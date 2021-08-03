Вакцинация работников: что делать работодателям

Решения об обязательной вакцинации работников от коронавируса начали принимать в Москве и регионах с середины июня. На 23 июля в 40 регионах работодатели должны «помочь» государству повысить показатели по прививкам. Какие новые обязанности при этом возникают у работодателей и есть ли права у работников на отказ от прививки — разберемся в статье.

Регионы с обязательной вакцинацией

Главный документ, согласно которому работодатели должны обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса, — Постановление главного санитарного врача региона. На 23.07.2021 такие постановления приняты в следующих регионах:

Регион Постановление Алтайский край Постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 23 июля 2021 г. № 4 Амурская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Амурской области от 1 июля 202 Архангельская область Постановление главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13 июля 2021 г. № 8 Брянская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 июня 2021 г. № 4 Владимирская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Владимирской области 15 июля 2021 г. № 4 Забайкальский край Постановление Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 27 июня 2021 г. № 535 Кабардино-Балкарская Республика Постановление Главного государственного санитарного врача по Кабардино-Балкарской Республике от 15 июля 2021 г. № 8 Калининградская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23 июня 2021 г. № 12 Камчатский край Постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23 июля 2021 г. № 1 Кемеровская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 17 июня 2021 г. № 10 Костромская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 13 июля 2021 г. № 7 Краснодарский край Постановление Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 23 июня 2021 г. № 8 Красноярский край Постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23 июля 2021 г. № 43 Курская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Курской области от 2 июля 2021 г. № 6 Ленинградская область Постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 г. № 573 Магаданская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16 июня 2021 г. № 3 Москва Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 15 июня 2021 г. № 1 Московская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16 июня 2021 г. № 3 Мурманская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 13 июля 2021 г. № 116 Нижегородская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 Омская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Омской области от 4 июля 2021 г. № 65 Пермский край Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13 июля 2021 г. № 206 Псковская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28 июня 2021 г. № 15 Республика Алтай Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Алтай от 26 июня 2021 г. № 34 Республика Бурятия Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия от 26 июня 2021 г. № 4 Республика Дагестан Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 21 июля 2021 г. № 37 Республика Карелия Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 2021 г. № 3 Республика Коми Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 Республика Марий-Эл Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 Республика Саха (Якутия) Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19 мая 2021 г. № 3 Республика Тыва Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 17 июля 2021 г. № 23 Республика Хакасия Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 27 июня 2021 г. № 8 Ростовская область Постановление Заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 1 июля 2021 г. № 4 Самарская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 15 июля 2021 г. № 3 Сахалинская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Сахалинской области от 18 июня 2021 г. № 204 Смоленская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28 июня 2021 г. № 1160 Тамбовская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Тамбовской области от 28 июня 2021 г. № 17 Тверская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18 июня 2021 г. № 1 Тульская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 18 июня 2021 г. № 2 Хабаровский край Постановление Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 1 июля 2021 г. № 6 Ярославская область Постановление Главного государственного санитарного врача по Ярославской области от 13 июля 2021 г. № 43

Сама прививка от коронавируса является обязательной (если в регионе принято постановление), так как входит в Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям (Приложение 2 к Приказу Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н).

Задачи работодателей

Работодатели оказались «крайними» в вопросе вакцинации населения, потому что по закону должны:

выполнять требования постановлений главных санитарных врачей (ст. 11 Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ),

проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия, к которым относятся профилактические прививки (ст. 29 Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ).

Кого касается

Требование об обязательной вакцинации сотрудников распространяется только на те организации и ИП, чья деятельность указана в постановлении. В большинстве регионов это сферы:

образование,

здравоохранение,

торговля (в том числе оптовая и дистанционная),

общепит,

салоны красоты и фитнес клубы,

бытовые услуги населению,

общественный транспорт и такси,

ЖКХ,

культурные и развлекательные мероприятия,

работа с детьми.

