В статье собрали календарь отчетов и уведомлений по единому налоговому платежу (ЕНП) на 2025 год, с учетом праздничных и выходных дней.

Во 2 квартале 2025 для индивидуальных предпринимателей наступает срок сдачи декларации по УСН или декларации 3-НДФЛ за 2024 год — в зависимости от применяемой системы налогообложения.

В апреле, за 1 квартал 2025, работодатели впервые сдадут РСВ по обновленной форме, а компании и ИП из сферы гостиничного бизнеса — декларацию по турналогу. Что поменялось в расчете по страховым взносам, подробно рассказали здесь.

Также с отчетности за 1 квартал 2025 по новой форме подается декларация по НДС. Плательщиков этого налога в 2025 году станет больше: все упрощенцы с доходами более 60 млн ₽ должны платить НДС, если нет льгот, и подавать декларацию по НДС строго в электронном виде по ЭДО. Например, через программу сдачи отчетности Saby.

Дата Отчет Куда сдавать 3 апреля Уведомление по НДФЛ за 23–31 марта 2025 ФНС 7 апреля Сведения по АУСН за март 2025: данные о доходах и расходах, которые не отражены по кассе или не учтены банком ЛК на сайте ФНС Сведения по АУСН за март 2025: подтверждение или корректировка информации об операциях, которую банк подготовил для ФНС Уполномоченный банк 15 апреля Подтверждение основного вида экономической деятельности (ПОВЭД) организаций на 2025 год СФР 21 апреля Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2025 ФНС 25 апреля Сведения по форме ЕФС-1: о трудовой (иной) деятельности за март 2025 — подраздел 1.1;

о взносах на травматизм за 1 квартал 2025 — раздел 2;

о доп. взносах на накопительную пенсию за 1 квартал 2025 — подраздел 3 раздела 1 СФР Декларация ИП по УСН за 2024 год

6-НДФЛ за 1 квартал 2025

РСВ за 1 квартал 2025

Декларация по НДС за 1 квартал 2025

Декларация по налогу на прибыль организаций: за 1 квартал 2025 — при ежеквартальной сдаче отчетности; за январь–март 2025 — при ежемесячной сдаче отчетности

Уведомление: по авансовому платежу по УСН за 1 квартал 2024; по НДФЛ за 1–22 апреля 2024; по НДФЛ ИП на ОСНО за 1 квартал 2024; по авансовым платежам организации по имущественным налогам (за транспорт, землю, имущество) за 1 квартал 2024, если аванс предусмотрен региональным законом

Декларация по туристическому налогу за 1 квартал 2025 ФНС Сведения по АУСН за период с 23 марта по 22 апреля 2025: данные о выплатах физлицам, если такие данные не предоставляли в уполномоченный банк ЛК на сайте ФНС 5 мая 3-НДФЛ ИП на ОСНО за 2024 год

Уведомление по НДФЛ за 23–30 апреля 2025 ФНС Сведения по АУСН за апрель 2025: данные о доходах и расходах, которые не отражены по кассе или не учтены банком ЛК на сайте ФНС 7 мая Сведения по АУСН за апрель 2025: подтверждение или корректировка информации об операциях, которую банк подготовил для ФНС Уполномоченный банк 26 мая Сведения по форме ЕФС-1 о трудовой (иной) деятельности за апрель 2025 — подраздел 1.1 СФР Персонифицированные сведения о физлицах за апрель 2025

Декларация по налогу на прибыль организаций за январь–апрель 2025 — при ежемесячной сдаче отчетности

Уведомление: по страховым взносам в ФНС за работников за апрель 2025; по НДФЛ за 1–22 мая 2025

ФНС Сведения по АУСН за период с 23 апреля по 22 мая 2025: данные о выплатах физлицам, если такие данные не предоставляли в уполномоченный банк ЛК на сайте ФНС 3 июня Уведомление по НДФЛ за 23–31 мая 2025 ФНС 5 июня Сведения по АУСН за май 2025: данные о доходах и расходах, которые не отражены по кассе или не учтены банком ЛК на сайте ФНС 9 июня Сведения по АУСН за май 2025: подтверждение или корректировка информации об операциях, которую банк подготовил для ФНС Уполномоченный банк 25 июня Сведения по форме ЕФС-1 о трудовой (иной) деятельности за май 2025 — подраздел 1.1 СФР Персонифицированные сведения о физлицах за май 2025

Декларация по налогу на прибыль организаций за январь–май 2025 — при ежемесячной сдаче отчетности

Уведомление: по страховым взносам в ФНС за работников за май 2025; по НДФЛ за 1–22 июня 2025

ФНС Сведения по АУСН за период с 23 мая по 22 июня 2025: данные о выплатах физлицам, если такие данные не предоставляли в уполномоченный банк ЛК на сайте ФНС

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