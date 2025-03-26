Национальный режим в закупках в 2025 году

Как применяется нацрежим по 44-ФЗ с 2025 года
С 1 января 2025 года национальный режим распространяется на все товары и на всех исполнителей, которые выполняют работы и оказывают услуги. Это означает, что российским товарам, работам и услугам предоставляют преимущество перед иностранными. Условия нацрежима закреплены в статье 14 44-ФЗ:
Запрет на закупку иностранных товаров.
Ограничения на закупку иностранных товаров.
Преимущества для товаров российского происхождения.
Перечни товаров, работ и услуг, к которым применяются запреты и ограничения, утвердили в Правительстве — постановлением от 23.12.2024 № 1875. Проверить позицию можно по коду ОКПД2. Если нужного кода нет в правительственных перечнях, к товарам, работам и услугам применяется преимущество.
Как применяется запрет в закупках по 44-ФЗ
Запрет на поставку распространяется как на конкурентные тендеры, так и на закупки у единственного поставщика.
Перечень запрещенных иностранных товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к постановлению № 1875. Среди них — бумага, медицинская мебель, программы для ЭВМ, базы данных, аудиторские и консультационные услуги.
Запрет не применяется:
если аналогичный товар не производят в России и Минпромторг выдал заказчику разрешение на закупку иностранной продукции;
товары, работы и услуги закупают для исполнения контракта, который ранее заключили без применения запрета;
товар покупают в рамках лизинга;
приобретают программное обеспечение, если сведения об аналогах того же класса отсутствуют в реестрах российского и евразийского ПО;
закупают товар в количестве 1 шт., а НМЦК закупки не превышает 300 тыс. ₽;
НМЦК закупки не превышает 1 млн ₽, а цена единицы товара не превышает 300 тыс. ₽;
приобретают товар определенного товарного знака для совместимости с другими товарами заказчика.
В конкурентных закупках запрет применяют так:
Если заказчик закупает товары — заявки участников с предложением о поставке иностранного товара отклоняют. При выполнении контракта на поставку товара нельзя заменять его на иностранную продукцию, закупка которой прямо запрещена.
Если заказчик закупает работы и услуги — заявки иностранных участников отклоняют.
Контракты с единственным поставщиком на поставку иностранных товаров заключать нельзя. Это касается как прямых контрактов, так и закупок «с полки» и через электронные магазины. Кроме того, с 2025 года заказчикам запретили заключать контракты с единственными поставщиками-иностранцами на выполнение работ и оказание услуг.
Как применяется ограничение в закупках по 44-ФЗ
Перечень иностранных товаров, работ и услуг, ограниченных к закупке, приведен в Приложении № 2 к постановлению № 1875. Среди них — промышленные товары, радиоэлектроника, пищевые продукты, медизделия, лекарства из ЖНВЛП. Ограничения применяют по аналогии с запретам, но с дополнительными условиями — правило «второй лишний».
Ограничения не применяют, если:
приобретают товар определенного товарного знака для совместимости с другими товарами заказчика (исключение — тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, позиция № 371 перечня № 2);
закупают запасные части и расходные материалы к машинам и оборудованию заказчика;
покупают спортивное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, запчасти и детали к нему.
Для закупок с ограничением действует правило «второй лишний» (ст. 14 44-ФЗ). Теперь заказчики отклоняют все заявки:
с предложением о поставке иностранного товара — если поступила хотя бы одна заявка с предложением российской продукции, соответствующая требованиям извещения;
от иностранных подрядчиков и исполнителей — если поступила хотя бы одна заявка от российского участника, соответствующая требованиям извещения.
При исполнении контракта также запрещена замена российского товара на иностранную продукцию.
Как применяется преимущество в закупках по 44-ФЗ
Преимущества в закупках применяются, если товара нет в Приложениях № 1 (запреты) и № 2 (ограничения) к постановлению № 1875. Вот как это реализуется в конкурентных и электронных малых закупках:
Когда комиссия присваивает заявкам порядковые номера, цену участника, предложившего только российский товар, снижают на 15%. При закупках работ и услуг — снижают на 15% цены российских подрядчиков и исполнителей. За счет такого снижения российским участникам обеспечивается преимущество при определении победителя в торгах.