Принадлежность к этим сферам деятельности определят по коду вида деятельности, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Основной код учитывается независимо от того, ведется по нему деятельность или нет (п. 4 Ответов на сайте мэра Москвы). Поэтому если ОКВЭД у вас только «на бумаге» — самое время сменить его на фактический. Дополнительные коды учитываются, только если по ним ведется деятельность — так разъяснили по телефону в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Уложиться в сроки

Постановление главного санитарного врача устанавливает сроки, в которые работодатели должны организовать вакцинацию сотрудников. Например, в Ярославской области:

до 23.07.2021 — предоставить в медицинскую организацию списки работников, подлежащих вакцинации. Это должно ускорить процесс вакцинации, так как самостоятельная запись каждого работника может растянуться во времени.

до 04.08.2021 — обеспечить вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной,

до 31.08.2021 — обеспечить вакцинацию вторым компонентом вакцины. Это главный срок, который нужно соблюсти: за его нарушение будут наказывать.

Вакцинировать нужный процент работников

Минимальная доля привитых работников указана в постановлении. В большинстве регионов это 60% от общей численности. В общую численность входят работники по трудовым договорам (независимо от должности) и исполнители по договорам ГПХ, работающие в том регионе, где введена обязательная вакцинация.

В общей численности учитываются также:

«удаленщики»,

работники, находящиеся в командировке, на больничном, в отпуске (п. 9 Ответов на сайте мэра Москвы),

совместители и работники с частичной занятостью,

иностранцы (для них прививка платная).

Пример расчета

В организации, зарегистрированной в Ярославле, 100 работников, из них 13 человек относятся к обособленному подразделению в другом регионе, где не введена обязательная вакцинация.

До 31.08.2021 должно быть привито не менее 53 человек ((100-13) х 60%).

Если 10 сотрудников уже сделали прививки ранее, то останется вакцинировать 43 человека.

Прививки должны быть поставлены вакциной, зарегистрированной в РФ. Если работник (в том числе иностранец) привит иностранной вакциной, он не считается вакцинированным (п. 16 Ответов на сайте мэра Москвы).

В 60% включается только те работники, кому фактически поставили прививку и у кого есть сертификат о вакцинации. В оставшиеся 40% работников, войдут в том числе работники с медотводами от прививки и те, у кого есть антитела (п. 2 Ответов Оперштаба и Роспотребнадзора Москвы).

Перечень противопоказаний к прививке от коронавируса ограничен. Например, к ним относятся тяжелая аллергическая реакция на препарат, возраст до 18 лет, обострение хронических заболеваний. Перенесенный ранее коронавирус или наличие антител не являются официальными противопоказаниями.

Сдать отчет по привитым

Если в постановлении есть требование отчитаться о вакцинированных сотрудниках, то работодателям придется его выполнить. Например, работодатели Москвы должны были до 22.07.2021 подать сведения о вакцинированных (форма утв. Указом мэра Москвы от 16.06.2021 № 32-УМ). Причем это требование касается даже компаний, где числится один директор, и ИП без работников.

В отчете нужно указать сведения о компании или ИП, общую численность работников, подлежащих вакцинации, а также сведения о вакцинированных (СНИЛС, номер полиса ОМС, данные паспорта или патента для иностранцев, номер телефона).

Данные из отчета будут автоматически сверяться с данными из ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава.

Штрафы

Наказание за неисполнение требований главного санитарного врача установлено ч. 2,3 ст. 6.3 КоАП РФ:

Штраф до 500 млн руб., а если причинен вред здоровью или жизни — до 1 млн. руб.,

Или приостановление деятельности до 90 суток.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по г. Москве, приоритетным наказанием будет приостановление деятельности (п. 14 Ответов Оперштаба и Роспотребнадзора Москвы).

Как провести вакцинацию сотрудников

1. Издать приказ о вакцинации и ознакомить с ним всех работников под подпись. В приказе укажите основание вакцинации (постановление главного санитарного врача), сроки, ответственных сотрудников.

