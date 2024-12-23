НДФЛ в 2025 году
Со следующего года выплаты физлицам, а также предпринимательские доходы ИП на ОСНО, облагаются НДФЛ по новой пятиступенчатой шкале ставок (ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Доход физлица за год, руб.
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн включительно
13%
более 2,4 млн до 5 млн включительно
312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн рублей
более 5 млн до 20 млн включительно
702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн рублей
более 20 млн до 50 млн включительно
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн рублей
более 50 млн
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн рублей
Новая прогрессивная шкала НДФЛ будет применяться к доходам:
налоговых резидентов;
дистанционных работников-нерезидентов, трудящихся у российских работодателей;
работников-иностранцев на патенте;
высококвалифицированных специалистов;
беженцев и переселенцев.
Специальные более выгодные ставки предусмотрены для районных коэффициентов и процентных надбавок, выплачиваемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при этом остальную часть заработка следует облагать по общим ставкам, приведенным выше (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Сумма надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 5 млн включительно
13%
более 5 млн
650 тыс. руб. + 15% с дохода, свыше 5 млн рублей
С суммы выплачиваемых физлицам дивидендов, со стоимости подарков, не являющихся частью заработка сотрудника, налог с 2025 года удерживается по прежним ставкам, но лимит дохода для ставки 13% составляет 2,4 млн рублей (пп. 3 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Доход физлица в виде дивидендов с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн включительно
13%
более 2,4 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода свыше 2,4 млн рублей
Кроме этого:
Будут облагаться НДФЛ все выплаты, связанные с увольнением, превышающие 3-кратный размер среднемесячного заработка сотрудника, а на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему — 6-кратный. Размер среднемесячного заработка для таких выплат будет определяться по тем же правилам, что и для декретных пособий (пп. «а» п. 16 ст. 2 закона № 259-ФЗ).
Вырастут размеры стандартных вычетов на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
на второго ребенка — до 2800 руб. (сейчас 1 400 руб.);
на третьего и каждого из последующих детей — до 6 000 руб. (сейчас 3 000 руб.).
До 450 000 руб. вырастет лимит дохода, при котором применяются вычеты на детей (сейчас 350 000 руб.).
Для работников отменят подачу заявлений на получение «детских» вычетов — достаточно будет подтверждающих документов: свидетельств о рождении, справок из учебных заведений и т.д.
Вводится новый стандартный вычет для физлиц, сдавших нормы ГТО и прошедших диспансеризацию — 18 000 руб. в год (пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
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Налог на прибыль с 2025 года
По налогу на прибыль организаций с 1 января 2025 года общая налоговая ставка увеличится до 25%, в том числе (п. 1 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
в федеральный бюджет — 8% (вместо 3%);
в региональный бюджет — 17%.
Изменения затронут и ряд специальных ставок налога на прибыль:
IT-компании станут платить налог на прибыль по ставке 5% вместо 0% (п. 1.15 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Ставка налога на прибыль 20% (3% в федеральный, 17% в региональный бюджет) вводится для прибыли, полученной при освоении определенных участков недр для лицензированных компаний (п. 1.17–1 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Субъектам РФ разрешили вводить пониженную ставку региональной части налога в отношении малых технологических компаний (п. 1.8–5 ст. 284 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
До 20% вместо прежних 15% вырастет ставка налога по процентам по некоторым государственным и муниципальным ценным бумагам и рублевым облигациям российских компаний, эмитированным с 01.01.2017, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 01.01.2007.
Региональный инвестиционный вычет станет бессрочным. Также вводится новый федеральный инвестиционный налоговый вычет для компаний, уплачивающих в 2025–2030 годах 8% налога на прибыль в федеральный бюджет и несущих затраты на приобретение объектов ОС и НМА, а также на их достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение.
