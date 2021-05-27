УСН после ЕНВД: как уменьшить налог

Для бывших вмененщиков есть хорошая новость: по налогу УСН в 2021 году можно сэкономить. Речь идет о доходах и расходах, переходящих с ЕНВД, и льготных ставках для таких компаний. Все, что требуется от вас, — применить льготу по своему региону и восстановить документы по товарным остаткам с 2020 года.

С каких доходов не нужно платить налог УСН

В базу расчета УСН не нужно включать следующие случаи:

1. Оплата в 2021, а продажа в 2020.

Например, продали товары (услуги) в кредит или с отсрочкой платежа или поступили деньги по эквайрингу прошлого года.

2. Продажа 2021, а оплата в 2020.

Например, в прошлом году получили аванс (предоплату) от покупателей или продали подарочные сертификаты.

Чтобы подстраховаться на случай налоговой проверки, получите акты сверки расчетов с оптовыми покупателями за 2020 год и проверьте реквизиты чеков на продажу сертификатов.

Обращайте внимание на реквизит чека «Признак способа расчета»:

продали и сразу получили полную оплату — ставьте «Полный расчет»;

пробили подарочный сертификат — признак будет «Аванс»;

при продаже с постоплатой — признак «Частичный расчет и кредит» или «Передача в кредит», если в момент продажи денег не получаете совсем.

Если вы неправильно пробивали чеки в 2020 году, то для исправления придется делать чеки возврата. Если совсем не пробивали чеки при продаже в кредит, то нужно сформировать недостающие чеки коррекции.

Какие расходы ЕНВД уменьшают УСН

Подойдет только тем, кто перешел на УСН «Доходы — расходы». Базу для расчета налога уменьшает стоимость:

товаров, проданных на УСН (статья 346.25 НК РФ); материалов, списанных со склада после перехода на УСН (Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ ); имущества по остаточной стоимости.

Чтобы доказать законность расчетов УСН, найдите накладные и чеки, подтверждающие оплату закупленного. А для имущества нужно рассчитать амортизацию до 2021 года.

Стоимость имущества будет уменьшать налог по УСН частями в зависимости от срока полезного использования:

Срок полезного использования Период включения в расходы при УСН (равными долями каждый квартал) До 3 лет (включительно) В течение 2021 года От 3 до 15 лет (включительно) 50% — в 2021 году; 30% — в 2022 году; 20% — в 2023 году Более 15 лет В течение 10 лет: с 2021 по 2030 годы

Зарплата, страховые взносы и оплата услуг 2020 года не уменьшают налог УСН, независимо от времени выплаты.

Кто может применить льготные ставки УСН

У регионов есть право снижать ставку по УСН «Доходы» до 1%, а по УСН «Доходы — расходы» до 5% (ст. 346.20 НК РФ). С 2021 года многие регионы воспользовались этим правом и установили льготные ставки специально для тех, кто применял ЕНВД. Правда, это лишь временная мера.

Информацию по своему региону вы можете проверить в нашей статье.

Если за 1 квартал 2021 года вы рассчитали и уплатили авансовый платеж по УСН по обычной ставке — не страшно. Авансовый платеж за полугодие рассчитайте по пониженной ставке, а разницу перечислите не позднее 26 июля.

На упрощенке нужна учетная программа. Как минимум, чтобы правильно заполнить книгу учета доходов и расходов, а в идеале чтобы полностью автоматизировать процесс от продажи на кассе до отправки заполненного отчета. СБИС с этим отлично справится:

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