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СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года: как подготовиться без паники и штрафов

Для рубрики Отчетность в ПФР
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Главное изменение, которое касается всех работодателей, — обязанность заполнять код выполняемой функции. Как этот код подобрать и что будет за пустую графу — расскажем в статье.

Советуем узнать заветные коды прямо сейчас, чтобы не тратить кучу времени на каждый прием или перевод для отчета СЗВ-ТД.

Что изменилось в отчете

Самая важная поправка — код выполняемой функции стал обязательным для всех работодателей.

Еще в сам отчет СЗВ-ТД добавили сведения о работодателе-правопреемнике,коды для работников Крайнего Севера. А на титульном листе убрали раздел «Отчетный период».

Отчет нужно сдавать по новой форме с 1 июля 2021 года.

Все правки утвердило еще в прошлом году Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п «О внесении изменений в Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 730п»

Работодатели, которые применяют профстандарты, заполняют код уже с начала 2021 года, для них меняется только формат (ранее был из профстандартов, теперь по классификатору занятий).

Код выполняемой функции указывается, когда в мероприятии СЗВ-ТД есть должность:

  1. Прием на работу
  2. Увольнение
  3. Перевод на другую должность
  4. Присвоение квалификации
  5. Запрет суда занимать должность

Если работник определился с форматом трудовой книжки или у компании изменилось название, код трудовой функции не потребуется.

Как определить код выполняемой функции

Код состоит из пяти цифр в формате ХХХХ.Х:

  • где 1–4 знаки — код группы занятий из Общероссийского классификатора занятий;
  • 5-й знак — контрольное число, указанное рядом с кодом группы из того же классификатора.

В классификаторе занятий записаны не должности, а реальные трудовые обязанности сотрудника. Это усложняет поиск кода.

Опытные кадровики советуют следующее:

1)   Искать по должности

Некоторые выполняемые функции в классификаторе звучат так же, как название должности. Например, для должности «бухгалтер» есть одноименный код «2411.6 Бухгалтеры», для секретаря — код «4120.1 Секретари (общего профиля)».

Если поиск по должности не дал результатов, переходите к пункту 2.

2)   Искать по комментариям классификатора

Для большинства должность и функция не совпадают по названию, но в комментариях к классификатору для каждого кода есть примеры должностей.

Переходите по ссылке, нажимаете F3 и вводите требуемую должность.

Самые типовые должности мы собрали в таблицу, чтобы сэкономить ваше время.

Должность

Код выполняемой функции

Род занятий

Директор

1120.9

Руководители учреждений, организаций и предприятий

Коммерческий директор

1221.4

Руководители служб по сбыту и маркетингу

Главный бухгалтер

1211.1

Управляющие финансовой деятельностью

Менеджер по продажам

2433.9

Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии)

Специалист по кадрам

4416.6

Служащие по ведению кадровой документации

Кладовщик

4321.9

Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе

Торговый представитель

2433.9

Специалисты по сбыту продукции

Курьер

9621.9

Посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники

3) Подбирать код по описанию выполняемых обязанностей 

Для подбора кода ориентируйтесь на описание группы и подгруппы. Например, для должности менеджера по персоналу выбираем код «2423.6 Специалисты в области подбора и использования персонала». При этом ориентируется на описание «…оказывают услуги бизнесу, связанные с кадровой политикой, наймом работников, их развитием, анализом занятости и профориентацией».

Почему разумно подготовиться уже сейчас

Если в отчете после 1 июля код не будет заполнен, ПФР не примет отчет.  В случае опоздания,  представления неполных или недостоверных сведений отвечать будет должностное лицо. А это штраф от 300 до 500 руб., но возможно обойтись предупреждением. 
Санкции не применяются к предпринимателям, так как они не приравниваются к должностным лицам.

Как избежать штрафов, мы подробно рассказывали в статье.

Пока проверки правильности указания кода нет — контролировать будут только наличие кода и его формат из 5 цифр. 

Поиск нужного кода — занятие трудоемкое. А отчет СЗВ-ТД при приеме сотрудника нужно отправить не позднее следующего дня с даты приказа. 

Чтобы не тратить каждый раз время, допишите коды выполняемых функций в штатном расписании, если ведете его на бумаге.

Но лучше задуматься о современной программе кадрового учета. Особенно тем, кто по старинке переносит данные из штатки в приказы и отчеты.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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