Подписаться

Чек-лист: проверяем, правильно ли вы составили график отпусков

У одного работника было 248 неотгулянных дней отпуска. Работодатель утвердил график отпусков и запланировал работнику отпуск почти на 4 месяца. Работник не желал долго отдыхать и обратился в суд. Работодатель суд выиграл. Потому что правильно составил график отпусков. Проверьте по чек-листу в статье, не нарушили ли вы ТК при составлении графика отпусков на 2025 год.