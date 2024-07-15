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СберРешения
НДС

Отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные площадки облагаются НДС в связи с принятием закона № 100-ФЗ

29 мая 2024 был принят закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который несколько расширил перечень операций, облагаемых НДС в России. К ним были отнесены отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки.
Отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные площадки облагаются НДС в связи с принятием закона № 100-ФЗ

Теперь Россия признается местом реализации при продаже товаров ЕАЭС, если продавец из ЕАЭС реализует товар российскому физическому лицу через электронную торговую площадку и в момент получения покупателем товар находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией.

Согласно данным изменениям сумма налога исчисляется иностранными продавцами, иностранными посредниками и российскими посредниками.

К иностранным продавцам относятся организации и ИП из ЕАЭС (кроме РФ), осуществляющие реализацию товаров (за исключением реализации товаров через обособленные подразделения организаций  из ЕАЭС (кроме РФ), расположенных на территории РФ) посредством принадлежащих им электронных торговых площадок.

К иностранным посредникам относятся организации и ИП из ЕАЭС (кроме РФ), посредством электронных торговых площадок которых на основании договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения или иных аналогичных договоров реализуются товары организаций и ИП из ЕАЭС.

В связи с этим по новой редакции п. 4.6 ст. 83 НК данные иностранные продавцы, работающие через собственные торговые площадки, и иностранные посредники должны встать на налоговый учет в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала реализации товаров.

Положения по регистрации в отношении организаций из ЕАЭС вступают в силу с 1 июля 2024 года, в отношении ИП из ЕАЭС — с 1 января 2025 года.

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29 мая 2024 был принят закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который несколько расширил перечень операций, облагаемых НДС в России. К ним были отнесены отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки.

Отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные площадки облагаются НДС в связи с принятием закона № 100-ФЗ
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