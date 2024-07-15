Отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные площадки облагаются НДС в связи с принятием закона № 100-ФЗ

29 мая 2024 был принят закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который несколько расширил перечень операций, облагаемых НДС в России. К ним были отнесены отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки.

Теперь Россия признается местом реализации при продаже товаров ЕАЭС, если продавец из ЕАЭС реализует товар российскому физическому лицу через электронную торговую площадку и в момент получения покупателем товар находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией.

Согласно данным изменениям сумма налога исчисляется иностранными продавцами, иностранными посредниками и российскими посредниками.

К иностранным продавцам относятся организации и ИП из ЕАЭС (кроме РФ), осуществляющие реализацию товаров (за исключением реализации товаров через обособленные подразделения организаций из ЕАЭС (кроме РФ), расположенных на территории РФ) посредством принадлежащих им электронных торговых площадок.

К иностранным посредникам относятся организации и ИП из ЕАЭС (кроме РФ), посредством электронных торговых площадок которых на основании договоров комиссии, агентских договоров, договоров поручения или иных аналогичных договоров реализуются товары организаций и ИП из ЕАЭС.

В связи с этим по новой редакции п. 4.6 ст. 83 НК данные иностранные продавцы, работающие через собственные торговые площадки, и иностранные посредники должны встать на налоговый учет в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала реализации товаров.

Положения по регистрации в отношении организаций из ЕАЭС вступают в силу с 1 июля 2024 года, в отношении ИП из ЕАЭС — с 1 января 2025 года.

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