Инвестиционный налоговый вычет может составить до 50% от первоначальной стоимости объектов, при этом после его применения сумма федеральной части налога на прибыль к уплате должна составлять минимум 3%. Неиспользованный на конец года остаток инвествычета можно в течение 10 лет переносить на последующие периоды (ст. 286.1, п. 4, 6 ст. 286.2 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Увеличен до 2 коэффициент, применяемый к первоначальной стоимости основных средств, к расходам на НИОКР (из правительственного перечня), на приобретение лицензий на программное обеспечение российского производства, его адаптацию и модификацию (п. 1, 3 ст. 257, п. 7, 8 ст. 262 НК в ред. закона № 176-ФЗ, постановление Правительства от 24.12.2008 № 988).
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Изменения по страховым взносам с 2025 года
Пониженный единый тариф страховых взносов 7,6% будет действовать с 2025 года для ряда компаний и ИП — субъектов МСП. Он будет ежемесячно применяться к части выплаты физлицу, превышающей полуторный размер федерального МРОТ (ст. 427 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Применять тариф 7,6% могут ИП и компании, соответствующие условиям:
Код ОКВЭД основного вида бизнеса, указанного в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, относится к разделу «Обрабатывающие производства» классификатора ОКВЭД2. Из этой категории исключается металлургия, производство табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, напитков — к ним льготный тариф не применяется.
Доход от указанной деятельности — не менее 70% от всех доходов.
Если хоть одно из условий не соблюдено, право на тариф 7,6% с начала года утрачивается.
Напомним, что федеральный минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года увеличится до 22 440 рублей (закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ в ред. от 29.10.2024).
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Изменения в работе УСН с 2025 года
Налоговая реформа 2025 года существенно затронет бизнес на упрощенке. Меняются лимиты для перехода на спецрежим и сохранения права на него:
Для перехода на УСН с 1 января 2025 года доходы организации за 9 месяцев 2024 года не должны быть выше 337,5 млн рублей. Для ИП доход не важен (п. 2 ст. 346.12 НК).
Доходы ИП и организации, полученные на упрощенке в течение года, не должны превышать 450 млн рублей. При совмещении УСН и патента предприниматели считают размер дохода по двум режимам вместе (п. 4 ст. 346.13 НК).
Остаточная стоимость основных средств компании должна соответствовать лимиту 200 млн рублей без учета стоимости российского высокотехнологичного оборудования (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
Максимальная средняя численность работников ИП и организаций для перехода и работы на УСН с 2025 года — 130 человек. Численность не важна только для потребительских кооперативов и хозобществ, в которых единственными учредителями являются потребительские общества и их союзы, регулируемые законом от 19.06.1992 № 3085-1 (пп. 15 п. 2 ст. 346.12 НК).
Коэффициент-дефлятор, применяемый к лимитам дохода и остаточной стоимости ОС в 2025 году, равен 1 (ст. 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Повышенные ставки УСН 8% и 20% отменяются (п. 75 ст. 2 закона № 176-ФЗ).
Остаются только базовые ставки 6% и 15% для УСН «доходы» и для УСН «доходы минус расходы», которые по-прежнему могут снижаться региональными законами до 1% и 5% соответственно. На УСН «доходы минус расходы» как и прежде, нужно рассчитывать минимальный налог по итогам года — 1% от суммы доходов.
При нарушении лимитов и утрате права на применение упрощенки, снова перейти на этот спецрежим можно не ранее, чем через год. Но для тех, кто «слетел» с УСН в 2024 году по причине превышения лимита дохода действует специальное переходное правило: снова стать упрощенцами они могут уже с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года на УСН и ОСНО заработали не более 337,5 млн руб. (п. 11 ст. 8 закона № 176-ФЗ).
Глобальное новшество для упрощенцев с 2025 года — признание их налогоплательщиками НДС (п. 1 ст. 143, пп. 2, 3 ст. 346.11 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
От уплаты НДС автоматически освободят всех упрощенцев, чей доход в предыдущем году не превысил 60 млн руб., независимо от применяемого тогда режима. Освобождение от НДС также будет действовать для вновь созданных ИП и компаний, выбравших УСН (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Если доходы с начала года превысят 60 млн руб., освобождение будет прекращено с 1 числа следующего месяца за месяцем, в котором возникло превышение.
