СЗВ-ТД с 1 июля 2021 года: как подготовиться без паники и штрафов

Главное изменение, которое касается всех работодателей, — обязанность заполнять код выполняемой функции. Как этот код подобрать и что будет за пустую графу — расскажем в статье.
Советуем узнать заветные коды прямо сейчас, чтобы не тратить кучу времени на каждый прием или перевод для отчета СЗВ-ТД.
Что изменилось в отчете
Самая важная поправка — код выполняемой функции стал обязательным для всех работодателей.
Еще в сам отчет СЗВ-ТД добавили сведения о работодателе-правопреемнике,коды для работников Крайнего Севера. А на титульном листе убрали раздел «Отчетный период».
Отчет нужно сдавать по новой форме с 1 июля 2021 года.
Все правки утвердило еще в прошлом году Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п «О внесении изменений в Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 730п»
Работодатели, которые применяют профстандарты, заполняют код уже с начала 2021 года, для них меняется только формат (ранее был из профстандартов, теперь по классификатору занятий).
Код выполняемой функции указывается, когда в мероприятии СЗВ-ТД есть должность:
- Прием на работу
- Увольнение
- Перевод на другую должность
- Присвоение квалификации
- Запрет суда занимать должность
Если работник определился с форматом трудовой книжки или у компании изменилось название, код трудовой функции не потребуется.
Как определить код выполняемой функции
Код состоит из пяти цифр в формате ХХХХ.Х:
- где 1–4 знаки — код группы занятий из Общероссийского классификатора занятий;
- 5-й знак — контрольное число, указанное рядом с кодом группы из того же классификатора.
В классификаторе занятий записаны не должности, а реальные трудовые обязанности сотрудника. Это усложняет поиск кода.
Опытные кадровики советуют следующее:
1) Искать по должности
Некоторые выполняемые функции в классификаторе звучат так же, как название должности. Например, для должности «бухгалтер» есть одноименный код «2411.6 Бухгалтеры», для секретаря — код «4120.1 Секретари (общего профиля)».
Если поиск по должности не дал результатов, переходите к пункту 2.
2) Искать по комментариям классификатора
Для большинства должность и функция не совпадают по названию, но в комментариях к классификатору для каждого кода есть примеры должностей.
Переходите по ссылке, нажимаете F3 и вводите требуемую должность.
Самые типовые должности мы собрали в таблицу, чтобы сэкономить ваше время.
Должность
Код выполняемой функции
Род занятий
Директор
1120.9
Руководители учреждений, организаций и предприятий
Коммерческий директор
1221.4
Руководители служб по сбыту и маркетингу
Главный бухгалтер
1211.1
Управляющие финансовой деятельностью
Менеджер по продажам
2433.9
Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии)
Специалист по кадрам
4416.6
Служащие по ведению кадровой документации
Кладовщик
4321.9
Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе
Торговый представитель
2433.9
Специалисты по сбыту продукции
Курьер
9621.9
Посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники
3) Подбирать код по описанию выполняемых обязанностей
Для подбора кода ориентируйтесь на описание группы и подгруппы. Например, для должности менеджера по персоналу выбираем код «2423.6 Специалисты в области подбора и использования персонала». При этом ориентируется на описание «…оказывают услуги бизнесу, связанные с кадровой политикой, наймом работников, их развитием, анализом занятости и профориентацией».
Почему разумно подготовиться уже сейчас
Как избежать штрафов, мы подробно рассказывали в статье.
Пока проверки правильности указания кода нет — контролировать будут только наличие кода и его формат из 5 цифр.
Поиск нужного кода — занятие трудоемкое. А отчет СЗВ-ТД при приеме сотрудника нужно отправить не позднее следующего дня с даты приказа.
Чтобы не тратить каждый раз время, допишите коды выполняемых функций в штатном расписании, если ведете его на бумаге.
Но лучше задуматься о современной программе кадрового учета. Особенно тем, кто по старинке переносит данные из штатки в приказы и отчеты.