Опоздали с отчетностью: что делать

Как накажут
Даже при опоздании с отчетом в один день грозит штраф — минимальный. Еще одна возможная санкция за просрочку некоторых налоговых отчетов — блокировка расчетного (банковского) счета должника. Благо, инспекторы применяют эту меру не сразу. Можно оперативно исправиться — сдать отчет и избежать блокировки. Обо всем — по порядку.
Штрафы
Компания за отчетность позже срока платит два штрафа. Первый штраф выпишут непосредственно на компанию, второй — лично на ответственное должностное лицо (по общему правилу — директора): 300–500 ₽ (ст. 15.5 и 15.6, а также ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП). На ИП «личный» штраф не распространяется.
Сумма штрафа на организацию (ИП) зависит от отчета, который сдали с опозданием.
Отчет
Размер штрафа
Основание
Налоговая отчетность
Уведомление по ЕНП
200 ₽ (пока не применяется)
5% налога (взносов), не уплаченного вовремя, — за каждый полный или неполный месяц просрочки отчета.
Минимум — 1000 ₽. Максимум — 30% от неуплаченной суммы
Персонифицированные сведения в ИФНС
200 ₽ за отчет
Расчет по форме 6-НДФЛ
1000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки
Промежуточная декларация по налогу на прибыль организаций:
или
200 ₽ за отчет
Отчетность в Соцфонд
Сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1 на работников по трудовым договорам
Есть риск, что оштрафуют в таком размере:
Ч. 1 ст. 5.27 КоАП, штрафует Трудинспекция
Сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1
5% от суммы взносов, начисленной за последний квартал, — за каждый полный или неполный месяц просрочки.
П. 1 ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ
500 ₽ за каждое застрахованное физлицо
Ч. 3 ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
Прочая отчетность
Бухгалтерская отчетность, которая не входит в ГИР БО (сдается в ИФНС и Росстат)
200 ₽ за каждую форму
Бухгалтерская отчетность, которая входит в ГИР БО (сдается только в ИФНС)
3 000 — 5 000 ₽
Статистическая отчетность
Блокировка счета
Блокировка расчетного счета грозит за просрочку годовой декларации по налогу на прибыль, деклараций по любым другим налогам, РСВ и 6-НДФЛ более чем на 20 рабочих дней (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК). За опоздание с остальными отчетами, в том числе промежуточных деклараций по налогу на прибыль, счет не заблокируют (письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).
Как уменьшить штраф
Административные штрафы можно уменьшить до половины их минимального размера.
Для этого нужно подать ходатайство должностному лицу, в госорган или в суд: в зависимости от того, кто рассматривает дело (ст. 4.1 и ч. 2 ст. 4.2 КоАП). Более того, компании и ИП могут ходатайствовать о замене штрафа предупреждением (ч. 3 ст. 3.4, ст. 4.1.1 КоАП).
Если просрочите те разделы формы ЕФС-1, по которым предусмотрен штраф 500 ₽ за каждого застрахованного, то штраф можно уменьшить вдвое без каких-либо согласований с Соцфондом. Для этого достаточно уплатить половину штрафа в течение 10 календарных дней с даты получения требования (ч. 16 ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Чтобы снизить штраф в большем размере или снизить штраф за другие разделы ЕФС-1, придется обращаться в суд, поскольку СФР (в отличие от налоговой) самостоятельно не принимает такое решение.
А вот штраф за просроченную налоговую отчетность можно уменьшить минимум в 2 раза (ст. 114 НК) без обращения в суд, но для этого потребуются дополнительные действия с вашей стороны. Есть судебные решения о снижении штрафа в 4 раза (постановление от 4 февраля 2016 г. по делу № А12-17954/2015, с 880 тыс. ₽ до 220 тыс. ₽) и даже в 160 раз (со 161 тыс. ₽ до 1 тыс. ₽).
Чтобы добиться снижения штрафа от ИФНС, выполните три шага.