Упрощенная система налогообложения позволяет выбирать подходящую ставку НДС (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Общую — 20% (10%, 0% для определенных операций), при которой можно принимать к вычету «входной» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам).
Пониженную — 5% или 7%, но без права на вычет «входного» налога. Выбрать 5% можно, если прошлогодний доход составлял от 60 млн до 250 млн руб., либо если доход текущего года составил более 60 млн, но не превысил 250 млн руб. Ставка 7% доступна при прошлогоднем доходе от 60 млн до 450 млн руб., либо когда доход текущего года составил более 250 млн руб., в связи с чем право на ставку 5% было потеряно.
Нельзя применять пониженные ставки НДС по операциям (п. 1, 3–6 ст. 161 НК):
ввоза в Россию товаров из-за рубежа, включая страны ЕАЭС;
в связи с исполнением обязанностей налогового агента по НДС.
С общей ставки НДС на пониженную перейти можно с начала нового квартала, а с пониженной на общую переход возможен не раньше, чем через 12 кварталов.
Госпошлины с 2025 года
Изменений по госпошлинам будет немало, перечислим некоторые.
С начала 2025 года вырастет госпошлина за регистрацию прав и сделок с недвижимыми объектами (пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК):
При стоимости объекта выше 22 млн руб. — организации будут платить 0,2% от кадастровой стоимости объекта, но не менее 0,2% от цены сделки и не более 1 млн руб. А если кадастровая стоимость не определена или меньше 22 млн руб., госпошлина составит 44 000 руб.
ИП заплатят по ставке 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не больше 500 тыс. руб., если кадастровая стоимость объекта выше 20 млн руб. А если кадастровая стоимость не определена или меньше 20 млн руб., госпошлина составит 4 000 руб.
Появится новая госпошлина за кадастровый учет недвижимости (пп. 22.2, 22.3 п. 1 ст. 333.33 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
за учет объектов, созданных и образованных без одновременной госрегистрации прав — 22 000 руб.;
за учет изменений в сведениях о недвижимом объекте — 2 000 руб.
Вдвое увеличится госпошлина за госрегистрацию изменений в договор аренды — компании будут платить 2 000 руб., а ИП и физлица — 700 руб. (п. 27.2 п. 1 ст. 333.33 НК).
За одобрение сделки ФАС придется уплатить госпошлину в размере (пп. 89, 90 п. 1 ст. 333.33 НК):
400 000 руб. — при рассмотрении ходатайства по антимонопольному законодательству;
50 000 руб. — при рассмотрении ходатайства по законодательству о естественных монополиях.
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Акцизы
С 2025 года вводятся акцизы:
на сахаросодержащие напитки в транспортной упаковке (п. 3 ст. 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ);
на никотиновое сырье, бестабачные никотинсодержащие смеси (пп. 24, 25 п. 1 ст. 181 НК);
на спиртосодержащие лекарства и препараты, включенные в специальные перечни фармацевтической продукции (пп. 2 п. 1 ст.181 НК);
на природный газ, используемый для производства аммиака — акцизом облагается его приобретение газа в собственность, а размер акциза определяется за каждые 1 000 кубометров (пп. 43 п. 1 ст. 182 НК).
Изменятся размеры некоторых акцизов — на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкоголь с долей этилового спирта свыше 9% и 18% (за некоторым исключением), бензин (п. 4 ст. 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Также изменения коснутся некоторых видов вычетов (п. 5 ст. 2 закона № 362-ФЗ).
