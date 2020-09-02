Нейросеть для бизнеса: автоматизируем бухгалтерию через СБИС

При работе с накладными главная проблема — ручной ввод. Бухгалтеры тратят много времени на заполнение документов и их сверку, отсюда ошибки.

Разработчики СБИС решили этот рутинный вопрос автоматизацией ввода данных с документов и научили сервис распознавать даже самые грязные и затертые накладные с помощью нейросети. А еще сервис умеет вводить счет-фактуру через сканер и распознавать его.

Объясняем на конкретных примерах, что умеет СБИС:

Поймет, что чай «Дун Дин Улун» и «Д.Д. Улун» одно и тоже

В накладной и каталоге нет расхождений — СБИС автоматически свяжет товар. Если расхождения есть, сервис подберет близкий по названию товар и предложит его сопоставить с наименованием. Если окажется, что это один и тот же товар, СБИС предложит их связать.

Прочитает мысли налоговика и расшифрует их для вас

Госорган просит предоставить документы, а времени на подготовку ответа нет? СБИС «прочитает» требование ФНС, в электронном архиве найдет по списку всю запрашиваемую документацию и подготовит ее для отправки.

Если вы работаете в другой учетной системе, СБИС укажет, какие документы необходимы, поможет найти, а вам понадобиться только их отсканировать. Сервис сам распознает их, выставит в правильном порядке, назовет и пронумерует, как требуется в запросе налоговой.

Не даст заплатить миллион вместо тысячи

Не тратьте время на перепечатывания цифр с бумажного счета. СБИС распознает счет на оплату, безошибочно заполнит заявку или платежку, а вам останется только отправить документ на выполнение.

Отличит Королеву от Королёвой

Занимаетесь кадрами? И тут СБИС упрощает рутинные процессы. Чтобы оформить сотрудника на работу, достаточно загрузить в СБИС скан или фото его паспорта и СНИЛСа. Нейросеть за секунду распознает все данные и введет их без ошибок, проверит по базам МВД, ФНС и в реестре банкротов, определит, есть ли у сотрудника бизнес, создаст личную карточку в системе и отправит все инструкции на подпись.

Кроме того, СБИС позволяет размещать QR-код на договоре о приеме на работу. По QR-коду нейросеть определит, в каком отделе работает сотрудник и автоматически занесет его данные в нужный раздел.

Как загрузить документы в СБИС

Любым удобным способом: со сканера, МФУ или просто сфотографируйте их на телефон. Как вам комфортнее.

Работаете в 1C и хотите попробовать?

СБИС станет незаметным облачным помощником в вашей работе. Отсканируйте документы, проверьте, правильно ли сервис их распознал, и если с ними все в порядке — выгружайте в 1С одним нажатием.

Кто оценил работу нейросети

Сервис по распознаванию СБИС помог и управленцам бизнеса, которые сами ведут бухгалтерию. Живой пример — руководитель московской кофейни «ЭЛЬ КАФЕ» Александр Сманцер. Он рассказал, как распознавание и заполнение документов в сервисе для кафе PRESTO помогает в работе маленького заведения:

В СБИС PRESTO легко загружать накладные на склад. Для этого нужен только телефон — достаточно сделать фото и загрузить его в СБИС. Система распознает и увидит, какие позиции пришли и находятся на складе. Мы получаем около 10-15 поставок, все их нужно внести, а PRESTO сократило нам время такой работы.

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