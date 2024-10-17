Saby (СБИС)
Отчетность

Опоздали с отчетностью: что делать

Просрочка с отчетностью бывает по разным причинам. И даже суперорганизованные компании (ИП) иногда не застрахованы от такой неприятности. В статье расскажем, как уменьшить ответственность за несвоевременную сдачу отчетов.

Как накажут

Даже при опоздании с отчетом в один день грозит штраф — минимальный. Еще одна возможная санкция за просрочку некоторых налоговых отчетов — блокировка расчетного (банковского) счета должника. Благо, инспекторы применяют эту меру не сразу. Можно оперативно исправиться — сдать отчет и избежать блокировки. Обо всем — по порядку.

Штрафы

Компания за отчетность позже срока платит два штрафа. Первый штраф выпишут непосредственно на компанию, второй — лично на ответственное должностное лицо (по общему правилу — директора): 300–500 ₽ (ст. 15.5 и 15.6, а также ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП). На ИП «личный» штраф не распространяется.

Сумма штрафа на организацию (ИП) зависит от отчета, который сдали с опозданием.

Отчет

Размер штрафа

Основание

Налоговая отчетность

Уведомление по ЕНП

200 ₽ (пока не применяется)

Ст. 126 НК, письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@

  • Декларация по УСН.

  • Декларация по НДС.

  • Расчет по страховым взносам (РСВ).

  • Декларация по налогу на имущество организаций (по активам со среднегодовой стоимостью).

  • Годовая декларация по налогу на прибыль организаций.

  • Декларация по ЕСХН.

  • Декларация по форме 3-НДФЛ.

  • Единая (упрощенная) декларация.

  • Налоговый расчет о доходах, выплаченных иностранным организациям.

  • Декларация по акцизам.

  • Декларация по водному налогу.

  • Декларация по налогу на игорный бизнес.

  • Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.

  • Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

5% налога (взносов), не уплаченного вовремя, — за каждый полный или неполный месяц просрочки отчета.

Минимум — 1000 ₽. Максимум — 30% от неуплаченной суммы

П. 1 ст. 119 НК

Персонифицированные сведения в ИФНС

200 ₽ за отчет

П. 1 ст. 126 НК

Расчет по форме 6-НДФЛ

1000 ₽ за каждый полный или неполный месяц просрочки

П. 1.2 ст. 126 НК

Промежуточная декларация по налогу на прибыль организаций:

  • ежемесячная: за один, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев

или

  • ежеквартальная: за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев

200 ₽ за отчет

П. 1 ст. 126 НК

Отчетность в Соцфонд

Сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1 на работников по трудовым договорам

Есть риск, что оштрафуют в таком размере:

  • 30 000 — 50 000 ₽ — для юрлица;

  • 1000 — 5000 ₽ — для ИП

Ч. 1 ст. 5.27 КоАП, штрафует Трудинспекция

Сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1

5% от суммы взносов, начисленной за последний квартал, — за каждый полный или неполный месяц просрочки.

  • Минимум — 1000 ₽.

  • Максимум — 30% от взносов, начисленных за последний квартал

П. 1 ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ

  • Сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1 на исполнителей по договорам ГПХ.

  • Сведения о стаже по форме ЕФС-1.

  • Остальные разделы ЕФС-1.

500 ₽ за каждое застрахованное физлицо

Ч. 3 ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ

Прочая отчетность

Бухгалтерская отчетность, которая не входит в ГИР БО (сдается в ИФНС и Росстат)

200 ₽ за каждую форму

П. 1 ст. 126 НК

Бухгалтерская отчетность, которая входит в ГИР БО (сдается только в ИФНС)

3 000 — 5 000 ₽

Ст. 19.7 КоАП

Статистическая отчетность

  • 20 000 – 70 000 ₽ — на юрлицо;

  • 10 000 – 20 000 ₽ — на ИП

Ст. 13.19 КоАП

Блокировка счета

Блокировка расчетного счета грозит за просрочку годовой декларации по налогу на прибыль, деклараций по любым другим налогам, РСВ и 6-НДФЛ более чем на 20 рабочих дней (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК). За опоздание с остальными отчетами, в том числе промежуточных деклараций по налогу на прибыль, счет не заблокируют (письмо ФНС от 11.12.2014 № ЕД-4-15/25663).

Как уменьшить штраф

Административные штрафы можно уменьшить до половины их минимального размера.

Для этого нужно подать ходатайство должностному лицу, в госорган или в суд: в зависимости от того, кто рассматривает дело (ст. 4.1 и ч. 2 ст. 4.2 КоАП). Более того, компании и ИП могут ходатайствовать о замене штрафа предупреждением (ч. 3 ст. 3.4, ст. 4.1.1 КоАП).

Если просрочите те разделы формы ЕФС-1, по которым предусмотрен штраф 500 ₽ за каждого застрахованного, то штраф можно уменьшить вдвое без каких-либо согласований с Соцфондом. Для этого достаточно уплатить половину штрафа в течение 10 календарных дней с даты получения требования (ч. 16 ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Чтобы снизить штраф в большем размере или снизить штраф за другие разделы ЕФС-1, придется обращаться в суд, поскольку СФР (в отличие от налоговой) самостоятельно не принимает такое решение.

