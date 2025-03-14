Поэкземплярный учет пива по ЭДО с 1 марта 2025

❗️ Важный момент: отгрузка пива по новым правилам должна идти только с разрешения «Честного знака», когда он проверит УПД и сверит его с данными в ТТН.

Отправляя кеги или пиво в упаковке, кладовщик должен сканировать все коды, чтобы они добавились в отгрузочный электронный УПД.

Чтобы ускорить процесс, можно объединить (агрегировать) в одну транспортную упаковку партию одинаковых товаров. Для этого создается код транспортной упаковки, в него зашиты все коды из партии. Так не придется считывать код с каждой бутылки или банки пива, достаточно сканировать общую транспортную этикетку.

Неудобство 2D-сканеров: кладовщик не узнает, что с кодом какая-то проблема (например, он не считался и не попал в УПД), если рядом нет компьютера, где виден результат сканирования.

Бесплатное приложение Saby Docs для смартфона и ТСД решает эту проблему 2D-сканеров. Кейс: бухгалтер подготовил УПД с партией пива на отгрузку. Кладовщик видит документ в Saby Docs и идет собирать партию к отправке. Сканирует коды маркировки и сразу на экране смартфона или ТСД проверяет, что каждый код корректно добавлен в УПД. Бухгалтер удаленно видит, что коды появились в документе, — теперь его можно отправлять покупателю. Работаете в Saby и еще не пользуетесь приложением? Скачайте его на странице с нашими мобильными решениями.

В УПД лучше указывать не только адрес, а именно ФИАС ИД, чтобы передача пива по ЭДО в системе маркировки прошла без ошибок.

Ошибки возникают, когда даже фактически правильный адрес указан в документе не совсем так, как в ФИАС. Например, ФИАС ИД соответствует «Москва город, Академика Янгеля улица, дом 65», а в УПД написали «г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 65».