Образец приказа о вакцинации

2. Направить письменные уведомления о необходимости вакцинации каждому сотруднику под подпись. В уведомлении пропишите необходимость:

предоставить подтверждение сделанной ранее прививки (сертификат о вакцинации),

предоставить подтверждение медотвода от прививки (справка из медорганизации).

написать заявление в случае отказа от прививки.

Образец уведомления

Образец заявления об отказе

Если сотрудник отказывается от прививки и при этом не пишет отказ, зафиксируйте это в акте.

3. Простимулировать работников (по желанию):

Выпишите премии всем привитым. Порядок выплаты премии зафиксируйте в ЛНА, например, в положении о премировании (Письмо Минтруда России от 21.06.2020 N 14-1/ООГ-9132). Выплату премии конкретным сотрудникам оформите приказом о премировании.

Чтобы назначить премии сразу нескольким сотрудникам, в СБИС достаточно сформировать один документ о премировании.

Предоставьте оплачиваемый выходной для прохождения вакцинации и/или следующий после него день с оплатой по среднему заработку. Порядок предоставления таких выходных и их оплаты пропишите в ЛНА, например, правилах внутреннего трудового распорядка. Издайте приказ о предоставлении дополнительного дня отдыха конкретным сотрудникам.

СБИС позволяет оформить и автоматически рассчитать любой вид отсутствия сотрудника с оплатой по среднему заработку.

4. Организовать вакцинацию сотрудников одним из способов:

Сотрудники сами записываются на прививку по ОМС или ДМС (если есть).

Работодатель «записывает» работников — подает список сотрудников в медицинскую организацию по ОМС, ДМС или заключает отдельный договор с платной клиникой.

Работодатель организует выездную групповую вакцинацию (например, с выездом в офис компании). Теоретически сделать это можно и бесплатно, например, в Ярославле предусмотрена выездная вакцинация для групп от 20 человек.

5. Получить от сотрудника сертификат о вакцинации как подтверждение.

Что делать с теми, кто отказался

Сотрудников, отказавшихся делать прививку, нельзя за это уволить, оштрафовать, объявить выговор. Единственный способ «воздействия» — отстранить от работы без сохранения зарплаты (абз. 8 ст. 76 ТК РФ). По разъяснениям ведомств, работодатель не только может, но и обязан отстранить сотрудников без прививок (п. 6 Рекомендаций Минтруда и Роспотребнадзора, Письмо Роструда от 13 июля 2021 г. № 1811-ТЗ, Письмо Роспотребнадзора от 01.03.2021 № 02/3835-2021-32).

Сотрудника с подтвержденным медотводом от прививки нельзя отстранить. Работодатель может по своему усмотрению перевести такого работника на удаленку (п. 7 Рекомендаций Минтруда и Роспотребнадзора).

Сколько работников отстранять

Если привито минимально необходимое количество сотрудников (доля, указанная в постановлении), то остальных можно не отстранять.

Если привито меньше, чем требуется, придется отстранить непривитых. Но всех или только часть из них — официальных разъяснений нет.

Как оформить отстранение

Получить от сотрудника заявление об отказе от прививки или составить акт, подтверждающий факт отказа. Издать приказ об отстранении и ознакомить с ним сотрудника под подпись:

дата начала отстранения — дата, когда должна быть введена вторая вакцина (п. 4 Письма Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ),

дата окончания — окончание периода неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе или устранение причины отстранения (до того момента, когда сотрудник предоставит подтверждение вакцинации).

Образец приказа об отстранении

Многие юристы считают, что отстранять работника за отказ от прививки незаконно, если его профессиональная деятельность не входит в Перечень (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825). Но судебной практики пока нет, поэтому работодателю придется выбирать, «что дешевле»: штрафы и остановка деятельности сейчас или возможные судебные разбирательства с работниками в будущем.