Туристический налог
Новый туристический налог вводится с 1 января 2025 года (глава 33.1 НК в ред. закона № 176-ФЗ). Платить его должны организации и физлица, предоставляющие места для временного размещения физлиц в гостиницах и иных помещениях, включенных в соответствующий реестр, в том числе и в рамках оказания услуг по санаторно-курортному лечению (ст. 418.2, 418.3 НК).
Туристический налог с 2025 года уплачивается на территории тех муниципальных образований и субъектов, в которых он установлен местным законом.
Ставка налога в 2025 году не должна превышать 1% от стоимости оказанной физлицу услуги без учета НДС и самого налога. В 2026 году предельная ставка вырастет до 2% и ежегодно будет увеличиваться на 1%, пока не составит 5% в 2029 году (ст. 418.5 НК).
Минимальный размер налога равен произведению 100 руб. на число суток проживания в гостинице или ином месте размещения (ст. 418.7 НК). Если рассчитанный налог окажется меньше этой суммы, уплачивается минимальный налог.
Разрешено вводить дифференцированные ставки, исходя из категории мест проживания и сезонности.
Уплачивать туристический налог нужно в составе ЕНП в общие сроки — до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а до 25 числа налогоплательщик должен подать декларацию.
Имущественные налоги
По налогу на имущество и земельному налогу с 1 января 2025 года будут действовать новые предельные ставки в отношении объектов с кадастровой стоимостью выше 300 млн руб.:
Предельная ставка налога на имущество для организаций и налога на имущество физлиц, включая ИП, составит 2,5% (п. 1.3 ст. 380, п. 2 ст. 406 НК в ред. закона № 176-ФЗ).
Максимальная ставка земельного налога увеличится до 1,5% для некоторых участков, занятых жилищным фондом, участков для садоводства, личного подсобного хозяйства или огородничества, не используемых в предпринимательстве, и других объектов, перечисленных в абзацах 3 и 4 пп. 1 п. 1. ст. 394 НК. До конца 2024 года к ним применяется ставка 0,3% (п. 1 ст. 394 НК).
Налоговая амнистия по дроблению бизнеса
К компаниям и ИП, которые в 2022–2024 годах применяли в целях занижения налогов разделение бизнеса между несколькими компаниями или ИП, по факту контролируемыми одними и теми же лицами («дробление бизнеса»), может быть применена налоговая амнистия (ст. 6 закона № 176-ФЗ).
Выявив факт дробления, налоговики доначисляют нарушителю налоги, пени и штрафы. Амнистия освобождает таких налогоплательщиков от доначислений и санкций, начисленных по итогам проверок ИФНС за 2022–2024 годы, но только при условии, что:
в результате проверок налоговики обнаружили схемы дробления бизнеса;
на 12 июля 2024 года решения по таким проверкам еще не вступили в силу;
в 2025 и 2026 годах нарушитель отказался от дробления добровольно.
Амнистия не применяется:
К НДФЛ и страховым взносам, доначисленным при выявлении фактов сокрытия или занижения зарплат.
К доначисленному участникам схемы дробления налогу на прибыль организаций (НДФЛ индивидуальных предпринимателей) при ОСНО, или к доначисленным налогам при УСН, ЕСХН при выявлении занижения либо сокрытия выручки.
К страховым взносам, если дробление бизнеса применялось в целях получения статуса МСП для получения права на применение пониженных страховых тарифов.
К НДС, если дробление использовали в целях освобождения от налога услуг в сфере общепита при выручке до 2 млрд руб. в год.
К НДПИ, если путем дробления снижали себестоимость полезных ископаемых.
ФНС выпустила рекомендации, в которых подробно рассмотрены все вопросы о налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836).
Заключение
Налоговая реформа 2025 года принесет множество изменений для бизнеса, к которым необходимо подготовиться. Основные преобразования затронули налог на прибыль, НДФЛ, спецрежим УСН. Появится туристический налог, вырастут акцизы и госпошлины. А для тех, кто применял незаконные способы снижения налогов в виде дробления бизнеса в 2022–2024 годах, действует налоговая амнистия.
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