Шаг 1. Получите акт
Опоздание с отчетностью проверяющие зафиксируют в акте об обнаружении правонарушения (или акте проверки). Акт вы получите по почте на бумаге или электронно по ТКС. Чтобы не платить штраф по полной, вам нужно подать письменные возражения на этот акт, или, по-другому, — ходатайство об уменьшении штрафа.
Шаг 2. Составьте ходатайство
Ходатайство должно убедить инспекторов (а если их не получится, то суд), что вы — честный налогоплательщик, а нарушение — случайность.
На официальном языке это называется «обстоятельства, смягчающие ответственность». Они-то и послужат основанием (ст. 112 НК) для снижения штрафа.
Используйте уже проверенные на практике смягчающие обстоятельства:
Совершение нарушения впервые.
Признание вины.
Отсутствие умысла на нарушение.
Незначительный период просрочки.
Несоразмерность наказания.
Например, опоздали вы на 1 день, а штраф получили как за целый месяц просрочки.
Отсутствие ущерба бюджету.
Например, отчетность сдали позже срока, но налог по ней полностью уплатили, по крайней мере, на момент подачи ходатайства. Как подтверждение, приложите копии платежек, справку о сальдо ЕНС.
Социальная направленность деятельности.
Например, вы работаете в ЖКХ, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве или являетесь градообразующим предприятием, некоммерческой организацией. В подтверждение приложите лицензию, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с «социальными» кодами ОКВЭД.
Тяжелое финансовое положение.
Сюда относится отсутствие хозяйственной деятельности, сезонный характер, банкротство, ликвидация, реорганизация. Отсутствие денег подтвердите банковскими выписками, наличие работников — штатным расписанием, табелем учета рабочего времени, наличие кредиторской задолженности — справкой-расшифровкой.
Личные обстоятельства для ИП.
Это болезнь, инвалидность, маленькие дети, пенсионный возраст, наличие кредитов.
Болезнь главбуха, руководителя, подтвержденная больничным листом.
Составьте ходатайство в произвольной форме и перечислите все подходящие смягчающие обстоятельства.
Забирайте образец ходатайства о снижении штрафа
Заполните форму, вышлем образец вам на e-mail:
Шаг 3. Подайте ходатайство в ИФНС
Срок подачи ходатайства с даты получения акта — 1 месяц (п. 6 ст. 100 и п. 5 ст. 101.4 НК).
Способы подачи ходатайства:
В электронном виде через вашу бухгалтерскую программу. То есть по ТКС. Это самый удобный и быстрый способ.
В бумажном виде лично или по доверенности. Если подает сам ИП или директор организации, доверенность не нужна. Если подает другой сотрудник, на него нужна доверенность: от ИП нотариальная, от ООО простая.
В бумажном виде по почте. Ходатайство и подтверждающие документы отправляйте ценным письмом с описью вложения. Копии подтверждающих документов должны быть заверены подписью и печатью ИП (при наличии печати) или ООО.
Если налоговая не учтет ходатайство, когда будет выносить решение о привлечении к ответственности, вы можете подать жалобу в вышестоящий орган и в суд. Форма жалобы — типовая. В жалобе укажите те же смягчающие обстоятельства, что и в ходатайстве.
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Как отчитываться вовремя
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Календарь сдачи отчетности покажет предстоящие отчеты и поможет спланировать время на их подготовку. Уведомления о сроках сдачи отчетности персонально напомнят про каждый отчет по e-mail, смс, на компьютере или через мобильное приложение.
Автоматическая проверка отчетов перед отправкой поможет избежать ошибок в заполнении, из-за которых отчетность не примут.
Сервис «Сдано / не сдано» покажет, какие отчеты уже сданы, а какие еще нет по каждой из ваших организаций в зависимости от системы налогообложения. Справка о приеме отчета оператором сформируется сразу после отправки отчета и подтвердит, что отчетность сдали в срок. Уведомления о сообщениях от госорганов позволят не пропустить срок на исправление отчета или подачу ходатайства.
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