Со следующего года выплаты физлицам, а также предпринимательские доходы ИП на ОСНО, облагаются НДФЛ по новой пятиступенчатой шкале ставок (ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Доход физлица за год, руб. Ставка НДФЛ до 2,4 млн включительно 13% более 2,4 млн до 5 млн включительно 312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн рублей более 5 млн до 20 млн включительно 702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн рублей более 20 млн до 50 млн включительно 3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн рублей более 50 млн 9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн рублей

Новая прогрессивная шкала НДФЛ будет применяться к доходам:

налоговых резидентов;

дистанционных работников-нерезидентов, трудящихся у российских работодателей;

работников-иностранцев на патенте;

высококвалифицированных специалистов;

беженцев и переселенцев.

Специальные более выгодные ставки предусмотрены для районных коэффициентов и процентных надбавок, выплачиваемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при этом остальную часть заработка следует облагать по общим ставкам, приведенным выше (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Сумма надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб. Ставка НДФЛ до 5 млн включительно 13% более 5 млн 650 тыс. руб. + 15% с дохода, свыше 5 млн рублей

С суммы выплачиваемых физлицам дивидендов, со стоимости подарков, не являющихся частью заработка сотрудника, налог с 2025 года удерживается по прежним ставкам, но лимит дохода для ставки 13% составляет 2,4 млн рублей (пп. 3 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

Доход физлица в виде дивидендов с начала года, руб. Ставка НДФЛ до 2,4 млн включительно 13% более 2,4 млн 312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн рублей

Кроме этого:

Будут облагаться НДФЛ все выплаты, связанные с увольнением , превышающие 3-кратный размер среднемесячного заработка сотрудника, а на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему — 6-кратный. Размер среднемесячного заработка для таких выплат будет определяться по тем же правилам, что и для декретных пособий (пп. «а» п. 16 ст. 2 закона № 259-ФЗ).

Вырастут размеры стандартных вычетов на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК в ред. закона № 176-ФЗ): на второго ребенка — до 2800 руб. (сейчас 1 400 руб.); на третьего и каждого из последующих детей — до 6 000 руб. (сейчас 3 000 руб.).

До 450 000 руб. вырастет лимит дохода, при котором применяются вычеты на детей (сейчас 350 000 руб.).

Для работников отменят подачу заявлений на получение «детских» вычетов — достаточно будет подтверждающих документов: свидетельств о рождении, справок из учебных заведений и т.д.

Вводится новый стандартный вычет для физлиц, сдавших нормы ГТО и прошедших диспансеризацию — 18 000 руб. в год (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК в ред. закона № 176-ФЗ).