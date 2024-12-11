Чек-лист: проверяем, правильно ли вы составили график отпусков

✅В график отпусков включены все обязательные категории сотрудников
В график обязательно нужно включать:
дистанционных работников;
работников, которые сообщили о своем желании уволиться, если на момент утверждения графика они состоят в трудовых отношениях с организацией;
внутренних и внешних совместителей (как включать в график отпусков совместителей, рассказали в другой статье);
работниц, которые находятся в отпуске по беременности и родам.
остальных трудоустроенных работников за исключением: мобилизованных работников и, работниц, которые полный год будут находиться в отпуске по уходу за ребенком.
✅В графике указаны точные даты отпуска, а не только месяц
Указывая только месяц, становится непонятно, когда компания должна уведомить работника о приближающемся отпуске.
Saby (СБИС) упростит работу с отпусками:
покажет пересечения отпусков по отделу;
отметит, не предоставляется ли отпуск авансом, есть ли непрерывный период в 14 дней;
соберет с работников пожелания и отправит график на согласование руководителю;
уведомит работника и кадровика об отпуске по графику за 2 недели, за месяц, за столько дней, сколько удобно вам;
пришлет работнику приказ об отпуске для подписания;
отправит приказ в бухгалтерию для оплаты.
✅В графике учтены пожелания льготных категорий сотрудников
Льготные категории работников вправе выбирать даты ежегодного отпуска при составлении графика отпусков или потребовать изменить дату начала отпуска, указанную в графике. К ним относятся:
работники в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК);
женщины перед отпуском по беременности и родам и после окончания отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК);
муж, чья жена находится в отпуске по беременности и родам на период нахождения жены в отпуске (ч. 4 ст.123 ТК);
работники с 3 и более детьми возраста до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет (262.2 ТК);
родитель, опекун, попечитель, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (262.1 ТК);
работники-совместители в период ежегодного отпуска по основному месту работы (ч.1 ст. 286 ТК);
работник у работодателя из района Крайнего Севера в период сопровождения ребенка до 18 лет, поступающего в ВУЗ (ч. 5 ст. 322 ТК).
✅При составлении графика учтено мнение профсоюзной организации, если она есть
Показать график профсоюзу придется, даже если профсоюз объединяет меньше половины работников. См. письма Минтруда 14-2/ООГ-17788, 14-2/ООГ-17785 от 08.12.2020.
✅График отпусков утвержден руководителем компании
Срок утверждения графика — не позднее чем за 2 недели до начала календарного года. На 2025 год срок утверждения выпадает на 17 декабря 2024 года. Для утверждения графика отпусков достаточно подписи, приказ руководителя об утверждении графика отпусков издавать не обязательно.
✅Работники ознакомлены с графиком отпусков
Если отпуска в графике целые, не разделены на части, тогда работодатель вправе не согласовывать график отпусков с работниками.
Если отпуска разбиты на части, тогда работник должен подтвердить свое согласие на раздел отпуска, поставив подпись на графике. Иначе потом работник может отказаться идти в отпуск в установленные даты, пожаловаться в инспекцию труда или суд в силу ч. 1 ст. 125 ТК.
Собирать подписи об ознакомлении работников можно на графике отпусков, на листе ознакомления или вручив каждому работнику отдельное уведомление. Проще всего подписать электронно в системе для электронного взаимодействия с работниками от Saby (СБИС).
Автоматическое составление графика отпусков в системе Saby (СБИС)
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