Как правильно работать с локальными нормативными актами

Далеко не любой внутренний документ компании можно считать ЛНА. Например, график отпусков или трудовой договор с конкретным работником таковыми не являются. ЛНА рассчитаны на многократное применение и содержат нормы трудового права. График отпусков нормы права не содержит.

Не являются ЛНА: документы однократного применения, документы, имеющие в качестве адресата одного работника или группу работников, даже если они содержат нормы трудового права. Например, приказы о приеме на работу, увольнении, переводе, премировании, наложении взыскания.

Допустим, в компании решили ввести пропускной режим для определенной категории, на определенный период времени, в связи с какими-то особыми условиями. Документ с описанием порядка пропуска сотрудников на предприятие, например в день корпоратива, оформляют приказом, распоряжением, но не ЛНА. А вот пропускной режим для всех работников на неограниченное время, в том числе и тех, что будут приняты в будущем, уже оформляют локальным нормативным актом.

При этом ЛНА имеют силу только внутри организации, они регулируют взаимоотношения между работодателем и его подчиненными. На самозанятых или сторонних подрядчиков такой документ не распространяется.

Чтобы обязать их соблюдать правила компании, понадобится отдельный документ, с которым их нужно не просто ознакомить, а еще и обязать выполнять. Например, оформить документ как часть договора на оказание услуг.

Локальные акты не должны ухудшать положение работников и уменьшать объем гарантий, определенных трудовым законодательством. Наоборот, как правило, ЛНА расширяют список гарантий для работников.

Например, Трудовой кодекс гарантирует всем работникам право на отпуск. А работодатель создает локальный акт, по которому сотрудникам, проработавшим на предприятии более 10 лет, прибавляется несколько дополнительных дней к каждому отпуску.

Другой пример: Трудовой кодекс обязывает работодателя компенсировать удаленным сотрудникам затраты на работу. В локальном акте работодатель прописывает сумму компенсации, предоставление оргтехники и другие условия.

Но иногда работодатели стараются немного сузить гарантии работника. Например, согласно ст. 123 ТК ежегодный непрерывный отпуск должен составлять не менее 2 недель. Подразумевается, что остальные отпускные дни работник может разбивать как угодно. Но работодателям невыгодно оформлять однодневные отпуска, поэтому многие из них прописывают в локальном акте, что продолжительность отпуска не может быть менее 3 рабочих дней.

ЛНА помогают регламентировать ситуации, которые не учтены в Трудовом кодексе. Допустим, на предприятии внедрили КЭДО. Как обязать работника регулярно просматривать документы? Прописать в локальном акте, что работник обязан входить в учетную систему в начале и в конце каждого рабочего дня.

Законодательство не может учесть особенности каждого работодателя. ЛНА придуманы для того, чтобы работодатель свою конкретную ситуацию смог описать и установить.