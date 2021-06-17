Срочный трудовой договор: что нужно знать, чтобы не попасть впросак

Срочный трудовой договор — удобная вещь для работодателя. Истек срок — увольняем работника, дополнительные основания и его желание для этого не потребуются. Но если работодатель не учел нюансы, суд признает трудовой договор бессрочным и восстановит работника. Как этого не допустить — расскажем в статье.
Когда заключается СТД
СТД нельзя заключить только потому, что работодатель хочет «присмотреться» к работнику, а если тот его не устроит — уволить без лишних проблем. Должно быть основание, соответствующее ст. 59 ТК РФ.
В обязательном порядке
Работодатель должен составить именно СТД, если сотрудник принимается:
- На время исполнения обязанностей основного сотрудника. Классический случай — сотрудница уходит в декрет. Новую сотрудницу на ее место вы сможете принять только по СТД.
- На временные работы до 2 месяцев. Например, вы нанимаете бригаду рабочих для отделки дома. Когда работа закончится, работники будут уволены.
- На сезонные работы, как правило, до 6 месяцев (ст. 293 ТК РФ). Работы относятся к сезонным, если напрямую зависят от природных условий и входят в утвержденный отраслевой перечень. Например, водитель речного трамвайчика может быть принят на работу до окончания навигационного периода.
- Для работ за рамками обычной деятельности (реконструкция, монтаж, временное расширение производства). Например, вы закупили новое оборудование и наняли рабочих для монтажа. После завершения работы потребность в этих рабочих отпадет и договоры с ними будут расторгнуты.
Допустимо
Работодатель вправе составить СТД по соглашению сторон:
- Если работник устраивается по совместительству.
- Работник принимается на должность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера.
- Работник студент-очник или пенсионер.
- Работодатель относится к субъектам МСП с численностью работников не более 35 человек (для розничной торговли и бытового обслуживания — не более 20 человек).
Что прописать в ТД
Кроме стандартных условий (место работы, должность, оплата труда), пропишите в СТД:
1. Основание срочности со ссылкой на норму ТК.
2. Срок, на который принимается сотрудник:
- Конкретный период «с ... по ...». Дата прекращения договора — последний день периода.
- «На время исполнения обязанностей сотрудника...» Дата прекращения договора не прописывается. Договор будет расторгнут в день выхода на работу основного сотрудника.
- «На время выполнения работ...» Дата прекращения договора не прописывается. Договор будет расторгнут датой окончания работ (подтвержденной, например, актом об окончании монтажных работ).
Нельзя привязывать срок трудового договора к договору работодателя с заказчиком. Увольнение сотрудника из-за того, что заказчик не продлил договор, будет незаконным (Постановление КС РФ от 19.05.2020 № 25-П).
Максимальный срок, на который можно заключить СТД с сотрудником, — 5 лет (ст. 58 ТК РФ).
3. Испытательный срок:
- Не более 2 недель — если срок договора составляет 2–6 месяцев. При сроке договора менее 2 месяцев испытательный срок нельзя установить.
- Не более 3 месяцев — если срок договора более 6 месяцев.
Пример формулировки:
Настоящий Договор заключен на срок с 21.06.2021 по 20.09.2021 на основании абз. 11 ч. 2 ст. 59 ТК РФ (в связи с тем, что работник принимается на работу по совместительству).
Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью одна неделя.
При оформлении приема на работу СБИС проконтролирует, чтобы срок трудового договора не превышал 5 лет, а основание срочности соответствовало ТК РФ.
Особенности расчетов
Больничные
- Если срок договора менее 6 месяцев — больничный оплачивается не более чем за 75 календарных дней (ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ). Исключение: при туберкулезе пособие выплачивается за все дни болезни.
- Если срок договора 6 месяцев и более — больничный оплачивается в обычном порядке.
Отпуска и компенсации при увольнении
1. Если договор заключен на срок менее 2 месяцев или на время сезонных работ — отпуск предоставляется в рабочих днях:
- Продолжительность отпуска: 2 рабочих дня за каждый месяц работы (ст. 291, 295 ТК РФ).
- Оплата отпуска: количество рабочих дней отпуска умножить на среднедневной заработок (по календарю шестидневной рабочей недели) (ст. 139 ТК РФ, п. 11 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).
2. Если отработано меньше месяца — в расчетный период включается фактическое время работы (п. 7 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).
Пример расчета:
Сотрудник принят по ТД на срок с 01.06.2021 по 21.06.2021. Заработок за этот период — 30 000 руб. Компенсация за неиспользованный отпуск составит: 2 дн. х 30 000 руб. / 17 раб. дн. = 3 529,41 руб.
Как уволить сотрудника или продлить договор
Увольнение
В положенный срок
Работодатель должен письменно уведомить работника об увольнении не менее чем за 3 календарных дня (ст. 79 ТК РФ). Если этого не сделать, суд может признать увольнение незаконным и восстановить работника (Определение ВС Республики Саха (Якутия) от 22.08.2018 г. по делу № 33-2993/2018).
Сотрудника нужно уволить в последний день срока, на который заключен ТД, даже если в этот день сотрудник находился на больничном или в отпуске (Письмо Минтруда от 27.04.2021 N 14-2/ООГ-3772).
Досрочно
Уволить сотрудника, принятого по СТД, можно и досрочно. Основания те же, что и при договоре на неопределенный срок: по желанию работника (ст. 80 ТК РФ), по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ), по инициативе работодателя (ст. 81ТК РФ).
Продление договора
Если работодатель решил оставить работника на новый срок — возможны два варианта:
- Продлить срок текущего трудового договора.
Этот вариант подойдет только в случаях, прямо прописанных в ТК. Например, работодатель обязан продлить срок договора по заявлению беременной сотрудницы (ч. 2 ст. 261 ТК РФ). В остальных стандартных ситуациях продлевать срок договора рискованно: суд посчитает такой договор бессрочным (Определение ВС РФ от 27.06.2014 № 41-КГ14-10).
- Уволить сотрудника и заключить новый срочный трудовой договор.
Этот вариант менее рискованный, и Минтруд рекомендует поступать именно так (Письмо от 27.04.2021 № 14-2/ООГ-3772). Но увольнение должно быть не формальным, а реальным: работник предупрежден за 3 дня до увольнения, произведены все расчеты, оформлены записи в трудовой книжке. Если не провести увольнения как требует ТК, суд посчитает его фиктивным, а трудовой договор — бессрочным (Апелляционное определение Свердловского ОС от 03.09.2019 по делу № 33-14774/2019).
Злоупотреблять перезаключением СТД тоже не стоит. Регулярное перезаключение трудовых договоров на одинаковых условиях говорит о бессрочном характере трудовых отношений (Постановление КС РФ от 19.05.2020 № 25-П).
Общий срок всех трудовых договоров с учетом перезаключений не должен превышать 5 лет (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2).