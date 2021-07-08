Секреты расчета НДС: как избежать ошибок

При наступлении отчетного периода даже у бывалого бухгалтера появляется беспокойство. Ведь НДС – налог коварный: ошибиться с расчетом легко, а лишнего внимания от налоговой никому не хочется. Ошибки сразу оборачиваются уведомлениями, корректировками, проверками и штрафами.

Избежать проблем поможет наша шпаргалка.

1. Исправьте развернутое сальдо по счету 62

НДС посчитается дважды – с предоплаты и с реализации, если оставить разъехавшуюся сумму по расчетам с покупателями.

Для проверки постройте журнал-ордер по счету 62 в разрезе покупателей. Сумма по Дт и Кт одновременно – это и есть развернутое сальдо. Во многих программах для исправления требуется последовательно перепроводить все документы по оплатам и отгрузкам.

СБИС сам отслеживает оплату и отгрузку через счета покупателям и автоматически зачитывает аванс, если платеж был раньше реализации. И наоборот, убирает проводку по авансу в платежке, если она связана с более ранней реализацией.

2. Начислите НДС с авансов

По закону оформлять счет-фактуру нужно в течение 5 дней после получения оплаты. Но если покупатель ее не требует, фактически сделать можно и в момент расчета НДС. Сложно соблюдать сплошную нумерацию фактур отгрузочных и авансовых, поскольку последние часто выписывают задним числом.

На практике используют отдельную нумерацию с префиксом «АВ». Ответственности за нарушение нумерации в законе нет.

Пользователи СБИС могут выбрать, как начислять НДС на аванс: на каждую сумму предоплаты или только на остаток в конце квартала. А для торговли товарами с НДС 10% расчет также настраивается по пониженной ставке.

3. Сверьте счета 76 и 60, 62

В правильной оборотке сходится не только дебет с кредитом. У счетов 76 и 60, 62 тоже есть строгая взаимосвязь. Дебетовое сальдо счета 76 Полученные авансы – это 20/120 от сальдо по кредиту счета 62. С исходящими авансами такая пропорция не строго обязательна, но в любом случае остатка по счету 76 Авансы выданные быть не должно, если сальдо счета 60 нулевое по контрагенту.

Опытные бухгалтеры всегда проверяют эту пропорцию. Но если ставки НДС разные – это трудоемко. В СБИС есть специальные отчеты, которые сверяют соотношения и показывают, в каком именно документе ошибка.

4. Отложите НДС к возмещению

Немногие готовы показать в декларации НДС к возврату из налоговой. Гораздо проще отложить вычет на будущие периоды. В большинстве учетных систем придется искать поступление и снимать в нем признак НДС к вычету.

В СБИС удобно это делать сразу из расчета налога. Причем и отложить, и принять к вычету можно массово – просто выделив нужные документы. Пока сумма отложенного НДС висит на счете 19, программа будет напоминать в расчете об этой сумме.

5. Зафиксируйте расчет налога от изменений

Меняются цифры после расчета – страшный сон любого бухгалтера. Выбрали другого контрагента в платежке, удалили реализацию, исправили сумму – произойти может все что угодно. Именно поэтому сохраняют копии базы, ограничивают права другим пользователям.

В СБИС предусмотрена страховка и от этих неприятностей. Прямо в расчете есть фиксация – она закрывает возможность менять документы, связанные с расчетом НДС.

При этом другие участки учета открыты, ведь отчетный период не заканчивается 25 числа и, например, поступление без НДС менеджер сможет оформить даже после расчета.

6. Отслеживайте расчет НДС «на лету»

Сумма к уплате не должна стать сюрпризом к 25-му числу. Предварительный расчет позволяет планировать налоговую нагрузку: сразу понятно, сколько денег придется отдать в бюджет, сколько закрыть авансов поставщикам. Но не во всех программах: расчет НДС – небыстрая процедура, особенно если первички много.

Рассчитать сумму НДС можно за пару кликов в СБИС. Даже директор справится самостоятельно, не дожидаясь бухгалтера. Это поможет оперативно изменить налог, пока не закончился квартал.

Если вы испытываете трудности с проверкой НДС, обратитесь к специалистам СБИС, они проконсультируют по всем возможностям программы.