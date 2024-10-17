Опоздали с отчетностью: что делать

Административные штрафы можно уменьшить до половины их минимального размера.

Если просрочите те разделы формы ЕФС-1, по которым предусмотрен штраф 500 ₽ за каждого застрахованного, то штраф можно уменьшить вдвое без каких-либо согласований с Соцфондом. Для этого достаточно уплатить половину штрафа в течение 10 календарных дней с даты получения требования (ч. 16 ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Чтобы снизить штраф в большем размере или снизить штраф за другие разделы ЕФС-1, придется обращаться в суд, поскольку СФР (в отличие от налоговой) самостоятельно не принимает такое решение.

А вот штраф за просроченную налоговую отчетность можно уменьшить минимум в 2 раза (ст. 114 НК) без обращения в суд, но для этого потребуются дополнительные действия с вашей стороны. Есть судебные решения о снижении штрафа в 4 раза (постановление от 4 февраля 2016 г. по делу № А12-17954/2015, с 880 тыс. ₽ до 220 тыс. ₽) и даже в 160 раз (со 161 тыс. ₽ до 1 тыс. ₽).

Чтобы добиться снижения штрафа от ИФНС, выполните три шага.