Новые правила по НДФЛ с 2024 года

20 февраля 2024 года вступили в силу изменения к приказу ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387, скорректировавшие перечни кодировок видов доходов и вычетов по НДФЛ (приказ ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/3).

Что изменилось (приложения № 1 и 2 к приказу № ММВ-7-11/387):

Добавили новые коды для доходов : «2017» — суточные, полевое довольствие сотрудникам при постоянной разъездной работе, работе в пути, в полевых условиях, участвующим в экспедиционных работах, а также надбавки за труд вахтовым методом, превышающие 700 руб. за каждый день работы (нахождения в пути) в РФ, и превышающие 2500 руб. — за пределами РФ; «2018» — возмещение расходов дистанционных сотрудников в связи с использованием для работы собственного оборудования в размере, превышающем 35 руб. в день (если отсутствует документальное подтверждение таких трат).

Откорректировали описание кодов «детских» налоговых вычетов (коды «126» — «149»).

Добавили код вычета «253» — накопленный процентный (купонный) доход.

Исключили код вычета «601» — сумма, уменьшающая базу по НДФЛ по доходам в виде дивидендов.

Учитывая изменения по НДФЛ, вступающие в силу с 2025 года, есть вероятность, что со следующего года в перечни кодов снова внесут правки, но пока точной информации нет.