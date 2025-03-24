Во 2 квартале 2025 для индивидуальных предпринимателей наступает срок сдачи декларации по УСН или декларации 3-НДФЛ за 2024 год — в зависимости от применяемой системы налогообложения.
В апреле, за 1 квартал 2025, работодатели впервые сдадут РСВ по обновленной форме, а компании и ИП из сферы гостиничного бизнеса — декларацию по турналогу. Что поменялось в расчете по страховым взносам, подробно рассказали здесь.
Также с отчетности за 1 квартал 2025 по новой форме подается декларация по НДС. Плательщиков этого налога в 2025 году станет больше: все упрощенцы с доходами более 60 млн ₽ должны платить НДС, если нет льгот, и подавать декларацию по НДС строго в электронном виде по ЭДО. Например, через программу сдачи отчетности Saby.
Дата
Отчет
Куда сдавать
3 апреля
Уведомление по НДФЛ за 23–31 марта 2025
ФНС
7 апреля
Сведения по АУСН за март 2025: данные о доходах и расходах, которые не отражены по кассе или не учтены банком
ЛК на сайте ФНС
Сведения по АУСН за март 2025: подтверждение или корректировка информации об операциях, которую банк подготовил для ФНС
Уполномоченный банк
15 апреля
Подтверждение основного вида экономической деятельности (ПОВЭД) организаций на 2025 год
СФР
21 апреля
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2025
ФНС
25 апреля
Сведения по форме ЕФС-1:
СФР
ФНС
Сведения по АУСН за период с 23 марта по 22 апреля 2025: данные о выплатах физлицам, если такие данные не предоставляли в уполномоченный банк
ЛК на сайте ФНС
5 мая
ФНС
Сведения по АУСН за апрель 2025: данные о доходах и расходах, которые не отражены по кассе или не учтены банком
ЛК на сайте ФНС
7 мая
Сведения по АУСН за апрель 2025: подтверждение или корректировка информации об операциях, которую банк подготовил для ФНС
Уполномоченный банк
26 мая
Сведения по форме ЕФС-1 о трудовой (иной) деятельности за апрель 2025 — подраздел 1.1
СФР
ФНС
Сведения по АУСН за период с 23 апреля по 22 мая 2025: данные о выплатах физлицам, если такие данные не предоставляли в уполномоченный банк
ЛК на сайте ФНС
3 июня
Уведомление по НДФЛ за 23–31 мая 2025
ФНС
5 июня
Сведения по АУСН за май 2025: данные о доходах и расходах, которые не отражены по кассе или не учтены банком
ЛК на сайте ФНС
9 июня
Сведения по АУСН за май 2025: подтверждение или корректировка информации об операциях, которую банк подготовил для ФНС
Уполномоченный банк
25 июня
Сведения по форме ЕФС-1 о трудовой (иной) деятельности за май 2025 — подраздел 1.1
СФР
ФНС
Сведения по АУСН за период с 23 мая по 22 июня 2025: данные о выплатах физлицам, если такие данные не предоставляли в уполномоченный банк
ЛК на сайте ФНС
Чтобы уверенно ориентироваться в отчетных датах в 2025 году, отчитывайтесь через бухгалтерскую программу со встроенным календарем отчетности.
Программа Saby:
Уведомляет о наступающих сроках отчетности и уведомлений.
Позволяет контролировать, какие задачи выполнены в срок, а по каким — просрочка.
Оперативно проверяет заполненные формы и сообщает, если находит несоответствия показателей.
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