %, а ставка НДФЛ для нерезидентов составляет 30%.

Но с 2024 года доходы дистанционных работников облагаются НДФЛ особым образом. С заработной платы и иных выплат по дистанционным трудовым договорам российский работодатель должен удерживать НДФЛ по ставке 13% или 15%: во всех случаях, вне зависимости от наличия или отсутствия у работника статуса налогового резидента России и вне зависимости от того, где работник находится физически во время дистанционной работы — в России или за ее пределами (пп. 6.2 п. 1 ст. 208, п. 3, 3.1 ст. 224 НК). Исключение — работа в иностранном филиале, представительстве российской компании.

NB! Релоканту также следует учитывать налоговое законодательство иностранного государства проживания и соглашения об избежании двойного налогообложения. Возможно, что доход в иностранном государстве тоже будет облагаться, причем по гораздо большей ставке (в последнем случае, впрочем, у работника может быть возможность зачесть в России иностранный налог).

Страховые взносы все равно придется платить за релоканта, который сохранит трудовые отношения с российской компанией независимо от того, работает ли он дистанционно, находится ли в командировке и т.д. (письмо Минфина от 14.03.2023 № 03-04-06/21160).

Оставьте заявку и получите консультацию от экспертов СберРешений в области трудового права. Используйте часы команды юристов и методологов и получите все ответы на вопросы, связанные с релокации работников.

3. Как релокантам соблюсти требования валютного контроля

Кто такие валютные резиденты

Важно знать, что валютное резиденство не равно налоговому. Валютное резиденство влияет на отношения работника с РФ по поводу отчетности по его иностранным счетам и переводам с участием нерезидентов или иностранных банков, а также переводам в валюте.

Валютными резидентами признаются:

Что нужно учесть, если работник — валютный резидент России

Валютным резидентам нужно уведомить налоговую по месту учета в течение 1 месяца об открытии счета, об изменении реквизитов счета, а также о закрытии счета.

Также валютным резидентам нужно предоставлять в налоговую:

NB! Все граждане России всегда продолжают оставаться валютными резидентами России вне зависимости от того, в какой стране проживают и посещают ли Россию в принципе.

Граждане России, срок пребывания которых за пределами территории России в истекшем календарном году в совокупности составил более 183 дней вправе не уведомлять налоговые органы об открытии/закрытии/изменении реквизитов счетов в зарубежных банках, а также не представлять в налоговые органы отчёты о движении денежных средств по ним (п. 8 ст. 12 закона № 173).

Также надо учитывать ограничения Банка России, действующие по 31 марта 2024 года: для граждан России и физических лиц-резидентов из дружественных стран:

  • В течение месяца можно перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

  • Через системы денежных переводов лимит на переводы — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

За нарушение вышеуказанных требований возможно привлечение к административной ответственности. Например, неуведомление налогового органа об открытии счета влечет штраф в размере до 5000 рублей (ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП). Налоговые органы получают информацию из разных источников, например, в одном из дел использовались сведения из информационного ресурса «Сведения организаций финансового рынка по стандарту ОЭСР» автоматизированной информационной системы «АИС Налог-3» (решение Московского городского суда от 16.08.2019 по делу № 7-9636/2019).

Эксперты СберРешений оказывают комплексные консультации при релокации работников по вопросам:

  • оформления миграционных формальностей;

  • расчета личных налогов физических лиц, анализа вопросов налогового агентирования и резидентства;

  • консультации по выбору способов и форм расчетов с физическими лицами;

  • валютное регулирование и валютный контроль;

  • подготовка и подача уведомлений, отчетов и деклараций физическими лицами.

Если у вас есть сомнения в правильности процессов в вашей компании или вашим сотрудникам нужна помощь по указанным вопросам, пожалуйста, оставьте заявку на услуги на нашем сайте.

Телеграм-канал СберРешений

ВКонтакте

Трудовое право

Консультации и внедрение HR-проектов для безрискового управления персоналом

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8KTVGH

Начать дискуссию

«Самолёт» закрыл сделку по покупке московского банка «Система»

Теперь официально.

80

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

В мобильном банке «Сбера» появились переводы в Турцию

В мобильном банке «Сбера» внезапно появились переводы в Турцию — на местные карты и счета. Лимиты 1000 и 20 тыс. рублей соответственно.

