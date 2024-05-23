Освобождение от НДС и уплата налога в зависимости от системы налогообложения

Рассказываем, когда организации на УСН уплачивают НДС и когда компании на ОСНО могут получить освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

НДС на УСН

По общему правилу организации на УСН освобождены от начисления и уплаты НДС. Однако есть ситуации, в которых и организация на УСН все равно должна уплатить НДС. Ниже мы приводим примеры таких случаев.

Если организация на УСН является налоговым агентом по НДС, от таких обязанностей режим УСН не освобождает. Соответственно, если вы на УСН и, например, покупаете товары у иностранных лиц, указанных в п. 1 ст. 161 НК (без присутствия в России), а местом реализации является Россия, то вы уплачиваете НДС как налоговый агент в общем порядке. Обязанности налогового агента сохраняются за вами, если иностранное лицо уступает право требования долга по оплате проданных вам товаров, работ, услуг российской организации (письмо Минфина от 29.08.2023 № 03-07-08/82114). Это работает в ситуации, когда у иностранного продавца приобретены услуги и местом их реализации признается РФ. Обязанности налогового агента будут и у организации на УСН, если она является посредником при реализации электронных услуг иностранных компаний, не имеющих представительства в РФ, и ведет расчеты непосредственно с покупателем. Помимо исполнения обязанностей налогового агента уплачивать НДС на УСН необходимо и при ввозе товаров на территорию РФ (п. 1 ст. 174, п. 2, 3 ст. 346.11 НК). Но заполнять при этом нужно не обычную декларацию по НДС: в зависимости от страны, из которой импортируется товар, подавать нужно либо декларацию на товары в таможенные органы (при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС), либо декларацию по косвенным налогам в налоговый орган (при импорте из ЕАЭС). Если организация или ИП на УСН добровольно выставит счет-фактуру с НДС, такой НДС нужно будет уплатить в бюджет (п. 5 ст. 173 НК). Однако возможности принять к вычету ранее полученный входной НДС все равно не возникнет, так как для этого требуется статус плательщика НДС, отсутствующий у лица на УСН.

Специалисты СберРешений окажут профессиональную поддержку в сложных вопросах и проконсультируют насчет уплаты НДС компаниями на УСН.

Налоговое право Комплексная оценка налоговых рисков и защита бизнеса от налоговых претензий Оставить заявку

Освобождение от НДС

Для организаций на ОСНО существует обратная ситуация. При выполнении определенных условий можно получить освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

Согласно налоговому законодательству организации и ИП, за исключением применяющих ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или ИП без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей (ст. 145 НК).

При этом, стоит отметить, что отсутствие выручки в указанный период не мешает получить освобождение от НДС. В этом случае не происходит превышения предельного размера выручки, а значит, можно использовать освобождение (письмо Минфина от 23.08.2019 № 03-07-14/64961 и письмо ФНС от 03.02.2023 № СД-4-3/1232@).

Для начала применения освобождения (при соответствии условиям по выручке) организация должна уведомить налоговый орган. Существует положительная практика (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 31.01.2018 по делу № А57-25507/2016), согласно которой невыполнение обязанности по представлению уведомления или нарушение срока его представления не влечет за собой утрату права на освобождение.

Такое освобождение применяется в течение 12 месяцев, по завершении которых необходимо подтвердить соблюдение лимита выручки и уведомить налоговый орган о продлении освобождения или об отказе от него. Отказаться от освобождения до истечения 12-месячного срока нельзя.

Однако, не стоит забывать, что при применении освобождения «входной» и «ввозной» НДС к вычету ставить нельзя, их нужно учитывать в стоимости приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг, пп. 3 п. 2 ст. 170 НК).

Специалисты СберРешений помогут разобраться в вопросах начисления и освобождения от НДС. Узкопрофильные юристы по налоговому праву сочетают опыт налоговых консультаций и работы в налоговом консалтинге и аудиторских компаниях. Они проведут комплексную экспертизу и окажут профессиональную поддержку в сложных вопросах.

Налоговое право Комплексная оценка налоговых рисков и защита бизнеса от налоговых претензий Оставить заявку

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8K5ymH