Если проводится закупка на повышение — когда участники подают предложения о размере платы за заключение контракта, — цену российского участника увеличивают на 15%.
Контракт с победителем заключают по цене, которую он предложил во время торгов, — без учета снижения или повышения на 15%.
При исполнении контракта на поставку российской продукции позиции можно заменить — но на товары с улучшенными характеристиками и только отечественного происхождения.
Пример. На участие в закупке подали две заявки:
Первый участник предлагает иностранный товар. Цена предложения — 550 000 ₽.
Второй участник предлагает российский товар, подтверждая страну происхождения необходимыми документами. Цена предложения — 610 000 ₽.
Комиссия заказчика оценивает заявки участников:
Заявку с иностранным товаром оценивают по указанной цене — 550 000 ₽.
Заявку с российским товаром уменьшают на 15%: 610 000 ₽ - 15% = 518 500 ₽.
При оценке заявок комиссия сравнивает ценовые предложения с учетом преимущества: участник с российским товаром побеждает — после применения преимуществ его цена оказалась ниже. Но контракт с победителем заключат по предложенной им цене, то есть на 610 000 ₽.
🚨Важно! С 2025 года заказчики могут объединять в одной закупке продукцию из перечней № 1, 2 (с запретами и ограничениями) и ту, которой там нет. Из этого правила установили исключения. К примеру, нельзя совмещать музыкальные инструменты и программное обеспечение (подп. «г» п. 4 ПП № 1875).
При этом если вы объединили в закупке несколько позиций и одна из них включена в перечень № 1 или перечень № 2, нацрежим применяют только к этой позиции. Остальные оценивают по общим правилам.
Как заказчики определяют НМЦК
С 2025 года обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка) проводится с учетом правил нацрежима (ч. 25 ст. 22 44-ФЗ). Изменения напрямую коснулись поставщиков — теперь заказчики должны направить ценовые запросы минимум трем компаниям, которые включены в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).
🚨Важно! Если в ГИСП нет сведений о трех подходящих товарах, нужно направить ценовые запросы поставщикам, которые продают идентичные или однородные товары из ЕАЭС.
Кроме того, заказчики могут запросить коммерческие предложения у поставщиков, которые уже поставляли аналогичные товары по госконтрактам из Реестра контрактов ЕИС.
Кто может не применять нацрежим по 44-ФЗ
Для некоторых заказчиков по 44-ФЗ сделали исключение. Нацрежим не применяют в закупках (ч. 9 ст. 14 44-ФЗ):
органы внешней разведки и ФСБ — для обеспечения безопасности государства;
органы государственной охраны — для реализации мер по охране;
Нацгвардия — для выполнения задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности высших должностных лиц региона по решению Президента.
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Как применяется нацрежим по 223-ФЗ с 2025 года
Поскольку правила нацрежима унифицировали, запреты, ограничения и преимущества в закупках по 223-ФЗ применяют так же, как и по 44-ФЗ. С 2025 года изменили статью 3 закона № 223-ФЗ. Кроме того, добавили новую статью 3.1–4, которая так и называется — «Предоставление национального режима при осуществлении закупок».
🚨Важно! Если в закупке по 223-ФЗ установлены запреты, ограничения или преимущества по п. 1 ч. 2 ст. 3.1–4 223-ФЗ, заказчики должны указать это в извещении (п. 8.3 ч. 9 ст. 4 223-ФЗ).
Еще одно важное изменение по 223-ФЗ — в правительстве установили минимальную обязательную долю закупок российских товаров. Перечень таких товаров и минимальный процент закупок приведен в Приложении № 3 к постановлению № 1875. Но соблюдать минимальную долю закупок по 223-ФЗ нужно только отдельным заказчикам — из числа хозяйственных обществ. Для обществ из сводного реестра ОПК сделали исключение: они могут не выполнять требование о минимальной доле.
