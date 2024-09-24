Как сходить в отпуск и отдохнуть

Бухгалтеры тоже люди и тоже хотят отдыхать в отпуске. Но на практике не всегда это удается. Мы сделали чек-лист задач перед началом отпуска, чтобы избежать нарушений и коллапса. А здесь собрали советы организации отпуска от бывалых бухгалтеров с профильных порталов. Призываем делиться собственными рабочими схемами в комментариях.

Способ 1. Брать короткий отпуск и уезжать в места без связи и интернета

«Я уезжаю на неделю на острова, где даже телефон не работает. Потому что у всех сразу 350 тысяч неотложных дел появляется. А так обходятся как то без меня недельку, удивляются правда очень: ”А что всего неделя прошла?”»

Способ 2. Уходить в отпуск синхронно с директором

«Никто так не нуждается в отпуске, как человек только что вернувшийся из отпуска... Неожиданное открытие: в отпуск лучше уходить синхронно с директором. То есть абсолютно в эти же дни.

Конечно, клянемся, что если что: “потоп, конец света, выемка документов...” — сразу вернемся. Перед отпуском директора творчески иссякают. А во время их отсутствия и поручений нет».

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Способ 3. Замещающий коллега и инструкции на все случаи жизни

«Если ухожу в отпуск недели на две — нервничаю, будто расстаюсь с делами на полгода, и пишу инструкции на все случаи жизни))) А директору нервничать не приходится: бухгалтеров трое, и он всегда имеет ”тыл” в виде двоих».

Способ 4. Вместо отпуска уходить в отгулы в пятницу или в понедельник

«У нас установлено так: отпуск оформляется по графику, а ты выбираешь эти дни отгулами. Как правило, к выходным я присоединяю понедельник, а мой заместитель — пятницу. Так и гуляем по три дня😀»

Реально ли взять работу с собой на отдых

Если вы единственный бухгалтер в компании, совсем забыть про работу, скорее всего, не получится даже в отпуске. Например, на исправление ошибок по уведомлению из СФР дается всего 5 рабочих дней. Просрочите — будет штраф. Но отчаиваться не нужно: в современных условиях взять работу с собой — просто. Главное захватить ноутбук, а если не получится, то и телефона будет достаточно.

С онлайн-бухгалтерией СБИС (Saby) доступ к программе будет с любого устройства, подключенного к интернету. В мобильном приложении вы легко сможете выставить счет и все закрывающие документы контрагентам, сформировать платежки и отправить их в банк.

Работать с электронной отчетностью СБИС (Saby) тоже можно даже с телефона. Вы сможете просматривать запросы госорганов, получать требования налоговой и отправлять подтверждения.

Чтобы точно не пропустить входящие документы от налоговой и Соцфонда, достаточно настроить в СБИС (Saby) уведомления по электронной почте или смс.

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