Онлайн-кассы и работа с ЕГАИС в новых регионах России

Кто и как может работать без кассы
Условия освобождения от ККТ до 1 февраля 2025
До 1 февраля 2025 действует освобождение от ККТ для всех категорий бизнеса в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях). При этом место постановки на учет в налоговой инспекции не имеет значения (письмо Минфина от 13.06.2024 № 30-01-15/54406).
По требованию покупателя продавец должен выдать документ в произвольной форме, где есть номер, дата, адрес расчета, наименование налогоплательщика и его ИНН, признак расчета и др.
Исключение — компании и ИП, которые освобождены от ККТ по ст. 2 закона о ККТ. Они не должны выдавать подтверждающий документ. Например, это некоторые ИП на патенте, мастера по ремонту обуви, торговцы мороженым при продажах через киоск.
С 1 февраля 2025 на освобождение от ККТ могут претендовать только некоторые компании и ИП.
Условия освобождения от ККТ с 1 февраля 2025
Общее условие: регистрация на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области (постановление Правительства от 17.08.2024 № 1104).
Льготный период зависит от налоговой системы и наличия работников. Работниками считаются те, с кем заключены трудовые договоры. Сотрудники по ГПД к ним не относятся.
По-прежнему в льготный период продавец должен выдавать по требованию покупателя подтверждающий документ.
Категория бизнеса
Срок перехода на онлайн-кассы
Организации на УСН или ЕСХН с работниками
1 марта 2025
ИП с работниками
1 мая 2025
ИП на ОСН без работников
1 июня 2025
ИП на УСН без работников
1 июля 2025
ИП на ЕСХН или ПСН без работников
1 августа 2025
Оператор фискальных данных
Онлайн‑передача чеков в налоговую с гибкой аналитикой продаж в приложении
Как подготовиться к переходу на онлайн-кассы
С середины 2025 года по общему правилу все компании и ИП в новых регионах будут обязаны работать с ККТ. Поэтому уже сейчас целесообразно:
Изучить, какое кассовое оборудование подходит для задач вашего бизнеса.
Спланировать применение «кассового» вычета, если работаете на УСН или ПСН. Такой налоговый вычет в размере 28 000 ₽ власти разрешили делать по итогам 2024 или 2025 года. Подробно про эту возможность рассказали в обзоре нового закона от 08.08.2024 № 259‑ФЗ в нашем журнале.
Чтобы выбрать онлайн‑кассу, которая подходит для конкретного магазина, важно отталкиваться от специфики бизнеса: что, как и где продаем. Оставьте заявку на сайте и мы:
подберем модель с учетом специфики бизнеса;
зарегистрируем в налоговой;
подключим к ОФД;
доставим и установим в точке продаж.
Кто и когда подключается к ЕГАИС
Изначально власти предусмотрели единый срок перехода на работу с ЕГАИС в новых регионах: 1 января 2025. Однако теперь ввели особый порядок.
Если компания (ИП) из нового региона РФ получает алкогольную продукцию от контрагентов из других регионов России, нужно успеть подключиться к ЕГАИС до 1 октября 2024 (информация Росалкогольрегулирования от 21.08.2024).
Если продаете остатки алкоголя, то работать без подключения к госсистеме можно до конца 2024.
В Saby (СБИС) функционал работы с ЕГАИС в рознице и общепите можно подключить дополнительно при покупке кассы. Также программа позволяет работать с ЕГАИС при оптовой торговле и в производстве.
Для того, чтобы бизнес из новых регионов комфортно перешел на российские стандарты учета, мы записали онлайн-курс «Бухгалтерия для новых регионов».
Во время обучения мы расскажем о важных аспектах законодательства в новых субъектах, разберем на практике: деньги, склад, ЕГАИС, зарплату, налоги и отчетность.
В программе 15 видеоуроков, которые вы смотрите в записи в удобное время. Вас сопровождает эксперт, отвечая на все интересующие вас вопросы. Вы получите полезную нормативку и шпаргалки по темам курса, формы договоров и приказов, образец учетной политики на 2024 год.
После курса у вас будет сертификат от компании «Тензор», который подтвердит ваши знания перед работодателем.
Поддержка ЕГАИС
Все операции по работе с ЕГАИС для розницы, общепита, опта и производства
Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: LjN8KK8g6
Начать дискуссию