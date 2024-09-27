Онлайн-кассы и работа с ЕГАИС в новых регионах России

Новые регионы должны были перейти на онлайн-кассы до 1 февраля 2025, а на работу с ЕГАИС до конца 2024 года. Но сроки для некоторых категорий бизнеса изменили: освобождение от ККТ продлили, а вот с ЕГАИС обязали начать работу раньше. В статье подробно расскажем про новые даты и кого именно они коснутся.

Кто и как может работать без кассы

Условия освобождения от ККТ до 1 февраля 2025

До 1 февраля 2025 действует освобождение от ККТ для всех категорий бизнеса в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). При этом место постановки на учет в налоговой инспекции не имеет значения (письмо Минфина от 13.06.2024 № 30-01-15/54406).

По требованию покупателя продавец должен выдать документ в произвольной форме, где есть номер, дата, адрес расчета, наименование налогоплательщика и его ИНН, признак расчета и др.

Исключение — компании и ИП, которые освобождены от ККТ по ст. 2 закона о ККТ. Они не должны выдавать подтверждающий документ. Например, это некоторые ИП на патенте, мастера по ремонту обуви, торговцы мороженым при продажах через киоск.

С 1 февраля 2025 на освобождение от ККТ могут претендовать только некоторые компании и ИП.

Условия освобождения от ККТ с 1 февраля 2025

Общее условие: регистрация на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области (постановление Правительства от 17.08.2024 № 1104).

Льготный период зависит от налоговой системы и наличия работников. Работниками считаются те, с кем заключены трудовые договоры. Сотрудники по ГПД к ним не относятся.

По-прежнему в льготный период продавец должен выдавать по требованию покупателя подтверждающий документ.

Категория бизнеса Срок перехода на онлайн-кассы Организации на УСН или ЕСХН с работниками 1 марта 2025 ИП с работниками 1 мая 2025 ИП на ОСН без работников 1 июня 2025 ИП на УСН без работников 1 июля 2025 ИП на ЕСХН или ПСН без работников 1 августа 2025

Оператор фискальных данных Онлайн‑передача чеков в налоговую с гибкой аналитикой продаж в приложении Оставить заявку

Как подготовиться к переходу на онлайн-кассы

С середины 2025 года по общему правилу все компании и ИП в новых регионах будут обязаны работать с ККТ. Поэтому уже сейчас целесообразно:

Изучить, какое кассовое оборудование подходит для задач вашего бизнеса.

Спланировать применение «кассового» вычета, если работаете на УСН или ПСН. Такой налоговый вычет в размере 28 000 ₽ власти разрешили делать по итогам 2024 или 2025 года. Подробно про эту возможность рассказали в обзоре нового закона от 08.08.2024 № 259‑ФЗ в нашем журнале.

Чтобы выбрать онлайн‑кассу, которая подходит для конкретного магазина, важно отталкиваться от специфики бизнеса: что, как и где продаем. Оставьте заявку на сайте и мы: подберем модель с учетом специфики бизнеса;

зарегистрируем в налоговой;

подключим к ОФД;

доставим и установим в точке продаж.

Кто и когда подключается к ЕГАИС

Изначально власти предусмотрели единый срок перехода на работу с ЕГАИС в новых регионах: 1 января 2025. Однако теперь ввели особый порядок.

Если компания (ИП) из нового региона РФ получает алкогольную продукцию от контрагентов из других регионов России, нужно успеть подключиться к ЕГАИС до 1 октября 2024 (информация Росалкогольрегулирования от 21.08.2024).

Если продаете остатки алкоголя, то работать без подключения к госсистеме можно до конца 2024.

В Saby (СБИС) функционал работы с ЕГАИС в рознице и общепите можно подключить дополнительно при покупке кассы. Также программа позволяет работать с ЕГАИС при оптовой торговле и в производстве.

Для того, чтобы бизнес из новых регионов комфортно перешел на российские стандарты учета, мы записали онлайн-курс «Бухгалтерия для новых регионов».

Во время обучения мы расскажем о важных аспектах законодательства в новых субъектах, разберем на практике: деньги, склад, ЕГАИС, зарплату, налоги и отчетность.

В программе 15 видеоуроков, которые вы смотрите в записи в удобное время. Вас сопровождает эксперт, отвечая на все интересующие вас вопросы. Вы получите полезную нормативку и шпаргалки по темам курса, формы договоров и приказов, образец учетной политики на 2024 год.

После курса у вас будет сертификат от компании «Тензор», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Записаться на курс

Поддержка ЕГАИС Все операции по работе с ЕГАИС для розницы, общепита, опта и производства Подключить

Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: LjN8KK8g6