Кто обязан применять нацрежим в закупках по 223-ФЗ
Заказчики по 223-ФЗ обязаны применять нацрежим, если закупают товары, работы и услуги:
для выполнения гособоронзаказа и формирования запаса продукции, сырья, комплектующих изделий по ГОЗ (пп. 3–3.2 ст. 7.1 275-ФЗ);
функционирования критической информационной инфраструктуры РФ;
использования атомной энергии;
реализации технологических проектов.
Кто может не применять нацрежим по 223-ФЗ
Аптечные организации — при закупке лекарств и медицинских изделий для розничной торговли.
Некоторые хозяйственные общества:
субъекты естественных монополий;
организации, которые занимаются регулируемой деятельностью в области электро-, газо-, водоснабжения и др. (абз. 2 подп. «л» п. 4 ПП № 1875);
организации, в которых доля участия РФ, российских регионов, муниципальных образований превышает 50%: АО, ООО, их дочерние и внучатые компании.
Как узнать, что в закупке применяется нацрежим
Заказчики отражают запреты и ограничения в извещении о закупке в ЕИС. Это можно проверить в разделе «Информация об объекте закупки».
Также участники могут проверить, установлены ли запреты, ограничения и преимущества по нацрежиму в извещении на электронной торговой площадке.
Кроме того, заказчик должен разъяснить положения национального режима в требованиях к составу заявки. Поставщики могут скачать документы закупки из извещения и внимательно ознакомиться с требованиями заказчика.
🚨Важно! Если ни в извещении, ни в документах закупки нет условий о нацрежиме, участнику необходимо самостоятельно проверить перечни № 1 и 2 постановления № 1875. Кроме того, пока идет подача заявок, можно отправить запрос на разъяснение заказчику. Заказчик обязан ответить и пояснить порядок применения правил нацрежима для конкретной закупки.
Как поставщику подтвердить страну происхождения товаров
Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара и соответствие его предложения нацрежиму. Перечень таких документов указан в постановлении № 1875.
Вот что подтверждает страну происхождения:
Промышленных товаров — номер реестровой записи из Реестра российской и евразийской промышленной продукции с информацией о совокупном количестве баллов за выполнение определенных операций или информацией об уровне радиоэлектронной продукции.
Программного обеспечения для ЭВМ и баз данных — порядковый номер реестровой записи из Реестра российского или евразийского ПО.
Медицинских изделий из перечня № 2 — сертификат о происхождении товара СТ-1, акт экспертизы ТПП РФ или аналогичный документ, выданный в ЕАЭС, а также дата и номер документа о соответствии производства медизделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017. Обратите внимание, что для поставщиков медицинских изделий и лекарств, которые раньше не работали с реестрами по нацрежиму, действует переходный период — до августа 2025 года.
Для товаров из РФ, не указанных в приложениях № 1 и 2 постановления № 1875, — указание в заявке на участие наименования страны происхождения товара.
В закупках по гособоронзаказу список подтверждающих документов прямо указан в извещении, приглашении принять участие и условиях контракта. Поэтому поставщикам нужно внимательно изучить все требования заказчика — до принятия решения об участии в закупке.
🚨Важно! Номер реестровой записи из Реестра российской радиоэлектронной продукции (РЭП) не подходит для подтверждения страны-изготовителя по постановлению № 1875 (письма Минфина от 31.01.2025 № 24-01-06/8697, Минпромторга от 04.02.2025 № ШВ-11731/11). С 2025 года страну происхождения подтверждает номер реестровой записи из Реестра российской промышленной продукции (п. 3 ПП № 1875, ст. 17.1 488-ФЗ от 31.12.2014). При этом еще не все товары из РЭП внесли в Реестр российской промышленной продукции, поэтому поставщикам нужно внимательно проверять объект и условия закупки перед подачей заявки.
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