115
Государственные ведомства

Налоговики получили 8 лет колонии за взятку в размере 32 млн рублей

Сотрудники ИФНС по Московской области за 32 млн рублей хотели уменьшить предпринимателю размер доначислений по итогам выездной проверки. Бизнесмен написал заявление в УФСБ.

154

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Жители новых регионов получили больше 2 млн российских паспортов

За получением паспорта гражданина РФ обратились около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

40
НДФЛ

Участников комплексного развития территорий могут освободить от НДФЛ

Депутаты хотят, чтобы участники комплексного развития территорий получали такие же налоговые льготы, как и москвичи, которых коснулась реновация.

50
Законопроекты

Международные расчеты разрешат проводить в ЦФА

Теперь цифровыми финансовыми активами разрешат проводить оплату за импорт и экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании.

59

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: переводчик от «Яндекса» стал лучшим, экс-депутата выпроводили из самолета, а россияне стали чаще покупать красивые телефонные номера

Подготовили для вас дайджест главных событиями дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

72
Маркетинг

На подарки к 8 Марта россияне потратят на 15-20% больше денег

Из-за высокого спроса вырастут цены на средства для ухода, электронику, аксессуары, парфюм и фены.

1
58
Обзоры для бухгалтера

ИП и бухгалтеры запутались, подавать ли заявления для уменьшение налога на УСН и патенте на взносы. 😤«Ночной бухгалтер» №1631

Мозг сварился, каша в голове, как пыльным мешком ударили — примерно такие чувства испытывает сейчас почти каждый предприниматель, который пытается сам разобраться с новыми законами и правилами. Повезло тем, у кого есть бухгалтер, потому что голова болит уже не у ИП, а у главбуха. Но даже самые матерые путают уведомления с заявлениями. Поможем разобраться.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
493
Платежные агрегаторы

Центробанк добавил первую компанию в реестр операторов по приему платежей

Если операторы платежей до 1 октября 2024 года не подадут сведения о себе в реестр Центробанка, то они не смогут работать.

85
Бесплатно с НДФЛ

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры
293
6-НДФЛ

Сдавайте 6-НДФЛ правильно! Что нужно учесть при заполнении формы

Не запутайтесь в том, какие суммы указывать в первом и во втором разделе формы 6-НДФЛ за 2023 год.

127

Разборы законов

1 184
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовое право

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю

Расскажем, что такое релокация работника, какие есть особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов для релокантов, и как релокантам соблюсти требования валютного контроля. Что должен знать работодатель, если сотрудник валютный резидент России.

Релокация сотрудника. Что нужно знать работодателю
79
Логотип БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

💰Как продать готовый бизнес без рекламного бюджета в короткий срок. Советы от эксперта

💬Как правило для того, что бы продать 1 микро-бизнес стоимостью до 10.000.000₽ — закладывается рекламный бюджет: 30.000₽-50.000₽.

31
Русские офшоры (САР)

В специальных административных районах зарегистрировались около 200 иностранных компаний

В специальные административные районы за 2023 год переехало порядка 200 иностранных организаций с российским участием.

56
Обзоры для бухгалтера

Какие законы и изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года

Обзор изменений, которые важны не только бухгалтеру. Запрет рекламы VPN-сервисов, новые требования к ипотеке, повышение пенсий, новое в лицензировании, маркировке, электронных документах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
379
ЭДО

С 1 марта будет новый формат электронных доверенностей

Электронные доверенности, оформленные по старому формату, будут принимать до 28 февраля 2025 года. Новые документы можно сделать бесплатно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

99
Логотип LANIT Document Management
LANIT Document Management
ЭДО

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Основной инструмент для организации электронного документооборота — программные решения под названием СЭД (системы электронного документооборота). Современный рынок СЭД предлагает широкий выбор решений разных вендоров. Рассмотрим пять популярных СЭД, функциональные возможности которых наиболее полно покрывают потребности российского бизнеса.

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)
65

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Воинский учет

Воинский учет: что нужно проверить компаниям и как не получить штрафы

Компаниям нужно не реже одного раза в год проводить сверку с военкоматами. Будут проверять личные данные военнообязанных сотрудников и то, как организация ведет воинский учет.

151
Бесплатно с Декларация по УСН

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

Как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП. Мини-курс
90