Национальный режим в закупках в 2025 году

Как применяется нацрежим по 44-ФЗ с 2025 года

С 1 января 2025 года национальный режим распространяется на все товары и на всех исполнителей, которые выполняют работы и оказывают услуги. Это означает, что российским товарам, работам и услугам предоставляют преимущество перед иностранными. Условия нацрежима закреплены в статье 14 44-ФЗ: Запрет на закупку иностранных товаров. Ограничения на закупку иностранных товаров. Преимущества для товаров российского происхождения. Перечни товаров, работ и услуг, к которым применяются запреты и ограничения, утвердили в Правительстве — постановлением от 23.12.2024 № 1875. Проверить позицию можно по коду ОКПД2. Если нужного кода нет в правительственных перечнях, к товарам, работам и услугам применяется преимущество.

Как применяется запрет в закупках по 44-ФЗ

Запрет на поставку распространяется как на конкурентные тендеры, так и на закупки у единственного поставщика. Перечень запрещенных иностранных товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к постановлению № 1875. Среди них — бумага, медицинская мебель, программы для ЭВМ, базы данных, аудиторские и консультационные услуги. Запрет не применяется: если аналогичный товар не производят в России и Минпромторг выдал заказчику разрешение на закупку иностранной продукции;

товары, работы и услуги закупают для исполнения контракта, который ранее заключили без применения запрета;

товар покупают в рамках лизинга;

приобретают программное обеспечение, если сведения об аналогах того же класса отсутствуют в реестрах российского и евразийского ПО;

закупают товар в количестве 1 шт., а НМЦК закупки не превышает 300 тыс. ₽;

НМЦК закупки не превышает 1 млн ₽, а цена единицы товара не превышает 300 тыс. ₽;

приобретают товар определенного товарного знака для совместимости с другими товарами заказчика. В конкурентных закупках запрет применяют так: Если заказчик закупает товары — заявки участников с предложением о поставке иностранного товара отклоняют. При выполнении контракта на поставку товара нельзя заменять его на иностранную продукцию, закупка которой прямо запрещена.

Если заказчик закупает работы и услуги — заявки иностранных участников отклоняют. Контракты с единственным поставщиком на поставку иностранных товаров заключать нельзя. Это касается как прямых контрактов, так и закупок «с полки» и через электронные магазины. Кроме того, с 2025 года заказчикам запретили заключать контракты с единственными поставщиками-иностранцами на выполнение работ и оказание услуг.

Как применяется ограничение в закупках по 44-ФЗ

Перечень иностранных товаров, работ и услуг, ограниченных к закупке, приведен в Приложении № 2 к постановлению № 1875. Среди них — промышленные товары, радиоэлектроника, пищевые продукты, медизделия, лекарства из ЖНВЛП. Ограничения применяют по аналогии с запретам, но с дополнительными условиями — правило «второй лишний». Ограничения не применяют, если: приобретают товар определенного товарного знака для совместимости с другими товарами заказчика (исключение — тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, позиция № 371 перечня № 2);

закупают запасные части и расходные материалы к машинам и оборудованию заказчика;

покупают спортивное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, запчасти и детали к нему. Для закупок с ограничением действует правило «второй лишний» (ст. 14 44-ФЗ). Теперь заказчики отклоняют все заявки: с предложением о поставке иностранного товара — если поступила хотя бы одна заявка с предложением российской продукции, соответствующая требованиям извещения;

от иностранных подрядчиков и исполнителей — если поступила хотя бы одна заявка от российского участника, соответствующая требованиям извещения. При исполнении контракта также запрещена замена российского товара на иностранную продукцию.

Как применяется преимущество в закупках по 44-ФЗ

Преимущества в закупках применяются, если товара нет в Приложениях № 1 (запреты) и № 2 (ограничения) к постановлению № 1875. Вот как это реализуется в конкурентных и электронных малых закупках: Когда комиссия присваивает заявкам порядковые номера, цену участника, предложившего только российский товар, снижают на 15%. При закупках работ и услуг — снижают на 15% цены российских подрядчиков и исполнителей. За счет такого снижения российским участникам обеспечивается преимущество при определении победителя в торгах. Если проводится закупка на повышение — когда участники подают предложения о размере платы за заключение контракта, — цену российского участника увеличивают на 15%. Контракт с победителем заключают по цене, которую он предложил во время торгов, — без учета снижения или повышения на 15%. При исполнении контракта на поставку российской продукции позиции можно заменить — но на товары с улучшенными характеристиками и только отечественного происхождения. Пример. На участие в закупке подали две заявки: Первый участник предлагает иностранный товар. Цена предложения — 550 000 ₽.

Второй участник предлагает российский товар, подтверждая страну происхождения необходимыми документами. Цена предложения — 610 000 ₽. Комиссия заказчика оценивает заявки участников: Заявку с иностранным товаром оценивают по указанной цене — 550 000 ₽. Заявку с российским товаром уменьшают на 15%: 610 000 ₽ - 15% = 518 500 ₽. При оценке заявок комиссия сравнивает ценовые предложения с учетом преимущества: участник с российским товаром побеждает — после применения преимуществ его цена оказалась ниже. Но контракт с победителем заключат по предложенной им цене, то есть на 610 000 ₽. 🚨Важно! С 2025 года заказчики могут объединять в одной закупке продукцию из перечней № 1, 2 (с запретами и ограничениями) и ту, которой там нет. Из этого правила установили исключения. К примеру, нельзя совмещать музыкальные инструменты и программное обеспечение (подп. «г» п. 4 ПП № 1875). При этом если вы объединили в закупке несколько позиций и одна из них включена в перечень № 1 или перечень № 2, нацрежим применяют только к этой позиции. Остальные оценивают по общим правилам.

Как заказчики определяют НМЦК

С 2025 года обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) проводится с учетом правил нацрежима (ч. 25 ст. 22 44-ФЗ). Изменения напрямую коснулись поставщиков — теперь заказчики должны направить ценовые запросы минимум трем компаниям, которые включены в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). 🚨Важно! Если в ГИСП нет сведений о трех подходящих товарах, нужно направить ценовые запросы поставщикам, которые продают идентичные или однородные товары из ЕАЭС. Кроме того, заказчики могут запросить коммерческие предложения у поставщиков, которые уже поставляли аналогичные товары по госконтрактам из Реестра контрактов ЕИС.

Кто может не применять нацрежим по 44-ФЗ