А вот штраф за просроченную налоговую отчетность можно уменьшить минимум в 2 раза (ст. 114 НК) без обращения в суд, но для этого потребуются дополнительные действия с вашей стороны. Есть судебные решения о снижении штрафа в 4 раза (постановление от 4 февраля 2016 г. по делу № А12-17954/2015, с 880 тыс. ₽ до 220 тыс. ₽) и даже в 160 раз (со 161 тыс. ₽ до 1 тыс. ₽).

Чтобы добиться снижения штрафа от ИФНС, выполните три шага.

Шаг 1. Получите акт

Опоздание с отчетностью проверяющие зафиксируют в акте об обнаружении правонарушения (или акте проверки). Акт вы получите по почте на бумаге или электронно по ТКС. Чтобы не платить штраф по полной, вам нужно подать письменные возражения на этот акт, или, по-другому, — ходатайство об уменьшении штрафа.

Шаг 2. Составьте ходатайство

Ходатайство должно убедить инспекторов (а если их не получится, то суд), что вы — честный налогоплательщик, а нарушениеслучайность.

На официальном языке это называется «обстоятельства, смягчающие ответственность». Они-то и послужат основанием (ст. 112 НК) для снижения штрафа.

Используйте уже проверенные на практике смягчающие обстоятельства:

  • Совершение нарушения впервые.

  • Признание вины.

  • Отсутствие умысла на нарушение.

  • Незначительный период просрочки.

  • Несоразмерность наказания.

Например, опоздали вы на 1 день, а штраф получили как за целый месяц просрочки.

  • Отсутствие ущерба бюджету.

Например, отчетность сдали позже срока, но налог по ней полностью уплатили, по крайней мере, на момент подачи ходатайства. Как подтверждение, приложите копии платежек, справку о сальдо ЕНС.

  • Социальная направленность деятельности.

Например, вы работаете в ЖКХ, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве или являетесь градообразующим предприятием, некоммерческой организацией. В подтверждение приложите лицензию, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с «социальными» кодами ОКВЭД.

  • Тяжелое финансовое положение.

Сюда относится отсутствие хозяйственной деятельности, сезонный характер, банкротство, ликвидация, реорганизация. Отсутствие денег подтвердите банковскими выписками, наличие работников — штатным расписанием, табелем учета рабочего времени, наличие кредиторской задолженности — справкой-расшифровкой.

  • Личные обстоятельства для ИП.

Это болезнь, инвалидность, маленькие дети, пенсионный возраст, наличие кредитов.

  • Болезнь главбуха, руководителя, подтвержденная больничным листом.

Составьте ходатайство в произвольной форме и перечислите все подходящие смягчающие обстоятельства.

Забирайте образец ходатайства о снижении штрафа

Заполните форму, вышлем образец вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Шаг 3. Подайте ходатайство в ИФНС

Срок подачи ходатайства с даты получения акта — 1 месяц (п. 6 ст. 100 и п. 5 ст. 101.4 НК).

Способы подачи ходатайства:

  • В электронном виде через вашу бухгалтерскую программу. То есть по ТКС. Это самый удобный и быстрый способ.

  • В бумажном виде лично или по доверенности. Если подает сам ИП или директор организации, доверенность не нужна. Если подает другой сотрудник, на него нужна доверенность: от ИП нотариальная, от ООО простая.

  • В бумажном виде по почте. Ходатайство и подтверждающие документы отправляйте ценным письмом с описью вложения. Копии подтверждающих документов должны быть заверены подписью и печатью ИП (при наличии печати) или ООО.

Если налоговая не учтет ходатайство, когда будет выносить решение о привлечении к ответственности, вы можете подать жалобу в вышестоящий орган и в суд. Форма жалобы — типовая. В жалобе укажите те же смягчающие обстоятельства, что и в ходатайстве.

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Как отчитываться вовремя

Хотите обойтись без штрафов за просрочку отчетности — автоматизируйте процесс сдачи. В Saby (СБИС) это сделать легко.

  • Календарь сдачи отчетности покажет предстоящие отчеты и поможет спланировать время на их подготовку. Уведомления о сроках сдачи отчетности персонально напомнят про каждый отчет по e-mail, смс, на компьютере или через мобильное приложение.

  • Автоматическая проверка отчетов перед отправкой поможет избежать ошибок в заполнении, из-за которых отчетность не примут.

  • Сервис «Сдано / не сдано» покажет, какие отчеты уже сданы, а какие еще нет по каждой из ваших организаций в зависимости от системы налогообложения. Справка о приеме отчета оператором сформируется сразу после отправки отчета и подтвердит, что отчетность сдали в срок. Уведомления о сообщениях от госорганов позволят не пропустить срок на исправление отчета или подачу ходатайства.

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